替代項 - TaxBasket

TaxHub

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Taxhub 是一個虛擬的個人和企業所得稅準備平台，為申報者與專門的註冊會計師進行配對。我們的目標是將家庭在線報稅的便利性和低廉價格與專業準備的納稅申報表的保證結合起來。我們的平台允許用戶與稅務專業人士進行虛擬交流和共享所得稅文件，同時省去他們必須完成與傳統自助線上平台相關的冗長複雜調查問卷的麻煩。我們獨特的低管理費用業務模式使我們能夠比傳統的步入式稅務準備特許經營節省約 50%，從而使我們能夠為客戶提供真實且可識別的價值主張。