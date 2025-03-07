找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
公司利用潛在客戶捕獲軟體在競爭激烈的市場中發現新的銷售前景。面對激烈的競爭，企業搶在競爭對手之前主動尋找新的業務途徑至關重要。銷售專業人員使用潛在客戶捕獲軟體來確定潛在客戶，利用來自不同來源（包括直接潛在客戶、銷售代表、行銷專家和客戶支援代理）的資訊。 然而，捕捉新的商機僅代表銷售旅程的初始階段。除了使用潛在客戶捕獲軟體之外，公司還必須整合其他潛在客戶生成解決方案，例如潛在客戶挖掘、潛在客戶評分和潛在客戶情報。此外，利用銷售績效管理和銷售情報等工具對於成功將機會轉化為有形銷售至關重要。
提議新的應用程式
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家總部位於加利福尼亞州舊金山的美國雲軟件公司。它提供（CRM）客戶關係管理服務，還出售了一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務，營銷自動化，分析和應用程序開發。 2020年，根據員工的滿意度調查，《財富》雜誌在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。 CallRail 是領先的智慧平台，讓各種規模的企業輕鬆自信地進入市場。 CallRail 的解決方案為全球超過200,000 家公司提供服務，幫助企業追蹤並歸因其行銷旅程中的每條銷售線索，捕獲和管理每個電話、簡訊、聊天和表單，並使用即時洞察來優化其行銷。
Popl
popl.co
Popl 是領先的團隊數位名片平台，為全球數百萬公司和專業人士提供創新解決方案。我們的平台使團隊能夠創建、分發和管理數位名片，確保品牌一致性、簡化潛在客戶收集和大規模企業級資料安全，使我們成為企業級客戶的首選。 Popl 與 5,000 多個應用程式無縫集成，為管理員提供了各種強大的工具來簡化他們的工作流程。透過我們的平台，您可以： - 將潛在客戶直接匯出到您的CRM 系統- 從Active Directory (HR) 平台同步團隊成員- 自動輸入資料以消除錯誤並節省時間- 創建行銷自動化以推動轉換和收入在Popl，我們致力於提供無與倫比的客戶服務和支援。要了解我們平台的強大功能，請點擊上面的按鈕立即與我們安排免費演示。
Typeform
typeform.com
Typeform 是無程式碼、精心設計、人性化表單、測驗、調查和非同步視訊解決方案的黃金標準。為您的客戶創造個人體驗，建立品牌形象和忠誠度，並加速您的成長。憑藉 120 多個現有集成，Typeform 可確保您所需的資料無縫插入您的工作流程，並允許您進行大規模通訊。具備企業級安全性和BU
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
CoPilot AI
copilotai.com
利用人工智慧驅動的銷售支援軟體徹底改變您的銷售策略。 CoPilot AI 是一個尖端平台，可以改變您和您的團隊開拓客戶、吸引和轉換客戶的方式。 CoPilot AI 透過以下方式支援行銷和銷售團隊： • 識別與您的業務目標相符的高意向潛在客戶並對其進行優先級排序• 產生有目的的訊息，吸引潛在客戶並引導他們實現轉換• 提供個人化見解，幫助您客製化溝通方式以提供正確的訊息以正確的方式傳達訊息 CoPilot AI 旨在完善您的銷售策略，提高轉換率，並充當智慧盟友來完成更多交易。
Brave
getbrave.io
Brave 是一個訪客轉換引擎，為任何擁有 WordPress 網站的人提供 200 多個轉換小部件，您可以插入這些小部件並開始轉換訪客。您還可以將流行的 EMS 或 CRM 整合到您的網站，以收集潛在客戶並使用高級分析即時追蹤轉換。使用 20 種不同類型的小工具（例如磁鐵、社交註冊、Woocommerce 追加銷售、相關部落格文章、自訂橫幅廣告、調查、測驗等）輕鬆將訪客轉換為客戶和客戶。
involve.me
involve.me
現代客戶體驗工具可協助企業在客戶旅程的每一步中創建個人化互動，增加受眾參與度並收集更好的數據。透過include.me，使用者可以輕鬆建立和發布用於潛在客戶獲取的智慧登陸頁面和促銷資訊、用於潛在客戶資格和細分的測驗、表格和性格測試、用於銷售轉換的價格計算器和數字銷售助理以及用於衡量客戶體驗的產品和客戶滿意度調查。
about.me
about.me
只需幾分鐘即可建立免費的單頁網站。
Similarweb
similarweb.com
透過對電子商務、出版商和廣告商前景的 360° 數位洞察，更聰明地進行銷售。透過Similarweb獨特的流量和參與度數據，您可以全面了解潛在客戶的數位策略和績效的每個部分，使您能夠找到新的機會並製定獲勝的宣傳方案。 - 從Sameweb 超過1 億個網站的資料庫中尋找與您的理想客戶資料相符的潛在客戶- 透過潛在客戶豐富向潛在客戶添加更多相關數據點，從而加強您的管道品質並優先考慮外展-監控您的帳戶以掌握新業務和追加銷售業務帶有警報的機會- 深入了解您的潛在客戶的數位績效和策略，以更好地了解您的解決方案如何提供幫助- 透過可信任數據支援的客戶獨特的見解來改善您的客戶回應- 透過決策者的直接聯絡資訊直接與他們聯繫
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly 改變了組織收集、連接和保護資料的方式。 * 收集：透過直覺的無程式碼表單產生器簡化複雜環境中的資料收集。 * 連接：自動化多階段工作流程並無縫整合到關鍵業務系統，包括 Salesforce、Google 和 Microsoft。 * 保護：保護敏感資料並確保符合一流的操作標準和強大的安全功能。
HiHello
hihello.com
HiHello 是企業公司數位名片的首要解決方案。借助 HiHello，公司可以用專業的數位名片取代紙本名片，從而給客戶、合作夥伴和潛在客戶留下深刻的印象。 HiHello 的數位名片可以包括姓名、頭銜、公司、公司商標、圖片甚至影片和代名詞。卡片還包括電話號碼、地址、網站、社交媒體資料、YouTube 影片、註釋等資訊。 HiHello 的企業產品允許企業客製化名片以匹配其企業品牌，並對員工的數位名片擁有完全的管理控制權。公司管理員可以隨時編輯或修改卡片。我們簡化的入職流程使各種規模的公司都能輕鬆地向整個團隊推出數位名片解決方案。
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder 是一款線上表單產生器軟體，可協助世界各地的企業和個人透過線上表單、調查、問卷、測驗和民意調查來收集資料並自動化工作流程。我們的表單產生器提供了許多用於建立表單和調查的功能，而無需編碼技能。資料安全對我們來說至關重要，我們相信無紙化的未來，企業可以透過智慧線上表單處理關鍵業務營運。我們正在建立一個具有最高安全標準的資料收集平台，同時符合 GDPR 和 HIPAA 標準
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
RocketReach
rocketreach.co
全球超過1800 萬家企業信任RocketReach，其中包括蘋果、迪士尼、Google、亞馬遜、Facebook 以及標準普爾500 強企業中95% 的企業。名單。解決從廣告定位、聯絡資訊、資料庫細分和招聘等廣泛的業務需求。今天免費試用。
Sender
sender.net
Sender 的主要優勢是電子郵件的高送達率、屢獲殊榮的用戶友善性和無與倫比的經濟性。 Sender 專為電子商務和部落客量身定制，具有許多附加功能，但完美適合各種企業 - 從個人公司到大中型企業。透過電子商務平台的客製化集成，您只需複製並貼上產品的 URL，即可將產品添加到新聞通訊中，Sender 將自動提取產品圖像、描述、價格等。部落客和資訊行銷人員可以使用 Sender 廣泛的自動化功能，與他們的社群媒體追蹤者分享時事通訊並追蹤結果。此外，Sender 還提供許多附加功能，透過 destop 推播通知、事務性和自動化電子郵件序列、API 整合以及易於使用的拖放訂閱表單產生器來幫助實現最佳行銷效果。所有 Sender 計劃均提供所有這些功能，其中包括慷慨的永久免費計劃，該計劃允許每月向 2,500 名訂閱者發送最多 15,000 封電子郵件。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款軟體和雲端服務，用於建立和儲存具有翻頁效果的專業線上出版物。將您的 PDF 轉換為互動式活頁簿，並為您的客戶製作引人入勝的行銷資料。以互動方式展示您的文件：新增連結和影片以提高客戶參與度，並透過連結無縫分享活頁簿。 它使您的 PDF 電子書、電子目錄、數位手冊、年度報告、簡報、雜誌和銷售宣傳資料具有互動性。 179 個國家的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 創建易於使用的線上文件、透過網路交付內容並改善溝通流程。該服務適用於桌面和行動設備，並且可以與 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系統整合。 FlippingBook 幫助小型企業和大型知名品牌，例如聯合利華、萬豪、英特爾、卡地亞、FOX、雀巢。
GoSquared
gosquared.com
世界上第一個可持續的電子郵件行銷平台。從 MailChimp 切換到發送更好的電子郵件活動、擴大受眾群體並恢復地球。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是排名第一的以行動為中心的銷售 CRM，可協助中小型企業控制其銷售。專注於下一步需要做什麼，跟進每一個線索，讓團隊保持一致，並完成更多交易，一次一項銷售行動。節省時間並自動化您的管理和資料輸入。從網路上的任何地方點擊即可產生潛在客戶。透過 iOS 和 Android 行動應用程式隨時隨地獲得 CRM 的優勢。在 37 秒內建立交易並發送銷售報價。有什麼問題嗎？我們透過電子郵件、電話和聊天提供支援。
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch 是為部落客、個人創業家、新創公司和企業提供完整的潛在客戶成長和電子郵件行銷服務。從 B2B 到 B2C，超過 50 萬家企業依靠 Mailmunch 每天產生數千個潛在客戶，並透過電子郵件行銷增加收入。以下是您可以使用Mailmunch 執行的所有操作： - 為每個行業和用例構建具有各種選擇加入形式的電子郵件列表- 通過潛在客戶培育序列來培育這些潛在客戶- 通過易於構建的方式降低購物車放棄率並產生重複銷售自動回复 - 通過高送達率廣播推廣新活動或宣布產品更新 - 通過我們專為高吸引力而設計的引人注目的登陸頁面來提高轉換率 Mailmunch 的設置也非常容易。我們直覺的拖放建構器以及數百個免費範本可確保您可以在幾分鐘內啟動任何活動，無論是選擇加入表單、電子郵件活動還是登陸頁面。如果您想知道 Mailmunch 是否適合您的組織，請不要擔心。 Mailmunch 為每個行業和垂直領域提供了選擇。有關Mailmunch 選擇加入表單的更多資訊： - 六種不同類型的選擇加入表單- 適用於每個用例的龐大模板庫- 高級顯示規則和A/B 測試- 拖放構建器可輕鬆自訂- 適合移動設備的表單，看起來不錯在每台設備上有關Mailmunch 登陸頁面的更多信息： - 適用於每個行業的大型模板庫- 拖放構建器可輕鬆定制- 與領先的電子郵件營銷服務的開箱即用整合- A/B 測試以優化高轉換率有關Mailmunch 電子郵件行銷的更多資訊： - 適用於每個行銷活動和利基市場的大型範本庫- 拖放建構器可輕鬆自訂 - 自動回覆序列-易於設計和安排廣播我們強大的工具套件中還有更多功能可以滿足您的所有電子郵件行銷需求。我們所有的付費方案均提供 60 天退款保證，讓您有信心嘗試您能找到的最簡單的潛在客戶成長和電子郵件行銷工具。
Texau
texau.com
TexAu 是一個成長自動化工具箱，可讓您產生新的潛在客戶，快速輕鬆地聯繫他們，並提高您對使用者的了解。
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish 是世界上最強大的聯絡人搜尋引擎。 Swordfish 聚合來自世界頂級個人身份驗證提供者（例如 Hoovers、Dun & Bradstreet、Experian）以及數百個其他獨立來源和即時來源的數據，為您提供您正在尋找的人的最新、有效、直接的聯繫信息。 Swordfish 被世界領先的國防、技術和政府機構的世界頂級招募人員、銷售和調查專業人士使用。從《財富 500 強》高階主管招募人員到個人創業家，Swordfish 始終站在您這一邊，讓您的聯絡人搜尋高效、準確且易於使用。我們的5 款產品旨在讓生活變得更輕鬆。與您的工具無縫連接以及透過我們的整合和 API 實現的 CRM。 Prospector - 透過造訪我們強大的 B2B 聯絡人資料庫來尋找、聯絡並關閉您的潛在客戶。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一個專為中小型收入團隊打造的自主銷售編排平台。該平台協調來自銷售支援工具、B2B 意圖和豐富工具的元數據，以識別、追蹤並與準備進行轉換的網站訪客建立聯繫。透過自動聚合數據並整合來自不同平台的見解，Warmly 精心策劃最有效的下一步，以推動銷售團隊進行合格的對話。 熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。 他們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，他們會以熱情、引人入勝的方式幫助您關閉管道。此外，他們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過其屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在日曆和 Zoom 上與潛在客戶或客戶更好地聯繫。
Manycontacts
manycontacts.com
適用於 WhatsApp 的 CRM 用於銷售和支援的 Whatsapp 工具 將您的 WhatsApp Business（或 API）連接到 ManyContacts，與您的團隊共享您的收件匣，在同一介面中回覆並組織所有聊天。
LeadSquared
leadsquared.com
為企業提供完整的行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Wiza
wiza.co
尋找準確的 B2B 聯絡資訊非常痛苦。 40% 的銷售人員表示尋找潛在客戶是他們工作中最困難的部分。 LinkedIn 提供了最新的潛在客戶庫，但沒有簡單的方法來接觸 LinkedIn 以外的潛在客戶。資料庫解決方案提供聯絡資訊，但工作資訊經常是錯誤的，並且電子郵件會被退回。存取即時驗證的聯絡人數據，送達率高達 99%。今天就開始使用 Wiza！
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企業電子郵件行銷軟體的市場領導者。 AWeber 成立於 1998 年，擁有 20 多年的成功經驗，透過強大且簡單的電子郵件行銷軟體幫助全球超過 100 萬客戶可靠地與其潛在客戶和現有客戶建立聯繫。除了屢獲殊榮的 24/7 美國客戶支援之外，AWeber 還能夠快速建立響應式登陸頁面、載入和管理聯絡人、發送精彩電子郵件、發送即時推播通知以及分析結果，而無需成為技術高手。 AWeber 與 1,000 多個合作夥伴軟體解決方案合作，使客戶能夠與他們賴以營運和發展的應用程式和服務無縫整合。 AWeber 是一家私人公司，總部位於賓州查爾方特。
Avochato
avochato.com
在當今的互聯世界中，客戶坐在駕駛員座位上。客戶希望靈活地與任何渠道的企業進行交流，並且當他們這樣做時，他們的經歷需要個性化，即時和始終進行。面對不斷增長的客戶需求，銷售，營銷和客戶支持團隊的需求必須提高。幸運的是，Avochato使所有團隊都可以輕鬆地與客戶建立聯繫，並為從鉛捕獲和培養到銷售後支持的每一步提供無縫有效的體驗。結果：您會增加與客戶的參與度，比以往任何時候都更快。
Landbot
landbot.io
Landbot.io 是一個無程式碼聊天機器人平台，使企業能夠建立端到端的無摩擦對話體驗。 Landbot 將對話轉化為獲利成果，幫助行銷、營運和客戶服務團隊將效率提高三倍，並將營運成本降低 30% 或更多。無論是 WhatsApp、Web 還是 Messenger，任何人都可以建立自動化聊天機器人流程，以更好地吸引客戶並提高轉換率。 Landbot 也利用 GPT 和 AI 的最新進展，將 Landbot 的無程式碼功能與其他大型語言模型結合，幫助讓聊天機器人建置體驗變得更加容易。
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms 是一款功能強大的線上表單產生器，可讓企業和組織輕鬆建立自訂表單和調查。憑藉用戶友好的拖放介面和各種可編輯的模板和主題，Quill Forms 可以輕鬆設計和發布針對桌面和行動裝置進行最佳化的專業外觀表單。無論您需要聯絡表單、潛在客戶開發表單、活動登記表或回饋調查，Quill Forms 都能滿足您的需求。透過條件邏輯、預先填入欄位和自訂驗證規則等進階功能，您可以建立能夠準確擷取客戶和潛在客戶所需資訊的表單。 Quill Forms 還提供強大的分析和報告功能，因此您可以追蹤表單提交、監控轉換率並深入了解使用者行為。此外，透過與流行的 CRM 和電子郵件行銷平台集成，您可以將表單資料無縫連接到其他業務工具。憑藉其直覺的介面、強大的功能和靈活的定價計劃，Quill Forms 是需要可靠且可自訂的表單產生器的各種規模和行業的企業的理想解決方案。
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn 電子郵件查找器 尋找潛在客戶最快的方式。 適用於多任務 B2B 銷售、招募和行銷經理的潛在客戶查找工具。
Lusha
lusha.com
Lusha 是一個進入市場的情報平台，專為銷售、行銷和招募團隊而設計。 Lusha 新鮮、動態、高品質的數據和見解有助於消除噪音，在正確的時間接觸到正確的人。 Lusha 提供簡單的設置，無需冗長的入職流程的麻煩。透過我們簡單的 Salesforce 和 API 集成，Lusha 用戶可以維護新的資料庫並確保持續、自動地豐富其 CRM。 Lusha 始終掌握不斷發展的隱私和安全法規，完全符合 GDPR 和 CCPA，並且是唯一獲得全球最高國際隱私標準 ISO 27701 認證的銷售智慧解決方案。
riyo.ai
riyo.ai
riyo.ai 是一款針對所有網站所有者的網站智慧和解決方案工具。 Traek 提供先進的聊天協助、聯絡表單、準確的見解、分析、網站流量監控、使用者警報、訪客公司詳細資訊、網站技術等等。
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads 行動 CRM 讓小型企業能夠在一個地方追蹤潛在客戶和客戶。您可以使用這個簡單的行動 CRM 應用程式在銷售代理之間分配潛在客戶、安排跟進、接收及時提醒並密切追蹤銷售轉換。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一個地方捕捉、管理、追蹤和轉換潛在客戶的最簡單方法。 1. 透過潛在客戶捕獲和網站聯絡表單自動捕獲潛在客戶2. 管理多個銷售管道的潛在客戶3. 將正確的潛在客戶分配給合適的銷售主管並跟踪他們的活動4. 透過電子郵件和WhatsApp 與潛在客戶溝通5. 取得銷售人員的詳細資訊報告和未來收入潛力 6. 只需點擊幾下即可發送報價單、發票、銷售訂單 7. 還有更多功能可以簡化您的銷售工作流程...
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ 平台旨在幫助您更聰明地進行勘探並更快地建立管道。尋找潛在客戶資料、追蹤銷售觸發點以及個人化冷外展，全部集中在一個地方。 尋找銷售機會從未如此困難。每天，您的潛在客戶都會受到賣家使用不具體、未經客製化、通用資訊的轟炸。這並不是說銷售團隊忘記如何銷售…但這是公司擴大規模和發展的唯一途徑。 在 LeadIQ，我們相信您可以透過大規模地向合適的人提供量身定制的個人訊息，從而更明智地開拓客戶並更快地建立管道。 我們的潛在客戶平台可讓您在一處尋找潛在客戶資料、追蹤銷售觸發點以及個人化冷外展。利用我們的人工智慧專利技術，我們消除了勘探過程中令人沮喪的、手動的和徹底困難的部分，讓您可以專注於再次個人化勘探。透過大規模個人化獲得更多回應、預訂更多會議並產生更多管道。 想像一下前景。
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™，領先的潛在客戶開發平台。市場上排名第一的銷售自動化軟體。
Privyr
privyr.com
Privyr 專為在線上產生潛在客戶並需要透過手機或筆記型電腦輕鬆存取、聯繫和轉換潛在客戶的銷售和行銷專業人士而設計。我們幾乎受到各行業數百個專業人士的信任。我們的行動 CRM 直接連接到 Facebook、TikTok、Google 和 WordPress 等流行的潛在客戶來源，並與 WhatsApp、SMS、iMessage、電子郵件和電話無縫協作。
Kaspr
kaspr.io
Kaspr 自動檢索 LinkedIn 上的聯絡方式。只需免費註冊並開始使用我們的 Chrome 擴充功能即可即時存取潛在客戶的聯絡資訊。透過豐富數據、建立 LinkedIn 推廣活動以及與所有您喜愛的銷售應用程式集成，在儀表板中管理您的潛在客戶。各行業超過 40,000 名用戶已採用 Kaspr Google Chrome 擴充功能來取得合格、準確且符合 GDPR 和 CCPA 的 B2B 資料。花時間尋找潛在客戶，專注於銷售。現在可以免費存取無限量的 B2B 電子郵件。無需信用卡即可註冊。
Purple
purple.com
紫色改善了遊客與複雜空間的連結。 Purple 的解決方案為零售、醫療保健、酒店、景點、機場和體育場等行業提供服務，在 120 個國家/地區使用，每天為 70,000 多個場館的超過 100 萬最終用戶提供服務。透過 Purple 的室內定位服務，企業能夠了解訪客是誰以及他們在現場時的行為方式，從而增強訪客體驗。透過這種洞察力，企業可以做出洞察力驅動的決策來優化營運並增加收入流。
TierPeak
tierpeak.com
中小型企業的一體化銷售和行銷平台。中小型企業的一體化行銷和銷售平台。
Wyng
wyng.com
Wyng 幫助品牌發展並了解其受眾，從而提供更相關的體驗。透過 Wyng，行銷人員可以輕鬆建立互動式數位體驗，在適當的時刻吸引客戶，獲得偏好和其他零方數據，並即時進行個人化。無論體驗是產品搜尋測驗、促銷還是偏好中心 - Wyng 體驗總是適時、用戶友好，並為消費者提供真正的價值。 Wyng 為 250 多個全球品牌提供服務，包括 AAA、迪士尼、雅詩蘭黛、索尼和聯合利華，這些品牌使用 Wyng 來推動選擇加入、增加銷售並增強消費者信任和品牌親和力。
Retainly
retainly.app
Retainly 旨在確保更多客戶一次又一次地回到您的業務。它易於學習和使用，這意味著您可以輕鬆執行有影響力的行銷活動。透過 Retainly，您可以讓客戶保持參與並建立更牢固、更持久的關係。
Leadfox
leadfox.co
Leadfox：您的線上行銷策略的控制中心。 [http://bit.ly/2mj2mMJ] 透過我們的行銷自動化軟體 Leadfox，您可以部署並最大化您的所有行銷策略，包括電子郵件、廣告、登陸頁面、彈出視窗、橫幅、A/B 測試。 Leadfox 被 100 多個國家的數千名用戶使用，是一款經濟實惠、易於使用、自動化、一體化的行銷平台。我們的使命是透過易於使用的解決方案和培訓來幫助中小型企業和機構進入數位行銷世界。更多資訊請瀏覽我們的網站：http://bit.ly/2mj2mMJ
Leadferno
leadferno.com
Leadferno是一個為小型企業建立的企業消息平台，可為轉換，發短信和更好的客戶體驗。通過可自定義的Web到文本小部件從您的網站上與客戶發短信。使用強大的消息收件箱與消費者互動 - 因此，您的團隊可以增加轉化率，更快的線索和使客戶滿意。 Leadferno的Leadbox是市場上發短信和您的其他轉換（例如約會預訂，點擊通話，潛在客戶表格，指示等）的最可定制的網絡到文本小部件。瀏覽器應用程序和移動應用程序都可以幫助您的團隊使用強大的業務功能（例如自動修復，保存的答复，計劃的消息，提醒等）與客戶互動。通過Facebook Messenger，Google的業務消息，Google Analytics（分析）集成，並通過Zapier或我們的API連接到其他應用程序。
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
隆重介紹 La Growth Machine，這是第一個多通路勘探平台，可讓您透過 LinkedIn、電子郵件和 Twitter 與潛在客戶進行對話。透過 La Growth Machine，您可以： - 從 LinkedIn 或 CSV 檔案匯入潛在客戶，以輕鬆管理您的勘探工作。 - 透過詳細資訊豐富您的聯絡人的個人資料，包括專業和個人電子郵件地址、電話號碼、LinkedIn 和 Twitter 個人資料，以獲得有關您的潛在客戶的寶貴見解。 - 建立多通路探勘序列，以跨多個接觸點有效地與您的潛在客戶互動。 - 自動同步 CRM 中的互動（包括與 HubSpot 和 Pipedrive 或 Zapier 的本機整合），以保持您的銷售和行銷工作井然有序且精簡。使用 La Growth Machine 可以節省您的銷售、行銷和招募團隊的時間，並透過簡化潛在客戶開發和管理工作來提高生產力。不相信我們？立即報名免費試用 LaGrowthMachine，親自體驗其優點！
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit 提供託管轉換優化，幫助網路最大的品牌提高銷售量、捕捉新客戶、停止放棄並增加新客戶獲取。內部創意和開發團隊將 UpSellit 的技術完美地結合到轉換漏斗的目標階段，作為您行銷團隊的延伸。 UpSellit 靈活的定價模式有助於滿足任何企業的需求，並允許各種規模的零售商看到轉換率最佳化的真正影響。 UpSellit 的管理服務套件包括： - 電子郵件再行銷 - 激勵策略 - 簡訊行銷活動 - 價值驅動策略 - 購物車重建技術 - 控制組 - 進階 AB 測試 - 行為解析 - 防虛假保護
Leadpipe
leadpipe.com
您想了解的有關網站訪客的所有資訊......但您的分析從未告訴您。數字告訴您有多少人曾經造訪過。鉛管告訴你誰。人員級別識別：準確了解公司來訪者。取得姓名、電子郵件和同事資料。不要預測誰來訪；知道它。知道誰從微軟來訪，大海撈針，就確切知道誰從公司來訪。取得員工的姓名、電子郵件和電話號碼。了解誰來訪以及他們的聯絡資訊只是買家旅程的一部分。了解買家造訪了哪些頁面、停留了多久、使用了哪些關鍵字，並取得旅程摘要。進一步促進這種關係。了解訪客的 linkedin，這樣您不僅可以透過電子郵件進行聯繫，還可以建立更深入的關係並進一步了解訪客。獲取有關訪客同事和公司員工資料的信息，包括姓名、電子郵件、電話號碼和 linkedin 地址。哦，我們有沒有提到它包含在我們的主包中？我們了解您還需要聯絡出站，但並非所有理想的客戶資料都會造訪您的網站。存取超過 6.02 億個聯絡人，以取得他們的電子郵件、姓名以及外展所需的所有資料。我們的目的是讓您的公司擁有更可靠、有效的數據，而不是讓您學習一個新的平台。我們設計的鉛管讓您可以設置它並忘記它。只需點擊幾下即可自動化資料和集成，並將資訊自動發送到您的客戶關係管理系統。首次訪客與回訪訪客、地點、流量來源、參與訪客與跳出訪客、設備、進入和退出頁面資料。這包含了完整了解買家旅程所需的一切，並進行了簡單介紹。我們向您提供的所有電子郵件均經過驗證。我們的領先優勢是 40-100。任何超過 40 的內容，我們確信該電子郵件是有效的。 40歲以下，我們認為可能有效，不收學分。你保留它。我們為您提供來訪公司的資訊、公司準確的員工詳細資料、同事資料庫、他們的 linkedin 個人資料、電話號碼和電子郵件。包括對 linkedin 上所有聯絡人的 B2B 資料庫的存取、簡單的整合和強大的分析。所有這些都在一個簡單的軟體包中提供
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一體化轉換雲，旨在改善買家體驗並推動 B2B 行銷人員的轉換。我們的參與系統包括各種工具和功能，例如網站個人化、內容個人化、登陸頁面建立器和個人化、需求擷取、豐富、人工驗證的潛在客戶以及基於帳戶的體驗。這些工具使行銷人員能夠為其目標受眾創造更具相關性和吸引力的體驗，最終有助於推動更好的業務成果，例如提高參與度、更高的轉換率和更高的客戶忠誠度。買家受益於動態、個人化的內容和互聯的數位體驗，使他們能夠接受更好的教育並更快地做出明智的決策。
Mimiran
mimiran.com
Mimiran 是為那些喜歡為客戶服務但討厭「銷售」的人設計的 CRM。這是對CRM 的一種不同看法，旨在為您服務，從您的網站為您帶來更多潛在客戶，與這些潛在客戶進行更多對話，並透過引人注目的、適合行動裝置的建議將這些對話轉化為（電子）簽名客戶。另外，透過直覺的通話模式與重要的人保持聯繫。使用直覺的儀表板建立您的實踐，以保持在銷售管道的頂端。衡量 Google AdWords 和 Facebook 行銷活動的有效性，直至收入。
Albacross
albacross.com
世界各地的收入團隊正在使用 Albacross 的意圖數據來創造更多機會並更快地增加收入。從早期認識到後期決策，您擁有揭示潛在買家所需的所有見解，讓他們了解他們想要的東西，並在他們準備購買時收到通知。具體方法如下： - 提高銷售效率：確定造訪您網站的公司的購買意圖，並在他們準備購買時通知您的銷售團隊。 - 消除行銷中的猜測：了解哪些帳戶與您的內容互動以及他們最感興趣的內容。 - 您需要的所有數據點：我們每月追蹤全球 30 億個事件，並每週刷新數據點。 - 無縫整合到您已經使用的技術工具 - 這不是另一個需要學習的工具。
Kartra
home.kartra.com
Kartra 不只是一個平台；它是您創業之旅中的合作夥伴，提供從高轉換率登陸頁面和網站到複雜的電子郵件行銷解決方案、會員網站等的一切。 Kartra 平台旨在推動銷售，提供強大的一體化解決方案，簡化數位行銷和銷售流程，讓您專注於您最擅長的事情 - 為受眾創造和交付價值。 * 輕鬆創作：透過引人入勝的網站、影片和網路研討會吸引觀眾。提供變革性的會員資格或線上課程，並透過整合工具管理您的日程安排和計費。 * 精準行銷：使用先進的潛在客戶捕獲技術擴大您的覆蓋範圍，並透過有針對性的活動和管道培養您的潛在客戶。透過電子郵件或簡訊有效傳達您的優惠，並透過可自訂的結帳處理付款。 * 擴展您的願景：利用進階標記和基於行為的訊息傳遞來完善您的行銷策略。透過深入分析自動化您的成長並做出明智的決策。
KlickLead
klicklead.de
使用 KlickLead 建立單獨的管道來確定您的潛在客戶資格。 KlickLead 管道的轉換效果明顯優於網站上的普通表單，並為您的業務產生高品質的查詢。您可以將其用作我們伺服器上的簡單託管管道，或將腳本複製到您的網站，以便訪客無需離開您的頁面。
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep 是一款軟體工具，可協助品牌建立、運行和管理數位行銷促銷活動，例如抽獎、贈品、競賽、即時獲勝、推薦活動等。此軟體套件提供的功能包括用於優化促銷的A/B 測試、插入目前行銷堆疊的強大整合、防止進入者詐欺/垃圾郵件、用於多品牌處理的用戶管理、透過社群活動進行的額外促銷條目以及詳細資料。
Landingi
landingi.com
該平台提供多種解決方案，為行銷人員使用登陸頁面創建行銷活動的每一步提供支援：從設計，到活動的啟動、整合、優化，再到轉換。 Landingi 平台擁有極其直覺、像素完美的拖放編輯器，您可以在其中輕鬆設計漂亮的登陸頁面、行動頁面和銷售管道。憑藉 400 多個專為適應不同行業並服務於行銷活動目標而量身定制的即用型模板，高轉換率登陸頁面的創建過程變得省時且流暢。 Landingi 提供 150 多個整合來自動化客戶的工作流程、提高行銷效率，並最終更快地實現目標。
NetHunt
nethunt.com
Nethunt是一種銷售自動化工具，實際上生活在您的Gmail和其他Google Workspace應用中。它可以幫助銷售團隊管理潛在客戶，培養客戶關係，監控銷售進度並完成更多交易。 有關Nethunt CRM的更多信息 🙂組織您的客戶群 使用Nethunt的Core CRM功能以最有效的方式組織您的客戶群。 ✓告別乏味的數據輸入。 ✓使用Nethunt的重複預防功能，始終保持數據清潔。 ✓所需的字段功能手錶覆蓋您的數據，以確保您擁有所需的東西。 ✓您的客戶群被牢固地存儲在一個地方，可通過適當的訪問管理來保護免受洩漏或撬動的眼睛。 📞通過多個渠道捕獲新線索 Nethunt CRM與多種工具集成在一起，可讓您從不同來源獲取新的潛在客戶，並在CRM記錄中存儲通信。 ✓從入站和出站呼叫中創建新線索 ✓將網站聊天變成新的線索 ✓從社交媒體平台獲取新線索 ✓從信使的CRM添加新線索 ✓從自定義網絡表格中捕獲潛在客戶 📋細分領導者和客戶群 將您的客戶群分解為有針對性的細分市場，以使用各種宏（工作標題，需求，公司規模等）發送個性化的音調。 ✓使用自定義過濾器和視圖來細分您的聯繫人。 ✓為自己保存無限數量的細分市場或與團隊分享。 ✓在新用戶匹配某些參數時會自動更新這些段。 💲建立銷售管道 將觸點變成線索，然後將其推向美麗的功能性管道。 ✓添加新交易，其價值，關閉的可能性和預期的關閉日期。 ✓跟踪交易通過管道階段的進度。 ✓知道陷入管道的每個階段的收入 ✓現場阻塞的線索以及如何將其推向購買。 ✓為您的產品和服務創建一個或幾個自定義管道。 ✓建立您可以信任的預測。 ⭕管理任務 組織您的工作日並管理團隊的工作量。全部在Gmail中。 ✓管理任務並與Gmail內部的團隊合作。 ✓通過某些標准或圓形旋轉算法自動分配任務。 ✓將任務鏈接到電子郵件和CRM記錄。 ✓收到日常任務消化以計劃您的一天。 🤖在Gmail中自動化銷售流程 Nethunt CRM允許用戶自動化整個銷售流程 - 從鉛捕獲到Deals的管道階段再到通知。 ✓從不同來源捕獲潛在客戶，並將其添加到您的CRM中。 ✓將經理分配領導並設置個性化的自動修復。 ✓根據其行為自動優先考慮線索 ✓將序列設置為培養鉛。 ✓自動將電子郵件對話，聊天，呼叫鏈接到CRM配置文件。 ✓根據鉛的響應，將算法移動到下一個管道階段。 ✓為團隊創建自動任務。 ✓在管道中發生重要更改時，請向團隊設置通知。 ✓自動數據輸入。 ✉️電子郵件自動化 ✓在Gmail中創建個人和共享的電子郵件模板。 ✓輕鬆，快速地編寫重複電子郵件。 ✓用自定義字段個性化電子郵件模板。 ✓在每日電子郵件通信，電子郵件廣告系列或自動化電子郵件序列中使用電子郵件模板。 📩電子郵件跟踪 跟踪您的電子郵件打開並點擊Gmail。 ✓知道接收器是否實時查看您的電子郵件是否頻率。 ✓知道何時打開您的電子郵件以為您的團隊提供見解。 ✓根據打開電子郵件或單擊鏈接的次數確定潛在客戶的優先級。 ✓使用電子郵件跟踪進行常規電子郵件，電子郵件廣告系列和自動化電子郵件序列。 🔁電子郵件廣告系列 在Gmail發送電子郵件活動和後續活動。 ✓向自定義細分市場或所有客戶群發送電子郵件活動。 ✓將後續電子郵件設置為以前的電子郵件廣告系列。 ✓監視廣告系列統計信息：打開，點擊，取消訂閱，反彈和答复。 ✓通過Gmail，Nethunt SMTP或您自己的SMTP服務器發送電子郵件廣告系列。 📊銷售報告 在Nethunt CRM中跟踪關鍵業務指標和團隊績效。 ✓單獨跟踪整個團隊和每個經理的有效性 - 發送的電子郵件，演示文稿，撥打電話等的數量。 ✓與以前的時期相比分析業務增長 - 封閉交易的數量以及產生的收入。 ✓通過經理，某個產品，國家 /地區分解收入來分析收入。 ✓跟踪您的配額達到。 ✓分析損失交易的原因。 ✓建立您可以信任的銷售預測。
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