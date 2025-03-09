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Justuno 的轉換工具套件包括潛在客戶捕獲（簡訊和電子郵件）、退出優惠、購物車放棄、橫幅、產品推薦等，以創建最終的轉換旅程，在正確的時間向正確的購物者傳遞正確的訊息。 - 收集更多零方和第一方數據，並將其推送到您現有的行銷工具（我們有100 多個整合和計數） - 業界領先的電子郵件和SMS 潛在客戶捕獲（兩步、點擊文本等）以實現最佳增長- 80 多個高級定位規則，包括地理定位（精確到郵政編碼）、退出意圖、購物車內容、流量來源等- 運行A/B 測試以優化營銷活動- 在網站上的任何位置使用產品推薦，包括追加銷售、交叉銷售- 暢銷、暢銷、最近瀏覽過等 - 訪問包含來自行業領先合作夥伴和我們自己的 200 多種設計的預構建模板庫，以便立即開始使用。尋找更多？ - 提高平均訂單價值：透過動態運輸橫幅、購物車/結帳建議等- 即時監控績效：Justuno 的分析儀表板即時顯示可操作的見解，使您的行銷活動保持最佳狀態- 增加電子郵件和簡訊清單： Justuno 與業界領先的SMS 和ESP 的整合可讓您將電子郵件和SMS 選擇加入同時推送到您的平台，並建立兩步潛在客戶表單、在行動裝置上使用點擊文字選擇加入等- 建立行動友善體驗：透過符合Google 最佳實踐的優化行動促銷活動，轉換更多行動網站訪客- 提高付費媒體投資報酬率：Justuno 的受眾同步功能每小時同步您的訂閱者列表，以獲取最新的重新定位和潛在客戶機會，從而最大限度地提高廣告系列效果- 隱藏字段：從訪問者收集其他信息，例如 UTM 信息、IP 地址、登陸的第一個 URL、使用的優惠券代碼等）。將此與選擇加入相結合，以實現自動化流程中的最大程度的個人化。 - 正在為您的無頭商店尋找解決方案？ Justuno 為需要創建終極前端體驗的品牌提供無頭網站支援。聯絡我們了解詳情！