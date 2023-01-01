Task2Bill
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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
Task2Bill 是唯一包含端對端功能的工具，可透過靈活的步驟簡化您的專案任務，並減少對多個系統來管理業務的需求。
網站： task2bill.com
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