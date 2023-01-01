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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

購物、運動、幫寵物洗澡……你還在記事本上粗略地寫著嗎？ 使用易於使用且漂亮的待辦事項伴侶應用程式讓您的一天變得完美。 只需更換您的待辦事項組織器即可讓您的日常生活變得更輕鬆！ - 管理待辦事項 - 設定提醒 - 在小部件、手錶、iPad 和網路上自動同步 - 所有設備均支援深色模式 - 待辦事項可以幫助您編寫沒有日期的項目 - 對於今天無法完成的事情，你可以推遲它們

網站： todomate.net

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