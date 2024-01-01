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網站： jointoucan.com

使用 WebCatalog Desktop 上「Toucan」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Toucan 是一個面向客戶的分析平台，使公司能夠推動數據故事敘述的參與。憑藉跨任何裝置的最佳可自訂最終用戶體驗，每年觀看超過 400 萬個巨嘴鳥故事。 Toucan 的無程式碼、基於雲端的平台透過快速、無縫的實施降低了開發成本並縮短了價值實現時間。使用者可以使用 Toucan 的 AnyConnect™（一套包含數百個連接器的套件）連接到任何資料（基於雲端或其他資料、串流或儲存）。使用 Toucan YouPrep™ 資料準備同樣簡單，這是一種視覺化資料準備功能，可讓業務人員使用資料執行通常需要資料專家才能完成的任務。視覺化採用“數據講故事”的形式，其中每個圖表都附有上下文（如定義）、協作和註釋，以便用戶了解數據的“原因”，而不僅僅是數據的“內容”。而且，為了讓入門變得更容易，Toucan 包含了一個包含入門儀表板的「應用程式庫」、用於幫助選擇和佈局圖表的 GuidedDesign™ 以及用於快速原型設計的範例資料集。最後，透過從暫存到生產的一鍵式部署、輕鬆嵌入Web 元件或iFrame 以及發佈到任何裝置（Web、智慧型手機、平板電腦或資訊亭/牆壁顯示器），只需一次操作即可輕鬆實現部署和管理。這一切都透過行、角色或用戶級安全性進行管理，並具有完整的審計追蹤和內建的用戶自動化和管理功能的幫助。

目錄:

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