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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

印尼最完整的線上業務端到端解決方案 使用 TokoTalk 的高級功能增加銷售。 將您的線上商店與市場和社交媒體帳戶連接起來。 快遞整合、支付網關、數位廣告、 多達 100++ 個即用型進階網站設計範本。

網站： tokotalk.com

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