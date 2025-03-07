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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
生成式人工智慧軟體是指利用生成式人工智慧演算法自主創建內容的一類軟體應用程式。這些演算法通常基於深度學習技術，特別是生成對抗網路（GAN）或變分自動編碼器（VAE）。 生成式人工智慧軟體可用於產生各種類型的內容，包括但不限於： * 影像：產生逼真或抽象的影像、照片般逼真的臉孔、風景等。 * 影片：創建影片序列、動畫和視覺效果。 * 文本：產生自然語言文本，包括文章、故事、詩歌和程式碼片段。 * 音樂：創作音樂曲目、旋律，甚至整部作品。 * 設計：創建產品、標誌、使用者介面和建築佈局的設計。 這些軟體工具對於藝術家、設計師、開發人員和其他尋求簡化創作流程、探索新想法或增強現有工作流程的專業人士來說非常有價值。生成式人工智慧軟體通常允許使用者控制各種參數或輸入約束，以指導生成過程並實現期望的結果。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
CHATGPT是一個免費使用的AI系統。使用它來吸引對話，獲得見解，自動化任務並見證AI的未來，全部位於一個地方。
Google Gemini
gemini.google.com
雙子座使您可以直接訪問Google最好的AI模型家族，因此您可以： - 在寫作，集思廣益，學習等方面獲得幫助 - 總結並從Gmail或Google Drive查找快速信息 - 即時生成圖像 - 使用文字，語音，照片和相機以新方式獲得幫助 以前稱為bard。
Perplexity
perplexity.ai
困惑AI是AI-Chatbot驅動的研究和對話搜索引擎，它使用自然語言預測文本回答查詢。 Cllexity於2022年啟動，使用網絡來源產生答案，並引用文本響應中的鏈接。
Claude
claude.ai
克勞德（Claude）是人類的下一代AI助手，由人類眾所周知，經過訓練，可以安全，準確且有安全，以幫助您盡力而為。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常AI同伴。 Microsoft Copilot利用AI的力量來提高生產力，解鎖創造力，並通過簡單的聊天體驗幫助您更好地了解信息。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly是全球領先的AI寫作援助公司，每天被超過3000萬人和70,000個專業團隊信任。從立即創建初稿到完善所有信息，Grammarly可以幫助500強財產的96％的人獲得觀點，並獲得結果，而不會損害安全性或隱私。我們認為，偉大的寫作能完成工作。 Grammarly的產品產品（Grammarly Business，Grammarly Premium，Grammarly Free和Grammarly用於教育）在您所做的工作中，在500,000多個應用程序和網站上提供上下文相關的寫作支持。 Grammarly成立於2009年，在Forbes Cloud 100上排名第7，這是時代最有影響力的公司之一，AI中最具創新性的公司之一，也是Inc.最好的工作場所之一。我們採用遙遠的混合工作模型運作，這意味著我們主要在家中工作，並在北美和歐洲的樞紐舉行親自合作。
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek提供了利用高級AI和機器學習的工具，通過提高搜索功能和大型數據集的分析來幫助組織做出更好的數據驅動決策。 該網站本身似乎著重於提供AI驅動的見解，使用戶可以以更智能，更有效的方式搜索和檢索數據。這可能涉及： -Intelligent Search: Using AI to enhance traditional search functionalities, such as understanding context or sentiment in searches. -Data Insights: Leveraging AI to uncover patterns and trends in data that might not be immediately obvious. -Business Applications: Helping businesses use data to optimize decision-making and operations.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位於舊金山的獨立研究實驗室Midjourney, Inc. 創建和託管的生成人工智慧程式和服務。 Diffusion。
Leonardo.AI
leonardo.ai
使用AI驅動的速度和風格一致性為您的創意項目生成生產質量資產。
AWS Console
amazon.com
亞馬遜Web服務（AWS）是亞馬遜的子公司，以計量的付款方式為個人，公司和政府提供按需雲計算平台和API。這些雲計算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎架構和分佈式計算構建塊和工具。這些服務之一是Amazon Elastic Compute Cloud（EC2），它允許用戶可以通過Internet提供一批虛擬的計算機群。 AWS版本的虛擬計算機模擬了真實計算機的大多數屬性，包括用於處理的硬件中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM內存；硬盤/SSD存儲；選擇操作系統；聯網;以及預加載的應用程序軟件，例如Web服務器，數據庫和客戶關係管理（CRM）。 AWS技術是在世界各地的服務器農場實施的，並由亞馬遜子公司維護。費用基於用法（稱為“付費”模型），硬件，操作系統，軟件或網絡功能的組合，由訂戶所需的可用性，冗餘，安全性和服務選項選擇。訂戶可以為一台虛擬AWS計算機，專用的物理計算機或兩個群集付費。作為訂閱協議的一部分，亞馬遜為訂戶系統提供了安全性。 AWS從許多全球地理區域運營，包括北美的6個地區。與訂閱者相比，AMAZON MARKETS AWS向訂戶運作，以比建立實際的物理服務器農場更快，更便宜地獲得大規模計算能力。所有服務都是根據用法計費的，但是每種服務都以各種方式衡量使用。截至2017年，AWS擁有所有云的34％（IAAS，PAAS），而接下來的三位競爭對手Microsoft，Google和IBM分別為11％，8％，6％，根據Synergy Group。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
ElevenLabs
elevenlabs.io
Elevenlabs是AI音頻研究和部署公司。 我們的研究團隊開發了AI音頻模型，以產生現實，通用和上下文感知的語音和聲音效果。我們的產品團隊可以使這些模型可訪問日常用戶，生產商和企業，以創建和本地化內容。 我們的技術用於表達有聲讀物和新聞文章，使視頻遊戲角色動畫，在電影預製作中提供幫助，在娛樂中自動化本地化過程，為社交媒體和廣告創建動態音頻內容以及培訓醫療專業人員。它還向那些失去了它們的人提供了聲音，並幫助個人在日常生活中滿足了無障礙需求。
Speechify
speechify.com
Speechify是一個文本到語音的應用程序，它使世界易於訪問信息。 20多人使用我們的Google Chrome擴展名，Web應用程序，iOS應用程序和Android應用程序。我們的任務是確保閱讀絕不是學習的障礙。 我們出色的用戶是學生，專業人士和生產力愛好者。他們中的許多人都有學習差異，例如閱讀障礙和多動症，而許多人只想更快地閱讀並在旅途中聆聽。使用Speechify，您可以將任何書籍，文檔或網站變成音頻，然後在車上時聽，洗衣服，walking狗，做晚餐，鍛煉，跳傘 - 無論您的日常工作是什麼！ Speechify還為Medium，The Star Tribune，Direct等人提供動力。輕鬆地將文本到語音添加到您的網站。 我們無所畏懼的首席執行官克里夫·韋茲曼（Cliff Weitzman）於2017年在布朗大學的一個宿舍內創立了Speechify，因此他可以與他人分享他一直在開發的令人難以置信的文本對語音軟件。克里夫患有閱讀障礙，他對他閱讀的時間和精力感到沮喪。 Advanced TTS Technology是一款全面的Gamechanger，它使他能夠比普通讀者快3倍，並更好地理解和保留信息。 在語音上，我們的目標是閱讀永遠不要成為任何人學習的障礙。沒有什麼可以阻止您快速有效地學習信息。 Speechify已成長為僱用100多名團隊成員在短短幾年內遍布全球。我們為這支令人難以置信的團隊感到自豪，他們以前是Snapchat，Apple，Spotify，Amazon＆Uber等公司的領導者和高級工程師。我們都喜歡並確定所有權的優先級，以速度提供價值，盡可能多地學習，並使用戶感到有能力。
Google Cloud Platform
google.com
Google提供的Google Cloud Platform（GCP）是一套雲計算服務的套件，該服務在與Google內部用於其最終用戶產品的基礎架構上運行，例如Google Search，Gmail，Files Storage和YouTube。除了一組管理工具外，它還提供了一系列模塊化雲服務，包括計算，數據存儲，數據分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細信息。GoogleCloud Platform提供基礎架構作為服務，平台作為服務以及無服務器的計算環境。 2008年4月，Google宣布了App Engine，該平台用於在Google管理的數據中心開發和託管Web應用程序，這是該公司的首個雲計算服務。該服務通常於2011年11月獲得。自App Engine發布以來，Google向平台添加了多個雲服務。 Google Cloud Platform是Google Cloud的一部分，其中包括Google Cloud Platform公共雲基礎架構以及G Suite，Android和Chrome OS的企業版本以及用於機器學習和企業映射服務的應用程序編程接口（API）。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer是AI驅動的設計工具，可幫助您在幾秒鐘內創建設計和編輯照片。 釋放您的創造力 - 在Vise -viss創建，設計和編輯您幾乎可以通過AI想像的任何內容。使用生成AI的力量，用您的單詞，手工藝品的下一級設計來創建引人注目的圖像，例如個性化的生日賀卡，節日賀卡和手機的壁紙，甚至使用AI來編輯專家（例如專家）照片中的對象。創建想要的東西，何時何地需要。 關鍵功能： *圖像：創建您可以想像的任何圖像。科幻藝術，超現實的場景，有趣的圖像？夢見它，描述它並用AI創建它。您的想像力是無限的！ *貼紙：創建一些粘附的東西。製作自定義貼紙，以幫助您介紹消息傳遞應用程序，社交等。 *使用AI進行編輯：使您的照片和圖像與AI完美。 *生成擦除：消除不需要的干擾，以使圖像中不想要的物體消失。 *刪除背景：說再見對不良背景。一步步輕鬆刪除不需要的圖像背景。 *模糊背景：將最重要的關注焦點帶入。模糊任何圖像的背景，以使您的主題流行。 *添加過濾器，調整亮度，調整大小：自定義以適合您的創意視覺，包括調整大小以將創作變成合適的正方形或自定義尺寸。 *壁紙/背景：將其全部展示。創建自定義牆紙或背景以適合您當前的心情，發表聲明或將特殊場合保持在手機屏幕上。 *賀卡：在任何場合製作完美的問候。從生日賀卡到節日賀卡及以後，即使您不知所措，也可以創建帶有個性化消息和圖像的周到的賀卡。 *會標：標記。在您的日常生活或特殊場合中添加一些個人流行音樂，例如婚禮，並帶有定制的會標，這些字母使用字母以及更多來定義您的商標。 *邀請：創建令人驚嘆的邀請。自定義您的邀請函，以及任何活動，例如生日，婚禮以及其他任何大小的事件。 *社交帖子：在線脫穎而出。與設計師一起提升和製作您的下一個社交帖子，以創建完美的圖像和文本以在線共享。 *圖標：視覺上表達自己。創建圖標以輕鬆傳達您的願景並裝飾設計。 *表情符號：表達自己！用定制的表情符號對任何心情都有完美的反應。 *著色書頁：上色並進入您的流程。創建自定義著色書頁，以使著色更令人興奮。非常適合各個年齡段。 *框架圖像：將您的照片變成定制的框架內存，您可以在任何地方共享。 *拼貼：將您喜歡的照片，樣式和描述帶到您最喜歡的記憶中創建自定義拼貼。 *橫幅：為新聞通訊標題，社交資料等橫幅創建橫幅，以吸引註意力並脫穎而出。
Runway
runwayml.com
您需要快速編輯視頻所需的所有內容。神奇的AI工具，實時協作，精確編輯等等。您的下一代視頻創建套件。 Runway是一家研究公司開創了人類想像的新工具。它一直處於多模式AI系統的最前沿，確保了內容創建的未來是可訪問，可控制和賦予創意者權力的。跑道的使命是確保任何人都可以講故事。它認為，應用於視聽內容的深度學習技術將永遠改變藝術，創造力和設計工具。
Hugging Face
huggingface.co
人工智慧社群建構未來。建置、訓練和部署由機器學習領域的參考開源提供支援的最先進模型。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一個專為小型企業建造的多合一營銷平台。借助報告和分析，營銷CRM，電子郵件活動，新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶放在中心，以便您可以更智能營銷和更快地發展業務。 MailChimp的Marketing＆CRM移動應用程序可幫助您從第一天開始更智能營銷和更快地發展業務。訪問您所需的工具，無論您的工作帶任何地方都需要您，並在幾分鐘之內啟動並運行 - 無需經驗。借助MailChimp，您將永遠不會錯過任何機會進行銷售，帶回客戶，找到新訂戶或分享品牌的使命。 使用MailChimp進行： *營銷CRM-跟上與MailChimp的營銷CRM的聯繫。使用聯繫導入工具（例如名片掃描儀）查找並添加新客戶。跟踪觀眾成長並查看有關儀表板上個人聯繫的見解。在一個地方完成所有操作 - 直接從應用程序中致電，短信和電子郵件。記錄註釋並在每次交互後添加標籤，以記住重要細節。 *報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和營銷業績。跟踪所有廣告系列的結果，並就如何改進獲得可行的建議。查看電子郵件活動，登陸頁面，Facebook和Instagram廣告，社交媒體帖子和明信片的報告和分析。 *電子郵件和自動化 - 創建，編輯和發送電子郵件營銷活動，新聞通訊和自動化。通過一鍵式重新發送給非開放器和產品重新定位電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook＆Instagram廣告 - 草稿和發布廣告，設定預算並針對特定組。吸引新朋友，參與現有聯繫人，設置自定義受眾或帶回網站訪問者。 *營銷建議 - 獲得可行的建議，以幫助改善營銷。知道何時該設置廢棄的購物車電子郵件或提醒您設置品牌的徽標。 *品牌管理 - 將設備的圖像直接上傳到MailChimp中，並在所有廣告系列中使用它們。
QuillBot
quillbot.com
Quillbot是一個由AI驅動的寫作平台，可幫助150個國家 /地區的每月活躍用戶超過3500萬。 Quillbot憑藉其創新的人類產品，旨在使寫作毫無痛苦，同時保留用戶的獨特視角和聲音。
Playground AI
playground.com
遊樂場AI是由人工智能提供動力的免費在線圖像創建工具。它旨在滿足各種創造性需求，包括創建藝術，社交媒體帖子，演示文稿，海報，視頻，徽標等。 它提供了一種新手友好的方式，可以通過其AI支持的功能來編輯像專業人士一樣的圖像。用戶可以製作獨特的藝術品，逼真的圖像，並嘗試使用真實和合成圖像融合以產生令人驚嘆的視覺效果。 該平台還提供了“混合圖像編輯”，這是一種將不同圖像混合到引人注目的作品中的動態方式，從而提供了巨大的創意靈活性。 遊樂場AI的產品通過允許用戶將圖像擴展到其原始邊界，無縫將對象擴展到各種場景中，並將其想像力概念實現為視覺現實，從而超出了標準圖像編輯。 它通過提供將思想與他人相結合的功能，從而擴大創造力的範圍，從而進一步增強了協作潛力。儘管具有強大的功能，但Playground AI仍保持對用戶友好，可訪問性和包容性的承諾，使其成為經驗豐富的設計師和新手進行圖像創建的理想選擇。
Replit
replit.com
repl.it是一家位於舊金山的初創企業和在線IDE（集成開發環境）。它的名稱來自首字母縮寫詞，代表“閱讀 - 評估 - 打印循環”。該服務是由Jordanian程序員Amjad Masad和Jordanian設計師Haya Odeh在2016年創建的。REPP.IT允許用戶使用瀏覽器編寫代碼並構建應用程序和網站。此外，REPL.IT允許用戶通過各種方式共享項目。他們還主持“果醬”，根據某個主題進行編碼。競賽獎品通常因臨時帳戶升級，金錢，加密貨幣或禮品卡而異。 repl repl。它是一個互動的編程環境。您可以在最受歡迎的編程語言中創建一個工作空間，在該語言中，您可以在可以運行代碼的虛擬機上給您一個容器。在任何給定的補充中，都有兩個主要部分 - 編輯器和控制台。 編輯使用摩納哥，摩納哥是為Visual Studio代碼提供動力的技術。在移動設備上，編輯器是Ace。 repl。它有一個高級層，稱為黑客計劃。它允許在項目上提供更多的存儲空間，私人代碼和無限的合作者，而GitHub教育計劃包括3個月免費的黑客計劃。 Repl.it上有60多種不同的編程語言，包括Python，Ruby，HTML和Java。 該公司已從Y Combinator，Andreessen Horowitz，Bloomberg Beta和其他公司獲得資金。 “該公司擁有超過500,000個活躍的開發人員和超過300萬用戶。 REPL.it網站還設有一個脫口秀論壇。世界上許多開發人員都使用該論壇來分享他們的創作。該論壇被臥式談話主持人保持清潔。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商業品牌人工智慧始終以您的品牌聲音在您在線上的任何地方創建內容。 Jasper 是您的創意人工智慧助手，可以以您獨特的品牌語氣學習和寫作。無論你是大膽地、厚臉皮地、正式地說話，還是只在網路上說話（u do u）。此外，Jasper Everywhere 瀏覽器擴充功能使 Jasper 始終陪伴在您身邊，從 CMS 到電子郵件、社交媒體，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有隨著安全協議的發展而保持最新的內建安全功能，可確保您的資料安全和私密。 利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智慧助手，旨在幫助您更快、更準確地寫作。其功能包括人工智慧自動完成、無抄襲結果、文字引用和釋義功能。 它可以幫助您撰寫部落格、論文、電子郵件、個人陳述、故事和演講等內容。 Jenni 可以用任何語言進行寫作，受到Google、哈佛大學、劍橋、麻省理工學院和阿斯頓大學等領先機構的作家的喜愛。 Jenni 還可以用於產生準確且富有創意的報告和標題。它結合使用 OpenAI、AI21 等人工智慧技術和每個用戶的自訂資料來產生最高品質的內容。 Jenni 還具有內建的抄襲檢查器，以確保內容的原創性和準確性。您可以免費試用 Jenni，並立即開始使用最先進的 AI 寫作助理進行寫作。
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind 是一個聊天 UI 前端，可讓您透過 API 金鑰使用所有流行 AI 模型的 AI 聊天（ChatGPT、Claude、Azure OpenAI、Gemini 等）。 透過將 API 金鑰與 Typing Mind 等聊天 UI 前端結合使用，您可以享受以下好處： * 您只需按使用量付費（而不是像 ChatGPT Plus 那樣按月訂閱） * 您的聊天對話不會用於 OpenAI/Claude/etc 的訓練。 * 在統一介面內方便地與多個模特兒聊天 * 享受專業、先進的聊天使用者介面和大量功能 * Typing Mind 首先離線且預設私密。您的所有資料、訊息和 API 金鑰都儲存在您的裝置本機，除了您之外沒有人可以看到它們。
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一個完整的客戶服務解決方案，可在自動化和人類支持中提供無縫的客戶體驗，從而在降低成本的同時提高客戶滿意度。我們正在建立一個未來的未來，大多數客戶對話都可以成功解決，而無需人力支持，從而釋放了團隊進行更高價值的客戶對話。 包括Atlassian，Amazon和Lyft業務在內的25,000多個全球組織依靠對講機以任何規模提供無與倫比的用戶體驗。 Intercom的平台用於每月發送超過5億條消息，並可以與超過6億個每月活躍的最終用戶進行互動。 Intercom成立於2011年，並由領先的風險投資家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互聯網業務成為個人。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分鐘內產生準確、相關且優質的內容。 AI-Writer 是最準確的內容生成平台，使用最先進的人工智慧寫作模型從標題產生文章。
Wordtune
wordtune.com
Wordtune 是一個提高工作效率的生成式人工智慧平台。透過使用可靠的 GenAI，各個領域的專業人士都可以發展自己的職業生涯並在工作中脫穎而出。無論您是在撰寫電子郵件、建立文件或向同事或客戶發送即時訊息，Wordtune 都能完善您的寫作，同時使用 AI 簡化您的工作。
1min.AI
1min.ai
利用人工智慧提高生產力是改善工作和生活的好方法。然而，針對不同的用例切換或學習新工具並不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一體化人工智慧應用程序，可解鎖所有人工智慧功能。您只需為 1min.AI 使用的內容付費，無需其他地方隱藏成本或設定。 1min.AI的獨特之處在於提供由各種AI模型驅動的各種AI功能。您可以透過與許多助理聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒體功能，如內容、圖像、音訊、視訊也可以與不同的模型一起使用，以發揮它們的能力並給出最佳效果。 最後，我們提供信用評估和透明的使用歷史記錄，以便您在運行之前準確了解該功能的成本，並可以輕鬆追蹤使用情況。在做出任何決定之前，免費試用 1min.AI 以確保它適合您！
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，可幫助您的寫作速度提高 10 倍，並克服寫作障礙。 使用 HyperWrite 建立更好的部落格文章、電子郵件、副本等。 嘗試我們的 AI 支援的文件編輯器和智慧模板，或下載 HyperWrite Chrome 擴充程序，在您喜愛的網站上享受 AI 寫作的好處。
NovelAI
novelai.net
NovelAI 是一種人工智慧驅動的工具，旨在幫助創建書面內容。無論您是在起草小說、生成遊戲敘事，還是只是在講故事，NovelAI 都能提供創意和技術的獨特結合，幫助您將想法變為現實。與傳統的寫作輔助工具不同，該平台利用先進的人工智慧，不僅可以提出改進建議，還可以產生可以模仿人類作家的風格和複雜性的內容。 NovelAI 運行在一個複雜的人工智慧模型上，該模型是在龐大的文學資料庫上訓練的，從經典小說到當代作品。這種訓練使人工智慧能夠理解和複製各種寫作風格、情節結構和角色發展。當使用者輸入提示或故事想法時，人工智慧會使用這種訓練來產生符合使用者指令的內容，使其成為各種創意項目的多功能工具。
ProWritingAid
prowritingaid.com
您的私人寫作教練。文法檢查器、風格編輯器和寫作導師集於一體。最好的寫作不僅僅取決於正確的語法。您需要一個編輯工具，該工具還可以突出顯示風格問題，並將您的作品與您所在流派的最佳作家進行比較。
VEED
veed.io
Veed是想要擴展視頻製作的企業的多合一平台。市場營銷，銷售，L＆D和社交媒體的200多個國家 /地區的客戶比以往任何時候都快30倍。 VEED將力量掌握在您的團隊手中： *記錄質量內容 *輕鬆編輯視頻 *自動轉錄 忘記學習笨拙且昂貴的編輯軟件或依靠代理商。 Veed是您直觀的視頻工具套件。從首席執行官到實習生的每個人都可以使用它來製作專業視頻，而無需專業技能。 Veed Enterprise允許您： *實時與其他團隊成員合作 *訪問30,000多個股票媒體資產的圖書館 *使用自定義模板節省時間 哦，Veed具有一套AI工具，可使生產提高10倍。 Veed AI讓您： *使用AI頭像轉換為視頻 *自動生成準確的字幕 *立即刪除視頻和圖像背景 *等等 VEED是為超過300萬創作者提供世界一流視頻策略的軟件。 * VEED是一個視頻編輯平台，可提供自動字幕，內容檢測和各種設計選項之類的功能。 *用戶經常提及易用性，字幕功能的準確性以及允許創造性編輯和專業質量視頻的各種設計選項。 *審稿人遇到了問題，例如基於成員資格級別，偶爾處理時間緩慢的功能以及對基本計劃中更高級功能的渴望的限制。
OpusClip
opus.pro
OpusClip是一個生成的AI視頻編輯平台，單擊一鍵將您的長鏡頭變成病毒準備的短褲。 OpusClip的構建是為了使視頻內容創建民主化，使其能夠講述故事或熱情分享的任何人，而不僅僅是那些在內容創建或視頻編輯方面具有專業知識的人。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力於利用人工智慧簡化語音音頻，讓每個人都能獲得高品質的配音。 Murf 可協助使用者在幾分鐘內創造逼真的配音，無需任何錄音設備。 * Murf.ai 是一款將文字轉換為語音、製作影片和字幕並提供多種語音客製化的工具。 * 審閱者喜歡直覺的介面、各種可用的語音、自訂發音的能力以及與 Canva 等其他平台的無縫整合。 * 審閱者提到了一些問題，例如聲音有時聽起來像機械人、需要更多不同語言和口音的聲音以及附加功能的高成本。
Fotor
fotor.com
Fotor的AI Image Generator是一種在線工具，旨在從文本提示中生成圖像。它允許用戶幾乎通過基於輸入創建AI生成的藝術和圖像來立即可視化想法。 除了AI驅動的圖像生成功能外，Fotor還提供了一套全面的圖像編輯工具。這些包括調整大小，裁剪，模糊，銳化，並在圖像中添加文本或邊界。 除了傳統的編輯外，用戶還可以將照片轉換為草圖或漫畫，創建拼貼，合併圖像並更改照片背景。該平台還提供了操縱面部特徵，高檔圖像甚至生成PNG文件的工具。 Fotor的功能擴展到了營銷徽標，傳單和海報的創建，以及YouTube縮略圖或Instagram Post Designs等社交媒體資產。 該平台涵蓋了廣泛的應用程序，例如在圖像中編輯文本，為照片著色以及從圖像中刪除對像或背景。除了照片編輯外，Fotor還提供類似的AI工具來生成和增強視頻和GIF，還允許用戶刪除水印或對象。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
PolyBuzz
polybuzz.ai
PolyBuzz（以前是Poly.ai）是一個創新的聊天機器人平台，旨在使用下一代人工智能促進更深入，更謹慎的對話。它為用戶提供了具有超過1000萬個獨特角色的自由和動態聊天，增強角色扮演體驗和休閒對話的能力。
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai 是企業行銷團隊尋求改善其進入市場策略並簡化其內容創建流程的完美解決方案。 透過 Copy.ai，團隊可以快速產生有針對性的銷售文案，直接針對特定客戶群的痛點和需求，幫助他們更有效地與潛在客戶互動並達成更多交易。 此外，我們的平台可用於產生有助於建立思想領導力並與潛在客戶建立信任的內容，這也有助於提高團隊 GTM 方法的有效性。
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是一款由人工智慧驅動的寫作助手，可以幫助作家掌握講故事的藝術並加快他們的創意寫作過程。作為最好的人工智慧故事產生器之一，該工具的作用不僅僅是修復語法和拼字錯誤。除此之外，它還為您提供改進寫作風格的建議，讓新角色栩栩如生，並幫助您使故事更具吸引力。這就像有一位專業的文字大師隨時準備幫助您找到正確的單詞，改寫句子，甚至想出您可能沒有想到的情節曲折。 Sudowrite 使用最先進的深度學習技術來產生真實且適合上下文的文字。 Sudowrite 基於 GPT-3 和 GPT-4，即超過 175 億個參數的 Transformer 模型，可從訓練資料中學習一般概念。該模型通過猜測接下來最有可能出現的內容來生成文本，一次一個單字。 Sudowrite 並非旨在為您寫作，但可以幫助您大幅提升並加快寫作速度。對於作家、創意人員和小說作家來說，它是一個極好的工具。
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics 是一家媒體科技新創公司，正在開發一種人工智慧製作工具，使獨立電影製作人能夠以極少的預算提供大片級的視覺特效。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一個人工智慧驅動的音訊和視訊創作平台，可幫助專業和業餘播客輕鬆創建、編輯和分發高品質的播客。 該平台為用戶提供了一套工具來錄製和編輯音頻和視頻，並透過最多 10 名參與者的遠端採訪創建播客。 工作室品質的錄音、人工智慧支援的編輯和無縫導出都可以在一個基於網路的平台上實現。工具包括多軌錄音、音訊轉錄、直覺編輯、文字轉語音、Magic Dust、Revoice 和 Silence Removal，以及一套人工智慧驅動的工具，如背景噪音消除、填充詞檢測、音訊轉文字、播客錄製、MP3到文字以及格式轉換。 Podcastle 還提供 iOS 和 Android 應用程序，以提供行動錄音功能。該平台旨在讓用戶輕鬆創建播客來分享故事並與受眾建立聯繫，無論其經驗水平如何。
Mistral AI
mistral.ai
快速、開源且安全的語言模型。利用私有資料和使用回饋，促進業務用例模型的專業化。由歐洲世界級團隊打造，面向全球市場。
Build AI
buildai.space
建立適合您業務的、由人工智慧驅動的網路應用程式。無需任何技術技能。 在幾分鐘內建立人工智慧介面。只需描述您的應用程序，讓我們的平台完成剩下的工作。無需編碼！
ClipDrop
clipdrop.co
無需照相館即可創造專業的視覺效果。 ClipDrop 是一套由 AI 驅動的視覺化編輯和創建工具，由 Stability AI 提供支援。該平台具有大量功能，包括背景去除、物件清理、影像放大、重新照明等工具。 ClipDrop 還提供 API，使開發人員能夠將 AI 功能無縫整合到自己的應用程式中。 Reimagine XL 是 ClipDrop 的最新功能之一，可讓您創建圖像的無限變化，非常適合設計工作和概念藝術。
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse 是一個使用人工智慧編寫內容的平台，包括產品描述、部落格文章和廣告標題。我們正在把需要幾週才能完成的事情，變成幾天。
GPTZero
gptzero.me
GPTZero 是領先的人工智慧偵測器，用於檢查文件是否由 ChatGPT 等大型語言模型編寫。 GPTZero 在句子、段落和文件層級檢測 AI。 GPTZero 的模型在大型、多樣化的人類書寫和人工智慧生成文字語料庫上進行訓練，重點是英語散文。迄今為止，GPTZero 已為全球超過 250 萬用戶提供服務，並與 100 多個教育、招聘、出版、法律等領域的組織合作。
Spike
spikenow.com
Spike通過將電子郵件，團隊聊天，協作文檔和會議匯總到一個提要中來解決團隊和個人的交流混亂。 Spike供個人使用：獲得Spike的會話電子郵件應用程序的更好的電子郵件體驗，該應用將您的電子郵件變成聊天。這就像擁有一個將您最重要的消息列為優先級的增壓消息平台，因此您可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受無雜波的電子郵件體驗。團隊的尖峰：團隊的溝通清晰度！ Spike為團隊提供了全面的生產力套件。它將團隊聊天，電子郵件，視頻會議，AI工具和協作文檔結合在一起。與內部團隊和外部利益相關者（包括同事，合作夥伴，客戶和供應商）毫不費力地進行交流和協作，無論他們是否使用Spike。 Spike是為有意義的團隊互動而設計的第一項業務電子郵件服務。通過使用自己的電子郵件域或從Spike購買自定義域，保持品牌一致性。享受安全，可靠和可存檔的電子郵件和消息傳遞，以確保溝通平穩。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Undetectable AI
undetectable.ai
UnDetectable.ai – 對於任何想要使用 AI 生成文字而又不想被 GPTzero 等 AI 偵測器標記為人工文字的人來說，這是終極解決方案。透過 UnDetectable.ai，您可以放心，市場上的每個 AI 偵測器都會將您的書寫視為人類。 UnDetectable.ai 使用先進的人工智慧技術，獲取人工智慧生成的內容，並透過模仿人類書寫模式的細微變化、細微差別和不一致來增強它。結果是最終輸出與人類所寫的文字無法區分。
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou 是一個由人工智慧驅動的平台，允許用戶使用 Deepfake 技術將文字轉換為語音或將錄音轉換為不同的聲音。該服務提供文字轉語音、語音到語音轉換和視訊口型同步。 FakeYou 利用數小時語音資料訓練的先進深度學習模型來產生逼真、自然的聲音。用戶可以輸入文字或音頻，並選擇眾多支援的語音選項之一，例如名人、卡通、遊戲角色等。 文字轉語音引擎將分析輸入文字並產生類似人類的聲音大聲朗讀文字。語音轉換引擎可以將錄音轉換為不同的聲音，如荷馬辛普森或巴拉克奧巴馬。
getimg.ai
getimg.ai
使用 AI 創建圖像所需的一切。 神奇的人工智慧藝術工具。產生原始影像、修改現有影像、將圖片擴展到原始邊界之外等等。
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一門程式設計法學碩士，旨在改變我們建立軟體的方式。 透過建構 BLACKBOX.AI，我們的目標是： 讓工程師建構和發布產品的速度提高 10 倍，從而加快公司內部的創新步伐 加速全球軟體工程師的成長，工程師數量從約 1 億增加到 1B 十倍
Clay
clay.com
Clay 是一款 AI 工具，允許用戶透過結合 50 多個資料提供者、即時抓取和 AI 的力量來擴展他們的創意出站想法。透過 Clay，用戶可以發送針對各個收件人量身定制的個人化行銷活動，從而增加預訂更多會議的機會。 用戶可以訪問龐大的數據提供者網路來收集潛在客戶的相關信息，例如職位列表、技術堆疊詳細資訊和最新新聞。 Clay 還允許用戶識別公司的特定特徵，例如遠端優先策略或SOC II 合規性，並在其網站上搜尋關鍵字。郵件和電話號碼各種來源，包括 LinkedIn 個人資料、Twitter 個人資料和本地企業清單。 Clay 與流行的 CRM 平台集成，允許用戶透過自動勘探來增強其 CRM 功能。 該工具提供豐富銷售線索、尋找工作變動以及根據關鍵字和其他標準對銷售線索進行評分等功能。 。 憑藉其多功能性和一系列功能，Clay 使用戶能夠優化他們的外撥活動並簡化他們的潛在客戶生成流程。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在徹底改變內容創建和客戶體驗的格局，成為您製作引人入勝的內容和開發強大的人工智慧聊天機器人的可靠夥伴。他們的平台結合了人工智慧和創造力的力量，為內容創建、音訊生成和圖像製作提供了一整套工具。它們使每個人都可以編寫任何內容、在任何地方發布並以無與倫比的輕鬆方式優化其內容。 他們強大的人工智慧聊天機器人建構器 Botsonic 與 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台無縫集成，確保全通路對話不間斷。它還提供人類交接功能，促進從機器人到人類互動的平穩過渡。透過 Zapier 集成，他們可以自動化任務並簡化工作流程，從而增強客戶參與度。 Botsonic 符合 GDPR，承諾安全的客戶互動。 他們的工具套件旨在重新定義內容產生和客戶體驗，使 Writesonic 成為滿足您所有數位需求的一站式解決方案。
DeepBrain AI
deepbrain.io
Deepbrain AI工具為企業供您選擇提供了多種有吸引力的AI頭像。該工具配備了各種種族，年齡和样式，以確保適合任何業務需求。 AI工作室還提供80多種語言的這些化身，使其成為全球企業的全球解決方案。 AI頭像不僅在多個種族和專業中可用，而且該工具還允許自定義化身滿足特定的業務需求。 AI AVATAR工具還包括回憶，視頻文本，視頻的PowerPoint，Chatgpt，Face Swap和文字到語音等功能。這些功能為企業提供了進一步的靈活性，使他們可以輕鬆而效率地創建視頻。 Deepbrain AI工具在包括金融服務，零售，教育和媒體在內的各個行業都可以有益。 此外，頭像可用於多種目的，包括培訓視頻，操作視頻和在線視頻製作。總體而言，Deepbrain AI工具為企業提供了針對視頻需求的動態解決方案。 它具有多功能性和可定制性，非常適合尋求創造性方法來增強其營銷策略的企業。
HeyGen
heygen.com
專業的AI視頻只能通過輸入，單擊，拖動來完成！ 憑藉無與倫比的自定義和個性化經驗，Heygen的100多個現實AI頭像可以是您引人入勝的發言人，以40多種語言與各種用例進行各種口音，包括營銷促銷，個性化的銷售推銷， Elearning，Elearning，Training和Develpment，Divelling和demander和Hogogy視頻。 沒有更昂貴且耗時的攝像頭，視頻代理商或演員/女演員。現在，您手中有一個個人視頻工作室！ *該產品是一種視頻創建工具，允許用戶使用AI頭像和文本到語音功能生成視頻。 *用戶喜歡易用性，化身和唇部同步的質量以及創建視頻的速度。 *審稿人指出了客戶服務的問題，預覽的隱藏限制，昂貴的信用系統以及視頻翻譯功能的問題。
Fliki
fliki.ai
Fliki 透過生成式 AI 的力量，幫助您大規模創建音訊和視訊內容。 * Fliki 是一款影片創作工具，利用 AI 技術根據用戶提供的想法或亞馬遜產品連結產生影片。 * 評論者讚賞 Fliki 的用戶友好介面、節省影片創建時間的能力以及所生成影片的高視覺品質。 * 用戶提到了諸如畫外音故障、「分鐘」用法不明確、免費版本中偶爾出現的錯誤以及自訂和影片編輯方面的限制等問題。
Craft
craft.do
Craft 是一個協作工作空間，您的整個團隊可以聚在一起記筆記、建立文件、管理工作並一起構思。 Craft 的每日筆記提供了團隊協作的典範轉移。透過結構化的每日更新、調整優先順序並消除障礙，推動團隊的進步——所有這些都在一處完成。 透過內建的人工智慧助手，您可以快速產生想法、總結較長的內容或獲得編輯文件的協助。
TextCortex
textcortex.com
TextCortex 將先進的 NLG 演算法與經過驗證的行銷實踐相結合，創建最佳的文案人工智慧軟體。 我們的人工智慧演算法經過數十億行文字的訓練，可以幫助行銷人員、電子商務企業家和撰稿人每天更好地利用他們的內容。 根據 DT2 Invest 和歐盟委員會的數據，TextCortex 是歐洲 200 家最熱門的早期人工智慧新創公司之一。透過我們的應用程式和目的驅動的方法，我們不僅減少了計算時間，還減少了對環境的影響。
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