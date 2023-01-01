TimelinesAI — WhatsApp 多個號碼管理解決方案 TimelinesAI 協助擁有多個個人號碼的企業獲得 360° 視覺性並提高 WhatsApp 的效能。 控制 — 一鍵式 WhatsApp <> CRM 集成 可見性 — 多號碼共享收件匣 效能——Zapier、Webhooks 和批次發送

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