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電子商務軟體簡化了複雜的線上銷售流程，讓專業人士提供最佳的購物體驗，從而使消費者受益。隨著現代線上購物之旅變得越來越複雜，涉及多個管道和眾多消費者決策，電子商務軟體可確保無縫整合。我們的電子商務軟體類別包括廣泛的解決方案，例如電子商務平台、支付網關、訂閱管理軟體和即時聊天工具。
提議新的應用程式
AddShoppers
addshoppers.com
在 AddShoppers，我們的願景是成為品牌和購物者值得信賴的數位商務平台；以創造令人愉悅的體驗、節省人們的時間和金錢而聞名。我們的產品 SafeOpt 利用超過 1.75 億購物者網絡，使品牌能夠發送 3-5 倍以上的電子郵件，並有效地挽回流失的購物者。 SafeOpt 受到 1,000 多個電子商務品牌的信賴，它與現有的行銷策略無縫集成，推動收入大幅成長並優化網路流量。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一個全面的電子郵件營銷平台，幫助企業與受眾互動，提供自動化工具和多功能支持。
Insider
useinsider.com
Insider是一個全渠道平台，幫助企業整合客戶數據，提供個性化客戶體驗，支持各種通信渠道。
Jebbit
jebbit.com
Jebbit是一款互動體驗平台，幫助品牌通過測驗和問卷收集客戶數據並提升顧客參與度，優化商業表現。
Litmus
litmus.com
Litmus 是行銷人員如何讓每次發送都發揮作用的方法。它是您技術堆疊的核心元件，可讓您建立、個人化、測試、審查和分析您發送的每封電子郵件。太多的公司在不知情的情況下發送了損壞的電子郵件，錯過了真正改善結果所需的更深入的見解，並且難以大規模個性化電子郵件。借助 Litmus，您可以更好地構建、測試和信任每條傳出訊息。這就是為什麼超過 70 萬名行銷專業人士（包括 80% 的財富 100 強企業）轉向我們的原因。這也是我們實現 98% 客戶滿意度的原因。石蕊。讓每一次發送都有意義。
Maropost
maropost.com
Maropost是一個數字營銷平台，提供電子郵件、 SMS 和社交媒體活動的管理工具，支持個性化客戶互動和分析。
MoEngage
moengage.com
MoEngage是一個跨渠道客戶參與平台，幫助企業通過個性化的實時洞察和通訊增強用戶參與和忠誠度。
MyAlice
myalice.ai
MyAlice是一個整合社交媒體、即時聊天和訂單管理的客戶溝通工具，協助電子商務品牌提升客戶互動和業務效率。
Brevo
brevo.com
Brevo是一個整合銷售與行銷的平台，提供電子郵件、實時聊天和社交媒體支援，以提升顧客服務和銷售。
Justuno
justuno.com
Justuno 的轉換工具套件包括潛在客戶捕獲（簡訊和電子郵件）、退出優惠、購物車放棄、橫幅、產品推薦等，以創建最終的轉換旅程，在正確的時間向正確的購物者傳遞正確的訊息。 - 收集更多零方和第一方數據，並將其推送到您現有的行銷工具（我們有100 多個整合和計數） - 業界領先的電子郵件和SMS 潛在客戶捕獲（兩步、點擊文本等）以實現最佳增長- 80 多個高級定位規則，包括地理定位（精確到郵政編碼）、退出意圖、購物車內容、流量來源等- 運行A/B 測試以優化營銷活動- 在網站上的任何位置使用產品推薦，包括追加銷售、交叉銷售- 暢銷、暢銷、最近瀏覽過等 - 訪問包含來自行業領先合作夥伴和我們自己的 200 多種設計的預構建模板庫，以便立即開始使用。尋找更多？ - 提高平均訂單價值：透過動態運輸橫幅、購物車/結帳建議等- 即時監控績效：Justuno 的分析儀表板即時顯示可操作的見解，使您的行銷活動保持最佳狀態- 增加電子郵件和簡訊清單： Justuno 與業界領先的SMS 和ESP 的整合可讓您將電子郵件和SMS 選擇加入同時推送到您的平台，並建立兩步潛在客戶表單、在行動裝置上使用點擊文字選擇加入等- 建立行動友善體驗：透過符合Google 最佳實踐的優化行動促銷活動，轉換更多行動網站訪客- 提高付費媒體投資報酬率：Justuno 的受眾同步功能每小時同步您的訂閱者列表，以獲取最新的重新定位和潛在客戶機會，從而最大限度地提高廣告系列效果- 隱藏字段：從訪問者收集其他信息，例如 UTM 信息、IP 地址、登陸的第一個 URL、使用的優惠券代碼等）。將此與選擇加入相結合，以實現自動化流程中的最大程度的個人化。 - 正在為您的無頭商店尋找解決方案？ Justuno 為需要創建終極前端體驗的品牌提供無頭網站支援。聯絡我們了解詳情！
Releva
releva.ai
Releva 是一款用於電子商務成長的一體化人工智慧自動化解決方案。該公司提供一個行銷自動化平台，可個性化網站和多管道，以提高轉換率、平均訂單價值、客戶終身價值，並以驚人的投資回報率帶來收入成長。 Lucy，Releva 的人工智慧，一種類似聊天 GPT 的技術，可以回答最重要的銷售和行銷問題，例如每個用戶想要什麼；當他們想要的時候；什麼價格範圍是可以接受的；偏好的數位管道是什麼？ Releva 的使命是創造類似只能在當地小商店才能獲得的使用者體驗。我們透過品牌與其消費者之間道德的全通路互動來優化個人化來做到這一點。 Releva 與每個電子商務商店和所有數位管道深度集成，以增加流量和提高轉換率。該平台持續實現 20% 以上的收入成長以及令人驚嘆的 51 倍以上的投資回報率。
Storyly
storyly.io
Storyly是一個用戶參與平台，允許在移動應用和網站中嵌入互動故事，幫助品牌與用戶進行吸引人的互動和交流。
Beamer
getbeamer.com
Beamer 是用於產品發布的客戶溝通工具，可直接從您的應用程式開啟雙向通信，以便輕鬆聯繫、吸引客戶並聽取客戶的意見。
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 提供企業跨社交渠道的聊天商務解決方案，如 WhatsApp 和 LINE，幫助提升客戶互動和銷售轉換。
Moosend
moosend.com
Moosend是一個電子郵件營銷自動化平台，幫助用戶創建、管理電子郵件活動及自動化行銷流程，並提供分析工具以評估營銷效果。
Intellimize
intellimize.com
Intellimize 是一個由人工智慧驅動的平台，專門從事網站個人化和轉換率優化。它為行銷人員提供了一個多功能空間來測試、優化和個人化他們的網站體驗。 該平台具有運行無限變化的能力，因此有助於快速測試新概念和想法。利用其生成式人工智慧技術，它還透過提供文案建議來解決寫作障礙。 它根據每個訪客的個人行為和偏好向其展示獨特的網站變化，從而個性化用戶體驗，而無需第一或第三方數據。 它可用於 A/B 測試、登陸頁面優化以及電子商務和 SaaS 營運的特定個人化。 值得注意的是它能夠與各種行銷和分析工具無縫整合。 專業服務團隊是平台功能的延伸，包括策略和分析CRO專家，幫助使用者實現最佳化目標。
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive 是一個面向電子商務和酒店業的人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML) 平台。預測性人工智慧平台的功能是提供個人化體驗，以提高品牌的轉換率。 其主要產品包括人工智慧驅動的推薦引擎，利用機器學習產生適合每個客戶的有針對性的產品建議。 該平台旨在自動將數據分析轉化為可操作的洞察力，從而將業務從單純的數據驅動升級為智慧驅動。 該平台還包括整合功能，使企業能夠將平台的功能與其現有系統無縫連接。 Aidaptive 因其在促進高效商務方面的創新貢獻而獲得認可，並繼續在為品牌和消費者提供機器學習技術解決方案方面處於領先地位。 請注意，雖然 Aidaptive 提供演示和免費預測受眾列表，但條款和詳細資訊可能有所不同。
Spott
spott.ai
要在網路上取得成功，您必須做好三件事。 1. 製作精彩的內容 2. 確保在受眾所在的頻道上發佈內容 3. 確保一旦激發了受眾的靈感，就可以讓他們透過互動進行轉化，從而根據這種靈感採取行動。 SPOTT 重點關注第三步。我們的價值主張：SPOTT 是一種解決方案，允許用戶透過使其在多通路環境中可操作和可衡量來從其發布的內容中獲得更多價值。 °) 圖像、pdf 和影片的可購物鏈接，獲取訂閱時事通訊、鏈接 pdf 文件或展示您的最新促銷活動。您可以輕鬆地為所有圖像和影片添加互動層。使您的影片、目錄和圖像具有互動性。加入號召性用語、標記產品、訂閱電子報並提高轉換率。借助 Spott，您可以添加互動式元素，使您的內容具有可操作性和可衡量性，從而從已發布的 pdf、圖像和影片中獲得更多收益。
Rosetta.ai
rosetta.ai
Rosetta.ai 提供了一套由人工智慧驅動的工具，旨在增強電子商務體驗。透過解釋和利用各種消費者特徵和行為，Rosetta.ai 根據個人客戶偏好定製網站介面，改善他們的線上購物體驗。 該套件包括“Rosetta AdMatch”，它引入了一種有針對性的廣告模式，旨在透過個人化的線上購物體驗吸引高消費消費者。 「Rosetta Engage」採用精確的推薦演算法來優化購物旅程接觸點。 「Rosetta Analytics」將產品標示資料和消費者偏好分析結合，產生豐富的消費者洞察，超越了 Google Analytics 提供的洞察。 最後，「Rosetta Automation」透過跨多個管道自動化行銷訊息來擴大消費者參與度，同時考慮客戶先前的互動以避免重複。 總體而言，Rosetta.ai 的目標是增強線上購物的個人化、提高轉換率並推動電子商務業務的成長。
Certainly
certainly.io
當然，我們的使命是幫助企業打造令人難以置信的電子商務使用者體驗，並以對話取代點擊。 Surely Conversational AI 軟體可無縫連接到您開展業務的各個平台，我們的客戶和合作夥伴遍佈全球 20 多個國家。 憑藉其無程式碼聊天機器人建構器，Curely Conversational AI 平台提供了有趣且輕鬆的建置體驗。該產品提供跨渠道的高品質用戶體驗、與數十個業務系統的無縫集成，以及強大的專有人工智慧，可檢測任何語言並提供超過 14 種語言的即用型內容。 當然受到 Carlsberg、Tiger of Scotland、Booking.com、Rockwool、Trustpilot、Siksilk、Deloitte、Zendesk 和 AKQA 等品牌的信賴。
Octane AI
octaneai.com
人工智慧可促進您的電子商務業務發展 超過 3,000 家 Shopify 商家使用 Octane AI 為 AI 測驗管道和 AI 見解提供支援。已產生並正在增加 5 億美元的收入。
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon是一個全渠道營銷自動化平台，幫助零售商通過個性化信息增強顧客參與，管理跨渠道的營銷活動。
Barilliance
barilliance.com
Barilliance 透過為訪客提供個人化的全通路購物體驗，幫助任何規模的電子商務網站提高銷售額和轉換率。 Barilliance 電子商務個人化套件包括跨通路個人化產品推薦、行為觸發電子郵件、即時現場個人化和即時社交證明通知。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 讓您可以輕鬆建立個人化測驗、計算器、評估、競賽、表格/調查、推薦、投票和聊天機器人，從而更好地獲取、鑑定和吸引潛在客戶。無需開發人員或設計師！ Outgrow 擁有大量設計模板，這些模板針對移動設備、桌面設備和平板電腦進行了全面優化，並且可以輕鬆嵌入到您的廣告、網站、行動應用程式、社交媒體、簡訊和電子郵件通訊中。此外，還有超過1000 個預製內容片段和管道，經過優化以提高轉換率，因此您可以更改問題，進行一些調整，使其與您的品牌保持一致，並在幾分鐘內準備好您自己的交互式內容。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys是一個全渠道客戶參與平台，幫助企業根據客戶行為制定個性化營銷策略，以提升客戶忠誠度和業務成果。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore 提供全面的客戶參與和體驗套件，使行銷人員能夠創造個人化的客戶體驗。其平台使行銷人員能夠跨渠道和系統連接客戶數據，創建目標細分市場，並在網路、電子郵件、應用程式通知、WhatsApp、SMS 和 RCS 等數位管道上提供有意義的體驗。 憑藉強大的分析功能，Netcore Cloud 可以幫助品牌更了解其受眾，從而開展有針對性的行銷活動，在個人層面上與客戶產生共鳴。該平台的人工智慧和機器學習功能可確保每次客戶互動都針對參與度和轉換進行最佳化，使每個接觸點都成為留下深刻印象和留住客戶的機會。 Netcore 受到電子商務、零售、銀行和金融服務、媒體和娛樂以及旅遊等行業 6,500 多個品牌的信賴，可提供人工智慧驅動的體驗。其一些重要的全球客戶包括 Swiggy、Myntra、Crocs、必勝客、達美樂、麥當勞等。 Netcore 很榮幸連續六年獲得印度最佳工作場所認證，這證實了其對卓越工作場所文化的承諾。該公司在全球設有 20 多個辦事處，遍佈北美、南美、歐洲和亞太地區。 Netcore 是 Martech 作業系統，可協助企業推動營收成長、最大限度地提高客戶終身價值並加速獲利。
Yieldify
yieldify.com
Yieldify 是一個完全託管的端到端個人化平台，可協助電子商務企業透過為客戶提供個人化體驗來創造更多收入。在過去 4 年裡，北美、歐洲和亞太地區的 1,000 多個電子商務品牌借助 Yieldify 的全方位服務團隊和平台創造了超過 25 億美元的額外收入。透過 Yieldify，您可以在正確的時間為每位訪客提供正確的網站體驗，無論他們位於頻道的哪個位置。
Monetate
monetate.com
Monetate 讓行銷人員能夠讓客戶在個人層面上感到被理解和欣賞。 Monetate 讓品牌能夠提供完全整合的個人化策略。以性能為中心的架構提供了著名的易於使用的介面，具有一系列強大的工具，涵蓋構思和驗證，直至提供可擴展的一對一跨渠道體驗。透過卓越的體驗取悅消費者，進而提高參與度、轉換率，並最終提高客戶終身價值。 Monetate 為 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等領先品牌以及數百個其他市場領導者帶來了數十億美元的年收入。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert是一個高級實驗工具，幫助企業進行A/B測試、分析報告及客戶細分，以提升轉化率和客戶互動。
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr 是線上行為個人化、人工智慧和使用者隱私的全球領導者，幫助企業提高轉換率和收入、收集更多潛在客戶，並在購物體驗期間和之後透過個人化推薦重新定位訪客。
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz.io 是一個線上平台，幫助各類型企業創建行銷測驗和調查，收集反饋，並分析數據。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一個全面的客戶參與和數據平台，幫助企業通過多渠道自動化增強客戶關係與留存。
Tagshop
tagshop.ai
TagShop是一個社交商務平台，幫助電商品牌通過標記產品來整合用戶生成內容，增強購物體驗和提高轉換率。
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon 使品牌能夠增強其產品和數位交互，提供獨特的最佳化解決方案，將網路實驗、功能實驗和人工智慧驅動的個人化功能結合在一個單一的、有凝聚力的平台中，滿足所有團隊的實驗需求。 Kameleon 旨在支援產品經理、行銷人員和開發人員滿足不同的實驗和功能管理需求，適合任何技術堆疊，具有 50 多個集成，並且能夠進行任何自訂集成。作為一個統一的平台，Kameleoon 使團隊能夠創建實驗，使他們能夠利用基於 Web 的資料在伺服器端測試中進行定位、分析和激活，而所有這些都不需要開發人員。 Kameleon 符合 HIPAA、GDPR 和 CCPA 標準，非常適合醫療保健、銀行和保險等嚴格監管的行業。超過 1000 家中型和企業規模的公司已經使用 Kameleon 功能豐富且安全的平台來依賴高度準確的實驗數據。 Toyota、Providence、Direct Line Group、Canada Goose、Loblaw 和 Cerebral 的團隊都使用 Kameleoon。請造訪 www.kameleon.com 以了解更多資訊。
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
我們幫助企業提高線上轉換率，允許不受限制地進行實驗。憑藉我們簡單的方法和市場領先的技術，我們始終以客戶為中心，增強數位體驗。我們的技術創建於 2000 年，是市場上第一個測試和定位解決方案。從那時起，該平台呈指數級增長，自英國 Accelerate Group Ltd 於 2018 年 8 月收購 Webtrends Optimize 以來，增長速度甚至更快。我們所做的每一次測試都會對此進行測量和報告。我們擁有全方位的測試、分析和個人化工具和功能。包括 AB、ABN、MVT 和分割測試、社交證明和產品推薦引擎、退出意圖覆蓋以及許多其他工具。提供客戶端或伺服器端測試以及一系列用於行動應用程式優化的 SDK。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是專為忙碌的行銷人員創建的轉換優化工具集。它提供快速、易於使用的解決方案，可以透過三種方式幫助您提高銷售額： 1. 智慧電子商務彈出視窗可幫助您更快地建立清單、減少購物車放棄並以前所未有的方式提高電子商務銷售額。 2. 網站個人化功能可讓您輕鬆根據購物者細分客製化網站和行銷活動登陸頁面訊息，以獲得更相關、更有意義的體驗。 3. 易於使用的 A/B 測試可讓您快速設定、測試和比較彈出和個人化登陸頁面的效能。此外，您可以比較完整的購物者旅程以衡量對底線的影響。
Personizely
personizely.net
Personalizely 是一個轉換行銷工具包，用於透過收集每個網站訪客的聯絡資訊、提高平均訂單價值並透過有針對性的彈出視窗促進銷售來充分利用每個網站訪客。它透過易於使用的建構器輕鬆創建高轉換彈出窗口，為您提供完全的設計自由。而使用網站個人化工具，您可以根據訪客的活動歷史記錄、推薦來源、地理位置、設備、購物車價值、訂單歷史記錄等輕鬆編輯您的網站，並透過其視覺化現場編輯器將網站拆分為多個變體。
Vizury
vizury.com
Vizury於2007年推出，是一種以性能為角色的Martech解決方案，它使品牌能夠實現更高的渠道轉換和客戶保留率。 自成立以來，我們獨特的技術驅動服務的重點一直是將客戶帶回品牌網站，移動應用或零售商店並改善新客戶獲取，保留和品牌忠誠度的能力。 在啟動和實現全球範圍之後，Vizury的平台和業務於2018年被Affle收購。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基於 AI 的 CRM，透過了解每位客戶並透過簡訊、電子郵件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 創建更相關的行銷活動，大型零售商和 D2C 品牌能夠將重複銷售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 來增加其電子商務和商店銷售額。
Wyng
wyng.com
Wyng 幫助品牌發展並了解其受眾，從而提供更相關的體驗。透過 Wyng，行銷人員可以輕鬆建立互動式數位體驗，在適當的時刻吸引客戶，獲得偏好和其他零方數據，並即時進行個人化。無論體驗是產品搜尋測驗、促銷還是偏好中心 - Wyng 體驗總是適時、用戶友好，並為消費者提供真正的價值。 Wyng 為 250 多個全球品牌提供服務，包括 AAA、迪士尼、雅詩蘭黛、索尼和聯合利華，這些品牌使用 Wyng 來推動選擇加入、增加銷售並增強消費者信任和品牌親和力。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 行銷自動化公司，成立於 2000 年。因此，他們開始建立行銷人員現在喜愛的軟體。透過 Actito，您可以與全球數百、數千甚至數百萬客戶進行個人化互動。 Actito 的目標客戶是希望透過一個易於使用的平台來進行所有行銷活動的大中型公司。您收集的所有客戶資料都集中並整合到客戶資料平台上，並可透過主要行銷管道（即電子郵件、行動裝置和網路）客製化、定位和個人化適時的訊息。 Actito 完全符合歐洲最新的一般資料保護法規 (GDPR)，讓行銷人員可以專注於建立持久且有利可圖的客戶關係。 Actito 在比利時總部經營歐洲業務，並在法國和荷蘭設有辦事處。 Actito 也在北美開展業務，並在加拿大設有辦事處。全球有超過 250 家客戶使用該平台，包括 ABB、Friesland Campina、Biocodex、ARTE、WWF 和 KIA。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 透過提供以客戶為中心的技術，幫助各種規模的零售商和品牌解決成長挑戰並創造收入，從而為高風險行業提供支援。該公司為客戶提供業界最廣泛的工具套件來保護、細分和促進所有店內和線上營運。
Digioh
digioh.com
Digioh是一個營銷工具，幫助企業通過測驗、調查和登錄頁面收集零方數據以提高客戶轉換率和參與度。
Poltio
poltio.com
Poltio 的無程式碼嵌入式解決方案具有響應式和白標籤功能，使品牌/機構能夠人性化產品發現並捕獲即時零方數據/獲得公正的見解/增強 OI，同時創建細分和角色。只需選擇正確的解決方案，例如智慧調查、參與測試或產品推薦測驗/禮品查找器。產品測驗不僅可以增強客戶的購物體驗，還可以提供卓越的體驗，並透過引導銷售提升客戶旅程。
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit 提供託管轉換優化，幫助網路最大的品牌提高銷售量、捕捉新客戶、停止放棄並增加新客戶獲取。內部創意和開發團隊將 UpSellit 的技術完美地結合到轉換漏斗的目標階段，作為您行銷團隊的延伸。 UpSellit 靈活的定價模式有助於滿足任何企業的需求，並允許各種規模的零售商看到轉換率最佳化的真正影響。 UpSellit 的管理服務套件包括： - 電子郵件再行銷 - 激勵策略 - 簡訊行銷活動 - 價值驅動策略 - 購物車重建技術 - 控制組 - 進階 AB 測試 - 行為解析 - 防虛假保護
Socital
socital.com
Socital 是一個電子商務行銷平台，可協助行銷人員捕捉潛在客戶，將匿名和放棄的訪客轉化為客戶，並增加銷售額。 Socital 提供了一套獨特的工具，用於資料收集、電子郵件資料庫細分、轉換優化、定位和個人化。
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net 是一款支付網關應用，幫助小型企業在線、面對面和移動設備接收信用卡及電子支票支付。
LupaSearch
lupasearch.com
AI 增強型向量搜索，了解客戶的想法。幫助您的網站訪客轉變為買家。 LupaSearch 提供準確的搜尋結果，促進您的業務銷售。 LupaSearch 在每個購物車中獲得更多商品： - 高級產品行銷功能。只需打開和關閉即可。 - 更精確。更加靈活。更加滿足。 - 人工智慧豐富、基於圖像的搜尋。重新構思電子購物。平均而言，與 LupaSearch 合作的企業注意到轉換率提高了 20%。在 LupaSearch.com 請求免費演示
AppDirect
appdirect.com
AppDirect是一個免費的網頁應用程式，允許用戶在一個安全的平台上管理和使用各種商業應用程序。
Shipturtle
shipturtle.com
Shipturtle是一款專為Shopify設計的多供應商市場應用，幫助企業快速建立和管理市場平台，支持自動化流程和訂單管理。
NuORDER
nuorder.com
NuORDER是一個B2B電子商務平台，提供全面的批發管理工具，幫助品牌和買家在線購買、銷售及協作。
Labra
labra.io
Labra 是世界上第一個分散式雲端商務管理平台，使 ISV 和諮詢合作夥伴能夠與雲端超大規模供應商更有效地共同銷售，並透過雲端市場產生更多收入。 Labra 平台支援採用零工程方法來列出、整合和管理您的雲端市場業務。我們的平台將所有數據引入您的 CRM，以便您的銷售團隊可以專注於發展您的業務。
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Sharetribe：創辦人的市場軟體。最快的無程式碼市場建構器，可透過程式碼無限擴展。 Sharetribe 是最快的無程式碼市場建構器，可透過程式碼無限擴展。削減 90% 的建置市場的時間和成本，且無需犧牲可自訂性和可擴展性。 - 無需編碼，一天即可啟動您的市場。 - 一旦需要，可以用程式碼無限地擴展。 - 將您的業務發展到任意規模。我們將處理縮放。受到全球 50 多個國家/地區 1000 多名市場創始人的信賴。對於任何想要建立線上市場的人，無論您的技術技能如何。從只有一個想法的有抱負的企業家到為客戶建立的專業網頁開發人員，Sharetribe 是建立成功的市場業務的最快方式。
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boxfox.com
BoxFox 是一個 B2B 市場，供小型零售商評估並將其多餘庫存出售給授權經銷商。
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Kreezalid 是啟動您的市場的完美電子商務解決方案，無論是共享、產品銷售還是租賃。
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sellr.com
Sellr電子商務幫助用戶快速建立在線商店，管理庫存、訂單與客戶，並提供報告功能來優化業務運營。
Tradly
tradly.app
Tradly是一個無代碼平台，幫助用戶快速創建和管理電子商務網站及市場應用，支持自訂設計和多種支付整合。
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Arcadier 是全球成長最快的線上市場建構商，擁有超過 16,000 個使用 Arcadier 技術建構的市場。我們的解決方案為 180 多個國家的用戶提供 B2B、B2C、P2P 和採購市場支援。作為屢獲殊榮的市場SaaS 供應商，我們的自助式DIY 模板化解決方案和企業解決方案將企業家和企業聚集在一起，無論他們的經驗、行業或電子商務模式如何，都可以滿足他們的技術和市場需求，而無需擔心速度的問題。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。
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