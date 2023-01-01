todo mate
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「todo mate」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
購物、運動、幫寵物洗澡……你還在記事本上粗略地寫著嗎？ 使用易於使用且漂亮的待辦事項伴侶應用程式讓您的一天變得完美。 只需更換您的待辦事項組織器即可讓您的日常生活變得更輕鬆！ - 管理待辦事項 - 設定提醒 - 在小部件、手錶、iPad 和網路上自動同步 - 所有設備均支援深色模式 - 待辦事項可以幫助您編寫沒有日期的項目 - 對於今天無法完成的事情，你可以推遲它們
網站： todomate.net
免責聲明：WebCatalog 與 todo mate 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。