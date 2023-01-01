替代項 - Trello
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə) 是 Atlassian 開發的專有問題追蹤產品，可實現錯誤追蹤和敏捷專案管理。
ClickUp
clickup.com
我們的使命是讓世界更有效率。為此，我們建立了一個應用程式來替換所有這些內容 - 任務、文件、目標和聊天。
YouTrack
jetbrains.com
一個可以適應您的流程的專案管理工具，可幫助您交付出色的產品。追蹤專案和任務，使用敏捷板，規劃衝刺和發布，保留知識庫，使用報告和儀表板，建立遵循您的業務流程的工作流程。永遠不要再次強迫您的流程適應工具的限制。與其他專案管理工具不同，YouTrack 可以根據您的需求進行客製化！
Linear
linear.app
Linear 有助於簡化軟體專案、衝刺、任務和錯誤追蹤。它是為高績效團隊建構的。
Teamwork
teamwork.com
透過 Teamwork 的專案管理軟體、幫助台、聊天、文件管理軟體和 CRM，創建一支能夠協同工作的高效團隊。
Height
height.app
軟體團隊的專案管理。透過任務、聊天和靈活的工作流程更快地進行協作。衝刺、里程碑、發布、優先順序、錯誤報告、路線圖、變更日誌等。
LiveVox
livevox.com
關於 LiveVox LiveVox（NASDAQ：LVOX）是一個經過驗證的雲端 CCaaS 平台，可協助企業領導者重新定義客戶參與度並轉變其聯絡中心的績效。決策者使用 LiveVox 來改善客戶體驗、提高座席工作效率、為經理提供支援並增強他們的系統編排能力。提供改變遊戲規則的結果所需的一切都可以無縫整合和配置，以最大限度地提高您的成功：全通路通訊、人工智慧、聯絡中心 CRM 和員工敬業度管理工具。 20 多年來，各種規模和行業的客戶都信賴 LiveVox 的可擴展且可靠的雲端平台，每年能夠為數十億次全通路互動提供支援。 LiveVox 總部位於舊金山，在哥倫比亞麥德林和印度班加羅爾設有國際...
Coretal
coretal.co
Coretal 可協助您節省時間、金錢並減少挫折感。使用核心業務管理平台簡化您的流程。 Coretal - coretal.co - 是一個創新的一體化平台，可用於營運您的業務；包括專案管理、發票、提案、CRM、支援和票務、日曆、日程安排等等。我們正在建立滿足您核心業務需求的首選平台。節省您的時間、金錢和壓力。使用我們的儀表板和小工具始終了解您的業務。板 - 靈活。可客製化。強大的。按照您的方式建立、設定和管理看板。任務板、項目板、追蹤流程的板。管理員工的董事會。任何解決方案或問題的板子。將看板連結到項目。擁有獨立董事會。真正的選擇是您的 項目 - 在一個地方追蹤所有項目，將簡報、任務、時間表...