替代項 - Toky

TeleCMI

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TeleCMI 是一個新時代的統一雲端通訊平台，高效、靈活，並為所有類型的企業提供了必要的現代功能。它與您最喜愛的 CRM 工具和 API 無縫集成，使您能夠簡化工作流程並自動執行任務。您也可以透過任何裝置聯繫潛在客戶，因為 TeleCMI 將多個管道的潛在客戶合併到一個智慧平台中。最重要的是，我們提供無限的通話和短信，使其成為需要保持聯繫的企業的完美解決方案。對 TeleCMI 的功能感到好奇嗎？嘗試我們的無風險試用，無需任何承諾。