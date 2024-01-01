替代項 - Trezi
VRChat
hello.vrchat.com
VRChat 是一個線上虛擬世界平台，由 Graham Gaylor 和 Jesse Joudrey 創建，由 VRChat, Inc. 營運。該平台允許用戶透過用戶創建的 3D 頭像和世界與其他人進行互動。
Spatial
spatial.io
跳入空間查看無數的元宇宙畫廊、空間和活動。在手掌中體驗虛擬宇宙。您可以從任何地方參與！ 探索藝術家和企業家的精心創作。與專家、朋友會面，並與來自世界各地的 Spatial 社群聯繫，參加文化活動。 創建一個看起來像你的頭像。然後開始免費建立自己的畫廊！
Viz4D
viz4d.com
Viz4D 可協助您建立效能一流的基於 Web 的 3D 檢視器，該檢視器在行動裝置和 VR 上運作良好。它專為即時 Archviz 演練、3D 產品配置器和演示而客製化。由於獨特的自動優化技術，即使是具有數百萬多邊形的複雜建築場景，現在也可以在獨立的 VR 耳機上輕鬆查看，而無需連接到 PC。 Viz4D 被應用於各個領域，以在 VR 中創建 VR 陳列室、房地產 3D 遊覽、虛擬畫廊、博物館、家具和 WebGL 產品配置器...
Agora World
agoraworld.io
Agora World 是用於創建 3D 內容的 WordPress 或 Canva。我們提供精簡、無程式碼且完全可自訂的 3D 設計平台和多人基礎設施，可在短短 1 小時內創建和發布專業的沉浸式社交體驗。我們處理所有「幕後」技術，簡化元宇宙或多人遊戲體驗創建，並讓使用者專注於設計。我們不僅將開發時間從數月大幅縮短至幾分鐘，而且使流程更具成本效益。我們平台的多功能性支援自訂 C# 編碼、第三方整合、無限定制，只需 3 行程式碼即可將體驗嵌入到您的網站中。我們剛剛完成了Startup Wise Guys XR 加速器計劃，獲得了來自Cesium 的資助，用於簡化數位孿生的創建，並在天普大學BYO...
MeetinVR
meetinvr.com
MeetinVR 致力於成為企業 VR 協作領域的領導者。我們創造了一個全新的宇宙，針對分散式團隊中的商務會議進行了最佳化。創新、創造性和批判性思維，加上註重細節的設計和以用戶為中心，為每位客戶帶來了卓越的體驗。該工具的設計和開發是為了幫助企業提高遠端協作的品質和有效性。透過利用 VR 技術，我們的客戶看到了對其遠距工作文化的積極影響，因為轉向更互聯和更具吸引力的會議，使他們能夠提高團隊凝聚力。此外，我們的平台可協助企業消除不必要的旅行、減少環境足跡並實現永續發展目標。
Yulio
yulio.com
Yulio 的使命是透過讓 VR 成為簡單、行動化且經濟實惠的商業工具來建立最好的 VR 和 AR 簡報軟體。無論您是希望在投標過程中脫穎而出的建築師、希望在迭代之間發現錯誤的室內設計師，還是希望在下一次推介/會議中給人留下深刻印象的銷售人員，Yulio 都是適合您的工具。 Yulio 是一款一體化工具，適合那些正在尋求建築、室內設計以及利用視覺敘事力量的所有行業的 VR 應用程式的人。透過我們廣泛的可自訂功能、內建雲端渲染平台和各種集成，您可以設計令人驚嘆的沉浸式演示文稿，並解鎖更詳細地講述視覺故事的能力。隨著我們不斷創新並創造新工具供用戶使用，Yulio 成為您保持前瞻性思維的一站式平台，...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom 是數位協作和參與的下一代發展——一個完全可自訂的 3D 環境，專為滿足您的所有虛擬需求而建置。新的工作世界不再是您所陷入的 2D 視訊會議地獄。它是一種身臨其境的數位體驗，可增強聯繫、協作和溝通能力。遠程並不一定意味著遠離——創造一個人們願意參與的世界。 Breakroom 領先的 Metaverse 平台充滿了強大的功能和功能，讓不可能成為可能。它使您可以輕鬆地立即創建和自訂自己的品牌虛擬世界，適合所有類型的受眾參與。從數位工作空間、會議和虛擬教室到電影節、新書發表會和社交活動，Breakroom 可以讓您靈活地完成這一切。您甚至可以在幾分鐘內建立一個連結到內建市場的電子...
SENTIO VR
sentiovr.com
SENTIO VR 是領先的沉浸式雲端平台，用於審查設計、管理客戶演示並與建築行業的專業人士進行協作。透過與Autodesk Revit、SketchUp、Enscape、Lumion 等領先軟體的直接集成，只需幾分鐘即可將您的設計帶到雲端，並且： 1. 在包括無線VR 耳機在內的所有設備上共享設計2.透過沉浸式簡報提高客戶參與度3. 透過使用VR 體驗1:1 比例的模型來增強設計審核4. 在共享虛擬空間中解鎖與主要利益相關者的即時協作使用功能強大的協作工具，如會議、註釋、檢視BIM 資料、適合您需求的測量項目從概念到完成。與 100 多個國家的數千家建築、工程和施工公司（例如 Turner ...
StellarX
stellarx.ai
協作應該是簡單、直接且有效。 StellarX 讓各行業的商業專業人士透過沉浸式人工智慧體驗來提升自己。只需拖放、抓取即可移動、指向並單擊，或者設定好後就不用管了。只要你能想到，就可以認為它已完成——無需代碼。
MootUp
mootup.com
MootUp 是唯一一個虛擬會議和活動平台，可為世界各地的活動專業人士和機構提供無需下載即可訪問的跨設備3D 環境，為與會者提供真正身臨其境、引人入勝的體驗，從而安全地實現協作和連接任何規模的觀眾。
vTime
vtime.net
vTime 是 VR 社交網絡，只需添加虛擬實境耳機，即可將不起眼的智慧型手機轉變為通往外部邊緣的護照。這款免費應用程式適用於Samsung Gear VR、Oculus Rift、Windows Mixed Reality、Google Cardboard、Google Daydream、iOS 和Android，讓任何人、任何地方都可以在不斷增長的令人難以置信的虛擬環境庫中與朋友進行社交。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解決方案徹底改變未來 公司概述 SynergyXR 坐落在充滿活力的丹麥奧胡斯市，是擴展現實 (XR) 領域的創新燈塔。源自於對製造和能源領域的深刻理解，我們已發展成為一支強大的力量，專門致力於將擴增實境和虛擬實境工具帶入商業技術的最前沿。我們的專業知識不僅在於制定未來的解決方案；還在於制定未來的解決方案。它使它們易於訪問且實用，以滿足當今動態的業務需求。尖端功能 在 SynergyXR，我們不僅創造工具；我們還會創造工具。我們正在塑造體驗。我們的產品不僅僅是軟體；它們是通往互動和協作新維度的門戶。我們的 XR 解決方案專注於使用者友好的介面和強大的功能，可無縫...
Virbela
virbela.com
Virbela 為遠距工作、學習和活動建立引人入勝的虛擬世界。 Virbela 由行為心理學家團隊於 2012 年創立，其使命是幫助組織和人們在遠端優先的未來中蓬勃發展。憑藉具有深度社交和協作功能的沉浸式 3D 空間，Virbela 將線上業務和麵對面體驗帶入生活，同時使遠端團隊能夠更加緊密地聯繫和提高工作效率。 Virbela 由 eXp World Holdings, Inc.（納斯達克股票代號：EXPI）所有。要參觀我們的虛擬辦公室、教室、活動空間等，請造訪 Virbela.com 並在 Twitter 和 LinkedIn 上關注我們。
Ctruh
ctruh.com
Ctruh，一個提供無程式碼、基於網路的內容所創建的平台。它強調經濟性、易用性和人工智慧驅動的 3D 轉換功能。使用者無需編碼即可利用強大的 3D 資源庫創建身臨其境的內容。透過單一連結即可透過瀏覽器立即訪問，從而簡化了共享創作。
cognitive3D
cognitive3d.com
CognitiveVR 是一個企業級虛擬實境分析平台。它可以追蹤、聚合和分析有關用戶的視覺遙測資訊。
CLDXR
cldxr.com
CLDXR 是 B2B 用戶的擴充現實雲端資產管理和自助發布平台。它聚合了不同的AR/VR 技術，例如AR.js、Quick Look、WebAR 的8th Wall，以及適用於Android 和iOS 應用程式的ARKit/ARCore，並方便透過統一的Web 介面進行訪問，而無需額外的開發工作。透過同一 Web 介面，使用者可以管理其內容資產、建立專案並將團隊成員指派到相應的專案。還整合了自動二維碼生成、連結管理和廣泛的統計。我們很高興提供我們的技術，包括作為企業解決方案的諮詢，或作為創意和數位機構的解決方案提供商，這些機構不能或不想自己進行 IT 開發，但仍希望為其客戶提供創新解決方案。...