替代項 - Trendsmap
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite是一個社群媒體管理平台，由Ryan Holmes於2008年創建。該系統的使用者介面採用儀表板的形式，支援Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn和YouTube的社群網路整合。 Hootsuite 總部位於溫哥華，在多倫多、布加勒斯特和墨西哥城等 13 個地點擁有近 1,000 名員工。該公司在超過 175 個國家擁有超過 1,600 萬用戶。
Linktree
linktr.ee
了解 Linktree™，這是世界上最好的品牌、創作者和影響者使用的免費生物連結工具。
Pictory
pictory.ai
Pictory 強大的人工智慧使您能夠使用文字創建和編輯專業品質的視頻，無需技術技能或下載軟體。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。它是一家私人控股公司，總部位於紐約市。 Bitly 每月縮短 6 億個鏈接，用於社交網路、簡訊和電子郵件。 Bitly 透過對由於許多人使用縮短的 URL 而創建的聚合資料的存取收費來賺錢。 2017年，Spectrum Equity以6,400萬美元收購了Bitly的多數股權。截至2018年8月，Bitly已縮短了超過375億個URL。
Metricool
metricool.com
分析、管理和發展您的數位形象。 一切都在一處。規劃您的社群媒體內容、查看您的資料並管理您的線上廣告活動。
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social 是一款社群媒體管理工具，可協助企業和機構擴大在社群媒體上的影響力。免費註冊。無需信用卡。
vidIQ
vidiq.com
vidIQ 可協助您取得在 YouTube 及其他平台上更快增加受眾群體所需的工具和知識。
Social Blade
socialblade.com
Social Blade（有時拼寫為 SocialBlade）是一個追蹤社交媒體統計和分析的美國網站。 Social Blade 主要追蹤 YouTube 平台，但也有有關 Twitch、Facebook、Instagram、Twitter、TikTok、Trovo、Dailymotion、Mixer、DLive 和 StoryFire 的分析資訊。 Social Blade 作為第三方 API 發揮作用，為用戶提供這些不同社交媒體平台的匯總數據。 Jason Urgo 是 Social Blade 的執行長。
Sprout Social
sproutsocial.com
透過 Sprout Social 重新構想社群媒體如何發展您的業務。查看我們的社群媒體管理工具的實際應用。立即開始您自己的免費試用。
Loomly
loomly.com
Loomly 是品牌成功平台，使行銷團隊能夠透過協作、發布和分析功能在線上發展成功的品牌。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一個內容發現工具，讓內容管理部落格和社群媒體輕鬆適合任何利基或市場的企業。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能夠在一個地方捕捉客戶、產品、品牌和員工體驗洞察並採取行動。
Beacons
beacons.ai
Beacons 是在您的粉絲喜愛的個人簡介網站中建立連結的最簡單方法 - 而且是免費的！
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - 提高品牌知名度和流量的社群媒體行銷工具。我們為行銷人員量身打造了社群媒體調度自動化。
Minea
app.minea.com
Minea 是終極電子商務產品搜尋工具。 Minea 追蹤所有網路上的所有廣告。 Facebook 廣告、影響者產品置入、Snapspy、所有網路都被追蹤。停止為一個網路支付 149 歐元的 adspy 費用，並發現 Minea。
Vista Social
vistasocial.com
精心製作的社群媒體管理工具可協助您超越目標
Tailwind
tailwindapp.com
感覺就像是行銷團隊的工具。 Tailwind 可以自動化社群媒體行銷中最困難的部分，以便您可以更聰明、更快地成長。
AgoraPulse
agorapulse.com
一款易於使用的社群媒體管理軟體，可讓您保持井然有序、節省時間並輕鬆管理收件匣、發布、報告、監控和團隊協作工具。
Fedica
fedica.com
按位置和人口統計數據分析並定位您的 Twitter 追蹤者。建立理想社區。在最佳時間為您的追蹤者安排推文
Ripl
ripl.com
Ripl 讓小型企業能夠在幾分鐘內創建具有專業外觀的動畫影片、拼貼畫、幻燈片和分層靜態圖像帖子，以及立即安排或發佈到 Facebook、Instagram、LinkedIn、Twitter 和 YouTube。全部透過簡單易用的行動和桌面瀏覽器應用程式實現。
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai！ 人工智慧以您的品牌語言生成和分享影片、輪播、單一圖像貼文。
Bio Link
bio.link
生物連結可讓您連結到所有頁面（網站、商店、部落格、社交貼文、影片等），讓您的受眾更容易發現您的所有內容。 該 Instagram、Twitter 和 TikTok 等平台僅允許簡介中存在一個連結。透過 Bio Link，您可以使用單一連結將所有頁面新增至您喜歡的平台。它的速度也非常快，非常優雅，並且針對點擊進行了優化，您還可以永遠免費享受分析、主題、嵌入等功能。
Sendible
sendible.com
在社群媒體上提升您的品牌故事。與您的客戶和團隊合作，在每個平台上規劃、發布和衡量內容的成功。
SocialFlow
socialflow.com
SocialFlow 是一個針對領先品牌和出版商的社群媒體優化平台。該公司使用 Twitter firehose、源自其專有連結代理的點擊數據以及專有演算法來優化社交網路上的消息傳遞。該公司認為，了解和利用參與度的關鍵指標（例如每條推文的點擊量和每個追蹤者的點擊量）對於增加大量活躍的社群媒體粉絲至關重要。他們對奧薩馬·本·拉登之死的新聞通過Twitter 傳播的方式進行了分析和數據可視化，得到了國際新聞報道，並引發了人們對Twitter 在新聞業中的作用的質疑。SocialFlow 與Betaworks（一家總部位於紐約的新創工作室）有關聯，促進網路上即時資訊流動的孵化器和創投公司。目前其總部...
PromoRepublic
promorepublic.com
使用 PromoRepublic 的社群媒體管理平台透過內建工具建立和自訂內容，將其安排到多個社群媒體頁面，投放廣告並獲得業務成果。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家數位消費者情報公司，總部位於英國布萊頓。 Brandwatch 銷售六種不同的產品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一種「自助應用程式」或軟體即服務，它對社交媒體資料進行存檔，以便為公司提供資訊和追蹤特定細分市場以分析其品牌線上形象的方法。該工具的覆蓋範圍包括部落格、新聞網站、論壇、影片、評論、圖像和社交網絡，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。使用者可以使用文字和圖像搜尋...
LocalStack
localstack.cloud
LocalStack 是一個雲端服務模擬器，可以在筆記型電腦或 CI 環境中的單一容器中運作。透過 LocalStack，您可以完全在本機電腦上執行 AWS 應用程式或 Lambda，而無需連接到遠端雲端提供者！無論您是測試複雜的 CDK 應用程式或 Terraform 配置，還是剛開始了解 AWS 服務，LocalStack 都可以協助加快和簡化您的測試和開發工作流程。
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker 是一款非常強大的社群媒體分析工具和社群媒體監控工具，受到全球品牌和代理商的推薦。
Iconosquare
iconosquare.com
透過為您的團隊提供的獨家見解和一流的管理工具，擴大您的 Instagram、Facebook、Twitter 和 LinkedIn 影響力。開始 14 天免費試用。
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 是一家主題標籤分析和社交媒體分析公司，為 Twitter、Instagram 和 Facebook 提供帶有主題標籤追蹤的即時數據。
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何幫助公關和行銷團隊監控新聞和社群媒體的媒體報導並增強品牌管理。
Submagic
submagic.co
使用 AI 支援的字幕提升您的影片 🚀 輕鬆的字幕、完美的表情符號和智慧突出顯示的關鍵字，全部由人工智慧產生。
Smash Balloon
smashballoon.com
完全可自訂的 WordPress 社群媒體來源外掛。顯示您的 Facebook、Instagram、Twitter 和 YouTube 來源 - 受到 130 萬用戶的信任。
Brand24
brand24.com
Brand24 讓您即時存取網路上有關您品牌的提及。
Blog2Social
blog2social.com
WordPress 網站和部落格的社群媒體自動化。 在 Twitter、Facebook、LinkedIn、Instagram、Pinterest 等多個社交平台上自動發布、轉發、交叉發布和自動安排您的內容。自動將您的 WordPress 內容和部落格文章或任何其他來源的文字、圖像、連結和影片分享為社交媒體貼文。 Blog2Social 為您提供了許多選項，讓您的社群媒體管理更快、更輕鬆。
Social Animal
socialanimal.com
獲得深入的見解，找到有影響力的人並獲得任何關鍵字的內容靈感。讓我們開始踏上內容行銷必殺技之路。
eclincher
eclincher.com
發現 eclincher，您唯一需要的社交媒體管理平台！征服社群媒體的壓力並控制您的社群媒體行銷任務！
HeyLink.me
heylink.me
最好的企業和影響者使用的免費生物連結工具。最大限度地發揮每項數字計劃的影響。專為行動裝置設計。結果是神奇的。
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可建立社交媒體和數位行銷報告和儀表板。 查看來自 Instagram、Facebook、元廣告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指標頻道全部在一個螢幕上。 不要在手動任務上浪費時間，透過數位行銷提高生產力和成果。立即嘗試，看看 Reportei 將如何優化您的工作方式。 --- 只需 3 秒...
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌銷售數位解決方案的最簡單方法。 Vendasta 是一個白標平台，專為為中小型企業提供數位解決方案的公司。
Shield Analytics
shieldapp.ai
借助 Shield 的統計數據和分析在 LinkedIn 上成長。用於個人 LinkedIn 個人資料。專為個人品牌建立和員工宣傳計劃而設計。被世界各地的創作者和品牌所使用。
Statusbrew
statusbrew.com
在社群媒體上與客戶進行大規模互動。 Statusbrew 是一款社群媒體參與工具，可統一您的社群收件匣、將您的團隊聚集在一起並建立自動化工作流程。而且，還有更多。
Inflact
inflact.com
Instagram 行銷工具包 使用智慧工具調整您的 Instagram 帳戶以適應業務 – 建立目標受眾、與客戶互動並規劃內容。只需 3 個步驟即可幫助潛在客戶發現您的產品並建立品牌忠誠度。
NiceJob
nicejob.com
獲得更多評論並建立聲譽的最簡單方法。創造社交媒體熱度，改善您的搜尋引擎優化並贏得更多銷售。
Affable.ai
affable.ai
影響者行銷平台 Affable 讓全球品牌、代理商和 D2C 電子商務品牌輕鬆找到影響者、管理活動並衡量投資報酬率！經過驗證的影響者。 100+ 客戶。
Sociality.io
sociality.io
團隊管理社群媒體管道所需的一切。 建立可擴展的協作工作流程來安排內容、分析績效、管理參與度和監控競爭對手。
Emplifi
emplifi.io
優化數位客戶旅程。 Emplifi 的客戶體驗軟體和社群媒體管理軟體的統一平台縮小了 CX 差距。
BuzzSumo
buzzsumo.com
找到效果最好的內容。與重要的影響者合作。 利用我們的內容洞察來產生想法、創建高效能內容、監控您的表現並識別影響者。 BuzzSumo 提供 8b 篇文章、4,200 萬個網站、300t 參與度、50 萬名記者和 4.92 億個問題的內容行銷數據，為超過 50 萬行銷人員的策略提供支援。
Cloud Campaign
cloudcampaign.com
Cloud Campaign 透過強大、可品牌化、可擴展的社群媒體管理軟體和致力於您業務成功的五星級支持，協助您建立一個蓬勃發展的行銷機構。
SentiOne
sentione.com
透過對話語音機器人和聊天機器人探索基於人工智慧的線上聆聽和客戶服務自動化的未來。
VBOUT
vbout.com
VBOUT 是一個由人工智慧驅動的行銷平台，受到全球 1000 家企業的信賴，可實現行銷自動化和集中化，同時為受眾提供引人入勝的個人化體驗。機構和合作夥伴直接或透過白標設定使用 VBOUT 來建立自訂計劃、管理子帳戶以及將一個客戶帳戶的資產共享給多個客戶帳戶。透過 VBOUT，您可以： - 從一處管理您的所有社交媒體。 - 透過創建和發送獲勝的電子郵件活動與您的客戶互動。 - 無需編碼即可設計令人驚嘆的個人化動態登陸頁面。 - 使用直覺的視覺生成器創建自動化。 - 培育從點擊到關閉的銷售線索 - 甚至更多。 - 輕鬆成長和維護您的受眾群體清單。 - 在可自訂的儀表板上追蹤和分析您的所有行銷活動...
Exolyt
exolyt.com
領先的 TikTok 分析工具，可協助企業分析 TikTok 帳戶、取得富有洞察力的報告並匯出資料。
HypeAuditor
hypeauditor.com
一體化解決方案，助力您的影響力行銷。 管理影響者行銷活動的整個生命週期。
Inksprout
inksprout.co
使用人工智慧驅動的字幕，在幾秒鐘內從您的部落格製作引人入勝的小型社交影片。
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial 是一個內容管理和數位通訊平台，使金融服務專業人員、銷售人員、專業服務專業人員和其他人能夠充滿信心和目標地參與社交媒體和其他數位通訊平台。我們與 Proofpoint 和 SafeGuard Cyber 建立了牢固的合作夥伴關係和強大的集成，以滿足每個客戶不同的安全、合規性和歸檔需求。
Connectio
useconnectio.com
自動化並優化您的 Facebook 廣告。
Oktopost
oktopost.com
B2B 社群媒體管理平台，用於管理、監控和衡量您的所有社群媒體活動。實現您的 B2B 行銷目標。預約演示。
SOCi
meetsoci.com
SOCi 是多地點品牌的行銷平台。我們幫助 Ace Hardware、Sport Clips 和 Anytime Fitness 等企業透過每個行銷管道與當地受眾建立聯繫。
Khoros
khoros.com
我們的軟體透過建立和擴展數位護理、社交行銷和品牌社群來幫助您提供最佳的客戶體驗。點擊開始！