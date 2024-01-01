替代項 - The Forem
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
專家提供的線上使用者體驗設計課程，具有業界認可的證書
Hone
honehq.com
提升團隊的技能。 Hone 提供可擴展的經理培訓，將一流的即時學習體驗與行為改變平台相結合。
Project Management Institute
pmi.org
我們透過全球認可的標準、認證、資源、工具、學術研究、出版物、專業發展課程和交流機會，推動職業發展、提高組織成功並進一步成熟專案管理專業。
SHRM
shrm.org
SHRM（人力資源管理協會）致力於創造更好的工作場所，讓雇主和員工一起成長。作為所有工作、員工和工作場所的代言人，SHRM 是影響當今不斷變化的工作場所的問題上最重要的專家、召集者和思想領袖。 SHRM 在 165 個國家擁有 30 萬多名人力資源和業務高階主管成員，影響著全球超過 1.15 億工人和家庭的生活。
TalentPulse
talentpulse.net
利用 Retensa 的全套人才分析解決方案診斷、預測和預防人才流失。
Talaera
talaera.com
全球團隊的商務英語培訓。 Talaera 為您的國際工作場所提供個人化和按需學習解決方案，為在不同管道、時區和文化的快節奏環境中進行溝通的專業人士提供培訓。幫助您的團隊提高業務溝通技巧- 演示、虛擬會議、談判、專業電子郵件、發音、跨文化溝通...個性化計劃，包括1:1 課程、小組課程、研討會、網絡研討會或Mix' n'match。
Learnexus
learnexus.com
我們提供持續改善企業培訓、精實六西格瑪培訓計畫和敏捷輔導的線上解決方案。
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ 是一家培訓資源的出版商，旨在培養優秀的人際溝通能力。該公司提供各種基於研究的產品，包括紙本和線上評估、體驗式遊戲、模擬和可重複的培訓計劃。
DeGarmo
degarmo.com
德加莫集團開發和分銷創新的人才評估和發展解決方案，幫助客戶最大限度地提高收入成長、生產力和勞動力穩定性。
StarAgile
staragile.com
StarAgile 成立於 2016 年，現已發展成為培訓和諮詢領域的領先巨頭，透過提供一流的世界級線上培訓來幫助全球的學生和專業人士。我們擁有一群充滿熱情的專業人士，致力於在不斷變化的技術進步中滿足行業的需求，並滿足您的所有需求。我們的服務遍及全球 25 多個國家/地區，包括美國、英國、阿聯酋、新加坡、澳洲和印度等，我們已經建立了跨越國界的堅實的全球足跡，覆蓋了來自四面八方的學生。我們充滿熱情和敬業的專家團隊已成功培訓了超過3,00,000 多名學生和專業人士，涉及敏捷和Scrum、專案管理、品質管理和DevOps 等多個領域，並致力於提高您的卓越水平並加速您的發展職涯！
Pryor Learning
pryor.com
作為 40 多年來學習產業的領導者，Pryor 透過提供全面、實惠且便利的商業、合規和安全培訓，幫助超過 1,100 萬人實現了職業目標。
HeartMath
heartmath.com
HeartMath 由 Doc Childre 於 1991 年創立，旨在幫助個人、組織和全球社區將心臟智慧融入他們的日常生活體驗中。
Cognician
cognician.com
Cognician 透過可擴展、個人化、數據驅動的數位體驗來啟動員工行為改變，在 30 天或更短的時間內實現可衡量的變化。這種基於神經科學的方法以行動、後續行動、反思和社會參與為基礎。 Cognician 的使用者友善介面是基於聊天和互動，引導員工採用新的思維方式並採取行動，以實現個人發展、團隊協作、創新和生產力。
Lingo Live
lingolive.com
Lingo Live 的客製化溝通輔導計畫可以幫助您的整個團隊自信地做出貢獻並實現公司最雄心勃勃的目標。
LEADx
leadx.org
透過 LEADx 將千禧世代管理者轉變為傳統領導者！ LEADx 是您的經理實際使用的領導力培訓。該平台結合了行為科學、人工智慧和專家內容，可顯著改善領導行為、員工敬業度和生產力。
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq 是一個以團隊為基礎的領導力發展平台，可協助您的員工實現個人和專業發展。我們提供一個引人入勝且一致的系統，該系統價格實惠，但仍可根據您的組織需求進行客製化。
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo 幫助求職者在呼叫中心、製造、航運和其他輕工業行業找到工作
SuccessCOACHING
successcoaching.co
我們幫助像您這樣的客戶成功經理和客戶成功團隊不僅了解推動客戶成功的最佳實踐，而且了解如何應用它們來解決客戶成功專業人員在與客戶合作時面臨的實際日常挑戰。透過 SuccessCOACHING 學習計劃，您可以訪問由經驗豐富的客戶成功專家設計的策劃學習路徑、幫助您了解如何應用所學知識的真實練習、不斷改進的課程以了解最新動態最佳實踐和經過認可、行業認可的認證，證明您對專業發展的承諾。我們總結了與 750 多家公司合作中獲得的見解，並創建了全面、易於遵循的客戶成功培訓計劃，受到全球領先公司的 CSM 的信賴。
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