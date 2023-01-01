替代項 - TickTick

Zenkit To Do

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Zenkit To Do 是一款超級簡單的任務管理應用程序，可幫助您高效工作並與任何人合作。 它可以讓您組織您的任務、購物清單、會議、活動、旅行、想法、筆記、地點以及對您重要的任何其他內容。 您可以建立清單並與團隊成員、家人和朋友分享任務。 待辦事項可同步您所有裝置之間的所有內容，以便您無論身在何處（甚至離線）都可以存取您的清單。