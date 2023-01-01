Transitions DJ
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支援 MIDI 的網路 DJ 軟體 Transitions DJ 是一款用於將音樂與所有工具混合的應用程序，以便為您的下一場聚會做 DJ 或錄製您最喜歡的音樂。為了滿足您的音樂需求，Transitions DJ 與您的本地音樂庫和 SoundCloud 的線上目錄整合。流暢的控制和導航將讓您精確、無縫地混合歌曲，以獲得完美的混音。 特徵： - SoundCloud 訪問 - 本地文件訪問 - iTunes 庫（如果有） - 記錄 - BPM檢測 - 速度同步 - 循環播放 - 鑰匙鎖 - 慢跑輪 - 專輯封面 - 帶終止開關的 3 頻段均衡器 - 提示點 - 可縮放波形，依聲音頻率著色 - 節拍、小節和片語（主歌、副歌等）的註釋 MIDI 控制器： - 天龍 DJ MC2000 - 天龍 DJ MC4000 - 天龍 DJ MC6000 - 天龍 DJ MC6000MK2 - 雙子座 MIX2Go - Hercules DJControl 緊湊型 - Hercules DJControl Instinct P8 - ION 發現 DJ - M-Audio X-Session Pro - 努馬克 DJ2GO - 努馬克 DJ2GO2 - 努馬克混音軌 3 - 努馬克混音軌 II - Numark Mixtrack 白金版 - 努馬克 Mixtrack Pro 3 - Numark Mixtrack Pro II - Numark Mixtrack Pro - 努馬克混音軌 - 努馬克派對組合 - 先鋒 DDJ-ERGO - 先鋒DDJ-RB - 先鋒DDJ-RR - 先鋒DDJ-RX - 先鋒DDJ-RZ - 先鋒DDJ-SB - 先鋒DDJ-SB2 - 先鋒DDJ-SB3 - 先鋒DDJ-SR - 先鋒 DDJ-SR2 - 先鋒 DDJ-SX - 先鋒 DDJ-SX2 - 先鋒DDJ-SZ - 先鋒DDJ-SZ2 - 先鋒 DDJ-WeGO - 先鋒 DDJ-WeGO2 - 先鋒DDJ-WeGO3 - 先鋒 DDJ-WeGO4
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