替代項 - Bettermode
Mighty Networks
mightynetworks.com
為 Mighty Network 中的所有內容建立會員資格，或對高級課程和團體收取費用 - 設定簡單，甚至更容易銷售。
Heartbeat
heartbeat.chat
在您自己的網域中主持對話、活動、內容等。 Heartbeat 為您提供創建完美個人化線上社群的構建塊。
BigMarker
bigmarker.com
舉辦您的觀眾會喜歡的網路研討會。如果您已準備好使用簡單、可自訂的網路研討會軟體，無需下載或麻煩，歡迎回家。
Khoros
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我們的軟體透過建立和擴展數位護理、社交行銷和品牌社群來幫助您提供最佳的客戶體驗。點擊開始！
Threado AI
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您的人工智慧副駕駛可協助您為 Slack、Discord 和 Web 上的客戶和社群成員提供最佳支援。免費開始！
Common Room
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Common Room 可協助您打造更好的產品、加深關係並更快成長。
AtomChat
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AtomChat provides quick chat solutions for your website. With real time text, audio as well as video calling options. We are a ready to use chat application/plugin which easily integrates with more than 30 platforms and makes your website chat ready in minutes! The plugin also provides you with feat...
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前稱為 Socio）是一個端到端活動管理平台，支援沉浸式、直覺且包容性的虛擬、混合和現場活動。透過活動應用程式、靈活的註冊、簽到和徽章列印、潛在客戶檢索和直播技術來提高標準。 Webex Events 將靈活性與易用性融為一體，因此組織者可以舉辦支持其目標的引人入勝的活動，無論活動或組織的類型如何。在socio.events 上了解更多信息
Glue Up
glueup.com
Glue Up 是一款一體化 CRM 平台，可協助您透過活動、會員資格和其他數位工具從一個地方建立和發展您的社群。 Glue Up 的一體化平台整合了最佳的 CRM、活動管理、會員管理、電子郵件行銷、專案管理、培訓管理、調查、財務和其他生產力工具。 Glue Up 的雲端解決方案附帶兩款行動應用程式 - 一款適用於組織，一款適用於其社群。這些解決方案非常適合協會、商會、活動組織者和所有希望更好地為社區服務的會員組織——即使並非總是能夠親自會面。自 2020 年大流行以來，Glue Up 還配備了高級參與功能，如快速網路、社區參與解決方案或網路研討會參與解決方案。
ToucanTech
toucantech.com
實現更智慧社區管理的單一系統 互聯網站、入口網站、CRM 和通訊解決方案