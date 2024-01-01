替代項 - TrustFinance
Capterra
capterra.com
Capterra, Inc. 是一家免費線上市場供應商，充當軟體產業內買家和技術供應商之間的中介。該公司透過用戶評論和研究幫助消費者選擇滿足其需求的軟體。
SourceForge
sourceforge.net
SourceForge 是一項 Web 服務，為軟體消費者提供一個集中的線上位置來控制和管理開源軟體專案和研究業務軟體。
G2
g2.com
根據用戶評級和社交數據比較最佳的商業軟體和服務。針對 CRM、ERP、HR、CAD、PDM 和行銷軟體的評論。
GetApp
getapp.com
發現 2022 年最佳商業應用程式並查看超過 100 萬個經過驗證的評分和評論。取得數據驅動的建議並閱讀深入的描述，為您的團隊找到合適的工具。
Software Advice
softwareadvice.com
搜尋軟體可能會讓人不知所措。讓我們幫忙。我們可以協助您在短短 15 分鐘內免費找到適合您業務的軟體。
TechnologyCounter
technologycounter.com
Technology Counter is an online software recommendation platform. They help businesses, professional and organisations find the best software solution. Technology Counter connect both the buyers and the sellers of business technology, providing buyers with best software and vendors with their idea...
SoftLead
softlead.ro
Softlead is the most important B2B player in the software ecosystem in Romania, helping companies to choose the right software solution, based on their Digital DNA. Launched as a B2B enterprise software marketplace, Softlead managed to help more than 15.000 companies to choose and implement the rig...
Serchen
serchen.com
Serchen is the recognized leader in matching buyers and sellers of Online Services. They are committed to providing an unparalleled experience for our consumers, connecting buyers and sellers of the best cloud services in the IaaS, PaaS and SaaS categories.
SaaS Hub
saashub.com
SaaSHub is an independent software marketplace. SaaSHub's goal is to be objective, simple and your first stop when researching for a new service to help you grow your business. SaaSHub will help you find alternatives and reviews of the products you already use.
ITreview
itreview.jp
ITreview software is for research and advice on IT products. It provides Japanese IT professionals with a centralized platform to perform SaaS product reviews. The software aims to promote decision-making by providing tools that facilitate the automatic creation of product comparison tables. These t...
Growth Tools
growthtools.com
成長工具是一項每月一次的輔導服務，使您幾乎不可能在吸引更多客戶方面失敗。我們將經過驗證的成長手冊與一對一輔導和同儕支持相結合，這樣您就不會不知所措、陷入困境或不知道下一步該做什麼。 一個包含數百種不同工具的資料庫，成功的成長駭客使用這些工具來執行不同的任務，從分析、管理社群媒體貼文到公關推廣活動。
Awardo
awardo.co
Awardo 是一家歐洲公司，提供經過驗證的業務技術的 B2B 市場。基於評論的平台旨在使搜尋過程變得更加容易，並在一個地方提供可靠的軟體解決方案和服務提供者。 公司位於中歐、東歐、東南歐交會處的羅馬尼亞首都布加勒斯特，立志成為該地區頂尖的商業技術評測平台。
Appvizer
appvizer.com
幫助專業人士找到合適的軟體來提高工作競爭力和生活品質。 Appvizer 是一款軟體比較器，專業人士可以輕鬆找到可以讓他們更聰明地工作的軟體。 無論您是企業家、經理、獨立人士還是顧問，Appvizer 都能為歐洲、英國、美國和拉丁美洲的所有專業人士提供指導。 他們如何讓魔法發生？ - 他們對包含 10,000 多個軟體的廣泛目錄進行了本地化，團隊不斷更新和豐富這些軟體，以滿足每個國家/地區的特定需求。 - 他們透過文章和影片提供具體的解決方案，旨在解決用戶每天遇到的專業挑戰。 - 他們利用機器學習技術來幫助使用者搜尋最好的資訊和軟體。
FeaturedCustomers
featuredcustomers.com
FeaturedCustomers 是全球唯一的B2B 商業軟體和服務客戶參考平台，透過供應商驗證的客戶參考內容（例如客戶感言、成功案例、案例研究和客戶影片）幫助潛在B2B 買家研究和發現商業軟體和服務。每天，該平台都會幫助影響數以千計的 B2B 買家在購買週期最後階段的購買決策，從財富 500 強公司到中小型企業。
DiscoverCloud
discovercloud.com
決策者尋找並比較數十個類別的商業軟體和工具，包括：CRM、專案管理、銷售智慧、行銷自動化、商業智慧、電子商務軟體、發票、計費、APM、社交監控、SEO、服務台、安全、備份＆ 更多的。 DiscoverCloud 由 Chekkt Limited 擁有和營運。
CrowdReviews.com
crowdreviews.com
CrowdReviews.com 是一個由人群提供評論和排名的線上平台。 其不斷增長的用戶名單不斷提交有關其產品和服務體驗的回饋。這決定瞭如何使用我們超現代、最先進的排名演算法對單一產品或服務進行比較排名。
B2B Stack
b2bstack.com.br
在 B2B Stack 上，您可以找到 B2B 業務領域最常用工具的最佳評論。了解每天使用您考慮購買的工具的專業人士的意見。 在購買前發現並比較用戶所經歷的品質和缺陷，而不必僅依賴賣家給予您的信任。 您對您使用的服務滿意嗎？或者您購買的工具遇到問題嗎？與用戶和未來用戶分享您的體驗。向老用戶學習使用您購買的解決方案的最佳方法。
SoftwareSuggest - Usser
softwaresuggest.com
SoftwareSuggest 是一個線上平台，可協助企業、組織和專業人士選擇最佳的軟體解決方案。 SoftwareSuggest 透過列出、審查和比較商業軟體來簡化流程。在此過程中，還可以幫助軟體供應商發現並與經過驗證的潛在客戶建立聯繫。
SoftwareSuggest - Vendors
softwaresuggest.com
SoftwareSuggest 是一個線上平台，可協助企業、組織和專業人士選擇最佳的軟體解決方案。 SoftwareSuggest 透過列出、審查和比較商業軟體來簡化流程。在此過程中，還可以幫助軟體供應商發現並與經過驗證的潛在客戶建立聯繫。
G2 Marketing Solutions
sell.g2.com
G2 行銷解決方案是您通往每年超過 9000 萬人在 G2 上研究、比較和購買軟體的大門。 10 年來，經過 200 萬條評論，軟體供應商一直信賴 G2 來建立信譽並為其管道提供動力。
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PeerSpot 的購買情報平台是技術專業人員獲取有關企業技術的實用、可靠資訊的平台，因此他們可以確定他們購買的正是他們需要的。 PeerSpot 由全球最大的企業技術買家社群提供支持，提供深入評論、線上論壇、直接問答支援等，讓專業人士有信心做出正確的決定，並享受現實滿足期望的幸福感。
Crozdesk
crozdesk.com
Crozdesk 協助企業尋找並比較所有主要軟體類別的軟體。探索定價、功能、用戶評論、排名、折扣等。
TrustRadius
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TrustRadius 是專業人士透過對商業技術產品的深入評論來分享現實世界見解的網站。