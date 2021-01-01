替代項 - TextUs
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
OneSignal
onesignal.com
行動推播通知、網路推播和應用程式內訊息傳遞領域的全球領導者。受到 80 萬企業的信賴，每天發送 50 億則推播通知。
SendPulse
sendpulse.com
自動化您的行銷並將所有交付管道整合到一個平台上：電子郵件、網路推播通知、簡訊、Viber。 © 2021
CallFire
callfire.com
利用虛擬電話號碼、IVR、語音廣播、群發簡訊服務和強力撥號來拓展您的業務。免費試用 CallFire！
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 是排名第一的 QR 碼製作工具。徽標、顏色和設計，以及隱私和數據支持，全部免費。立即下載高品質的列印文件。
Appsflyer
appsflyer.com
使用 AppsFlyer 分析和衡量您的行動行銷活動，獲得有關客戶旅程的寶貴見解，並做出有影響力的決策。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 觸發電子郵件、推播、簡訊、網路掛鉤等。控制行為數據以個人化客戶溝通並提高參與度。開始免費。
Storyly
storyly.io
下一級行動用戶參與度所缺少的部分。 Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。
Branch
branch.io
數位品牌在 Branch 上成長。利用企業級解決方案發展您的業務，該解決方案旨在提高端到端用戶參與度，並提供跨所有裝置、管道和平台的行銷效果的全面衡量。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基於 SaaS 的客戶生命週期管理和行動行銷公司，總部位於加州山景城。該公司成立於 2013 年 5 月，為 8,000 多家公司提供行動應用分析和用戶參與產品，包括索尼、沃達豐、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。該公司得到了紅杉資本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
Braze
braze.com
即時提供相關的個人化客戶體驗。
Trumpia
trumpia.com
Trumpia 是一家線上多通路行銷和訊息軟體供應商，為企業、非營利組織和各類會員組織提供行動行銷、電子郵件行銷、語音廣播、即時通訊和社群媒體行銷工具。Trumpia 排名第 46 位在軟體公司中排名第33 位，在洛杉磯都會區排名第33 位，在加州100 強公司中排名第80 位，在Inc. 5000 家2012 年增長最快公司名單中排名第515 位。2011 年，網站雜誌將Trumpia 評為軟體公司前3 名。「行動服務領域前 50 名推動者和推動者」。Trumpia.com 總部位於加利福尼亞州阿納海姆，由總部位於加利福尼亞州的 DoCircle, Inc. 所有和運營。
Listrak
listrak.com
Listrak 交付成果。唯一受到 1,000 多家領先零售商和品牌信賴的整合數位行銷平台，適用於電子郵件、簡訊行銷、身分解析、行為觸發和跨通路編排。
Attentive
attentivemobile.com
用於增加行動用戶並傳遞相關訊息的創新平台。
Iterable
iterable.com
與您的客戶建立聯繫，就像您真正了解他們一樣。 Iterable 是一個跨通路行銷平台，可支援統一的客戶體驗，並使您能夠創建、優化和衡量整個客戶旅程中的每一次互動。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一體化平台如何讓您創建行銷自動化，透過電子郵件、簡訊、社交、推播通知和登陸頁面吸引您的聯絡人。
Bloomreach
bloomreach.com
專為商業打造的數位體驗平台。 Bloomreach 解決方案將統一客戶和產品資料的力量與人工智慧和預測決策的速度和規模相結合，因此您可以提供在任何管道和每次旅程中都能轉換的神奇體驗。
Airship
airship.com
透過為企業品牌建立的客戶互動平台，在客戶生命週期的每個階段傳遞有意義的訊息。了解更多。
Blueshift
blueshift.com
Blueshift 協助品牌在每次客戶互動中提供相關、互聯的體驗。其用於智慧客戶參與的Smart Hub 平台為品牌提供了完整的工具包，可在整個全通路旅程中無縫地即時提供1:1 體驗，包括即時數據統一、受眾細分、預測智慧、1: 1 個人化、全通路編排與無與倫比的規模。這個靈活、易於使用的平台可以統一來自任何來源的客戶數據，透過可自訂的人工智慧解鎖智能，並使用智慧決策即時啟動跨接觸點的數據。提供以客戶為中心的體驗、增加收入和推動成果的道路從未如此快速。 Blueshift 的智慧客戶參與平台透過統一、通知和啟動數據，在整個全通路旅程中提供相關的互聯體驗。
Insider
useinsider.com
一個提供個人化、跨通路客戶體驗的平台。 Insider 跨通路連接數據，利用人工智慧預測未來行為，並透過單一平台以最快的速度實現價值個人化體驗。
Leanplum
leanplum.com
透過優化的多通路訊息傳遞和活動編排建立持久且有價值的關係，從而最大限度地提高客戶參與度。
Cordial
cordial.com
Cordial is a true marketing platform that empowers brands to fully automate their marketing strategies and transform the way they work. Designed with a customer-centric approach, Cordial combines advanced data flexibility with sophisticated adaptive automations and cutting edge AI to ideate, test, a...
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. is a real-time data solutions company offering the leading omni-channel measurement and attribution solutions for data-driven marketers. The Marketers Operating System™ (m/OS) from Kochava empowers advertisers and publishers with a platform that seamlessly integrates and manages custome...
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush 是市場上最完整的CRM 解決方案，使iGaming 公司能夠利用即時數據、人工智慧和遊戲化來建立、發展和保留牢固的玩家關係，從而透過大規模的生命週期特定旅程來推動轉化和忠誠度。一切都在一個統一的解決方案中。我們公司總部位於都柏林，在倫敦和紐約設有辦事處，致力於幫助全球營運商全面了解其玩家群、增強玩家體驗並提高保留率。
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush 是市場上最完整的CRM 解決方案，使iGaming 公司能夠利用即時數據、人工智慧和遊戲化來建立、發展和保留牢固的玩家關係，從而透過大規模的生命週期特定旅程來推動轉化和忠誠度。一切都在一個統一的解決方案中。我們公司總部位於都柏林，在倫敦和紐約設有辦事處，致力於幫助全球營運商全面了解其玩家群、增強玩家體驗並提高保留率。
InAppStory
inappstory.com
透過本地通訊管道延長行動用戶的生命週期。透過故事提供豐富的內容並在整個管道中吸引人！ MISSION InAppStory 是一家國際軟體公司，致力於將現有企業與潛在和現有客戶聯繫起來，透過故事實現更高的轉換率、影響力更大的影響力、客戶忠誠度以及改善其行動應用程式和網站內的溝通。我們公司不僅提供用於製作故事的簡單平台，還提供可延長行動客戶生命週期的無程式碼產品。我們被認為是用戶參與和保留的下一代解決方案，因為數百萬用戶本身就喜歡故事格式。我們該怎麼做呢？當涉及任何實際的消費者互動時，可用性和速度至關重要。當公司想要在應用程式內進行通訊時，我們的無程式碼解決方案可以使您的團隊從針對每種特殊情況的...
ClickSend
clicksend.com
使用 ClickSend 透過簡訊、語音、電子郵件、富媒體、直郵等方式與您的客戶和員工溝通。從單一到透過 Web 應用程式、API 或整合進行擴充。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 行銷自動化公司，成立於 2000 年。當時，三位創辦人希望能彌合品牌與消費者之間的差距。因此，他們開始建立行銷人員現在喜愛的軟體。透過 Actito，您可以與全球數百、數千甚至數百萬客戶進行個人化互動。 Actito 的目標客戶是希望透過一個易於使用的平台來進行所有行銷活動的大中型公司。您收集的所有客戶資料都集中並整合到客戶資料平台上，並可透過主要行銷管道（即電子郵件、行動裝置和網路）客製化、定位和個人化適時的訊息。 Actito 完全符合歐洲最新的通用資料保護法規 (GDPR)，使行銷人員能夠專注於建立持久且有利可圖的客戶關係。 Actito 在比利時總部經營...
Voxie
voxie.com
Voxie 是對話式 AI 文字行銷領導者，幫助零售、服務和餐廳熱情品牌與客戶建立聯繫並向客戶學習，從而顯著增加收入。要了解更多信息，請訪問 www.voxie.com。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自不同來源的客戶數據，提供即時見解，並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客戶參與和體驗平台（以前稱為 Netcore Smartech）是一個一站式成長平台，使行銷人員、成長和產品經理能夠跨多個接觸點與客戶進行強有力的對話。在 AI/ML 的支援下，Netcore Cloud 使網站和行動應用品牌能夠推動全通路成長。平台提供： - 透過拼接線上和線下管道的使用者數據，可操作的統一客戶檔案。 - 由機器學習支援的數據分析，有助於透過即時報告和產品分析，在正確的時間自動向正確的用戶群體交付個人化多通路行銷活動。 - 以人工智慧為主導的推薦引擎，讓使用者輕鬆發現相關產品，並進一步個人化使用者旅程每個階段的體驗。 - 一個無程式碼平台，可提高...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 現已成為 SAP 公司，為數位行銷領導者和企業主提供唯一的全通路客戶參與平台，旨在加速業務成果。透過快速將所需的業務成果與經過驗證的全通路客戶參與策略（從行業領先品牌眾包）結合起來，我們的平台使您能夠加快實現價值的速度，提供卓越的一對一體驗并快速產生可衡量的結果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客戶的首選平台。加入數以千計的領先品牌的行列，他們相信 Emarsys 能夠提供其業務所需的可預測的盈利成果以及客戶應得的高度個性化的全渠道體驗。欲了解更多信息，請訪問 www.emarsys.com
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 讓您可以輕鬆建立個人化測驗、計算器、評估、競賽、表格/調查、推薦、投票和聊天機器人，從而更好地獲取、鑑定和吸引潛在客戶。無需開發人員或設計師！ Outgrow 擁有大量設計模板，這些模板針對移動設備、桌面設備和平板電腦進行了全面優化，並且可以輕鬆嵌入到您的廣告、網站、行動應用程式、社交媒體、簡訊和電子郵件通訊中。此外，還有超過1000 個預製內容片段和管道，經過優化以提高轉換率，因此您可以更改問題，進行一些調整，使其與您的品牌保持一致，並在幾分鐘內準備好您自己的交互式內容。
Regal.io
regal.io
Regal.io 是一款外撥電話和簡訊銷售解決方案，旨在推動更多對話，以便 B2C 品牌能夠更快地實現其成長目標。包括SoFi、Ro、Angi、The Farmer's Dog、Fidelity Life、Career Karma 和AAA 在內的100 多個領先品牌使用Regal.io 透過事件驅動的電話和簡訊主動與客戶即時互動，從而實現更高的轉換率和更多收入。