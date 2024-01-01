替代項 - TinyURL
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。它是一家私人控股公司，總部位於紐約市。 Bitly 每月縮短 6 億個鏈接，用於社交網路、簡訊和電子郵件。 Bitly 透過對由於許多人使用縮短的 URL 而創建的聚合資料的存取收費來賺錢。 2017年，Spectrum Equity以6,400萬美元收購了Bitly的多數股權。截至2018年8月，Bitly已縮短了超過375億個URL。
BL.INK
bl.ink
企業連結管理。為全球團隊提供協作、合規性和創造力，以改善每次參與、保護您的資料並在每次點擊中建立信心。
Rebrandly
rebrandly.com
具有自訂網域的 URL 縮短器。使用業界領先的連結管理平台縮短、品牌化和追蹤 URL。免費試用。 API、短 URL、自訂網域。
GoLinks
golinks.io
直覺、安全、可連結、由團隊分享。 GoLinks® 透過名為 go/links 的令人難忘的短連結幫助團隊快速尋找和分享訊息，從而提高工作效率。
T2M URL Shortener
t2mio.com
T2M URL shortener is an all-in-one link management platform. Best custom URL shortener with Branded domain & API. Personalized vanity short links with QR codes & advanced analytics and reports. Dedicated instance option for agencies.