Tiki Exchange

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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Tiki交易所是Tiki成立的交易所，旨在幫助Astra和Tiki Coin之間輕鬆兌換。擁有 Astra 的 Tiki 客戶將可以在 Tiki 應用程式中將其 Astra 交換給其他 Tiki 客戶。

網站： exchange.tiki.vn

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