替代項 - TickTick
Google Tasks
tasks.google.com
隨時隨地管理、擷取和編輯您的任務，待辦事項可在您的所有裝置上同步。與 Gmail 和 Google 日曆的整合可協助您更快完成任務。
Microsoft To Do
todo.microsoft.com
Microsoft To Do（以前稱為 Microsoft To-Do）是一款基於雲端的任務管理應用程式。它允許用戶透過智慧型手機、平板電腦和電腦管理他們的任務。該技術是由 Microsoft 收購的 Wunderlist 背後的團隊開發的，獨立的應用程式可以融入 Outlook 產品系列的現有任務功能中。
Todoist
todoist.com
加入 2500 萬人和團隊，使用 Todoist 組織、規劃和協作處理任務和專案。 The Verge 的「最佳待辦事項清單」。
iCloud Reminders
icloud.com
您可以建立和管理待辦事項，並使用 iCloud.com 上的「提醒」將它們組織到清單中。您也可以與其他 iCloud 使用者共用提醒清單。
TasksBoard
tasksboard.com
Google Tasks 的桌面應用程式。
Any.do
any.do
加入數百萬每天使用 Any.do 的用戶，保持井井有條並完成更多工作。
Zenkit To Do
zenkit.com
Zenkit To Do 是一款超級簡單的任務管理應用程序，可幫助您高效工作並與任何人合作。 它可以讓您組織您的任務、購物清單、會議、活動、旅行、想法、筆記、地點以及對您重要的任何其他內容。 您可以建立清單並與團隊成員、家人和朋友分享任務。 待辦事項可同步您所有裝置之間的所有內容，以便您無論身在何處（甚至離線）都可以存取您的清單。
Dataslayer
dataslayer.ai
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