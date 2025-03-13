Web 應用程式的專屬商店

找到合適的軟體和服務。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。

下載 WebCatalog
了解更多
全部
書籍
商務
教育
娛樂
金融
飲食
圖像與設計
健康和保健
生活風格
藥物
音樂與音訊
新聞
照片和影片
生產力工具
參考
購物
社群網路
軟體開發
體育
旅遊
實用工具
天氣
員工排班軟體
目錄
最受歡迎
最近新增

員工排班軟體 - 最受歡迎的應用程式

員工排班軟體簡化了員工排班的建立、維護和追蹤。透過實施這樣的系統，公司可以提高生產力和團隊合作，更了解員工的整體能力。這些系統通常監控假期、病假和其他個人休假。許多工具還具有自動警報功能，以防止日程安排衝突。隨著時間的推移，收集到的調度數據可以與工資軟體等財務系統整合。此外，員工調度軟體通常提供分析功能，以幫助有效管理和協調任務。

提議新的應用程式


Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam是一款專為無桌團隊設計的員工管理應用，提供時間跟踪、任務管理和通信工具，簡化運營和提高效率。

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk是一個AI驅動的客戶服務平台，簡化多渠道支持，提供票務管理、自助服務和自動化工具。

Clockify

Clockify

clockify.me

Clockify 是免費的時間追踪應用，幫助團隊監控生產力和計費工時，支持自定義報告和多平台使用。

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebase是一款幫助小型企業管理小時員工的應用程式，提供員工排班、考勤跟蹤和薪資管理功能。

WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam是一個統一的數字工作解決方案，旨在連接無桌面員工，簡化通信、任務管理和培訓，提升效率與生產力。

Zoho Shifts

Zoho Shifts

zoho.com

Zoho Shifts是一個員工調度應用程式，幫助企業創建和管理輪班、跟踪工時和休假管理，並支持移動訪問。

When I Work

When I Work

wheniwork.com

當我工作時是一個簡便的應用程式，用於企業安排員工排班、跟蹤工時計及考勤，並促進與時薪員工的溝通。

Sling

Sling

getsling.com

Sling是一款為班次工作的公司設計的排班、時間追蹤和溝通軟體，整合了排班、消息、時間追蹤、任務管理和報告功能。

Deputy

Deputy

deputy.com

代理人是一款勞動力管理應用，簡化員工調度、時間跟踪、溝通和工資流程，並支持出勤和績效管理。

HotSchedules

HotSchedules

hotschedules.com

Hotschedules是一款餐廳和酒店業的員工排班應用，提供排班管理、內部通訊和合規工具，簡化作業流程。

7shifts

7shifts

7shifts.com

7Shifts是一個餐廳團隊管理平台，幫助管理人員有效調度、溝通及控制人工成本，提升運營效率和團隊穩定性。

Legion

Legion

legion.co

Legion應用程式是一個以員工為中心的工作管理平台，提供勞動效率提升、排班自動化及員工績效管理功能。

Planday

Planday

planday.com

Planday是一款勞動力管理平台，幫助企業管理員工排班、工時、假期申請和薪資，並提供即時通訊功能。

ClockShark

ClockShark

clockshark.com

ClockShark是一個時間跟踪和調度應用，專為建築和服務行業設計，幫助企業管理員工時間和項目進度，提高生產效率。

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR是一個雲端人力資源管理平台，提供員工考勤、績效管理及招聘功能，適合中小型企業使用。

Skello

Skello

skello.io

Skello是一個勞動力管理應用，為基於班次的工作場所提供簡化調度、改善溝通和優化成本管理的解決方案。

Quinyx

Quinyx

quinyx.com

Quinyx是一個勞動力管理平台，幫助企業簡化排班、出勤追踪，預測人力需求，提高員工參與度和生產力。

OnTheClock

OnTheClock

ontheclock.com

OnTheClock是一款簡易的員工打卡系統，幫助小企業準確跟蹤工作時間和薪資，並整合多種薪資系統。

Breathe

Breathe

breathehr.com

呼吸是一款人力資源管理軟件，幫助小型企業在線管理員工信息、休假、缺勤和績效，簡化人事流程，提高效率。

Findmyshift

Findmyshift

findmyshift.com

FindMyshift是一款簡化員工調度的應用，允許創建班次、管理請假、追蹤成本並與員工溝通的實用工具。

HROne

HROne

hrone.cloud

HRONE是一款人力資源管理平台，自動化流程並簡化人員互動，支持招聘、入職、考勤和績效管理，並提供移動應用以便於員工訪問。

Agendrix

Agendrix

agendrix.com

Agendrix 是一款員工排班和勞動力管理軟體，幫助企業簡化排班、時間及出勤跟踪，並改善團隊溝通。

Zoho Workerly

Zoho Workerly

zoho.com

Zoho Workerly是一款臨時人員管理應用，幫助機構排班、生成工時表和發送發票，簡化業務流程。

Avaza

Avaza

avaza.com

Avaza是一款綜合工作管理軟件，幫助企業管理項目、時間跟蹤和發票，適合各類客戶導向的業務使用。

Rotageek

Rotageek

rotageek.com

Rotageek是一款智能調度管理應用，幫助組織有效安排員工，以提高生產力和員工滿意度，適應需求變化。

Surfboard

Surfboard

teamsurfboard.com

Surfboard 是一個客戶支援管理平台，幫助品牌優化支援團隊的運營，包括預測、排程及績效分析。

Harri

Harri

harri.com

Harri是一個專為酒店和餐飲行業設計的管理平台，提供員工招聘、排班和溝通工具，以提高團隊效率。

Shiftee

Shiftee

shiftee.io

Shiftee是一款完整的勞動力管理軟體，提供員工排班、考勤、請假、報告、工作流程、電子簽名等功能。

Netchex

Netchex

netchex.com

Netchex是一款針對中小型企業的HR與薪資管理解決方案，提供員工信息管理、薪資處理及招聘工具。

Aplano

Aplano

aplano.de

Aplano是一款在線排班軟體，可在各種設備上實時使用，幫助管理者輕鬆安排班次並管理員工的出勤與可用性。

Workforce

Workforce

workforce.com

Workforce是一款綜合勞動力管理應用，提供員工排班、考勤、績效等功能，支持實時監控和報告，提升組織運營效率。

Buddy Punch

Buddy Punch

buddypunch.com

Buddy Punch是一個雲端時間記錄和員工管理應用，提供考勤、GPS追蹤、薪資報告等功能，支持多平台使用。

MakeShift

MakeShift

makeshift.ca

MakeShift是一個以人為本的雲端排班解決方案，簡化管理者和員工的排班過程，提供更準確的考勤追蹤及即時溝通功能。

flair HR

flair HR

flair.hr

Flair人力資源應用提供一體化的人力資源管理解決方案，簡化管理員工流程，包含缺勤管理、薪資、考核和招聘功能。

DeskTime

DeskTime

desktime.com

DeskTime是一款自動時間跟踪和員工生產力監控軟件，幫助經理管理團隊的工作效率和項目進度。

Shyftplan

Shyftplan

shyftplan.com

Shyftplan 是一個雲端自動排班解決方案，考慮多達 20 個因素，為大量員工提供透明、公平和高效的排班建議。

Superworks

Superworks

superworks.com

Superworks 是一款全面的 HRMS 解決方案，簡化中小型企業的人力資源及工資管理流程，提高效率與員工滿意度。

Papershift

Papershift

papershift.com

Papershift是一款雲端人員調度和時間管理應用，支援班次計劃、缺勤管理及時間追踪。

Bizimply

Bizimply

bizimply.com

Bizimply是一個為餐飲業提供的勞動力管理平台，整合員工排班、時間追踪及溝通，簡化人力資源流程。

Shyfter

Shyfter

shyfter.co

Shyfter 是一款專為排班與出勤管理設計的應用程式，可以追蹤員工工時及管理請假和缺勤，提供固定或靈活的排班選擇。

Novagems

Novagems

novage.ms

Novagems 是一款安全警衛與清潔管理的軟體，提供排班、GPS打卡、事件報告和即時巡檢功能，並能分析報告以提升運作效率。

Coast

Coast

coastapp.com

Coast是一款團隊工作管理應用，整合溝通、任務、日程和工作流程，提高生產力和協作，實現隨時隨地訪問。

Ubeya

Ubeya

ubeya.com

Ubeya是一款SaaS B2B平台，簡化企業的靈活勞動力管理，提供排班、收入追踪及工作管理工具，促進雇主與員工之間的溝通。

ZoomShift

ZoomShift

zoomshift.com

ZoomShift是一款雲端員工排班管理應用，可處理可用性、請假、加班及班次衝突，並允許發布時間表及通知員工。

Sloneek

Sloneek

sloneek.com

Sloneek是一款雲端人力資源系統，支援員工管理、出勤跟蹤及文件組織，並整合熱門工具以提高工作效率。

VeriDoc Sign

VeriDoc Sign

veridocsign.com

VeriDoc Sign 是一款提供電子文檔簽名和驗證的應用，透過區塊鏈技術確保文件安全和完整性，簡化簽名流程，提高效率。

StaffAny

StaffAny

staffany.com

StaffAny是一款勞動力管理應用，幫助企業優化員工排程和考勤，並促進內部溝通，提高運營效率。

Workee

Workee

workee.net

Workee 是一款幫助自由職業者和專業人士線上管理業務的軟體，可迅速建立個人網站並提供預約、排程和支付功能。

SocialSchedules

SocialSchedules

socialschedules.com

SocialSchedules 是一款優秀的員工排班及打卡軟體，便於快速創建和更新工作時間表，並跟踪員工出勤和請假情況。

busybusy

busybusy

busybusy.com

busybusy 是一款建築行業的時間追蹤和成本管理應用，支援 GPS 跟踪工時、設備和材料，簡化薪資和排班管理。

Workfeed

Workfeed

workfeed.io

Workfeed是一款多功能調度工具，幫助企業優化班次管理，提高員工靈活性及滿意度，並減少行政負擔。

Playvox

Playvox

playvox.com

Playvox是一款客戶服務性能優化軟體，協助監控質量、分析數據，並提升聯絡中心代理的表現及工作效率。

Tinq

Tinq

tinq.com

Tinq是一款跨平台的團隊管理解決方案，提供時間追蹤、排班及自訂報表，以便經理與員工在線協作。

Incentivefox

Incentivefox

incentivefox.com

Incentivefox是一個激勵管理平台，提供可自定義的獎勵系統，幫助企業有效管理和分發激勵措施以提高參與度和生產力。

TeamUltim

TeamUltim

teamultim.com

TeamUltim是一款網頁應用程式，專注於人員管理和班次排程，適合中小型企業使用，支持休假管理和數據報告功能。

WorkAxle

WorkAxle

workaxle.com

WorkAxle是一款全面的勞動力管理系統，簡化無桌面員工的管理，提供排班、時間追蹤及分析功能，適合多種行業使用。

SubItUp

SubItUp

subitup.com

SubItUp是一個線上員工調度平台，幫助企業自動化調度過程，減少衝突，增強溝通，並提高勞動力管理效率。

Celayix

Celayix

celayix.com

Celayix是一款提供員工排班和出勤跟蹤的人工智慧勞動力管理平台，旨在提高效率並降低成本，適用於大型企業。

Assembled

Assembled

assembled.com

Assembled是一個人力資源管理平台，提供精準的排班工具和跨團隊數據可見性，幫助客戶導向品牌提升服務品質。

探索

Desktop

技術支援

公司

法律資訊

© 2025 WebCatalog, Inc.