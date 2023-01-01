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替代項 - Tagger Media

BuzzStream

BuzzStream

buzzstream.com

BuzzStream 是一款以網路為基礎的軟體，可協助世界上最優秀的行銷人員推廣他們的產品、服務和內容，以建立連結、口碑和品牌。

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

MediaHQ 將改變您的媒體關係。您可以在一個地方建立媒體清單、分發新聞稿、宣傳您的故事並閱讀新聞稿報告。它使您可以即時、輕鬆地分享新聞。

Upfluence

Upfluence

upfluence.com

透過創作者行銷推動銷售。 影響者行銷、聯盟計劃、創作者管理、用戶生成內容、品牌大使：建立有價值的合作夥伴關係來發展您的業務。

Respona

Respona

respona.com

Respona 是一款集個人化與生產力於一體的數位公關、影響者行銷和連結建立軟體。

Postifluence

Postifluence

getpostifluence.in

Postifluence 是一款具有強大功能的軟體，有助於將有機流量推向任何利基市場。它還有助於在 SERP 中排名靠前。該軟體可以建立反向鏈接，輕鬆為您的網站帶來新流量。 Postifluence 最好的一點是，它可以設計出令人驚嘆的 SEO 策略，將您的網站拖曳到 SERP 中的第一名。

OutreachZ

OutreachZ

outreachz.com

OutreachZ 是領先的連結建立服務平台，可讓您輕鬆建立權威反向鏈接，受到全球領先 SEO 的信賴

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