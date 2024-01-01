替代項 - Trinity Audio
Anyword
anyword.com
透過人工智慧精心製作和優化您的文案，獲得更多轉換並推動更多銷售。強大的預測分析會在您發布之前告訴您什麼是有效的。
BeyondWords
beyondwords.io
無摩擦的文字轉語音發布。 透過 BeyondWords，您和您的團隊可以將文字轉換為引人入勝的音訊。使用我們的一體化音訊 CMS 和 AI 語音增強您的發布工作流程，或建立自訂語音。
Persado
persado.com
Persado 的企業人工智慧生成語言平台可提供效能更高的內容，十分之九以上。
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 簡化您的內容寫作：DeftGPT 讓您可以提出問題、獲得即時答案並與 AI 進行互動對話。您將可以立即存取 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各種其他機器人。 * 團隊管理：DeftGPT 使您能夠邀請無限的成員加入您的組織帳戶，從而簡化了管理和計費。這可以節省您的資金，同時提高整體生產力。此外，透過我們的計劃，您可以將帳單統一到一個帳戶中，以增加便利性。 * 與任何 PDF 或文件聊天：從法律協議到財務報告，DeftGPT 為您的文件注入活力。您可以提出問題、接收摘要、尋找資訊等等。此外，它還相容於多種...
Article Forge
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一鍵獲取高品質內容 使用先進的人工智慧和深度學習，Article Forge 只需點擊一個按鈕即可撰寫完全獨特、SEO 優化的高品質長篇文章。
Specifio
specif.io
Specifio 使用法律技術中第一個商用海量內容產生器徹底改變了法律文件的建立方式。 Specifio 的服務專注於高價值、大批量的專利申請，只需幾分鐘即可將律師起草的軟體方法權利要求轉換為包含系統和方法資料的初稿規格。 Specifio 自動產生的規範提供了一個部分完成的框架，律師或代理人可以透過自己的高附加價值編輯有效地完成該框架。從業者甚至可以自訂 Specifio 創建自動草稿的方式，因此結果看起來和讀起來都像是他們自己的作品。
AX Semantics
ax-semantics.com
AX Semantics 提供可擴展的電子商務文字自動化軟體，可解決電子商務公司內容團隊當今面臨的挑戰。由於該軟體基於數據到文本，因此該技術可幫助電子商務公司在機器學習 (ML) 內容創建工具的世界中以多達 110 種語言大規模創建一致且準確的產品描述。 這是怎麼來的： AX Semantics 曾經聘請作家以 150 歐元的價格製作一頁內容。眾包降低了成本，而對內容的需求卻激增。公司也意識到他們必須在全球經濟中競爭，而不僅僅是在地區經濟中競爭。經過近十年的歷程，我們清楚地認識到，我們需要一種方法來使內容生成更快、更好、更具成本效益。 因此，我們建立了一款可以輕鬆處理大量內容生成的產品。我...
Dropbase
dropbase.io
面向業務營運團隊的端到端資料平台。 Dropbase 是一個資料平台，可協助營運團隊在可連接到任何內容的單一強大資料庫中匯入、驗證和管理所有電子表格資料。
textengine.io
textengine.io
textengine.io 是 Retresco 的自助服務 SaaS 平台，可自動將結構化資料轉換為文字。該平台由基於人工智慧的自然語言生成 (NLG) 技術提供支持，允許用戶生成獨特、可靠且 100% 準確的內容。 textengine.io 可以產生多種語言的文本，因此您可以探索新的市場和受眾，而無需昂貴的語言服務，同時還可以透過自動化內容製作來節省時間和資源。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推動 GenAI 在企業中的採用。 我們得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投資者的支持 TuneChat：我們的聊天應用程式由開源模型提供支援 TuneStudio：我們為開發人員微調和部署法學碩士的遊樂場 ChainFury：我們的開源提示引擎可在 GitHub 上找到
Arria NLG
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體驗自然語言生成如何立即影響整個企業的營運效率和成本節約。
Phrasee
phrasee.co
Phrasee 透過企業級控制和大規模優化提供人工智慧產生的品牌內容。