MIT Technology Review

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《麻省理工科技評論》於 1899 年在麻省理工學院成立，是一家獨立媒體公司，其使命是為受眾提供智慧，以了解科技塑造的世界並為此做出貢獻。讀者是全球商業和思想領袖、創新者和早期採用者、企業家和投資者。我們首先報導廣泛的新技術，讓我們的觀眾了解重要的突破將如何影響他們的職業和生活。

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