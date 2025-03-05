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「內容行銷軟體」是指一類軟體工具和平台，旨在幫助企業規劃、創建、發布、分發和分析用於行銷目的的內容。內容行銷是一種策略行銷方法，專注於創建和分發有價值、相關且一致的內容，以吸引和留住明確定義的受眾，最終推動有利可圖的客戶行動。
提議新的應用程式
Kajabi
kajabi.com
Kajabi是一個多合一的平台，可以通過提供簡單的解決方案將他們的熱情，技能和經驗轉變為各種收入來源，來幫助創建者和企業家建立成功的在線業務。借助Kajabi，任何人都可以建立豐富的在線課程，提供獨家會員資格，成長一個蓬勃發展的社區，創建免費或訂閱播客，開發個性化的教練經驗，等等。借助Kajabi，他們還可以訪問強大的分析，無縫的銷售和營銷工具，簡單的付款方式以及無與倫比的客戶服務，教育和社區。
Patreon
patreon.com
Patreon是一個會員平台，使藝術家和創作者可以輕鬆獲得報酬。成千上萬的音樂家，播客，視頻遊戲開發人員，漫畫創作者和其他人在Patreon上獲得薪水。通過持續的資金，他們能夠花更多的時間以交互式方式吸引粉絲群，並繼續用數百萬人喜歡的美麗事物來填充互聯網。
SEMrush
semrush.com
Semrush是領先的在線可見性管理SaaS平台，它使企業能夠在全球範圍內運行搜索引擎優化，點擊付費，內容，社交媒體和競爭性研究活動，並從在線營銷中獲得可衡量的結果。 Semrush為公司提供了跨各種營銷渠道的廣告系列的見解和解決方案。 Semrush，擁有超過87,000個付費客戶。 Semrush數量：-808m桌面域配置文件和3210萬的移動域配置文件- 超過43萬億個反向鏈接和超過250億的URL每天爬行，超過243億個關鍵字和2000萬個關鍵字的想法-財富500強公司中的30％ - Semrush作為他們的首選營銷工具
Ahrefs
ahrefs.com
阿赫夫斯私人有限公司Ltd. 是一家為行銷專業人士開發線上 SEO 工具和免費教育材料的軟體公司。 Ahrefs 一體化SEO 工具集可以幫助您： - 競爭對手研究：揭示競爭對手的自然關鍵字、反向連結策略和PPC 關鍵字- 連結建立：在您的利基市場中找到最強的反向連結機會- 關鍵字研究：獲得最大程度的相關關鍵字創意和看看排名有多難- 網站審核：查找您的網站存在哪些SEO 問題並了解如何解決它們- 內容研究：發現任何主題上最受歡迎的內容，並為您自己的內容找到最佳創意- 排名追蹤：追蹤您和競爭對手的搜尋排名 - 提及監控：每次您或您的品牌在網路上被提及時都會收到電子郵件提醒。 Ahrefs 資料庫擁有超過 110 億個關鍵字和超過 4000 億個索引頁面。這就是 Ahrefs 能夠為其用戶提供最大數據準確性的原因。
WebCEO
webceo.com
WebCEO 是下一代網路行銷平台，為您提供23 種強大的工具，用於關鍵字研究、排名追蹤、網域分析、SEO 審核、內部連結分析和反向連結追蹤、社群媒體管理、付費搜尋管理、競爭對手研究等。 Web CEO 的白標功能使數位代理商可以自由地自訂報告並使其看起來專業。
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking 是一個強大的 SEO 工具包，最適合中小型代理商和內部團隊。獨特且先進的資料集可協助 SEO 專業人員制定和執行有效的 SEO 策略。 SE Ranking 提供專用工具來自動化每個主要 SEO 任務，包括關鍵字和競爭性研究、內容創建和優化、技術網站審核、頁面優化、反向連結分析和監控、位置追蹤、本地 SEO 等。 SE Ranking 利用 AI 和 NLP 技術為使用者提供獨特的見解和建議。提供高品質、準確的數據是SE Ranking的首要任務之一，SE Ranking團隊不斷擴展數據集並微調數據處理演算法，以提供用戶可以依賴的數據。團隊可以從 SE Ranking 的自動報告、白標和協作專案管理中受益。大多數訂閱方案包括為團隊成員提供的額外使用者席位和無限的項目，以滿足所有客戶的需求。 SE Ranking 的 Agency Pack 專為中小型行銷機構設計，提供無限的報告、潛在客戶生成小部件、WL 和額外的客戶席位，以幫助機構更好地展示其可交付成果。
Ubersuggest
neilpatel.com
高級：將冰冷的潛在客戶轉變為滿意的客戶的簡單流程（帶有自動轉換管道和序列）。
Similarweb
similarweb.com
透過對電子商務、出版商和廣告商前景的 360° 數位洞察，更聰明地進行銷售。透過Similarweb獨特的流量和參與度數據，您可以全面了解潛在客戶的數位策略和績效的每個部分，使您能夠找到新的機會並製定獲勝的宣傳方案。 - 從Sameweb 超過1 億個網站的資料庫中尋找與您的理想客戶資料相符的潛在客戶- 透過潛在客戶豐富向潛在客戶添加更多相關數據點，從而加強您的管道品質並優先考慮外展-監控您的帳戶以掌握新業務和追加銷售業務帶有警報的機會- 深入了解您的潛在客戶的數位績效和策略，以更好地了解您的解決方案如何提供幫助- 透過可信任數據支援的客戶獨特的見解來改善您的客戶回應- 透過決策者的直接聯絡資訊直接與他們聯繫
Serpstat
serpstat.com
Serpstat 作為全面的 SEO 工具集脫穎而出，讓您能夠有效控制線上可見度。對於尋求提升排名和加強線上商業足跡的忠誠企業來說，這是一項關鍵資產。 Serpstat 擁有超過 50 種強大的工具，可以解決以下問題： 🔍 競爭對手洞察：識別和評估市場中的關鍵參與者。 📊 內容策略：評估與產生 - 取得頂級、排名導向的內容。 🚀 全面的 SEO 監督：確保在 Google 上佔據首要位置的包羅萬象的工具。 🌐 市場分析與情報：深入研究您的領域並採用領先者的行業最佳實踐。 💡 廣告和付費搜尋英特爾：從競爭對手那裡獲取見解，以完善您的付費行銷活動。 ✍️ AI 支援的內容製作和分析：輕鬆產生或修改文章、產生元標籤、優化語法和拼寫，以及從文字中提取關鍵字。一個全面的 SEO 平台，包含強勁行銷擴張所需的一切。熱更新：使用 Serpstat ChatGPT 外掛程式解鎖強大的 SEO 見解！ 🔍 發現目標 SEO 關鍵字並進行跨區域比較。 📊 分析關鍵的 SEO 指標和網域反向連結數據。 ✍️ 利用 SEO 數據和 ChatGPT 協同作用來創建有效的內容和優化策略。立即使用 ChatGPT 升級您的 SEO 遊戲！
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。 Bitly 是一家全球領先的 SaaS 公司，提供綜合平台，旨在讓線上分享的每個訊息都能與關鍵受眾建立聯繫並激發行動。 Bitly 的一體化連接平台使全球超過 570 萬月度活躍用戶和超過 50 萬名客戶（各種規模的個人、影響者、品牌和企業）能夠使用品牌連結、自訂二維碼和連結生物解決方案作為吸引受眾並提供關鍵通知、資訊和體驗的值得信賴的平台。 Bitly 很榮幸獲得 Great Place to Work® 的認證，這是工作場所文化和員工體驗的全球權威機構，事實證明，它可以提供市場領先的收入、員工保留率和增強的創新能力。
BL.INK
bl.ink
BL.INK 為縮短的 URL 和 QR 程式碼提供無限的資料和靈活性。借助 BL.INK，您將創建數千個自訂連結來捕獲無限的數據點，以便您可以衡量每個用戶接觸點並完善每次互動。團隊中的每個人都可以創建完美的數據來準確衡量行銷歸因的每個要素。每個訪問您的連結的客戶每次都會獲得他們需要的信息，並且沒有損壞的連結。比賽結束時需要更改鏈接，或以用戶自己的語言顯示頁面？使用 BL.INK，一切都很簡單。沒有其他 URL 縮短程式或 QR 程式碼創建器可以與您現有的工具集成，幫助您避免損壞的鏈接，在更新鏈接時實現零停機，並擁有一個基於企業公司工作方式構建的平台。僅BL.INK。自 2008 年以來深受要求嚴格的全球品牌信賴。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot 是一款社群媒體行銷自動化工具，可協助您安排和分析社群媒體行銷活動，進而提高社群媒體效率和覆蓋範圍。 1) 您可以使用 SocialPilot 連接超過 9 個社群媒體網絡，例如 Facebook、Twitter、Instagram、Google My Business、LinkedIn、Pinterest、Tumblr、TikTok 和 VK。 2) 只需一個 SocialPilot 帳戶即可分享多達 500 個貼文並連結 100 多個個人資料。 3) 使用社群收件匣管理您的社群媒體對話。 4) 在您的 SocialPilot 帳號中新增最多 10 位團隊成員，以使用團隊協作功能委託分享和排程。 5) 使用大量計劃功能上傳 CSV，一次規劃 100 個貼文。 6) 一次為個人社交帳戶建立客製化帖子，並提及其他 Facebook 和 Twitter 個人資料以提高參與度。 7) 透過易於理解的社群媒體分析和報告來分析您的社群媒體行銷活動。 8) 使用社群媒體行事曆直觀地查看您安排的時間和內容。 9) 永遠不要忽略新的內容創意，策劃內容建議並將其儲存為草稿以供以後使用。新增精選內容和 RSS 來源以實現永無止境的佇列。 10) 無需再等待客戶的社交媒體帳戶憑證 - 只需邀請他們並使用客戶管理功能輕鬆管理他們的社交帳戶。 11) 使用 SocialPilot 提供的 URL 縮短器創建您自己的定製品牌域，以獲得更高的可見性和識別度，並刪除長的、不需要的、難看的 URL。 12) 在您安排 Facebook 貼文時立即宣傳。
MemberSpace
memberspace.com
在您的網站上銷售會員資格和數位產品。為您想要的任何產品（例如內容庫、社群、影片、線上課程等）建立會員資格，同時對外觀和風格擁有 100% 的控制權。任何平台都可以：Squarespace、WordPress、Webflow、Notion 等。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社群媒體管理解決方案，適用於擁有多個地點和個人資料的企業。透過一個集中平台管理您的所有發布、廣告、參與、評論和報告 MavSocial 為多地點企業提供了一種獨特的能力，可以快速、輕鬆地創建針對地理的 Facebook 廣告。 MavSocial 支援 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
NexMind
nexmind.ai
NexMind 是一個基於人工智慧的內容產生器和 SEO 自動化平台。它使用 NLP 和語義推薦在一分鐘內創建優化的長格式和短格式內容。為目標受眾提供個人化內容，提高網站流量並超越競爭對手。 NexMind 不僅是企業主的完美解決方案，也是想要快速產生和優化高品質內容的行銷代理商和文案撰稿人的完美解決方案。我們的目標是創建更聰明的搜尋機器人（稱為 SEO 自動化軟體），以簡化 SEO 流程。我們提供企業SEO平台，幫助品牌提升網站排名並提高知名度。
StorifyMe
storifyme.com
用於使用者參與的一體化平台，為任何行動或網站平台提供行動原生、全螢幕、沉浸式格式。 StorifyMe 讓客戶能夠創建和發布高度個人化、視覺震撼的互動故事、短片、快照和廣告，以吸引受眾、提高轉換率並增加收入。 StorifyMe Editor 易於使用、直觀，並提供大量免費且可自訂的模板，讓故事創建過程變得更加容易。 StorifyMe 有機會將 StorifyMe Stories 整合到從行動裝置到網路的任何平台，是一種以人們喜愛的形式進行內容分發的全方位解決方案！
TurboWrites
turbowrites.com
TurboWrites 是一款人工智慧驅動的內容編寫工具，可讓您快速且有效率地創建高品質、SEO 友善的內容。它使用先進的機器學習演算法來產生獨特且引人入勝的內容，用於各種用途，例如網站複製、部落格文章、社交媒體更新等。透過 TurboWrites，您可以簡化內容建立流程，節省時間和精力，同時確保為受眾帶來最大影響。無論您是文案撰稿人、部落客、行銷人員還是企業主，TurboWrites 都可以幫助您創建引人注目的內容，與目標受眾產生共鳴並推動結果。那為什麼還要等呢？立即註冊 TurboWrites，將您的內容創作遊戲提升到新的水平！
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver 可以輕鬆安排永無止境的內容、提高參與度並傾聽客戶對您和競爭對手的印象。
Quuu
quuu.co
Quuu 是您在社群媒體上自動分享的優質內容的第一個來源。內容策劃讓您在社群媒體上脫穎而出。這是為追隨者提供價值和一致性的一種方式。然而，正確執行此操作是一個耗時的過程，因此使用 Quuu 自動化此操作可以為您節省寶貴的時間來處理其他事情。 Quuu 是唯一可管理 500 多個興趣類別內容的工具，這意味著您始終可以在 Facebook、LinkedIn 和 Twitter 上與受眾分享相關貼文。
Fugo
fugo.ai
Fugo 是一款基於雲端的智慧數位看板內容管理軟體 (CMS)，讓任何規模的企業都可以輕鬆遠端管理從小到大螢幕網路的內容。憑藉現代且友善的使用者介面，控制 1 或 100 個螢幕非常簡單。
Juicer
juicer.io
Juicer 是首選社群媒體聚合工具，使企業和個人能夠在其網站上無縫策劃和展示社群媒體內容。 它可以輕鬆地從各種社交帳戶中提取內容，包括 Instagram、Facebook、TikTok、LinkedIn、X/Twitter、YouTube 等。透過簡單的設定和自訂選項，Juicer 的社交牆使用戶能夠在其網站上展示精選的、品牌的和用戶生成的內容。 該工具提供了用於內容控制的審核過濾器，並包括用於即時洞察社交參與的高級分析儀表板，使其成為跨平台集中和增強品牌知名度的綜合解決方案。 榨汁機的好處： - 成熟可靠的解決方案，擁有十年的行業經驗 - 與 15+ 社交媒體平台無縫集成 - 輕鬆設定提要和帳戶，確保直覺、快速的管理 - 透過審核和過濾選項完全控制內容 - 客製化設計，與品牌獨特的美學相協調 - 選擇預先設計的主題，確保一致且有吸引力的提要外觀 - 透過自動內容更新進行放手管理，提高效率 - 用於追蹤用戶參與度和提要效能的高級分析工具 - 適用於企業和個人的多功能計劃以及企業計劃的即用即付定價模式 - 可自訂的小部件和 API 支持，可與其他網站和應用程式無縫集成
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo的高級AI技術使用戶能夠用不同的國籍和語言創建最現實和個性化的AI Avatar視頻內容。您只需與Wondershare Virbo鍵入和點擊，可以啟動專業AI發言人的視頻。 Virbo的300多個現實的AI頭像可以是您引人入勝的發言人，以120多種語言說話，具有各種口音，包括各種用例，包括營銷促銷，個性化的銷售推銷，培訓和開發，培訓和解釋器，解釋器和操作性視頻。更重要的是，從營銷視頻和產品推廣到教程視頻，Virbo提供了廣泛的引人注目的模板，以適應任何目的，並儘可能地盡可能地誘人和表達您的信息- 沒有更昂貴且耗時的相機工作人員，視頻代理，或演員/女演員。
Visually
visual.ly
Visually 是一個創意市場，它將企業與經過審查的創意專業人士聯繫起來，透過線上協作平台和定義明確、經過驗證的流程來創建引人注目的內容。內容由我們的 1000 多名人才網路成員交付給我們的客戶，這些成員經過人才教育（洛克大學）、我們的身分和聲譽評級演算法的結合審查。我們人才庫的專業知識使我們能夠向中端市場和企業客戶交付複雜的項目，例如 LinkedIn、Salesforce、Citizens Bank、Nike、Ford 和 Oracle。今天，我們的業務涵蓋北美和南美，是唯一一家能夠向英語、西班牙語和葡萄牙語品牌提供內容的公司。我們因在專案中提供可擴展性、靈活性和品質而脫穎而出。
Storyly
storyly.io
Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。 Storyly Stories 讓行動品牌能夠超越行動螢幕的限制與受眾互動，並在整合後無需任何開發工作即可創造引人入勝的體驗，從而為行動品牌的行銷策略提供支援。 Storyly 受到 40 多個國家/地區 300 多個品牌的信賴，包括但不限於 Domino’s Pizza、土耳其航空、聯合航空、麥當勞、New Look、迪卡儂、Swisscom、Footasylum、Heetch、SoulCycle 和 Birbank。故事本質上為行動應用程式和網站提供了以朗朗上口、熟悉且互動的方式傳達任何訊息的機會，而不是侵入性的。憑藉其直覺的工作室和儀表板，Storyly 還可以輕鬆創建適合任何行動應用程式和網站的風格和設計的引人入勝的內容。這就是為什麼 Storyly Stories 不僅僅是一個圓圈——提供了一個充滿創造力、互動和聯繫的無限世界。
Zemanta
zemanta.com
Zemanta 是世界上第一個專為點擊後行為優化而建構的多通路需求方平台。 Zemanta 完全圍繞著幫助廣告商透過程式化廣告活動產生參與度（無論是訪問量、瀏覽量、潛在客戶還是轉換）的理念而建立。我們的存在是為了從根本上改善整體線上廣告體驗，讓消費者真正願意與廣告互動。 Zemanta 透過確定哪些展示位置和創意能夠吸引正確的使用者與其廣告和網站互動，幫助廣告商突破覆蓋範圍和頻率指標的根本缺陷。這種獨特的方法為廣告商提供了捕捉真正的消費者參與和廣告支出回報的機會。透過先進的人工智慧和自動化，Zemanta One 使品牌和代理商能夠購買針對點擊後參與度進行優化的廣告，從而充分利用在網路上的展示、影片和原生展示位置上花費的每一筆廣告費用。 p我們將您的網路分析資料整合到 Zemanta 的平台、自動化活動管理和投標程式中。與其他 DSP 不同，我們提供無縫的 Google Analytics 和 Adobe 整合。 Zemanta 讓您可以使用網站每分鐘費用（網站時間）等目標進行出價。 Zemanta 最初是建立在上下文和語義的基礎上的，而不是 cookie 和受眾定位。因此，Zemanta 可以像其他 DSP 一樣瞄準受眾和印象，但隨著世界逐漸遠離這些方法，我們的定位是幫助廣告商生存和發展。 Zemanta 在語意分析以及出價和優化活動方法的獨特背景為利用我們平台的廣告主提供了更大的優勢。
Brandkit
brandkitapp.com
排名第一的品牌入口網站和品牌工具包服務，大規模地將世界與您的內容連結起來。第一個將 DAM、CMS、內容聚合和檔案傳輸服務結合在一個平台中的平台。尋找、管理和分發您的內容，策劃和分享您的品牌故事，無需來回。圖像、影片、標誌、指南、圖形、音訊、PDF、簡報、貼文、新聞稿、故事創意、免費媒體連結等。一切都集中在一個設計精美的地方。您品牌的單一事實來源。
Botify
botify.com
Botify 可以幫助您發現那些錯失的機會，並將其轉化為可獲利的業務成果，這一切都在一個專為您的企業網站的規模、規模和複雜性而構建的平台中。從自然搜尋過程的每個階段獲取洞察，透過優先操作和警報節省時間並降低風險，並透過自動化關鍵 SEO 任務來最大限度地利用資源。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家為全球出版商提供數據和分析的科技公司。該公司成立於2009年，總部位於美國紐約市。該軟體即服務(SaaS) 公司將程式碼整合到出版商、媒體公司和新聞機構的網站中，以追蹤用戶，從而透過受眾參與度和忠誠度指標獲利，以便他們可以決定在其網站上發布和推廣的內容。 2010 年 8 月，該公司從 Betaworks 分離出來，成為一個獨立的實體。 Chartbeat 作為 Google Analytics 即時數據的替代品受到了讚揚和批評。
Foleon
foleon.com
Foleon 是一個內容創建平台，讓任何人都可以輕鬆創建 100% 品牌的互動內容。我們為 B2B 公司提供直覺的拖放編輯器和互動式 Foleon Doc 格式，使他們能夠創建引人入勝、智慧且可擴展的客製化數位內容體驗。大多數公司仍在浪費時間、金錢和精力以無效的傳統格式發布最有價值的內容。 PDF 製作起來很麻煩，閱讀起來很無聊，完全沒有讀者的洞察力。另一方面，Foleon 提供了一種易於創建、高度吸引人且充滿您所缺少的智慧的現代格式。 Foleon 成立於阿姆斯特丹，在美國和歐洲設有辦事處，其使命是幫助公司創造受眾渴望的內容。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能夠推動轉換的連結縮短工具。透過輕鬆地將號召性用語嵌入您共享的每個頁面中，可以在任何地方顯示您的訊息。免費將您的追蹤者轉化為用戶和客戶。
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly 是市場領先的連結管理平台，允許使用者品牌化和縮短自訂 URL。 Rebrandly 幫助各種規模的公司安全地管理和衡量其連結參與度、提高品牌知名度、提高轉換率並追蹤高級分析。 成立於2015年，總部位於美國，在羅馬和都柏林設有辦事處。 Rebrandly 為全球數百萬用戶和全球品牌提供服務，包括 Versace、豐田、PayPal 和 Zillow。對於進階用戶和自訂項目，Rebrandly 是市場上最先進且可擴展的連結管理平台。 Rebrandly 提供了一套很棒的 AP 和專家工程師的支持，以便圍繞鏈接（短信、交易消息、附屬機構和影響者、單點登錄、oAuth 等）構建小型和大型項目。其他相關功能： * UTM 建構器 * 連結重定向 * 移動深度鏈接 * URL條件路由 * 開啟圖形控件 * 重塑人工智慧品牌 * 連結分析 * 可自訂的報告 * 多個席位、權限和工作空間管理 * 多域名管理 透過 Rebrandly，您可以在上網時直接透過瀏覽器擴充功能建立和分享品牌連結。然後，他們將其儲存在您的儀表板中，您可以在其中使用我們一流的工具套件來衡量結果。您可以直接透過 Rebrandly 註冊新域名，從 2,000 多個擴展名中進行選擇 - 從 .link 到 .shop 以及介於兩者之間的所有擴展名。他們負責所有設置，讓您只需幾分鐘即可開始共享品牌連結。品牌連結令人難忘、可發音且完全可自訂。透過品牌鏈接，公司可以提高其品牌知名度，因為品牌名稱嵌入在鏈接中 - 即使它被其他人共享。它們提高了連結信任度，事實上，與通用短 URL 相比，品牌連結可以幫助將點擊率提高高達 39%。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
Walls.io
walls.io
Walls.io 是一款一體式社交牆解決方案，可讓您在易於自訂的來源中收集、整理和顯示內容。您可以從多個社群媒體平台收集內容，或讓觀眾直接將內容發佈到您的牆上。您還可以將自訂貼文新增至摘要中，並在受眾內容和品牌內容之間創建良好的組合。社群牆是利用用戶生成內容的力量並吸引受眾的好方法。您可以在私人和公共活動、您的網站或商店或辦公室的展示中使用它。可能性是無限的！
degpeg
degpeg.com
DEGPEG是一個基於雲的實時商務平台，它通過在Web＆Mobile上的多流程通過更好的客戶體驗來增加和增強任何產品 /服務的在線銷售和營銷，同時支持30多個社交平台。 產品： <>實時通信平台 實時通信平台可幫助企業通過音頻和視頻互動實時與潛在客戶建立聯繫。它有效地將潛在客戶轉換為銷售，從而創建了促進信任的個性化互動。通過彌合離線商店和在線消費者之間的差距，它可以確保無縫連接和便利。此外，該平台通過客戶和服務中心之間的視頻通話，簡化流程並提高客戶滿意度來提高操作效率。 特徵： *聊天收件箱 *致電路由 *跟踪位置 *添加通話的人 *致電記錄 *與Web＆App集成 *屏幕共享 <>直播電視 DEGPEG賦予品牌啟動他們的直播電視，從而在單個儀表板上的各個平台上啟用了多式電視。此外，品牌可以在多個社交媒體平台上直播的同時，無縫地將CTA添加到其網站上。 特徵： *多分配 *綜合商業 *組織活動 *實時聊天 <>購物視頻 它使觀眾可以直接購買視頻中展示的產品或服務，從而增強購物體驗。 特徵： *視頻購物 *交互式產品鏈接 *通話行動按鈕
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
KAWO
kawo.com
KAWO是中國領先的營銷SaaS廠商之一，致力於打造最人性化的軟體平台，賦能中國社群媒體團隊成就輝煌。它為行銷團隊提供了一個有效協作、規劃、管理和分析微信、微博、抖音和快手內容的中心樞紐；中國四大社群媒體管道。其在當地社交媒體環境、客戶洞察和法規方面無與倫比的專業知識已幫助超過 500 個全球品牌在中國社交媒體平台上取得成功。
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem 是一個深受頂級出版商信賴的人工智慧社交出版平台，可自動執行和優化社交媒體平台的內容共享。出版商使用 True Anthem 來增加網路流量、提高社交 KPI 並自動化社群媒體工作流程。 True Anthem 平台無縫地管理及時的突發新聞、最近發布的內容的再循環以及常青內容。該軟體支援高級報告和人工智慧驅動的分享到 Facebook、Twitter、Instagram（包括生物中的連結）、LinkedIn 和 Pinterest。 True Anthem 與 500 多家出版商合作，包括美聯社、路透社、Dotdash Meredith、NBC News、ABC、CBS/Paramount、McClatchy、Gannett 等。
Scompler
scompler.com
Scompler 讓您可以定義內容策略的所有基本元素，從您自己的目標和為讀者帶來的利益，透過角色和購買者的旅程，到格式、媒體和管道。透過 Scompler，您可以透過策略主題規劃來組織所有內容，並透過單獨的工作流程（社群媒體、部落格文章、網站、郵件、小冊子等）在團隊中製作內容。
OneIQ
oneiq.com
OneIQ 是一個用於統一混合 IT 營運的 Fullstack Intelligence® SaaS 平台。透過將人工智慧驅動的洞察力和集體智慧與應用程式工作負載、基礎設施和網路互連的即時藍圖相結合，提高應用程式效能、削減營運成本並實現 IT 現代化。借助 OneIQ，營運團隊、值得信賴的顧問和供應商可以無縫協作，同時建立共享的專業知識、透明度和信任。使用專利的安全介面，每個人都可以從相互的、前瞻性的見解中受益——激發堆疊每一層的創新，塑造組織的未來。 OneIQ 已通過 ISO/IEC 27001 認證，並使用專利的安全資料協作技術 (US-11797701-B1)。
Shorthand
shorthand.com
Shorthand 是為網路創建沉浸式數位內容的首要平台。 Shorthand 的簡單編輯器可讓任何人在幾分鐘內創建、編輯和發布令人驚嘆的閱讀體驗 - 無需任何程式碼或網頁設計技能。現在，媒體、行銷和傳播團隊可以大規模創建沉浸式內容，從而推動更深入的受眾參與、更好的指標和更強大的品牌成果。速記使用戶能夠輕鬆協作。透過在速記工作區中組建您的團隊，您可以改善內容協作並加快交付速度。多個用戶可以無縫地協同處理一個內容，而不會造成任何中斷。此外，自訂主題意味著所有發布的內容都保持品牌特色。借助靈活的發布選項，用戶幾乎可以在任何地方發布速記內容 - 透過 AWS、他們的 CMS、速記託管或直接嵌入到他們的網站上。我們很自豪地說，我們的客戶（包括 BBC、Salesforce、聯合國兒童基金會、劍橋大學和曼城）在網路上發布了一些最具電影感和吸引力的內容。這包括從數位雜誌和長篇專題到內部通訊、品牌故事、部落格的一切——甚至是虛擬逃脫室！ Shorthand 帶來了可觀的投資回報，顧客不斷誇耀他們的參與度指標得到了根本性的改進。 Shorthand 成立於澳洲布里斯班，現已成為一家真正的全球性公司。我們是一群充滿藝術和愛心的極客，致力於幫助內容團隊建立世界上最令人印象深刻和最具影響力的數位內容。
InEvent
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InEvent 由活動專業人士和 A/V 專家組成，他們致力於突破網路研討會和活動技術的界限。我們的產品為企業公司提供卓越的體驗，賦予他們白標解決方案，透過軟體和硬體解決方案創建面對面、虛擬和混合活動。所有這些都由專門的 24/7 客戶服務支持，100% 都是人類。 InEvent 整合平台包括飯店和住宿、旅行和物流、網路廣播、即時參與、順利註冊、動態網路、強大的行銷自動化、客製化網站和行動應用程式、即時分析、高效能信標和 100 多個其他功能，提供互動和沈浸式體驗。我們已成功為超過 50,000 場活動和網路研討會提供服務，全球與會者超過 200 萬，串流媒體時長超過 60 多萬分鐘。無論您是舉辦網路研討會、虛擬實作會議或為期一個月的活動，我們靈活的解決方案都將幫助您實現理想的活動。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 讓您可以輕鬆建立個人化測驗、計算器、評估、競賽、表格/調查、推薦、投票和聊天機器人，從而更好地獲取、鑑定和吸引潛在客戶。無需開發人員或設計師！ Outgrow 擁有大量設計模板，這些模板針對移動設備、桌面設備和平板電腦進行了全面優化，並且可以輕鬆嵌入到您的廣告、網站、行動應用程式、社交媒體、簡訊和電子郵件通訊中。此外，還有超過1000 個預製內容片段和管道，經過優化以提高轉換率，因此您可以更改問題，進行一些調整，使其與您的品牌保持一致，並在幾分鐘內準備好您自己的交互式內容。
Navattic
navattic.com
Navattic 使上市團隊能夠立即建立互動式產品演示。我們協助數百個銷售和行銷團隊在整個銷售和行銷漏斗中推動以產品為主導的成長計畫： - 轉換網站訪客：透過新的 CTA 潛在客戶想要點擊的方式吸引更多合格的潛在客戶。 - 吸引和教育潛在客戶：為潛在客戶提供量身定制的以產品為主導的行銷活動，並立即實現價值。 - 提供可重複的演示：使非技術賣家能夠輕鬆自訂並大規模提供演示。在我們的網站上親自試用 Navattic：https://www.navattic.com/
Consensus
goconsensus.com
共識帶領世界進入了演示自動化的新時代。它的平台為您的買家在需要時需要什麼。然後，它通過對這些買家的獨特見解將您的收入團隊的影響倍增。結果，您會看到更快的近距離，更大的交易和更高的近距離率。 購買企業軟件是緩慢，令人沮喪和破損的。其專利的演示自動化平台可以解決此問題。它結合了最好的視頻，產品互動和發現自動化，為買家和客戶提供無與倫比的體驗。從C-Suite到最終用戶，其演示可以病毒地傳播，適應每個觀眾，揭示隱藏的利益相關者並回答關鍵問題。然後，他們每次點擊時都需要提供強大的數據，並需要回到您的團隊，從而使他們的影響倍增。 共識是一個產品體驗平台，可幫助上市團隊自動化演示，將浪費的演示從50％降低到5％，並將演示等待時間從14天減少到按需（將銷售週期）減少到68％。由Autodesk，Atlassian，Dell，Oracle，Salesforce和SAP等公司信任，共識在G2 Presales軟件中排名第一，並被認為是2025年的好地方。 超過50％的演示觀看了同一天分享，而下班後的13％，共識迅速參與，同時通過病毒內共享揭示了新的利益相關者及其優先事項。結果？更快的收入，不合格的演示和更好的見解。
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys 是一個安全的、基於雲端的數位和報告平台，旨在使投資數據和見解交付變得輕鬆。我們的解決方案為需要全自動且強大的投資報告系統、客戶入口網站和全球投資網站的人提供輕鬆的體驗。投資經理的數位和報告解決方案致力於幫助銷售和客戶服務團隊為投資者提供卓越的文件、報告和數位體驗。數位體驗客戶報告、銷售和行銷資料、數位體驗。透過單一出版物資料和內容儲存提供。本地化內容本地化內容和報告，以滿足國際監管要求的需要，並以盡可能無摩擦的方式支援分發流程。準備發布的數據 準備發布的數據。擁有一個包含所有資料、內容和材料的單一內容存儲，可以隨時在每個管道和每個媒體上發布並交付。滿足 ESG 增強報告的新需求 全部透過自助用戶介面在雲端進行管理。使我們的技術適用於各種類型的公司，無論規模大小。
Mediafly
mediafly.com
B2B 創造收入的第一站也是唯一一站 您的團隊吸引買家、幫助賣家做好準備、量化價值和持續優化績效所需的一切。一個模組化平台－大規模實現可預測的收入成長。
Foundry
foundryco.com
Foundry 的帳戶為基礎的行銷 (ABM) 平台在購買過程的每個階段協調行銷和銷售活動。在單一平台中，Foundry ABM 結合了基於帳戶的廣告、網路個人化和銷售啟動功能，以跨多個管道編排行銷活動。這些活動工具和分析在專有的人工智慧驅動的購買意圖引擎上運行，該引擎可在購買過程中評估帳戶興趣。 Foundry ABM 可以精心策劃 ABM 活動，以提高目標客戶的認知度、參與度和管道。要了解更多信息，請訪問 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：許多評論都是針對 Triblio 平台，即現在的 Foundry ABM。
StoryScale
storyscale.com
讓您的行銷和銷售以產品為主導。無需程式碼即可創建像素完美的產品演示。優化您在所有裝置上的演示體驗。 StoryScale 演示具有電影效果，具有動畫轉換和縮放。憑藉一流的頂級行銷網站交付和個人化銷售演示，StoryScale 為現代收入團隊提供了完整的演示自動化解決方案。 • 具有響應式交付和潛在客戶開發功能的網站產品導覽• 具有安全共享和外向交付的個人化銷售演示• 引導式非線性產品導覽路徑• 無需用於屏幕編輯和定制的代碼演示工作室•指南庫和螢幕互動•克隆即時應用程式或使用媒體截圖• Demo-lytics 來追蹤參與度和簡報效能• 影片、電子書、部落格和其他媒體的內容體驗我們相信人們應該獲得更好的數位購買體驗。這是一個簡單的哲學：想怎麼買就怎麼賣。
Tourial
tourial.com
Tourial 使進入市場的團隊能夠創建互動式演示和演示中心，並將其分發到任何地方。演示中心使您能夠比以往更快、更好地教育您的買家——從頻道的最頂端一直向下。這是一個個性化的內容中心，供您的潛在客戶找到他們需要的最重要的信息，與他們的團隊共享，並向您提供有關他們關心的內容的數據。在任何管道嵌入或分享您的互動式演示，更快轉換潛在客戶、影響管道並加快交易週期。
Storylane
storylane.io
Storylane 讓 B2B 行銷和銷售工程團隊捕捉他們的產品並創建引人入勝的演示和產品參觀。以下是 Storylane 可以幫助您的一些行銷和銷售用例： 行銷：產品導覽 - 您可以建立產品導覽並嵌入到您的行銷網站中。這將有助於推動 PLG 並增加通路中的合格銷售線索。 （PS：您也可以嵌入潛在客戶表單）電子郵件行銷活動 - 在電子郵件行銷活動中發送產品導覽，以展示產品的新功能或特定流程。銷售：演示留下 - 創建為您的潛在客戶定制的產品的引導式+可點擊演示，並將其作為演示留下來發送給他們。這將幫助您的冠軍買家內部化您的產品並加速交易。現場演示 - 在發現電話會議或各個 POC 階段展示 Storylane 演示。您的銷售代表可以接受培訓以遵循一致的簡報流程。售前：透過讓您的售前團隊能夠在幾分鐘內啟動新的演示來擴展您的演示功能。借助 Storylane，您將能夠幫助您的銷售團隊為每個買家提供個人化的簡報體驗，而無需像創建多個演示環境那樣傳統的複雜性。
Vev
vev.design
Vev 是專為開發人員、設計師和行銷人員打造的新型網頁創建平台。 Vev 將無程式碼和程式碼結合，幫助專業團隊在網路上發布他們最瘋狂的想法，並具有完全的創意和技術自由。 Vev 使領先的組織能夠增強其數位行銷材料並建立互動體驗。
Joomag
joomag.com
Joomag 是領先的內容體驗平台，用於大規模創建和分發高設計、個人化內容。利用人工智慧和內容自動化，Jomag 讓非創意人員能夠輕鬆地在所有裝置和媒介上製作和提供卓越的內容體驗。它透過提供可行的見解、發現讀者的興趣以及透過有針對性的活動和量身定制的建議重新吸引受眾來提高投資回報率。 自 2009 年以來，Jomag 為優化內容策略和推動有意義的參與提供全面的解決方案，受到全球 5,000 多家客戶的信賴。
Contentstack
contentstack.com
Contentstack 是無頭 CMS 的創建者，也是可組合數位體驗平台 (DXP) 類別的領導者。阿拉斯加航空、ASICS、Burberry、美泰、三菱和沃爾瑪等世界各地的標誌性品牌都投資 Contentstack，以在當今擁擠且競爭激烈的數位市場中脫穎而出，並獲得獨特的體驗優勢。 Contentstack 及其員工致力於為他們所服務的客戶和社區服務。該公司因其無與倫比的客戶關懷和透過 Contentstack Cares 計劃回饋全球的傳統而受到認可，其中包括對 Pledge 1% 和 Girls Who Code 的自豪支持。
Spott
spott.ai
要在網路上取得成功，您必須做好三件事。 1. 製作精彩的內容 2. 確保在受眾所在的頻道上發佈內容 3. 確保一旦激發了受眾的靈感，就可以讓他們透過互動進行轉化，從而根據這種靈感採取行動。 SPOTT 重點關注第三步。我們的價值主張：SPOTT 是一種解決方案，允許用戶透過使其在多通路環境中可操作和可衡量來從其發布的內容中獲得更多價值。 °) 圖像、pdf 和影片的可購物鏈接，獲取訂閱時事通訊、鏈接 pdf 文件或展示您的最新促銷活動。您可以輕鬆地為所有圖像和影片添加互動層。使您的影片、目錄和圖像具有互動性。加入號召性用語、標記產品、訂閱電子報並提高轉換率。借助 Spott，您可以添加互動式元素，使您的內容具有可操作性和可衡量性，從而從已發布的 pdf、圖像和影片中獲得更多收益。
Buttondown
buttondown.email
Buttondown 是建置和執行時事通訊的最簡單方法。 Buttondown 是一個小巧而優雅的工具，用於製作時事通訊。極簡的介面讓您輕鬆寫出精彩的電子郵件；自動化就像您希望擁有的編輯助理一樣，透過檢查拼字錯誤、損壞的連結或格式錯誤的圖像；便攜式訂閱小工具可讓您無論在何處託管網站都可以輕鬆增加受眾。然後 Buttondown 就不再妨礙你了。 Buttondown 的重點是速度和易用性，而不是複雜的功能集或強大的自動化。
involve.me
involve.me
現代客戶體驗工具可協助企業在客戶旅程的每一步中創建個人化互動，增加受眾參與度並收集更好的數據。透過include.me，使用者可以輕鬆建立和發布用於潛在客戶獲取的智慧登陸頁面和促銷資訊、用於潛在客戶資格和細分的測驗、表格和性格測試、用於銷售轉換的價格計算器和數字銷售助理以及用於衡量客戶體驗的產品和客戶滿意度調查。
Podia
podia.com
您的網站、電子郵件行銷和產品。一切都在一個屋簷下。成千上萬像您一樣的人使用 Podia 將他們的整個業務整合到一個平台中。波迪亞是免費的。隨著您的成長，它擁有您不斷成長所需的所有工具。
Beehiiv
beehiiv.com
存取電子郵件中可用的最佳工具，幫助您的新聞通訊以前所未有的方式擴大規模並實現盈利。
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