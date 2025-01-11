潛在客戶捕獲軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴基斯坦

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
公司利用潛在客戶捕獲軟體在競爭激烈的市場中發現新的銷售前景。面對激烈的競爭，企業搶在競爭對手之前主動尋找新的業務途徑至關重要。銷售專業人員使用潛在客戶捕獲軟體來確定潛在客戶，利用來自不同來源（包括直接潛在客戶、銷售代表、行銷專家和客戶支援代理）的資訊。 然而，捕捉新的商機僅代表銷售旅程的初始階段。除了使用潛在客戶捕獲軟體之外，公司還必須整合其他潛在客戶生成解決方案，例如潛在客戶挖掘、潛在客戶評分和潛在客戶情報。此外，利用銷售績效管理和銷售情報等工具對於成功將機會轉化為有形銷售至關重要。
提議新的應用程式
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。 CallRail 是領先的智慧平台，讓各種規模的企業輕鬆自信地進入市場。 CallRail 的解決方案為全球超過200,000 家公司提供服務，幫助企業追蹤並歸因其行銷旅程中的每條銷售線索，捕獲和管理每個電話、簡訊、聊天和表單，並使用即時洞察來優化其行銷。
Privyr
privyr.com
Privyr 專為在線上產生潛在客戶並需要透過手機或筆記型電腦輕鬆存取、聯繫和轉換潛在客戶的銷售和行銷專業人士而設計。我們幾乎受到各行業數百個專業人士的信任。我們的行動 CRM 直接連接到 Facebook、TikTok、Google 和 WordPress 等流行的潛在客戶來源，並與 WhatsApp、SMS、iMessage、電子郵件和電話無縫協作。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
CoPilot AI
copilotai.com
利用人工智慧驅動的銷售支援軟體徹底改變您的銷售策略。 CoPilot AI 是一個尖端平台，可以改變您和您的團隊開拓客戶、吸引和轉換客戶的方式。 CoPilot AI 透過以下方式支援行銷和銷售團隊： • 識別與您的業務目標相符的高意向潛在客戶並對其進行優先級排序• 產生有目的的訊息，吸引潛在客戶並引導他們實現轉換• 提供個人化見解，幫助您客製化溝通方式以提供正確的訊息以正確的方式傳達訊息 CoPilot AI 旨在完善您的銷售策略，提高轉換率，並充當智慧盟友來完成更多交易。
Sailes
sailes.com
Sailebots 自動化所有勘探工作 透過唯一能夠實現一切自動化的人工智慧，實現銷售人員的潛力：從研究和發現到參與、互動和機會——免持。
Leady.com
leady.com
直覺的 B2B 潛在客戶生成工具。適合所有 B2B 公司，從個人貿易商到跨國公司。 Leady 2.0為行銷經理提供網站訪客和電子郵件收件者的深入行為數據，使他們能夠360度監控客戶生命週期。隨後向銷售經理提供有關潛在客戶的詳細聯絡資訊。讓我們幫助您收集匿名網站訪客的數據，增強現有客戶和使用者的數據，並將其組織成可操作的資料集。這樣您就可以花更多時間專注於您喜歡的事情
NetLine
netline.com
成功的 B2B 行銷人員從這裡開始。 NetLine 使 B2B 行銷人員能夠透過一體化買家參與平台擴大收入，該平台提供無與倫比的買家級意向數據和潛在客戶生成功能。營運唯一的買家級意向平台 INTENTIVE，提供即時洞察
Versium
versium.com
Versium 是一家數據技術公司，幫助行銷人員在多個數位接觸點和行銷管道中更好地識別、了解並實現他們的理想前景。 Versium 業界領先的身份解析和洞察引擎為一套解決方案提供支持，可協助行銷人員將其覆蓋範圍大幅提高 5 倍。 Versium 的專有數據資產包括超過 20 億個接觸點和超過 2 兆個洞察屬性，創建了業界最豐富的 B2B2C 身分圖譜和數據技術平台，幫助行銷人員贏得客戶。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
LeadPost
leadpost.com
準確找出誰在造訪您的網站。 查看誰在訪問您的網站 - 即使他們沒有填寫表格！只需一行程式碼，LeadPost 即可為您提供姓名、聯絡資訊等。
Leadpipe
leadpipe.com
您想了解的有關網站訪客的所有資訊......但您的分析從未告訴您。數字告訴您有多少人曾經造訪過。鉛管告訴你誰。人員級別識別：準確了解公司來訪者。取得姓名、電子郵件和同事資料。不要預測誰來訪；知道它。知道誰從微軟來訪，大海撈針，就確切知道誰從公司來訪。取得員工的姓名、電子郵件和電話號碼。了解誰來訪以及他們的聯絡資訊只是買家旅程的一部分。了解買家造訪了哪些頁面、停留了多久、使用了哪些關鍵字，並取得旅程摘要。進一步促進這種關係。了解訪客的 linkedin，這樣您不僅可以透過電子郵件進行聯繫，還可以建立更深入的關係並進一步了解訪客。獲取有關訪客同事和公司員工資料的信息，包括姓名、電子郵件、電話號碼和 linkedin 地址。哦，我們有沒有提到它包含在我們的主包中？我們了解您還需要聯絡出站，但並非所有理想的客戶資料都會造訪您的網站。存取超過 6.02 億個聯絡人，以取得他們的電子郵件、姓名以及外展所需的所有資料。我們的目的是讓您的公司擁有更可靠、有效的數據，而不是讓您學習一個新的平台。我們設計的鉛管讓您可以設置它並忘記它。只需點擊幾下即可自動化資料和集成，並將資訊自動發送到您的客戶關係管理系統。首次訪客與回訪訪客、地點、流量來源、參與訪客與跳出訪客、設備、進入和退出頁面資料。這包含了完整了解買家旅程所需的一切，並進行了簡單介紹。我們向您提供的所有電子郵件均經過驗證。我們的領先優勢是 40-100。任何超過 40 的內容，我們確信該電子郵件是有效的。 40歲以下，我們認為可能有效，不收學分。你保留它。我們為您提供來訪公司的資訊、公司準確的員工詳細資料、同事資料庫、他們的 linkedin 個人資料、電話號碼和電子郵件。包括對 linkedin 上所有聯絡人的 B2B 資料庫的存取、簡單的整合和強大的分析。所有這些都在一個簡單的軟體包中提供
Popl
popl.co
Popl 是領先的團隊數位名片平台，為全球數百萬公司和專業人士提供創新解決方案。我們的平台使團隊能夠創建、分發和管理數位名片，確保品牌一致性、簡化潛在客戶收集和大規模企業級資料安全，使我們成為企業級客戶的首選。 Popl 與 5,000 多個應用程式無縫集成，為管理員提供了各種強大的工具來簡化他們的工作流程。透過我們的平台，您可以： - 將潛在客戶直接匯出到您的CRM 系統- 從Active Directory (HR) 平台同步團隊成員- 自動輸入資料以消除錯誤並節省時間- 創建行銷自動化以推動轉換和收入在Popl，我們致力於提供無與倫比的客戶服務和支援。要了解我們平台的強大功能，請點擊上面的按鈕立即與我們安排免費演示。
Similarweb
similarweb.com
透過對電子商務、出版商和廣告商前景的 360° 數位洞察，更聰明地進行銷售。透過Similarweb獨特的流量和參與度數據，您可以全面了解潛在客戶的數位策略和績效的每個部分，使您能夠找到新的機會並製定獲勝的宣傳方案。 - 從Sameweb 超過1 億個網站的資料庫中尋找與您的理想客戶資料相符的潛在客戶- 透過潛在客戶豐富向潛在客戶添加更多相關數據點，從而加強您的管道品質並優先考慮外展-監控您的帳戶以掌握新業務和追加銷售業務帶有警報的機會- 深入了解您的潛在客戶的數位績效和策略，以更好地了解您的解決方案如何提供幫助- 透過可信任數據支援的客戶獨特的見解來改善您的客戶回應- 透過決策者的直接聯絡資訊直接與他們聯繫
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 是一款銷售情報工具，可讓您根據高級搜尋功能（例如所使用的技術和常見做法）以及許多其他過濾器（例如位置、公司規模、行業等）建立潛在客戶清單。可以存取這些公司關鍵決策者的聯絡資訊（工作電子郵件和手機），全部規模化且無縫。
Draup
draup.com
Draup 是一個由人工智慧驅動的平台，專為人力資源和銷售領導者設計。它提供深入的見解和數據來支持人力資源領導者的勞動力規劃、人才招募和技能發展。 借助即時人才數據，人力資源領導者可以了解行業趨勢、開發人才管道並制定再培訓策略。 Draup 還提供有關新興角色、人才熱點和緊缺技能的見解，以幫助規劃未來的勞動力需求。 它可以根據興趣、技術需求和外包關係對潛在客戶進行微觀定位。 Draup 提供詳細的客戶報告、利害關係人分佈圖，並協助確定正確的決策者以建立有針對性的銷售策略。 它還幫助銷售團隊探索各行業的新服務提供者機會。 該平台提供基於數百萬個數據點的超針對性洞察，並提供由最新且經過驗證的數據支援的可行策略。 Draup 的數據經過專家研究人員和分析師的審查，以確保資訊公正。 它提供近乎即時的資料刷新、靈活的交付模式和可預測的費用。 Draup 提供對其平台、自訂報告和資料匯出/REST API 的多通路訪問，以便無縫整合到企業解決方案中。全球企業的收入成長。
Albacross
albacross.com
世界各地的收入團隊正在使用 Albacross 的意圖數據來創造更多機會並更快地增加收入。從早期認識到後期決策，您擁有揭示潛在買家所需的所有見解，讓他們了解他們想要的東西，並在他們準備購買時收到通知。具體方法如下： - 提高銷售效率：確定造訪您網站的公司的購買意圖，並在他們準備購買時通知您的銷售團隊。 - 消除行銷中的猜測：了解哪些帳戶與您的內容互動以及他們最感興趣的內容。 - 您需要的所有數據點：我們每月追蹤全球 30 億個事件，並每週刷新數據點。 - 無縫整合到您已經使用的技術工具 - 這不是另一個需要學習的工具。
Manycontacts
manycontacts.com
適用於 WhatsApp 的 CRM 用於銷售和支援的 Whatsapp 工具 將您的 WhatsApp Business（或 API）連接到 ManyContacts，與您的團隊共享您的收件匣，在同一介面中回覆並組織所有聊天。
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads 行動 CRM 讓小型企業能夠在一個地方追蹤潛在客戶和客戶。您可以使用這個簡單的行動 CRM 應用程式在銷售代理之間分配潛在客戶、安排跟進、接收及時提醒並密切追蹤銷售轉換。
about.me
about.me
只需幾分鐘即可建立免費的單頁網站。
Socital
socital.com
Socital 是一個電子商務行銷平台，可協助行銷人員捕捉潛在客戶，將匿名和放棄的訪客轉化為客戶，並增加銷售額。 Socital 提供了一套獨特的工具，用於資料收集、電子郵件資料庫細分、轉換優化、定位和個人化。
Roistat
roistat.com
Roistat 是一個由人工智慧驅動的行銷分析系統，它可以分析您的所有廣告活動直至利潤。 Roistat 從客戶的 CRM 系統、廣告管道及其網站收集資料。 Roistat 在幾秒鐘內根據 40 多個業務指標建立報告，提供從每個關鍵字到最終銷售的行銷分析。 Roistat 確定公司是否從其付費廣告活動中賺錢，這反過來又幫助使用 Roistat 的公司更有效地分配廣告預算並增加收入。 Roistat 可以確定： - 您的客戶來自哪些廣告管道； - 完整的廣告管道統計直至關鍵字； - 如何有效分配預算； - 如何在獲得更多銷售額的同時節省廣告費用； - 銷售漏斗的所有階段。
Callspree
callspree.com
Callspree 提供完全可自訂的網站引導小部件，可輕鬆嵌入到您的網站中以吸引網站訪客的注意。 Callspree有兩種產品；回調小部件和潛在客戶呼叫表單小工具。 Callspree 回調小工具可讓您的網站訪客透過電話立即與您的銷售和客戶支援團隊聯繫。使用回撥小工具，您的網站訪客可以設定即時回撥或選擇特定的聯絡時間，幫助您的銷售團隊完成比您想像的更多的交易。 Callspree 潛在客戶表單嵌入到您的網站後，可以幫助您減少等待時間和潛在客戶回應時間，同時透過表單的自動回撥促進與潛在客戶的輕鬆互動。
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks 為您提供了一套產品，您可以將其用於行銷，以發展您的公司、尋找潛在客戶、發送電子郵件、創建聊天機器人、吸引訪客撰寫評論、防止您的網站出現虛假電子郵件、在您的網站上顯示社交通知還有更多。一套行銷和潛在客戶開發產品：套裝包括多種潛在客戶開發工具，您可以使用它們來發展您的公司。獲得更多潛在客戶和客戶：所有工具都旨在為您的公司帶來新的潛在客戶和客戶，以促進其發展。無限制地訪問所有產品：提供對所有軟體的無限制訪問，沒有任何限制，不再為每個線索付費。包括什麼？用於尋找新潛在客戶電子郵件的豐富資料軟體：從公司名單中尋找潛在客戶。您將能夠從公司或網域清單中獲取潛在客戶。該軟體非常適合 B2B 公司、銷售和成長駭客。尋找潛在客戶的最佳豐富軟體。非常適合透過冷電子郵件產生潛在客戶並尋找潛在客戶。尋找企業電子郵件和潛在客戶資訊。將潛在客戶和業務資料直接匯出到 Excel。從網站列表中提取電子郵件、電話和社交媒體：您可以上傳網域列表，並從 Facebook、LinkedIn、Twitter 等中提取電子郵件、社交媒體 URL 和用戶名，以及每個網站所有頁面上的電話號碼。擷取所有電子郵件後，即可下載 Excel 格式的報表。
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms 是一款功能強大的線上表單產生器，可讓企業和組織輕鬆建立自訂表單和調查。憑藉用戶友好的拖放介面和各種可編輯的模板和主題，Quill Forms 可以輕鬆設計和發布針對桌面和行動裝置進行最佳化的專業外觀表單。無論您需要聯絡表單、潛在客戶開發表單、活動登記表或回饋調查，Quill Forms 都能滿足您的需求。透過條件邏輯、預先填入欄位和自訂驗證規則等進階功能，您可以建立能夠準確擷取客戶和潛在客戶所需資訊的表單。 Quill Forms 還提供強大的分析和報告功能，因此您可以追蹤表單提交、監控轉換率並深入了解使用者行為。此外，透過與流行的 CRM 和電子郵件行銷平台集成，您可以將表單資料無縫連接到其他業務工具。憑藉其直覺的介面、強大的功能和靈活的定價計劃，Quill Forms 是需要可靠且可自訂的表單產生器的各種規模和行業的企業的理想解決方案。
KlickLead
klicklead.de
使用 KlickLead 建立單獨的管道來確定您的潛在客戶資格。 KlickLead 管道的轉換效果明顯優於網站上的普通表單，並為您的業務產生高品質的查詢。您可以將其用作我們伺服器上的簡單託管管道，或將腳本複製到您的網站，以便訪客無需離開您的頁面。
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality 是 CRM 的資料品質助推器：此智慧解決方案可協助您直接在 Salesforce、Microsoft Dynamics 和 SAP Sales Cloud 介面中建立和更新潛在客戶、聯絡人和客戶。輸入聯絡人資料時，您將自動獲得從商業社交網路、公司網站或電子郵件簽名獲得的資訊的建議。整合的電子郵件驗證器會搜尋最相容的電子郵件地址。這減少了手動工作並確保最高水準的 CRM 資料品質！ snapADDY DataQuality 也可作為其他 CRM 系統的瀏覽器擴充。包括免費的名片掃描器。許多智慧功能： • 使用智慧型自動完成和更新程式建立和更新潛在客戶、聯絡人和客戶• 從剪貼簿貼上聯絡人資料以完成缺失值• 使用人工智慧擷取聯絡人• 自動重複檢查潛在客戶、聯絡人和客戶• 庫存資料基於電子郵件簽名進行更新• 對公司資料和聯絡人進行合格研究• 簡單添加缺少的聯絡人資料• 無需打字即可將資料傳輸至CRM • 適用於您智慧型手機的免費名片掃描儀為什麼選擇snapADDY DataQuality？ • 無縫整合到 Salesforce、SAP 和 Microsoft Dynamics CRM • 保證提升資料品質 • 提升 CRM 使用者接受度 • 提升行銷與銷售效率 • 簡化工作流程 • 節省工作時間 • 集中資料管理
HiHello
hihello.com
HiHello 是企業公司數位名片的首要解決方案。借助 HiHello，公司可以用專業的數位名片取代紙本名片，從而給客戶、合作夥伴和潛在客戶留下深刻的印象。 HiHello 的數位名片可以包括姓名、頭銜、公司、公司商標、圖片甚至影片和代名詞。卡片還包括電話號碼、地址、網站、社交媒體資料、YouTube 影片、註釋等資訊。 HiHello 的企業產品允許企業客製化名片以匹配其企業品牌，並對員工的數位名片擁有完全的管理控制權。公司管理員可以隨時編輯或修改卡片。我們簡化的入職流程使各種規模的公司都能輕鬆地向整個團隊推出數位名片解決方案。
LeadDoubler
leaddoubler.com
在幾秒鐘內創建並啟動互動式潛在客戶生成計算器，將其嵌入您的網站以吸引訪客並將潛在客戶直接捕獲到內建CRM 系統中，或將其發送到您現有的銷售和行銷堆疊中，無論是HubSpot、Salesforce、Active Campaign、MailChimp 或紮皮爾。透過 LeadDoubler，您只需點擊幾下即可將現有 Excel 檔案轉換為線上計算器。無需編碼 - 開發人員不會延遲。透過剪貼嵌入程式碼，在您的網站上將計算器作為潛在客戶生成小部件啟動，或者使用它透過由Excel 文件支援的全自動智慧定價配置器來支援您的銷售團隊，並幫助您的銷售團隊當場達成更多交易。透過 LeadDoubler，您的互動式表單可以立即在線上產生和顯示計算結果，或產生並傳送自動產生的 pdf 文件，例如合約和提案。 LeadDoubler 被超過 52 個垂直行業的公司使用，例如房地產經紀人產生潛在客戶、熱泵安裝商獲取潛在客戶並立即產生報價，銀行和保險公司也使用 LeadDoubler 來吸引和吸引潛在客戶。
Leadferno
leadferno.com
Leadferno 是一個專為小型企業打造的商業訊息平台，旨在支援轉換、簡訊和更好的客戶體驗。透過可自訂的網路轉文字小工具，直接在您的網站上與客戶發送簡訊。使用強大的訊息收件匣與消費者互動，這樣您的團隊就可以提高轉換率、更快地關閉潛在客戶並取悅您的客戶。 Leadferno 的 Leadbox 是市場上最可自訂的網路到文字小部件，支援簡訊和其他轉換，如預約、點擊通話、潛在客戶表單、方向等。瀏覽器應用程式和行動應用程式都可以幫助您的團隊使用自動回覆、保存回覆、預定訊息、提醒等強大的業務功能與客戶互動。與 Facebook Messenger、Google 的 Business Messages、Google Analytics 集成，並透過 Zapier 或我們的 API 連接到其他應用程序，例如您的 CRM。
Expandi
expandi.io
Expandi 是一款 LinkedIn 自動化工具，可讓您使用全通路方法最安全地聯繫潛在客戶。透過 Expandi，您無需成為 LinkedIn 專家即可獲得結果並增強您的 LinkedIn 外展活動。透過 LinkedIn 或透過智慧、自動化序列發送電子郵件聯繫您的潛在客戶。 15 分鐘內啟動您的第一個行銷活動，24 小時內即可看到成果。我們的使命是成為為您的企業進行全通路推廣的最安全、最明智的方式。具有市場領先的功能，例如： • 智慧行銷活動建立器：支援潛在客戶並關注其公司頁面等操作。 • LinkedIn 活動功能包括邀請您的人脈加入您的活動或向參加過您主辦的活動的任何人發送訊息。 • 與Hyperise 整合：能夠發送個人化影像和GIF，以便在LinkedIn 上脫穎而出。 • ....還有更多您有興趣了解更多嗎？請造訪我們的網站，或聯絡 [email protected] 開始免費試用。
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft 為您的團隊提供您所需的一切。無論是執行長、董事還是投資者，LeadLoft 都會找到聯絡資訊並為您提供聯絡方式，以便您完成交易。需要某人的聯絡資訊嗎？我們找到你了。需要吸引他們嗎？沒問題。需要追蹤和轉換它們嗎？完成&完成。
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一體化轉換雲，旨在改善買家體驗並推動 B2B 行銷人員的轉換。我們的參與系統包括各種工具和功能，例如網站個人化、內容個人化、登陸頁面建立器和個人化、需求擷取、豐富、人工驗證的潛在客戶以及基於帳戶的體驗。這些工具使行銷人員能夠為其目標受眾創造更具相關性和吸引力的體驗，最終有助於推動更好的業務成果，例如提高參與度、更高的轉換率和更高的客戶忠誠度。買家受益於動態、個人化的內容和互聯的數位體驗，使他們能夠接受更好的教育並更快地做出明智的決策。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一個專為中小型收入團隊打造的自主銷售編排平台。該平台協調來自銷售支援工具、B2B 意圖和豐富工具的元數據，以識別、追蹤並與準備進行轉換的網站訪客建立聯繫。透過自動聚合數據並整合來自不同平台的見解，Warmly 精心策劃最有效的下一步，以推動銷售團隊進行合格的對話。 熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。 他們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，他們會以熱情、引人入勝的方式幫助您關閉管道。此外，他們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過其屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在日曆和 Zoom 上與潛在客戶或客戶更好地聯繫。
LinkedCamp
linkedcamp.com
選擇最可靠的 LinkedIn 自動化工具（例如 LinkedCamp），讓勘探變得輕鬆。立即享有 14 天免費試用。註冊並增加您的銷售。
Interact
tryinteract.com
Interact AI 是一種自動測驗創建工具，可簡化產生引人入勝的測驗的過程。它為希望創建測驗的企業提供了一個用戶友好的解決方案，而無需廣泛的人工智慧知識或書寫提示。 Interact 平台提供了一套全面的功能，可為各種商業促銷活動建立客製化測驗。只需輸入網站 URL，使用者就可以使用測驗產生器，該生成器會分析網站以產生相關測驗。 然後，在啟動之前，可以使用易於使用的建構器進一步自訂生成的測驗 除了測驗創建之外，Interact 還提供分析和軟體集成，以幫助企業收集潛在客戶並深入了解客戶。 利用提供的測驗分析，企業可以獲得有關其受眾的有價值的資訊。 Interact AI 由最初專注於潛在客戶生成測驗的團隊開發，在創建高參與度、高轉換率測驗方面擁有多年的專業知識。 透過對測試版客戶進行廣泛的測試，他們對 ChatGPT 提示進行了微調，有效地將客戶回饋轉化為問卷，在使用者和人工智慧測驗製作者之間進行調解。借助 Interact AI，企業可以快速建立獨特且高品質的測驗，推廣其產品或服務，同時產生合格的銷售線索。 其直覺的介面和強大的功能使其成為尋求透過測驗吸引客戶的企業的寶貴工具。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
Purple
purple.com
紫色改善了遊客與複雜空間的連結。 Purple 的解決方案為零售、醫療保健、酒店、景點、機場和體育場等行業提供服務，在 120 個國家/地區使用，每天為 70,000 多個場館的超過 100 萬最終用戶提供服務。透過 Purple 的室內定位服務，企業能夠了解訪客是誰以及他們在現場時的行為方式，從而增強訪客體驗。透過這種洞察力，企業可以做出洞察力驅動的決策來優化營運並增加收入流。
Landbot
landbot.io
Landbot.io 是一個無程式碼聊天機器人平台，使企業能夠建立端到端的無摩擦對話體驗。 Landbot 將對話轉化為獲利成果，幫助行銷、營運和客戶服務團隊將效率提高三倍，並將營運成本降低 30% 或更多。無論是 WhatsApp、Web 還是 Messenger，任何人都可以建立自動化聊天機器人流程，以更好地吸引客戶並提高轉換率。 Landbot 也利用 GPT 和 AI 的最新進展，將 Landbot 的無程式碼功能與其他大型語言模型結合，幫助讓聊天機器人建置體驗變得更加容易。
Kartra
home.kartra.com
Kartra 不只是一個平台；它是您創業之旅中的合作夥伴，提供從高轉換率登陸頁面和網站到複雜的電子郵件行銷解決方案、會員網站等的一切。 Kartra 平台旨在推動銷售，提供強大的一體化解決方案，簡化數位行銷和銷售流程，讓您專注於您最擅長的事情 - 為受眾創造和交付價值。 * 輕鬆創作：透過引人入勝的網站、影片和網路研討會吸引觀眾。提供變革性的會員資格或線上課程，並透過整合工具管理您的日程安排和計費。 * 精準行銷：使用先進的潛在客戶捕獲技術擴大您的覆蓋範圍，並透過有針對性的活動和管道培養您的潛在客戶。透過電子郵件或簡訊有效傳達您的優惠，並透過可自訂的結帳處理付款。 * 擴展您的願景：利用進階標記和基於行為的訊息傳遞來完善您的行銷策略。透過深入分析自動化您的成長並做出明智的決策。
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Texau
texau.com
TexAu 是一個成長自動化工具箱，可讓您產生新的潛在客戶，快速輕鬆地聯繫他們，並提高您對使用者的了解。
involve.me
involve.me
現代客戶體驗工具可協助企業在客戶旅程的每一步中創建個人化互動，增加受眾參與度並收集更好的數據。透過include.me，使用者可以輕鬆建立和發布用於潛在客戶獲取的智慧登陸頁面和促銷資訊、用於潛在客戶資格和細分的測驗、表格和性格測試、用於銷售轉換的價格計算器和數字銷售助理以及用於衡量客戶體驗的產品和客戶滿意度調查。
GoSquared
gosquared.com
世界上第一個可持續的電子郵件行銷平台。從 MailChimp 切換到發送更好的電子郵件活動、擴大受眾群體並恢復地球。
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Gleam
gleam.io
Gleam 是一個成長行銷平台，幫助企業專注於行動。操作可以是您想要的任何內容：電子郵件訂閱者、Facebook 讚者、Twitter 追蹤者或透過 #hashtag 提及您公司的人。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站行銷軟體。確保您的行銷和銷售團隊從網站流量中獲得更多線索，將更多訪客轉化為 MQL，並進行完整的行銷活動。
Typeform
typeform.com
Typeform 是無程式碼、精心設計、人性化表單、測驗、調查和非同步視訊解決方案的黃金標準。為您的客戶創造個人體驗，建立品牌形象和忠誠度，並加速您的成長。憑藉 120 多個現有集成，Typeform 可確保您所需的資料無縫插入您的工作流程，並允許您進行大規模通訊。具備企業級安全性和BU
UpViral
upviral.com
UpViral 是終極病毒式推薦行銷平台。它允許您開展抽獎、獎勵和等候名單等活動，人們希望與同行分享這些活動。一旦您設定了第一個行銷活動，您就會體驗到口碑的真正力量。產生流量、收集潛在客戶並將訂閱者轉換為客戶。 UpViral 是在線發展業務最快且最具成本效益的方式。立即開始 14 天試用！
NetHunt
nethunt.com
NetHunt 是一款銷售自動化工具，實際上存在於您的 Gmail 和其他 Google Workspace 應用中。它幫助銷售團隊管理潛在客戶、培養客戶關係、監控銷售進度並達成更多交易。透過 NetHunt CRM，企業成長五倍，查看客戶案例 - https://nethunt.com/case-studies
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ 平台旨在幫助您更聰明地進行勘探並更快地建立管道。尋找潛在客戶資料、追蹤銷售觸發點以及個人化冷外展，全部集中在一個地方。 尋找銷售機會從未如此困難。每天，您的潛在客戶都會受到賣家使用不具體、未經客製化、通用資訊的轟炸。這並不是說銷售團隊忘記如何銷售…但這是公司擴大規模和發展的唯一途徑。 在 LeadIQ，我們相信您可以透過大規模地向合適的人提供量身定制的個人訊息，從而更明智地開拓客戶並更快地建立管道。 我們的潛在客戶平台可讓您在一處尋找潛在客戶資料、追蹤銷售觸發點以及個人化冷外展。利用我們的人工智慧專利技術，我們消除了勘探過程中令人沮喪的、手動的和徹底困難的部分，讓您可以專注於再次個人化勘探。透過大規模個人化獲得更多回應、預訂更多會議並產生更多管道。 想像一下前景。
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket 是現代銷售團隊的人工智慧平台。透過 Amplemarket，您將神奇地簡化發現、吸引和轉換下一位客戶的方式。 我們的客戶評價： * Deel：12個月內從A輪到獨角獸。 Amplemarket 如何推動 Deel 實現 20 倍的營收成長。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 購買意向數據更多更快地達成目標（9 倍投資回報率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等數百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升銷售水平。 這是你得到的： * 資料原生：輕鬆找到可協助您完成交易的資料。 * 內建個人化：透過超個人化訊息將您的回覆率提高 3 倍。 * 多通路外展：電子郵件、電話、LinkedIn 等。 * 人工智慧驅動：讓銷售代表專注於銷售，而人工智慧則負責其餘工作。 * 送達率最佳化：將您的電子郵件放入潛在客戶的主收件匣中。 * 購買意願訊號：針對正在積極尋找像您這樣的解決方案的買家。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是排名第一的以行動為中心的銷售 CRM，可協助中小型企業控制其銷售。專注於下一步需要做什麼，跟進每一個線索，讓團隊保持一致，並完成更多交易，一次一項銷售行動。節省時間並自動化您的管理和資料輸入。從網路上的任何地方點擊即可產生潛在客戶。透過 iOS 和 Android 行動應用程式隨時隨地獲得 CRM 的優勢。在 37 秒內建立交易並發送銷售報價。有什麼問題嗎？我們透過電子郵件、電話和聊天提供支援。
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel 是一個進入市場的情報平台，可協助行銷、銷售和收入營運團隊透過以下方式將管道效率提高 5 倍： - 從 3 億個獨特技術分析的 2,200 萬個帳戶中識別您的理想客戶 (ICP)安裝數據點。 - 透過使用最佳意圖、公司新聞和網路訪客數據，顯示對您的產品或服務有積極市場需求的帳戶。 - 從我們包含1 億多聯絡人的資料庫（包括電子郵件和手機號碼）中為決策者提供經過驗證的聯絡資訊- 充當您團隊的延伸，利用我們2,000 多人的研究團隊來填補任何聯絡人或帳戶資料空白- 同時提供無限信用世界級客戶服務支援的定價我們的客戶是來自ServiceTitan、ProGlove、Openprise 和Veranex 等業界領先公司的精明收入團隊，他們明白在當今充滿挑戰的經濟環境中提高管道效率是營收成長的關鍵。 15 年來，我們一直為業界提供高品質數據，直到最近才將其直接提供給我們的 800 多家客戶。
Sender
sender.net
Sender 的主要優勢是電子郵件的高送達率、屢獲殊榮的用戶友善性和無與倫比的經濟性。 Sender 專為電子商務和部落客量身定制，具有許多附加功能，但完美適合各種企業 - 從個人公司到大中型企業。透過電子商務平台的客製化集成，您只需複製並貼上產品的 URL，即可將產品添加到新聞通訊中，Sender 將自動提取產品圖像、描述、價格等。部落客和資訊行銷人員可以使用 Sender 廣泛的自動化功能，與他們的社群媒體追蹤者分享時事通訊並追蹤結果。此外，Sender 還提供許多附加功能，透過 destop 推播通知、事務性和自動化電子郵件序列、API 整合以及易於使用的拖放訂閱表單產生器來幫助實現最佳行銷效果。所有 Sender 計劃均提供所有這些功能，其中包括慷慨的永久免費計劃，該計劃允許每月向 2,500 名訂閱者發送最多 15,000 封電子郵件。
AroundDeal
arounddeal.com
全球 B2B 數據智慧平台 aroundDeal 成立於 2020 年，是全球公認的亞太地區 (APAC) 領先的 B2B 數據智慧平台，受到全球超過 10 萬名客戶和用戶的信賴。我們的資料庫包含超過 1.2 億個聯絡人和 3000 萬家公司，提供電子郵件和電話號碼等全面且準確的數據，以及有價值的公司洞察數據。 aroundDeal不僅提供數據，也提供智慧平台。我們的目標是幫助行銷人員、銷售代表和招募人員快速尋找和連結目標聯絡人、評估競爭環境、獲得高價值的商業情報和成長機會。 1. Prospector - 透過更好的數據找到您的下一個客戶使用 1 億多個聯絡人資料快速建立目標潛在客戶列表，並在聯絡人更換工作時收到警報。 2. 參與 - 自動化您的銷售參與 建立自動化銷售序列並將您的銷售機會提升到一個新的水平。 3. Chrome 擴充功能 - 隨處尋找潛在客戶 直接在 LinkedIn、公司網站和 CRM（Salesforce 或 HubSpot）上取得目標聯絡人和公司資訊。 4. 豐富 - 豐富您的資料 自動利用 aroundDeal 資料庫中 50 多個公司統計欄位豐富您的記錄，包括企業電子郵件、電話、職位、公司名稱等。 5. 訪客 - 將網站訪客轉化為合格的潛在客戶 了解哪些公司正在造訪您的網站，並在正確的時間以正確的方式與他們互動。
RocketReach
rocketreach.co
全球超過1800 萬家企業信任RocketReach，其中包括蘋果、迪士尼、Google、亞馬遜、Facebook 以及標準普爾500 強企業中95% 的企業。名單。解決從廣告定位、聯絡資訊、資料庫細分和招聘等廣泛的業務需求。今天免費試用。
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企業電子郵件行銷軟體的市場領導者。 AWeber 成立於 1998 年，擁有 20 多年的成功經驗，透過強大且簡單的電子郵件行銷軟體幫助全球超過 100 萬客戶可靠地與其潛在客戶和現有客戶建立聯繫。除了屢獲殊榮的 24/7 美國客戶支援之外，AWeber 還能夠快速建立響應式登陸頁面、載入和管理聯絡人、發送精彩電子郵件、發送即時推播通知以及分析結果，而無需成為技術高手。 AWeber 與 1,000 多個合作夥伴軟體解決方案合作，使客戶能夠與他們賴以營運和發展的應用程式和服務無縫整合。 AWeber 是一家私人公司，總部位於賓州查爾方特。