替代項 - TasksBoard
Google Tasks
tasks.google.com
隨時隨地管理、擷取和編輯您的任務，待辦事項可在您的所有裝置上同步。與 Gmail 和 Google 日曆的整合可協助您更快完成任務。
Microsoft To Do
todo.microsoft.com
Microsoft To Do（以前稱為 Microsoft To-Do）是一款基於雲端的任務管理應用程式。它允許用戶透過智慧型手機、平板電腦和電腦管理他們的任務。該技術是由 Microsoft 收購的 Wunderlist 背後的團隊開發的，獨立的應用程式可以融入 Outlook 產品系列的現有任務功能中。
Todoist
todoist.com
加入 2500 萬人和團隊，使用 Todoist 組織、規劃和協作處理任務和專案。 The Verge 的「最佳待辦事項清單」。
iCloud Reminders
icloud.com
您可以建立和管理待辦事項，並使用 iCloud.com 上的「提醒」將它們組織到清單中。您也可以與其他 iCloud 使用者共用提醒清單。
TickTick
ticktick.com
TickTick 是一款簡單有效的待辦事項清單和任務管理器應用程序，可幫助您制定日程、管理時間、保持專注、提醒截止日期以及組織家庭、工作和其他地方的生活。 TickTick 幫助您充分利用一天的時間並完成工作 (GTD)。無論是您想要捕捉的想法、要實現的個人目標、要完成的工作、要追蹤的習慣、與同事合作的項目，還是與家人分享的購物清單（在清單製作者的幫助下）。透過我們的生產力規劃器實現您的目標。
Any.do
any.do
加入數百萬每天使用 Any.do 的用戶，保持井井有條並完成更多工作。
Zenkit To Do
zenkit.com
Zenkit To Do 是一款超級簡單的任務管理應用程序，可幫助您高效工作並與任何人合作。 它可以讓您組織您的任務、購物清單、會議、活動、旅行、想法、筆記、地點以及對您重要的任何其他內容。 您可以建立清單並與團隊成員、家人和朋友分享任務。 待辦事項可同步您所有裝置之間的所有內容，以便您無論身在何處（甚至離線）都可以存取您的清單。
Dataslayer
dataslayer.ai
數位行銷報告變得簡單。在幾秒鐘內將所有 Digital MK 資料匯入 Google Sheets、Data Studio、商業智慧平台（Power BI、Tableau、Qlik、JSON）和 BigQuery。最好的 Supermetrics 替代方案。