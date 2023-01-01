替代項 - TermScout

Avvoka

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Avvoka ​​是一種文件自動化、談判和分析工具，旨在幫助律師事務所、內部法律團隊和企業（各種規模）起草文件、進行談判，並利用該流程中的數據洞察來起草更好的文件，並獲得“是的”更快。與傳統工具不同，借助 Avvoka，您可以使用我們直覺的自動化建構器快速建立最複雜文件的自動化版本。這意味著 Word 文件中不再需要棘手的編碼。我們的客戶透過 Avvoka ​​線上平台與同事即時協作處理文件並與交易對手進行談判，從而快速達成協議。 Avvoka ​​擁有一系列複雜的報告工具​​，使企業能夠監控對其標準合約條款的抵制、追蹤關鍵商業條款並比較個人談判者的表現。您的文件和問卷可以使用任何語言。該平臺...