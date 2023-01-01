替代項 - Tapstream
Appsflyer
appsflyer.com
使用 AppsFlyer 分析和衡量您的行動行銷活動，獲得有關客戶旅程的寶貴見解，並做出有影響力的決策。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一個平台上進行應用程式分析和行銷
Branch
branch.io
數位品牌在 Branch 上成長。利用企業級解決方案發展您的業務，該解決方案旨在提高端到端用戶參與度，並提供跨所有裝置、管道和平台的行銷效果的全面衡量。
Adjust
adjust.com
行動測量變得簡單：Adjust 將您的所有行銷活動統一到一個強大的平台中，為您提供擴展業務所需的見解。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激發參與度的電子郵件自動化軟體。 透過可推動轉換的個人化內容吸引您的電子郵件受眾。 Upland Adestra 是全球領先的第一人稱行銷電子郵件和生命週期行銷解決方案提供商，為全球和成長型品牌提供服務。
Airbridge
airbridge.io
適用於網路和應用程式的通用歸因平台，可衡量跨裝置、身分和平台的真實行銷效果。
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. is a real-time data solutions company offering the leading omni-channel measurement and attribution solutions for data-driven marketers. The Marketers Operating System™ (m/OS) from Kochava empowers advertisers and publishers with a platform that seamlessly integrates and manages custome...
Cometly
cometly.com
Cometly 是一個歸因雲平台，使企業能夠為其廣告活動獲得更準確的歸因，並根據準確的數據做出更明智的廣告優化決策。
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Madgicx：E-com 廣告雲提供全方位的解決方案，可協助 Meta 廣告主優化其廣告的所有領域 - 包括 Facebook 追蹤、自動化、定位、創意和廣告管理。
Singular
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零時間追逐數據。更多時間推動成長。 透過下一代歸因、全漏斗行銷數據和一流的詐欺預防，全面了解投資報酬率。 根據 G2 Crowd 的統計，Singular 是排名第一的 MMP。我們幫助世界頂級行動行銷人員利用下一代歸因推動更快的成長。
Tenjin
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應用程式開發人員的行動行銷數據。 SKAdNetwork 報告、免費歸因、廣告收入 LTV、成本和廣告收入匯總、自動化 API、按需內部 BI。