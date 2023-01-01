WebCatalog
Talki Guru

Talki Guru

talki.guru

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Talki Guru」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

使用 TalkiGuru Studio 在幾分鐘內創建自然音調的畫外音，滿足您的所有內容要求。我們的革命性平台利用 AI 語音和 AI Lipsync 技術的力量來產生極其逼真的視訊。輕鬆創建引人入勝的內容、引人入勝的簡報和引人入勝的故事。

網站： talki.guru

免責聲明：WebCatalog 與 Talki Guru 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Wideo

Wideo

wideo.co

iStory

iStory

istorylive.com

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Captions

Captions

captions.ai

Typetone

Typetone

typetone.ai

Typingflow

Typingflow

typingflow.app

PlayHT

PlayHT

play.ht

SuperChat AI

SuperChat AI

superchat.ai

Leelo

Leelo

leelo-ai.com

Wisecut

Wisecut

wisecut.video

Blogcast

Blogcast

blogcast.host

Prewrite

Prewrite

prewrite.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策