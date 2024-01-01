替代項 - Trevor.io
Tableau
tableau.com
Tableau（法語，字面意思是“小桌子”，也用來表示“圖片”；複數為“tableaux”，或很少用“tableaus”）可以指：
Looker
looker.com
Looker 是一款商業智慧軟體和大數據分析平台，可協助您輕鬆探索、分析和分享即時業務分析。
Deepnote
deepnote.com
為資料科學家和研究人員管理筆記本。
Grow
grow.com
商業智慧軟體可以釋放您迫切需要的洞察力，以推動業務成長和轉型。
Zoho Analytics
zoho.com
商業智慧和分析軟體。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和數據分析軟體，可讓您直觀地分析數據、創建令人驚嘆的數據視覺化並在幾分鐘內發現隱藏的見解。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里雲提供一整套可靠、安全的雲端運算工具和產品，協助您建置雲端基礎架構、多區域資料中心，為您的全球產業賦能。免費試用。
Metabase
metabase.com
在公司內部分享資料和分析的最快、最簡單的方法。您可以在 5 分鐘內安裝一個開源商業智慧伺服器，連接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它來建立圖表、儀表板和夜間電子郵件報告。
Sisense
sisense.com
Sisense 的商業智慧軟體是複雜數據 BI 領域的行業領導者 - 輕鬆準備、分析和探索來自多個來源的不斷增長的數據。
Domo
domo.com
Domo, Inc. 是一家雲端軟體公司，總部位於美國猶他州亞美利加福克。它專注於商業智慧工具和數據視覺化。
Mode Analytics
mode.com
Mode 是一個協作資料平台，將 SQL、R、Python 和視覺化分析結合在一個地方。更快地連接、分析和共享。
Observable
observablehq.com
探索、分析和解釋數據。作為一個團隊。 發現新見解、回答更多問題並做出更好的決策。
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio 是一個線上儀表板平台，用於為您的團隊或客戶建立強大的即時業務儀表板。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
HoneyStack
hockeystack.com
端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。無需設定。沒有代碼。免費試用
Cube
cubeanywhere.com
管理業務所需的洞察力！透過即時專案成本、時間和費用，管理您的專案、任務和客戶變得輕而易舉。取得團隊成員、專案、客戶和公司層級的豐富互動式圖表。我們知道您的業務並非在辦公室前門開始或結束。您所在的地方就是您的業務！並且您可以隨時隨地存取 Cube。您可以透過筆記型電腦上的簡單網頁瀏覽器或使用本機應用程式在 iPhone、iPad 或 Android 上存取 Cube。
Chartio
chartio.com
Chartio 基於雲端的商業智慧和分析解決方案使每個人都可以分析其業務應用程式中的資料。
InsightBase
insightbase.ai
使用 AI 與您的資料庫聊天。 用自然語言提出問題並在幾秒鐘內獲得答案。不再有 SQL 查詢，不再有資料科學。
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy 的業務分析和行動平台可協助企業建置和部署分析和行動應用程式以實現業務轉型。
Hex
hex.tech
Hex 是一個用於資料科學和分析的現代資料平台。協作筆記本、精美的數據應用程式和企業級安全性。
Mineo
mineo.app
將 Python Notebook 轉換為資料應用程式。 Mineo 是一個基於 Python 增強筆記本探索資料、建置和部署資料應用程式的平台。
Alteryx
alteryx.com
Alteryx 提供領先的分析雲平台。我們使每個人都能透過人工智慧驅動的分析自動化發現具有高影響力的見解。
Cascade
cascade.io
Cascade 是第一個為團隊建立的高級分析工具，可讓分析師將大型資料集轉換為自訂的預測見解，並輕鬆分享他們的發現。
GoodData
gooddata.com
GoodData 是一個嵌入式 BI 和分析平台，可提供快速、可靠且易於使用的分析。專為所有業務用戶設計。
Avora
avora.com
Avora AutoML 透過異常檢測和根本原因分析減少了發現業務指標變化原因的時間（以秒為單位）。
Draxlr
draxlr.com
Draxlr 是一款產品，可讓您在 SQL 資料庫（Postgres、MySQL、MariaDB、MS SQL、PlanetScale、YugabyteDB、CockroachDB、Amazon Redshift、BigQuery 和 Snowflake）上建立儀表板並設定警報。
Holistics
holistics.io
整體性允許每個人回答自己的數據問題，而無需打擾技術團隊。對於業務和資料團隊來說，不再有「請求隊列受挫」的情況。
Nugit
nugit.co
Nugit 是一個自動化的數據說故事平台，它超越了儀表板，幫助人們篩選大量複雜的數據，以找到其中的見解和機會。 Nugit 能夠透過大規模的數據說故事來提供這些見解，因此能夠立即被理解。
Workstream.io
workstream.io
Workstream.io 是您分析工作的中心。策劃、組織資料產品、深入了解影響力並輕鬆與利害關係人合作。
Narrator
narrator.ai
Narrator 的數據平台讓任何人都可以在幾分鐘而不是幾週內獲得答案，該平台由客戶 360 提供支持，其中包含客戶與您的企業的每一次互動。
Kyligence
kyligence.io
Welcome to the next generation of business intelligence where your business metrics aren’t just numbers but a powerhouse of intelligent insights at your fingertips. Dive into Kyligence Zen, your centralized metrics hub that transforms data into actionable intelligence. Rooted in the single source of...
Isima.io
isima.io
The Isima team was at the frontier of changing the way business is done with data at internet giants, hedge funds and storage companies before anyone ever heard the term big data.
ATLAS.ti
atlasti.com
Leveraged by brands and academics alike, ATLAS.ti allows anyone to analyze data and uncover valuable insights – no matter which sector you work in. From basic analysis tasks to the most in-depth research projects: With ATLAS.ti, you can easily unlock actionable findings from your qualitative and mix...
Northbeam
northbeam.io
Northbeam is a marketing intelligence platform that provides brands with media mix modeling, multi-touch attribution, and incrementality, all powered by machine learning and first-party data. With Northbeam's advanced browser-based platforms, brands can attribute sales to ads, forecast marketing rev...
Imply
imply.io
Our real-time analytics database, built from Apache Druid, enables developers to build the next generation of analytics applications. With Imply, developers can build without constraints as our database lets them create interactive data experiences on streaming and batch data with limitless scale an...
Biuwer
biuwer.com
Biuwer is a powerful cloud-based Business Data Analytics platform that helps you to easily analyze your business data and create insightful reports and dashboards for informed decision-making. It also enables you to easily create and share powerful reports in minutes with no technical knowledge.
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
DataSquirrel 在理解數據、建立清晰的視覺效果和儀表板報告時可以為您節省時間、壓力和痛苦。自動清潔。自動分析。自動可視化。自動重複。它是：快速、簡單、引導、人工智慧輔助和安全。 DataSquirrel 是想要理解任何數據並獨立做出決策的個人和團隊的首選商業智慧平台！使用或開始不需要任何技術技能。只需上傳您的數據，讓 DataSquirrel 完成剩下的工作！ ✓ 透過上傳任何資料來探索自發性資料需求 ✓ 自動清理以確保準確性 ✓ 使用人工智慧建議的分析發現模式 ✓ 不再需要 VLookup！一鍵合併資料 ✓ 根據需要自訂視覺效果 ✓ 下載清理後的檔案和儀表板報告 ✓ 無需登入即可共...
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock 是一種由人工智慧驅動的分析解決方案，它使用自然語言處理為業務用戶的問題提供答案，使他們能夠做出更好、更快的數據驅動決策，而無需數據分析師。您可以透過註冊免費試用該產品。您將能夠上傳自己的資料並在免費版本中體驗AnswerDock的大部分功能。使用 AnswerDock，業務用戶可以透過輸入問題來建立自己的報告和儀表板，就像使用網路搜尋引擎一樣。例如，使用者可以根據本季銷售線索數量的成長情況輸入前 10 名銷售人員。 AnswerDock 執行分析並立即顯示最佳視覺化效果。 AnswerDock 運行強大的資料探勘演算法來回答以自然語言提出的問題，例如： • 是什麼推動了我...
1010 Data
1010data.com
它旨在使用單一、有凝聚力、易於整合的系統提供對所有數據的強大見解。它可擴展、民主、靈活且速度快得令人難以置信。
Datazip
datazip.io
了解 Datazip，這是一款專為注重時間的分析師和操作員設計的全面性無程式碼資料工程解決方案。透過整合分散的資料來源、利用 ETL、資料倉儲和轉換功能來簡化資料管理流程。透過 Datazip 的直覺式平台，只需 45 分鐘即可建立可靠、可擴展的資料基礎架構。體驗快速的資料連接、強大的查詢和流暢的匯出，以推動富有洞察力的決策。
Cube Analytics
cubeanalytics.com
Cube 是一個自動化平台，使團隊能夠在幾分鐘內輕鬆創建自訂資料和分析應用程序，而無需編寫程式碼。
Kleene
kleene.ai
透過基於可靠的跨部門數據的人工智慧建議，讓您的企業決策者能夠做出更好、更快的決策。 Kleene 是唯一可以組織所有資料的端到端平台。透過 Kleene 的決策智慧平台，快速獲得競爭優勢和數據驅動的業務成長。
Composable Analytics
composable.ai
Composable Enterprise 是業界領先的智慧資料營運平台，提供完整的編排、自動化和分析功能組合，確保分析可以快速部署到業務工作流程中。
TURBOARD
turboard.com
TURBOARD 是一款一體化商業智慧套件。為組織中的任何人配備易於使用的數據分析工具，為各個層級提供可操作的情報。
Pyramid Analytics
pyramidanalytics.com
Pyramid 是一級企業級分析作業系統，可從單一使用者自助分析擴展到千用戶集中部署，涵蓋簡單但有效的資料視覺化到進階機器學習功能。不可知的分析作業系統具有適用於任何裝置和作業系統的通用客戶端。它可以安裝在大多數平台上（本地或雲端），並且可以針對最受歡迎的資料堆疊進行操作。金字塔允許使用者和組織平衡自助服務生產力和治理。它是一個自適應分析平台，可根據用戶需求和技能提供不同的功能和體驗，同時將內容作為共享資源進行管理。它旨在支援組織的整個決策工作流程，並為每個人提供進行自助分析的工具。重要的是，分析作業系統解決了“最後一哩問題”，縮小了組織規定的分析策略與實際分析實施之間的差距。 Pyramid...
MachEye
macheye.com
MachEye 的增強分析平台改變了組織整合資料、決策和營運的方式。雖然目前的商業智慧平台僅回答有關數據的「內容」問題，但 MachEye 可以幫助用戶為組織中的每個人回答「內容、原因和方式」場景。除了圖表和自助分析之外，任何級別的決策者現在都可以透過「類似 Google」的搜尋體驗和「類似 YouTube」的視聽體驗獲得可行的見解和建議。 MachEye 為數據添加了一個可操作的「播放」按鈕！欲了解更多信息，請訪問 https://www.macheye.com。
Caplena
caplena.com
您是否曾花費無數時間繁瑣地篩選大量客戶回饋？ Caplena.com 使用增強智能來大幅減少分析評論或開放式問題回復中的大量自由文本所需的時間。 Caplena 在幾分鐘內即可識別主題並自動標記您的整個資料集，使您免於重複分類。專注於真正重要的事情—產生更深入、更有意義的見解。
Planr
planr.com
Planr 是一種企業 SAAS 解決方案，使用先進的人工智慧來預測收入和銷售業績，揭露隱藏的障礙，幫助您和您的團隊加速銷售成長。 Planr 讓您即時獲得針對未來目標的預測收入的公正、聰明的視圖，準確度高達 96%。 Planr 的 AI 支援工具可供執行長、投資者和領導團隊使用，它可以為您的數據提供公正、科學的視圖，並以 96% 的準確度預測您的 NTM 收入。 Planr 類別包括：企業績效管理、薪酬管理、行銷分析、銷售和營運規劃、銷售績效管理和勞動力管理。
Ikigai
ikigailabs.io
Ikigai 的營運 BI 平台改變了企業制定戰術決策的方式。業務用戶友好的 UI/UX 使任何人都可以注入和準備數據並運行強大的人工智慧分析，以實現其業務目標。 DeepMatch 甚至可以在幾分鐘內將最不同的資料集拼接在一起，而無需任何資料預處理。這項專利技術隨著時間的推移而不斷改進，並向人類學習。專有的 DeepCasting 技術可以根據短短幾週的數據產生預測，並且比任何其他方法都具有更高的準確性。 Ikigai 專有的 DeepPlan 分析不是比較少數假設場景，而是評估多達 10^19 個選項，並針對任何給定參數確定最佳選項。 Ikigai 以麻省理工學院關於人工智慧和機器學習的前...
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 的軟體平台可管理複雜的操作程序，節省操作員時間並減少錯誤。它支援專案從整合和測試到即時運營的整個生命週期。 -多個程式/任務的互動式即時同步程式 -嵌入式發布流程，包括批准、編輯、線上回饋和追蹤修訂之間的變更 -可查詢的執行程式資料庫 -手動和自動程式視圖和功能 -整合遙測、命令和控制以及任務數據- 詳細的分析、報告和儀表板
panintelligence
panintelligence.com
靈活的 SaaS 嵌入式分析。降低複雜性、加速您的路線圖並確保您的SaaS 解決方案面向未來我們的分析軟體(pi) 嵌入到您現有的資料堆疊中，減少技術債務並為您的客戶提供更加身臨其境的數據體驗。 pi 已為您建立了低程式碼，並為您的客戶提供了無程式碼。您可以將開發時間集中在核心產品上，以加速您的路線圖，並且您的客戶可以自助做出數據驅動的決策，而無需技術技能。
Bold BI
boldbi.com
透過內建分析將您的客戶變成成功案例。 Syncfusion 的 Bold BI 可讓您將進階 BI 和分析嵌入到您的應用程式中。它是一個完整的商業智慧解決方案，允許任何人創建美觀、先進的儀表板。它配備了完整的數據整合平台，可以應對最嚴峻的數據準備挑戰。從原始資料來源到完全互動式儀表板，Bold BI 在創紀錄的時間內彌合了資料和可操作見解之間的差距。該平台提供與 130 多種最常見資料來源的集成，包括 Azure SQL 資料倉儲、Microsoft SQL Server 和 Oracle，以及透過 REST API 對任何資料來源的通用存取。 Bold BI 的其他功能包括： • 使用 Ja...
CorralData
corraldata.com
在 Corral Data，我們的使命是改變組織使用資料的方式。我們使組織能夠輕鬆地使用人工智慧來連接、分析和協作處理公司數據。什麼是 CorralData？ CorralData 是一個由人工智慧驅動的全方位服務分析平台，可從根本上簡化跨多個來源的資料集中和分析。借助 CorralData，您可以用簡單的英語與您的數據對話，或者只需連接您的數據即可建立令人驚嘆的報告。無需編碼、SQL 或工程資源。 CorralData 的工作原理如下：使用我們的 500 多個預先建置整合輕鬆連接所有資料來源。開始在與您的公司和數據相關的預建報告中看到令人驚嘆的視覺化效果。使用我們的人工智慧以簡單的英語與您的...
Targit
targit.com
在 TARGIT，我們為關鍵垂直產業提供專業知識，幫助客戶做出數據驅動的決策。我們透過商業智慧 (BI) 和分析解決方案推動持久價值，支援您的獨特目標和推動日常營運的流程。 TARGIT Decision Suite 是我們的一體化商業智慧 (BI) 和分析平台，直覺、多功能且適合每位員工使用，讓您體驗一見鍾情。 TARGIT Decision Suite 可協助公司比以往更好、更快地整合、視覺化和共享資料。我們的解決方案將集中式 BI 解決方案的控制與分散式解決方案的靈活性以及強大的安全性和可靠性相結合。此外，它還可以輕鬆地與您現有的系統集成，並不斷適應您的需求，即使您的組織不斷發展。我們連...
ConverSight
conversight.ai
ConverSight 是一個情境決策智慧平台，基於其專利的增強對話式人工智慧和分析技術建構。 ConverSight 的人工智慧助理 Athena 透過連接客戶資料並使用機器學習技術產生見解和建議來提供業務見解。借助 ConverSight，企業能夠在其響應計劃方法中實施人工智慧，從而實現更高的準確性、更強有力的決策和更順暢的反應時間，從而最終降低成本並大幅改善供應鏈的功能。 ConverSight 充當供應鏈控制塔，幫助企業優化營運、最大程度地減少中斷並即時解決關鍵問題。 ConverSight 的 AI 業務助理 Athena 為企業提供更大的資料可見性和洞察力，以主動改善其供應鏈並做出...
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等傳統 SQL 編輯器的演進。我們為希望節省時間、提高資料準確性、更快地入職新員工以及快速為業務提供見解的資料中心團隊提供美觀、現代的 SQL 編輯器。借助 PopSQL，使用者可以輕鬆了解其資料模型、編寫版本控制的 SQL、與現場協作、在圖表和儀表板中可視化資料、安排報告、共享結果以及組織搜尋和發現的基礎查詢。即使您的團隊已經在利用大型BI 工具（例如Tableau 或Looker）或SQL 編輯器的大雜燴，PopSQL 也可以在您的SQL 高級用戶、初級分析師，甚至是渴望數據洞察力的技術水平較低的利益相關者之間實現無縫協作...
ClicData
clicdata.com
ClicData 是領先的端到端資料分析平台，旨在幫助決策者和分析師實現真正的績效並基於可靠、最新和統一的資料揭示見解。透過我們易於使用且功能強大的雲端平台，幾天內即可從 ClicData 中獲取價值，該平台簡化了資料連接、資料管理、資料視覺化以及與您的團隊或客戶的共享。從數據整合和管理到數據分析、視覺化和共享，我們為您提供所需的一切，幫助您輕鬆理解數據、監控績效並專注於自訂、完全互動式儀表板中的關鍵指標。在數據驅動決策是成功關鍵的世界中，我們的使命是支持所有產業的組織透過自動化數據分析和報告，化繁為簡，了解其績效。 ClicData 受到 25 個以上國家/地區多個行業（零售和電子商務、醫...
Bold Reports
boldreports.com
業務報告不必給 IT 團隊或預算帶來負擔。 Syncfusion 的 Bolds Reports 改變了組織呈現資料的方式以及利害關係人在過程中的體驗。借助 Bold Reports 的本地解決方案、嵌入式報告工具和報告檢視器 SDK，團隊可以實施具有高級功能和無限用戶的真正現代化的報告管理系統。使用報告設計器製作和編輯報告，該設計器利用 Syncfusion 的 UI 專業知識提供數十個報告項目、互動功能、吸引人的樣式和可自訂的格式選項。然後，使用報表伺服器發布和匯出報表、管理其存取權限並將其交付給 Web 上的使用者。當報告隨處可用時，相關利害關係人可以協作做出更好的業務決策。 Syncf...
Discern
discern.io
B2B 公司利用許多相同的技術平台並希望追蹤相同的指標…那麼為什麼商業智慧建構完全客製化呢？這意味著數百萬美元浪費在額外的工具和人員以及數月或數年的平台設計上。辨別力讓商業智慧變得簡單。我們的開箱即用配置使客戶能夠啟動並運行數百個指標及其完整的
DataGPT
datagpt.com
DataGPT 是世界上第一個對話式人工智慧分析師，使用戶能夠用自然語言提出有關其數據的任何問題，並在幾秒鐘內獲得完整的答案。 DataGPT 是具有記憶功能的完全自主聊天機器人，能夠回答複雜的問題，例如
Easy Insight
easy-insight.com
Easy Insight 提供價格實惠、易於使用的 SaaS 商業智慧。與其他流行 SaaS 產品（例如 Basecamp、Zendesk 和 Salesforce）的即時連接具有預先建置的儀表板，可協助您啟動並執行並立即獲得結果。簡單的報告產生器可協助您在各種視覺化中快速調整或從頭開始建立任何新報告。當您準備好不再連接一兩個SaaS 產品時，Easy Insight 在產品本身中提供了強大的ETL 功能，可協助您匯入平面檔案或關聯式資料庫資料、轉換資料並將其與其他資料來源連接，以及創建一切從漂亮的執行儀表板到詳細的表格。廣泛且易於使用的安全功能使您可以輕鬆限制用戶可以看到的數據，使您能夠使用...