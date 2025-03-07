活動管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 美國

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
活動管理軟體用於管理專業組織的活動、會議、貿易展覽和會議。這些軟體產品可協助活動策劃者和主辦單位透過管理場地選擇、行銷、付款處理、與會者註冊等工具簡化舉辦活動的流程。
提議新的應用程式
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個多合一的生產力平台。這是團隊聚集在一起計劃，組織和合作使用任務，文檔，聊天，目標，白板等工作的樞紐。只需單擊幾下即可輕鬆自定義，ClickUp可以讓各種類型和尺寸的團隊更有效地提供工作，從而提高生產力到新的高度。
monday.com
monday.com
Sotone.com是一種項目管理工具，使組織能夠管理任務，項目和團隊工作。截至2020年，該公司為包括許多非技術組織在內的100,000個組織提供服務。 2019年7月，該公司以19億美元的估值籌集了1.5億美元。 Soning.com在類別應用程序，Mobile＆Voice中獲得了2020年韋伯生產力獎。
Whova
whova.com
Whova 是一款一體化活動管理解決方案，可讓活動變得現代時尚、有效吸引參與者並幫助活動組織者節省管理活動後勤的時間。 Whova 的平台由屢獲殊榮的活動應用程式、高效的線上註冊、強大的活動行銷和省時的活動管理工具組成。 Whova 連續 5 年榮獲賽事技術獎。 Whova 的客戶包括美國運通、美國銀行、普華永道、微軟、希爾頓、樂高、宜家、歐萊雅、美國行銷協會、哈佛大學、美國太空總署以及來自 100 多個國家的無數其他組織。 Whova 已為超過 50,000 場現場會議和虛擬/混合會議提供支持，包括協會活動、教育活動、政府活動、企業活動、貿易展覽、博覽會和社區聚會。
Eventbrite
eventbrite.com
EventBrite是一個總部位於美國的活動管理和票務網站。該服務允許用戶瀏覽，創建和推廣本地活動。該服務向活動組織者收取費用以換取在線票務服務，除非該活動免費。納什維爾，倫敦，科克，阿姆斯特丹，都柏林，柏林，墨爾本，門多薩，馬德里和聖保羅。該公司於2018年9月20日在紐約證券交易所在Tresker Sivers EB上在紐約證券交易所上市。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Cvent
cvent.com
Cvent 為任何活動和每一次活動提供一體化活動平台。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時為您提供實現價值最大化所需的數據和見解。無論是面對面、虛擬還是混合方式，您都將擁有一個單一平台，其中包含尋找供應商、吸引與會者、最大化贊助商價值以及捕獲重要活動數據所需的一切。作為活動行銷和管理技術領域的全球領導者，Cvent 具有獨特的優勢，可以為您的各種類型、規模和複雜性的活動提供支持
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一種具有語音和30多個數字頻道的全渠道客戶參與解決方案，用於自機器人的自助服務的高級AI選項，例如機器人，主動的外展工具以及了解客戶意圖的智能虛擬代理。它提供了300多個預建立（包括領先的CRM）以及完全集成的，AI驅動的勞動力參與管理和分析解決方案。 RingCentral接觸中心與RingCentral MVP解決方案緊密集成，為客戶提供了企業級語音基礎架構的好處，並綜合的統一通信能夠實現無縫的跨職能協作。
JotForm
jotform.com
在全球超過2500萬用戶的信任下，Jotform的強大形式和無代碼工具的套件足以適合小型企業，並且足以適應企業。 Jotform幫助組織從忙碌到使用條件邏輯，接受付款，生成報告，自動化工作流程等表格的工作更少。 Jotform的產品使任何團隊都可以簡化其流程。這些選項是無限的，因為Jotform的10,000個模板，數百個集成和近400個小部件。 Jotform為您的組織提供了解決方案；我們強大的表格完成了！
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是網路上最大的活動門票搜尋引擎。發現您喜愛的活動、搜尋所有票務網站、查看座位位置並獲得最優惠的門票。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter 是觀眾參與平台。易於使用、互動、創新；演講從未如此輕鬆、輕鬆！創建獨特且充滿活力的演示文稿，給觀眾留下深刻印象並吸引觀眾。 借助 Mentimeter，您可以更好地與學生、同事和客戶建立聯繫。無論是講座、研討會或會議，Mentimeter 的設計都適合各種類型的簡報。 Zoom 和 Teams 整合讓您更輕鬆地在遠端和混合世界中脫穎而出。 1.建立簡報：易於使用的線上編輯器使簡報建置過程變得快速而簡單。建立一個完整的幻燈片，其中包含問題、民意調查、測驗、內容幻燈片、文字雲等。 2. 與觀眾聯繫：觀眾使用智慧型手機連接到演示文稿，他們可以在其中提交回應。無論會議是在線上還是面對面進行，即時視覺效果都將有助於激發聊天、討論和辯論。 3. 從經驗中學習：演示結束後，下載結果並使用您所學到的知識來改進未來的會議、課程或會議。
Wrike
wrike.com
Wrike是最強大的工作管理平台。 Wrike專為希望協作，創建和超越的團隊和組織建立，將所有人和所有工作都帶入一個單一的工作，以消除複雜性，提高生產力，並自由地專注於他們最有目的的工作。憑藉無與倫比的力量，多功能性和直覺，Wrike是組織在競爭激烈的世界中唯一需要擴展，優化和快速移動的工作管理解決方案。超過20,000個快樂的客戶為未來提供動力，並在Wrike中融合在一起，包括EstéeLauder，Hootsuite，Nielsen，Ogilvy，Ogilvy，Siemens和Tiffany＆Co。有關更多信息，請訪問www.wrike.com。
Tripleseat
tripleseat.com
在單一銷售和活動平台中，您可以在餐廳、飯店或獨特場所舉辦私人活動所需的一切。由於沒有兩個事件是相同的，因此您需要一個能夠以您的快節奏工作的事件管理平台。 Tripleseat 讓預訂和規劃任何規模的活動變得輕鬆： - 透過自訂報告全面了解您的業務 - 與您的客人更好地溝通 - 比以往更快地接受存款和付款 - 讓您的整個團隊保持一致
Quizizz
quizizz.com
使用quizizz應用在任何地方學習任何東西。您可以親自和遠程研究自己的學習或進行小組測驗，作業和演講。 Quizizz每月在全球的學校，房屋和辦公室中使用超過2000萬人使用。
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage 是一款一體化活動管理軟體，可從頭到尾規劃和運行現場、虛擬和混合活動體驗，從而提高效率和影響力。從設計活動網站、銷售門票和行銷活動，到與與會者溝通、演示會議和分析活動表現，Zoho Backstage 擁有您發展活動並加速其成功所需的一切。從活動網站、銷售門票和行銷活動，到與與會者溝通、演示會議和分析活動表現，Zoho Backstage 擁有您發展活動並加速其成功所需的一切。
Paperless Post
paperlesspost.com
客製化反映您個人風格的線上卡片邀請函、傳單和問候語 - 適用於婚禮、節日、生日和所有重要時刻。
EventLive
eventlive.pro
EventLive是一個多合一的實時流媒體應用程序和活動平台。它允許用戶使用智能手機或專業設備上線，並邀請客人從任何設備加入。它在任何國家工作。觀眾的數量沒有限制，並且可以按需提供長達一年的視頻。該應用具有許多功能，包括能夠暫停和恢復流，下載和備份視頻的能力，並使用徽標自定義事件頁面，歡迎消息以及封面圖像或視頻。 EventLive的定價有效，可用於購買多個活動的折扣。沒有訂閱。它提供了退款保證和真正的人為支持。
Slido
sli.do
Slido 是適用於現場和虛擬會議和活動的終極問答和投票平台。它提供互動問答、即時民意調查和有關受眾的見解。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 提供身臨其境的面對面、虛擬和混合體驗。 Bizzabo 活動體驗作業系統是一個資料豐富的開放平台，讓活動體驗領導者能夠管理活動、吸引受眾、啟動社群並交付強大的業務成果，同時保持與會者資料的隱私和安全性。作為 Forrester Wave™：B2B 行銷活動管理解決方案 2023 年第一季報告中的領導者，財富 100 強企業等世界領先品牌信賴我們為他們的活動提供支援。 Bizzabo 由 Boaz Katz、Alon Alroy 和 Eran Ben-Shushan 於 2011 年創立，總部位於紐約和特拉維夫。
Goosechase
goosechase.com
有了Goosechase，經驗就是一切！ Goosechase最初受到尋寶遊戲的啟發，是一個互動體驗平台（IXP），使領導者，組織和學校能夠參與，激活和教育其社區。 Goosechase在網上創建，但在現實世界中發揮作用，使社區帶著旨在支持組織的引人入勝的互動挑戰。直觀的平台使得對任何社區產生可重複，有趣和積極的影響變得容易。自2011年在加拿大孵化以來，Goosechase為數十萬全球團隊建設，培訓，籌款，教育，旅遊和娛樂體驗提供了動力。
Prosple
prosple.com
Prosple’s 為亞太地區超過 400 萬名學生和應屆畢業生提供協助。我們與亞太地區 180 多個職業服務團隊合作，為學生提供數千個本地和國際機會，並幫助提供高品質的職業準備內容，幫助學生找到第一份工作。
BlipCut
blipcut.com
在 Discord 上完全免費創建生成式 AI 影片！使用 Sora OpenAI 等最先進的 AI 視訊生成器，將您的文字無縫轉換為引人入勝的視頻，重新定義您的敘述並增強視覺體驗。
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk 是一個針對網路企業的創新群組聊天平台。它使線上出版商能夠建立一個社區，並透過在他們的網站、Facebook 頁面和行動網站上進行相同的對話，在他們的場地上進行流暢的互動。
Airmeet
airmeet.com
AirMeet是世界上第一個構建的世界活動體驗雲（EXC），旨在幫助人們從任何地方融合在一起。超過6,500多家企業使用AirMeet通過身臨其境的體驗和有意義的聯繫來增加其品牌和收入。 AirMeet支持所有活動格式，包括會議，網絡研討會，聚會，研討會，市政廳，職業博覽會，展覽等。康卡斯特（Comcast），福布斯（Forbes），沃爾沃（Volvo），SAP，Hackerrank，多倫多大學（University of Toronto）等品牌每月在全球的Airmeet舉辦數千個活動。這就是我們的一些客戶對我們說的話：“借助AirMeet，我們能夠創建和主持客戶喜歡的吸引人而令人驚嘆的活動體驗。結果，與行業平均水平相比，我們的活動的出勤率將近2倍，這有助於增加600％的銷售轉化率。” Agorapulse CMO Darryl Praill說。
Remo
remo.co
Remo 是一個數位體驗平台，可實現堪比現場活動的互動式會議和活動。在不同桌子、地板和建築物的幫助下，雷莫提供了一個虛擬空間，使人們能夠自由走動並激發自發的“走廊對話”，建立真實、有意義的關係，這種關係在活動之外持續存在。 Remo 支援多種用例，每次都會發現更多用例！如果您從事連線和網路業務，Remo 可用於舉辦網路活動、即時虛擬會議、招聘會、博覽會等！ Remo 是完全安全的平台，支援 GDPR，現在也通過了 SOC2 類型 1 認證。透過 Remo，您可以： 1. 輕鬆建立令人驚嘆的虛擬活動 在 15 分鐘內設定賓客好評如潮的活動。 2. 打破演講者和嘉賓的技術障礙 以令人滿意的方式連接演講者和嘉賓，讓每個人都感到被傾聽、充滿活力和受到啟發。 3. 客製化您的活動空間並為其打造品牌您可以為您的客人創造您想要的環境和體驗4. 展示贊助商以放大您的活動當您為贊助商創造與您的客人建立聯繫的互動機會時，您將獲得信譽和收入。體驗雷莫的魔力！請在此處試用 Remo，享受無風險的 14 天免費試用：https://remo.co/start-free-Trial/。
Brella
brella.io
Brella 是領先的現場活動、混合活動和虛擬活動平台。世界領先的會議和展覽信賴 Brella 為其活動提供相關內容、優質網路和創新創收機會。 Brella 細緻的分析報告涵蓋熱門話題、買家意圖、內容消費、網路和參與度，使活動組織者能夠持續、輕鬆地向參展商、贊助商和合作夥伴提供可衡量的曝光度和透明的投資回報(ROI)。我們的使命是讓與會者齊聚一堂，參加難忘、相關且引人入勝的會議，作為這項使命的一部分，Brella 促進了數百萬現場、虛擬和混合活動參與者之間的聯繫。
Joi
joi.events
在規劃活動時，您是否會花費數小時手動更新電子表格和文件？如果答案是肯定的，那你需要 Joi。 Joi 是唯一一款可以消除電子表格難題的活動規劃軟體。 Joi 獨特的架構意味著您可以在幾分鐘內完成通常需要數小時才能完成的任務。建立和分享您的計劃或議程、創建精美的網站和活動應用程式、管理任務、安排所有現場活動並輕鬆協作。所有這些的價格意味著您可以透過使用 Joi 來賺錢。
ON24
on24.com
ON24 的使命是幫助企業將其上市策略帶入人工智慧時代，並推動具有成本效益的收入成長。透過其領先的智慧參與平台，ON24 使客戶能夠將一流的體驗與個人化和內容相結合，大規模捕捉互聯洞察並採取行動。
Tessitura
tessitura.com
Tessitura是一家非營利技術公司，致力於幫助藝術和文化組織蓬勃發展。 CRM是我們任務和技術平台的核心。票務與籌款，會員，營銷，教育和眾議院齊頭並進。直觀的工具有助於發現業務洞察力，並將數據轉化為行動。諸如定時入學，集成流和非接觸式掃描之類的功能有助於建立可持續的未來。 Tessitura社區包括10個國家 /地區的750多個藝術組織和文化景點。我們的員工提供24/7的支持，並提供指導以增加收入並建立終身參與。有關更多信息，請訪問www.tessituranetwork.com或聯繫[email protected]。
Virbela
virbela.com
Virbela 為遠距工作、學習和活動建立引人入勝的虛擬世界。 Virbela 由行為心理學家團隊於 2012 年創立，其使命是幫助組織和人們在遠端優先的未來中蓬勃發展。憑藉具有深度社交和協作功能的沉浸式 3D 空間，Virbela 將線上業務和麵對面體驗帶入生活，同時使遠端團隊能夠更加緊密地聯繫和提高工作效率。 Virbela 由 eXp World Holdings, Inc.（納斯達克股票代號：EXPI）所有。要參觀我們的虛擬辦公室、教室、活動空間等，請造訪 Virbela.com 並在 Twitter 和 LinkedIn 上關注我們。
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource 提供免費、易於使用、可靠的線上活動票務平台和一流的客戶服務，讓您可以放心地在線上銷售門票。與其他報價提供者不同，我們沒有合約、隱藏費用或複雜的存取等級。透過單一、易於理解、誠實的預訂費用結構，全面存取我們的完整系統。 TicketSource 與其他公司的差異在於我們致力於提供一流的客戶支援。我們很友好並且樂於助人，當您與我們交談時，您不會發現我們在照本宣科。無論您是精通科技還是科技恐懼者，我們都會以個人身分與您交談，因為我們也是個人。
Greenvelope
greenvelope.com
輕鬆建立並透過電子郵件發送精美的商務邀請和公告，以及高級賓客名單管理、RSVP 追蹤、票務、捐款收集等。透過將時尚、優雅的設計與現代的數位交付和完整的活動管理工具相結合，規劃活動並連接您的網路從未如此簡單。從我們的獨家模板中進行選擇，根據您的公司品牌進行定制，或上傳您自己的設計，並從我們完全集成的活動管理、跟踪和票務功能中受益：選擇權在您手中，我們的團隊將幫助您輕鬆實現這一目標。
Breakroom
breakroom.net
Breakroom 是數位協作和參與的下一代發展——一個完全可自訂的 3D 環境，專為滿足您的所有虛擬需求而建置。新的工作世界不再是您所陷入的 2D 視訊會議地獄。遠程並不一定意味著遠離——創造一個人們願意參與的世界。 Breakroom 領先的 Metaverse 平台充滿了強大的功能和功能，讓不可能成為可能。它使您可以輕鬆地立即創建和自訂自己的品牌虛擬世界，適合所有類型的受眾參與。從數位工作空間、會議和虛擬教室到電影節、新書發表會和社交活動，Breakroom 可以讓您靈活地完成這一切。您甚至可以在幾分鐘內建立一個連結到內建市場的電子商務商店，您可以在其中存取數千種 3D 資產，或者您也可以透過自己的資產獲利。 Breakroom 完全可自訂的 3D 環境提供了無限的創造潛力，可以按照您所看到的方式創建您的世界。而且，我們的 Unity SDK 為您提供了無限的自訂機會，讓您可以輕鬆上傳自訂區域、內容、遊戲或您的團隊設計的任何其他 3D 資產。解決方案 身臨其境的體驗 從電影節和時裝秀，到新書發表會和社交活動，Breakroom 一切皆有可能。透過沉浸式品牌體驗吸引數位領域的人們，激發觀眾互動。你有一塊空白畫布來創造任何你想要的東西——虛擬世界是你的牡蠣。數位總部透過完全可自訂的虛擬工作場所重新構想遠端工作。其特色包括會議室、辦公室、禮堂和員工可以相互聯繫和社交的社交空間。透過螢幕和網路攝影機分享、白板和訊息工具，您的數位總部將成為協作活動的中心。虛擬活動 虛擬活動平台可讓您以全新的方式與觀眾聯繫。透過適用於會議、社交活動、展覽等的 3D 虛擬活動解決方案，彌合實體活動和線上活動之間的差距，創造獨特且身臨其境的數位體驗來吸引觀眾。虛擬教室利用 Breakroom 的沉浸式、可客製化的虛擬教室將遠距學習帶入生活。學習者可以在 3D 教室中即時協作和參與，無論身在何處。透過內建的協作和評估工具創造真正的互動式學習體驗，以保持學習者的積極性和參與度。
Brandlive
brandlive.com
將電視的魔力帶入您的網絡研討會，活動和與BrandLive的會議，這是您創建高架視頻體驗的平台。 無論是每月的網絡研討會，產品啟動，投資者會議還是一年中最大的活動，我們都可以幫助公司從無聊到賓格沃特的任何規模和復雜性的項目。 BrandLive提供了獨特的軟件和服務組合，使我們的客戶能夠創建令人難以置信的內容，體貼的供應商並減少支出 - 同時吸引最重要的受眾採取行動。
Eventify
eventify.io
Eventify 是一款基於雲端的活動管理工具，可協助企業管理虛擬會議，並為其與會者建立自訂體驗。無論您要舉辦什麼類型的會議或活動（無論大小），我們都有工具來幫助您實現這一目標。我們提供了廣泛的功能列表，只需幾分鐘即可輕鬆設定！在一個地方建立您的活動並管理所有活動。無需擔心從頭到尾規劃、推廣或管理您的活動。我們有一個解決方案，可以讓您有更多時間專注於活動中最重要的部分 - 例如為您的與會者創造良好的體驗。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop 是一個真正的端到端現場、虛擬和混合活動管理和參與平台。 PheedLoop 支援一切，從本地串流媒體、虛擬展廳、徽章打印、註冊、同步演講者/參展商門戶和即時移動應用程序，到現場簽到、平面圖、自動調查、本地視頻網絡和參展商/贊助商貨幣化系統。 PheedLoop 是終極簡化的活動管理系統，可供各種類型和規模的活動使用，最多可容納數萬名參與者。 PheedLoop 主要為企業、協會、學術和政府客戶提供服務，包括 Shopify、IBM 和加拿大政府。
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere 是一家私人公司，總部位於加州舊金山。 該公司成立於 2007 年 4 月，是一家提供課堂回應和觀眾回應系統線上服務的公司。 Poll Everywhere 的產品允許 100 多個國家的觀眾和教室使用行動電話，從而「策劃淘汰」專有硬體回應設備（也稱為答題器）。 2008 年，該公司從 Y Combinator 籌集了 20,000 美元的風險投資。
BigMarker
bigmarker.com
Bigmarker是世界上最可定制的網絡研討會，虛擬和混合活動的平台。它將強大的視頻技術與強大的營銷和互動體驗功能相結合，以創建一種獨特的品牌活動。 世界各地的公司都使用Bigmarker的多合一平台來創建沉浸式和互動的虛擬，混合和網絡研討會活動。 BigMarker還提供集成，API和白色標籤服務，使公司能夠將強大的交互式視頻體驗集成到其營銷，銷售和學習堆棧中。 讓我們一起建立您夢想中的在線活動。 Bigmarker成立於2010年，總部位於芝加哥，並為全球成千上萬的公司和組織提供虛擬活動。
Tikkl
tikkl.com
享受來自世界各地的身臨其境的活動體驗，無論是現場還是虛擬。或使用我們強大的 DIY 解決方案舉辦您自己的難以抗拒的活動，從而提高出席率和收入。現在有了人工智慧。
Swoogo
swoogo.events
Swoogo 強調簡單性、功能性和真正的 DIY 精神，是一個用戶友好的活動管理平台，可幫助將來自任何地方的人們聚集在一起。 Swoogo 的超級功能是簡化各類活動的組織面，從註冊和會議安排到活動後資料報告。 Swoogo 協助活動行銷人員直觀地建立一個具有嵌入式註冊、電子郵件自動化、贊助商入口網站和演講者資源的網站。 Swoogo 是市場中不斷增長的力量，也是活動中的下一個大事件。
Glue Up
glueup.com
Glue Up 是一款一體化 CRM 平台，可協助您透過活動、會員資格和其他數位工具從一個地方建立和發展您的社群。 Glue Up 的一體化平台整合了最佳的 CRM、活動管理、會員管理、電子郵件行銷、專案管理、培訓管理、調查、財務和其他生產力工具。 Glue Up 的雲端解決方案附帶兩款行動應用程式 - 一款適用於組織，一款適用於其社群。這些解決方案非常適合協會、商會、活動組織者和所有希望更好地為社區服務的會員組織——即使面對面會議並不總是可行。自 2020 年大流行以來，Glue Up 還配備了高級參與功能，如快速網路、社區參與解決方案或網路研討會參與解決方案。
Watchity
watchity.com
觀看性是最完整的企業視頻平台，可通過出色的視覺和互動體驗來創建具有專業的視聽內容和在線活動，可幫助您脫穎而出，最大程度地提高觀眾參與度並改善內容策略的結果。 Watchity的競爭優勢是其數據驅動的事件和內容管理功能，專業現場和按需視頻製作，多渠道網絡，Intranet和社交媒體分發以及受眾參與和互動性的獨特而全面的組合。 Watchity為網絡研討會和互動活動提供了特定的解決方案，在社交網絡上流式傳輸以及視頻錄製和編輯，以提高內容水平，並將其轉變為令人難忘的體驗，以喚醒觀眾的更多情感並增強品牌定位。 **社交視頻 - 為社交媒體製作內容和事件： - 實時事件和視聽內容的生產和分佈的簡單性和速度。 - 類似電視的視頻，適用於每個社交網絡，並帶有圖形，場景，過渡等等。 - 在所有社交媒體帳戶中的多式媒體帳戶，具有適應性的格式和無限能力。 - 從實時廣播中生成剪輯，並輕鬆地共享它們，而無需等待廣播完成。 **網絡研討會和事件 - 創建交互式和專業的網絡研討會和事件： - 通過著陸頁，註冊，電子郵件自動化，互動和報告的事件的端到端管理。 - 動態的，類似電視的視頻，帶有圖形，場景，過渡等等。 - 安全，用戶友好且交互式事件室，具有全能流和ViewNG控件。 - 嵌入代碼以將事件室集成到您自己的網站或門戶網站中，並將其與您的品牌完全自定義。 **內容中心 - 為您的公司門戶記錄，編輯和共享視頻： - 上傳您的視頻，添加標籤，將其分類為集合，保護它們並為您的受眾發布。 - 使用您的網絡攝像頭錄製視頻，並編輯它們以添加介紹，標題，背景音樂等。 - 基於嵌入式視頻播放器瀏覽器，具有自適應多目標流和高級查看控件。 - 視頻分析以發現和分析有關受眾內容消費的所有信息。
Events Wallet
eventswallet.com
EventsWallet是一個創新的SaaS活動平台，用於面對面，虛擬和混合活動。該平台允許組織者通過使觀眾參與易於使用的事件管理以及通信網絡和應用程序工具來運行ROI效率的貿易展覽和會議。創建無限的直播，會議，博覽會大廳，參展商的虛擬攤位和讚助商的個人資料。通過網絡和應用程序推送通知，視頻和文本討論，聊天，在線和現場會議來捕獲與會者。為贊助商和參展商提供強大的促銷和溝通工具，以幫助他們吸引更多的客戶。在活動中跟踪用戶的活動，並實時獲取詳細的報告。
RegFox
regfox.com
會議、訓練營、課程等的簡單線上註冊表格！ RegFox 易於使用、高度可自訂，價格令人難以置信，每位註冊者僅需 0.99 美元 + 1%（每位註冊者上限為 4.99 美元）。使用 RegFox 註冊軟體，您可以節省數千美元，同時為您的客戶提供無縫且簡單的註冊體驗。 RegFox 靈活且功能豐富，提供全面的品牌控制、活動頁面建立器、與會者簽到應用程式、註冊人 CRM、即時資金等等。請造訪我們的網站 RegFox.com/features 查看所有功能。如果您對昂貴且笨重的註冊系統感到沮喪，您一定會喜歡 RegFox 如何幫助您控制整個註冊體驗。 RegFox 提供了一個平台，其中包含推動註冊、管理註冊者和捕獲資料所需的一切。受到超過 60,000 名活動專業人士的喜愛，憑藉十五年的經驗，我們將引導您舉辦您舉辦過的最成功、最賺錢的活動。
Evite
evite.com
Evite 讓人們輕鬆聚集在一起！透過電子郵件或簡訊發送帶有免費 RSVP 追蹤和卡片的線上邀請。還可獲得精美的禮物和派對創意！
Echo360
echo360.com
學習，啟發。透過最全面的視訊錄製和串流媒體、視訊內容管理、觀眾參與、內容創建和評估解決方案，吸引任何地方的每個學習者。 立即獲得靈感 不同的挑戰，相同的目標。無論您從事教育、商業還是政府工作，不斷變化的學習環境使您的學習者比以往任何時候都更具挑戰性 - 並且...
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 是一款一體化活動行銷和註冊平台，可協助活動組織者在一個地方建立品牌活動網站、銷售門票、處理付款、管理與會者、線上推廣活動等等。無論是現場活動、混合活動或虛擬活動，該平台都提供了一整套解決方案來簡化活動規劃流程。 Eventzilla 最適合： - 會議- 會員活動- 培訓活動- 籌款活動- 貿易展覽- 用戶或合作夥伴活動- 路演- 體育賽事- 校友活動等顯著特點： - 定製品牌活動網站- 多種註冊類型- 活動議程具有多個軌道的構建器- 具有條件邏輯的自定義註冊表單- 名牌設計- 主持和管理網絡研討會、直播或任何虛擬活動- 與外部平台輕鬆集成- 自動候補名單和批准- 設置折扣代碼和團體折扣- 摘要管理（提交、審核和批准） - 名牌列印（可自訂） - 飯店住宿 - 與會者網頁應用程式 - 自助服務終端辦理簽到（適用於 iOS 和 Android 裝置）
Regpack
regpack.com
Regpack 是領先的客戶加入和支付平台，受到全球 7,000 多個組織的信賴。 Regpack 允許您控制業務的整個生命週期，從註冊到出席、整合線上支付以及整個團隊的報告工具。我們提供低至 2.1% 的付款處理、簡單的介面、強大的業務工具，每月費用實惠。從今天開始，看看我們領先的一體化客戶管理解決方案的成果。
StreamAlive
streamalive.com
透過互動式工具和即時指標提高現場觀眾的參與度。適用於面對面會議、混合會議、Zoom、MS Teams、YouTube Live 等。 StreamAlive 幫助演示者在各種形式的現場會議中吸引觀眾。 StreamAlive SaaS 產品是一個基於人工智慧的對話演示平台。它有助於顯著提高演示和其他現場會議（無論是在線還是面對面）中的觀眾參與度和成果。使用 StreamAlive 讓您的直播、團隊會議和網路研討會栩栩如生。您的觀眾參與聊天！ StreamAlive 將聊天轉化為即時視覺化——文字雲、民意調查、世界地圖、想法、連結、問答等。
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay 是貿易展管理者、參展商和活動團隊的貿易展規劃、專案管理和協作工具。
POSH
posh.vip
活動行銷變得簡單。
Meetaway
meetaway.com
Meetaway 是一個虛擬活動平台，讓活動組織者可以輕鬆簡單地將觀眾聚集在一起、建立人際網絡並建立有意義的關係。 Meetaway 幫助您的與會者結識他們想認識的人。在設定活動時，主辦單位可以設定反映活動和觀眾目標的配對標準，與會者還可以告訴 Meetaway 他們具體想見誰（或想避開誰）。 Meetaway 會獲取這些訊息，進行最佳匹配，並自動輪換與會者進行一系列 1:1 對話。使用者體驗是線性且無縫的，設定過程直觀且簡單。透過 Meetaway，您可以舉辦獨立的社交活動或將其合併為大型虛擬活動或會議的一部分。與面對面交流相比，與會者更喜歡透過 Meetaway 進行交流 - 快來了解原因吧！
Perfect Venue
perfectvenue.com
立即在 PerfectVenue.com 開始免費試用！無需信用卡。 Perfect Venue 透過提供易於使用且價格實惠的系統來簡化活動銷售流程，為獨立餐廳、飯店集團和所有類型的場所提供協助。 Perfect Venue 使我們的客戶能夠在一處無縫收集潛在客戶、發送提案、管理可用性、產生 BEO 和接受付款。
streamGo
streamgo.events
Streamgo是在線活動的領先提供商，專門研究英國，歐洲和全球的網絡研討會，虛擬活動，混合活動以及播客。 它與一系列客戶合作，從領先的金融機構到國際出版商，可以通過其功能豐富且安全的平台幫助各種規模的企業提高活動的參與度和投資回報率。
Grupio
grupio.com
Grupio 使活動專業人士能夠動員他們的活動和會議，改善與會者的體驗並提高社交媒體意識。
Vevox
vevox.com
Vevox 是一個針對員工參與度的即時投票和匿名問答平台。 Vevox 在 Trustpilot、G2 和 Capterra 中被我們的用戶評為第一名，它為參與者（無論身在何處）提供平等發言權的機會，使虛擬會議和混合會議不容錯過。參與者可以使用 Vevox 應用程式自由互動，透過智慧型手機或筆記型電腦回答民意調查或參與問答。為您的員工提供發言權並聽取他們的反饋從未如此簡單。 是什麼讓它這麼好？ Vevox 是目前最直觀的員工敬業度技術，具有用戶友好的功能，這些功能已與像您這樣的客戶合作進行了微調。 Vevox 用戶表示，他們的混合通訊會議已經發生了轉變。入門快速簡單，該平台可以作為獨立工具獨立運行，也可以與您現有的會議技術（包括Microsoft Teams、Zoom、PowerPoint 和其他技術）無縫集成，為成功舉辦和參與混合會議提供一站式解決方案。讓您的會議更具互動性、民主性，而且更有趣！
Zuddl
zuddl.com
Zuddl是B2B活動營銷人員和會議組織者進行面對面，虛擬和混合活動的首選活動管理平台。 Zuddl是從地面建造的，可以完美地迎合每個用例。與其使用8-10個不同的工具和平台來運行一個事件端到頭，不如使用ZUDDL來管理一個平台的面對面，虛擬和混合事件程序以及網絡研討會。 為什麼Zuddl： *專注於靈活性 通過對品牌，自定義性和工作流程的無限控制，將您的活動栩栩如生 - 從註冊和票務到與會者移動應用程序。您無法滿足您的需求。 *更多的合作夥伴，較少的供應商 正確完成活動不僅需要訂閱活動平台。我們明白了。它反映了我們的定價，支持和產品路線圖。 *面向結果 現成的收入儀表板，可配置的警報以及與Marketo，Hubspot，SFDC等集成，使報告超級簡單。 Zuddl is trusted by companies like Stack Commerce, Rocket Lane, ServiceNow, Storyblok, Mindtickle, Cloudsmith, Expensify, Partnership Leaders, United Nations, NAMIC, HBA, NASSCOM, Google, Microsoft, Kellogg’s amongst others to help them unify their event stack
Eventene
eventene.com
EventEne是一個多合一的事件管理系統，用於在一個平台上創建，組織和運行所有活動。無論您的活動是面對面的，虛擬的還是混合的，EventEne都會提供...顯示更多他最現代，靈活和可擴展的解決方案。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一體化行銷自動化平台！易於使用但功能強大得令人難以置信。在我們的平台中，您將找到行銷自動化工具 電子郵件行銷 活動管理 調查與評估 登陸頁面 行動應用程式 行動行銷