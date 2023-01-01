WebCatalog
The Cut

The Cut

thecut.com

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「The Cut」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

The Cut 是一個為想要了解最新時尚潮流的女性提供的網站；閱讀對從政治到人際關係等重要議題的挑釁性觀點；追隨名人風格偶像；並預覽新產品。

網站： thecut.com

免責聲明：WebCatalog 與 The Cut 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Marle Claire

Marle Claire

marieclaire.com

Who What Wear

Who What Wear

whowhatwear.com

STYLECASTER

STYLECASTER

stylecaster.com

Documented

Documented

documentedny.com

FashionBeans

FashionBeans

fashionbeans.com

Vogue

Vogue

vogue.com

ELLE

ELLE

elle.com

The Raleigh News & Observer

The Raleigh News & Observer

newsobserver.com

Glamour

Glamour

glamour.com

Teen Vogue

Teen Vogue

teenvogue.com

Stradivarius

Stradivarius

stradivarius.com

Glamour UK

Glamour UK

glamourmagazine.co.uk

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策