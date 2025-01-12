內容行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波蘭

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
「內容行銷軟體」是指一類軟體工具和平台，旨在幫助企業規劃、創建、發布、分發和分析用於行銷目的的內容。內容行銷是一種策略行銷方法，專注於創建和分發有價值、相關且一致的內容，以吸引和留住明確定義的受眾，最終推動有利可圖的客戶行動。
提議新的應用程式
Patreon
patreon.com
Patreon 是一個會員平台，讓藝術家和創作者可以輕鬆獲得報酬。數以千計的音樂家、播客、電玩開發者、漫畫創作者和其他人在 Patreon 上領取薪水。透過持續的資助，他們能夠花更多的時間以互動的方式吸引粉絲群，並繼續在網路上傳播數百萬人喜歡的美好事物。
Kajabi
kajabi.com
Kajabi 是一個一體化平台，透過提供簡單的解決方案，將他們的熱情、技能和經驗轉化為多樣化的收入來源，幫助創作者和企業家建立成功的線上業務。借助 Kajabi，任何人都可以建立豐富的線上課程、提供獨家會員資格、發展繁榮的社區、創建免費或訂閱播客、開發個人化的輔導體驗等等。借助 Kajabi，他們還可以獲得強大的分析、無縫的銷售和行銷工具、便利的付款選項以及無與倫比的客戶服務、教育和社群。
Ahrefs
ahrefs.com
阿赫夫斯私人有限公司Ltd. 是一家為行銷專業人士開發線上 SEO 工具和免費教育材料的軟體公司。 Ahrefs 一體化SEO 工具集可以幫助您： - 競爭對手研究：揭示競爭對手的自然關鍵字、反向連結策略和PPC 關鍵字- 連結建立：在您的利基市場中找到最強的反向連結機會- 關鍵字研究：獲得最大程度的相關關鍵字創意和看看排名有多難- 網站審核：查找您的網站存在哪些SEO 問題並了解如何解決它們- 內容研究：發現任何主題上最受歡迎的內容，並為您自己的內容找到最佳創意- 排名追蹤：追蹤您和競爭對手的搜尋排名 - 提及監控：每次您或您的品牌在網路上被提及時都會收到電子郵件提醒。 Ahrefs 資料庫擁有超過 110 億個關鍵字和超過 4000 億個索引頁面。這就是 Ahrefs 能夠為其用戶提供最大數據準確性的原因。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
ContentStudio
contentstudio.io
使用 ContentStudio 改進您的社群媒體和內容策略 - 企業、機構和行銷人員的終極動力來源。簡化您的內容創建流程並擴大您的線上形象。 ContentStudio 不僅僅是另一個工具；它是一個工具。它是一個完整的解決方案，可在所有社交和部落格平台上提升您的內容行銷。造訪我們的網站：https://contentstudio.io 為什麼選擇 ContentStudio？原因如下： 加快內容創建速度：利用 AI 將高品質內容的製作速度提高 10 倍，確保您的社群媒體管道始終充滿引人入勝的貼文。一體化平台：告別使用多種工具。 ContentStudio 將從內容發現到發布的一切都集中在一個屋簷下。發現熱門內容：保持領先。利用我們的先進演算法來發現與您的受眾產生共鳴的熱門話題。無縫團隊協作：輕鬆規劃和執行您的內容策略。在平台內與您的團隊或客戶無縫協作。輕鬆安排：自動化您的內容日曆。提前安排貼文並輕鬆保持一致的線上狀態。富有洞察力的分析：利用白標報告做出明智的決策。深入研究有意義的分析，了解有效的方法並完善您的策略。統一收件匣：在一個地方管理所有互動。跨頻道回覆評論和訊息，不錯過任何一個節拍。 ContentStudio 不僅僅是一個工具；它也是一個工具。它是您卓越數位化的合作夥伴。轉變您的社交媒體策略並體驗前所未有的成長。擁抱 ContentStudio 的強大功能，讓您的內容說話。
TextCortex
textcortex.com
TextCortex 將先進的 NLG 演算法與經過驗證的行銷實踐相結合，創建最佳的文案人工智慧軟體。 我們的人工智慧演算法經過數十億行文字的訓練，可以幫助行銷人員、電子商務企業家和撰稿人每天更好地利用他們的內容。 根據 DT2 Invest 和歐盟委員會的數據，TextCortex 是歐洲 200 家最熱門的早期人工智慧新創公司之一。透過我們的應用程式和目的驅動的方法，我們不僅減少了計算時間，還減少了對環境的影響。
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。 Bitly 是一家全球領先的 SaaS 公司，提供綜合平台，旨在讓線上分享的每個訊息都能與關鍵受眾建立聯繫並激發行動。 Bitly 的一體化連接平台使全球超過 570 萬月度活躍用戶和超過 50 萬名客戶（各種規模的個人、影響者、品牌和企業）能夠使用品牌連結、自訂二維碼和連結生物解決方案作為吸引受眾並提供關鍵通知、資訊和體驗的值得信賴的平台。 Bitly 很榮幸獲得 Great Place to Work® 的認證，這是工作場所文化和員工體驗的全球權威機構，事實證明，它可以提供市場領先的收入、員工保留率和增強的創新能力。
Similarweb
similarweb.com
透過對電子商務、出版商和廣告商前景的 360° 數位洞察，更聰明地進行銷售。透過Similarweb獨特的流量和參與度數據，您可以全面了解潛在客戶的數位策略和績效的每個部分，使您能夠找到新的機會並製定獲勝的宣傳方案。 - 從Sameweb 超過1 億個網站的資料庫中尋找與您的理想客戶資料相符的潛在客戶- 透過潛在客戶豐富向潛在客戶添加更多相關數據點，從而加強您的管道品質並優先考慮外展-監控您的帳戶以掌握新業務和追加銷售業務帶有警報的機會- 深入了解您的潛在客戶的數位績效和策略，以更好地了解您的解決方案如何提供幫助- 透過可信任數據支援的客戶獨特的見解來改善您的客戶回應- 透過決策者的直接聯絡資訊直接與他們聯繫
RELAYTO
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你如何讓自己的滿足感提升 100 倍？ RELAYTO 是排名第一的互動式體驗平台，可將靜態內容（PDF、MP4、圖像）轉換為引人入勝的互動式體驗，使觀眾能夠選擇自己的路徑並進行自我教育。查看我們自己的 RELAYTO 支援的購買體驗，該體驗最初是傳統的演示。 >> https://rla.to/pitch << 只需將您的PDF 和簡報（並添加任何支援內容、文字、網路/社交內容、圖像、視訊和音訊）到我們直覺的建構器中即可分配互動式元素並發布供您的團隊在桌面和行動螢幕上即時查看。透過 RELAYTO，您可以創建無限數量的公共和私人互動體驗，並配備安全性、權限和使用者管理來控制誰有權存取您的內容。指標提供有關 360 度數位肢體語言、活動和意圖的見解，總結觀眾花費時間的時間和地點，以便您可以確定外展工作的優先順序……並不斷改進您的內容。從電子書和白皮書到推廣和提案，RELAYTO 是讓您現有內容引人入勝且富有洞察力的最簡單方法。 https://relayto.com/showcase
Showpad
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Showpad 是世界領先的支援作業系統 (eOS™)，它使銷售和行銷團隊圍繞高影響力的買家互動進行協調，同時產生持續提高轉換率所需的見解。底線影響：賣家透過 Showpad 更快達成更多交易。 Showpad 的核心銷售內容管理引擎使收入團隊能夠創建一個精心策劃的一站式商店，以大規模尋找、管理和分發高影響力的內容。對於行銷人員而言，Showpad 讓團隊圍繞最新的品牌內容與正確的治理保持一致，以提高內容採用率，並提供漏斗底部的見解，以便團隊可以在正確的內容上投入更多資金。支援從業者使用該平台來推動跨職能協調並制定可擴展的、有針對性的培訓活動。賣家可以獲得所有合適的資源，將自己定位為當今採購團隊值得信賴的顧問。採購團隊受益於賣家，他們能夠更好地了解他們獨特的挑戰，並將他們與他們的投資組合中正確的解決方案聯繫起來。 Showpad 與 50 多個國家/地區各種規模和成熟度的組織合作，以支援跨收入團隊的策略協調和效率。從中小企業到陶氏化學、通用電氣、Honeywell、強生和可口可樂 EuroPacific Partners 等企業品牌，Showpad 都是經過驗證的收入加速器。 Showpad 總部位於伊利諾州芝加哥和比利時根特，擁有多元化的全球員工隊伍。
Hubilo
hubilo.com
舉辦更好的活動來推動實際收入。 每一次活動都是增加收入的機會—無論發生在哪裡。優先考慮來自單一平台的管道，包括網路研討會、觀看聚會、演示、會議和可轉換的現場活動。
Allego
allego.com
Allego 是現代創收軟體的領先供應商。 GO 是 Allego 的現代收入支援平台，匯集了銷售、支援和行銷團隊，在一個綜合平台上提供 B2B 買家所需的體驗。憑藉其專利技術，GO 平台可確保收入團隊策劃正確的內容，讓銷售團隊充滿信心地獲勝，並在正確的時間以正確的方式與買家互動，以實現更快的銷售週期和更大的收入。 Allego 是四分之一道瓊工業平均指數公司、美國15 家最大銀行中的5 家、8 家最大保險公司中的4 家、全球5 家最大醫療器材公司中的4 家、10 家最大財富管理公司中的6 家值得信賴的選擇， 5 家最大的資產管理公司中的 5 家，以及許多其他全球企業。請造訪 Allego.com，以了解有關贏得賣家和買家的收入支援的更多資訊。無論是透過非同步視訊相互提供回饋，還是透過人工智慧支援的輔導和點對點協作提高技能，近 100 萬專業人士正在使用 Allego 徹底改變他們的入職、培訓、協作和銷售方式。在 allego.com 上了解有關 Allego 和我們正在打造的運動的更多資訊。
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai 的使命是使視覺內容民主化，以獨特的方式結合品牌社群和生成人工智慧的力量。正在申請專利的 VisualGPT 平台允許品牌大規模搜尋、發現、管理、創建、重新生成、分發和協作視覺內容。品牌現在可以在付費廣告、客戶購買體驗、網站參與和社群媒體活動中部署視覺內容，而所需的時間和成本卻很少。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
Smint.io
smint.io
您的品牌入口網站、媒體中心、新聞入口網站、Aprimo、Box、Bynder、CELUM、Cloudinary、Google Drive、Picturepark、SharePoint / OneDrive、Tenovos、Thron、DAM / 數位資產管理和多個來源的內容購買入口網站。 當內容充滿活力時，企業就會蓬勃發展。立即啟動您的內容！
Live Center
livecenter.com
Live Center 是一種靈活的即時部落格解決方案，可吸引受眾、吸引讀者並讓編輯團隊能夠無縫、有效地提供即時即時新聞報導。 Live Center 與其他新聞編輯室技術集成，簡化了工作流程。用戶可以完全控制其實時部落格的設計，並能夠創建自訂的貼文視覺效果和元素，例如記分板、選舉結果計數器等。 Live Center 的動態消息可輕鬆嵌入文章、新聞入口網站、應用程式或首頁。 主要特點： * 完全可自訂的部落格設計 * 社群媒體自動化尋找與發佈內容 * 輕鬆創建您自己的自訂貼文視覺效果和元素，以提高讀者參與度 * 直接在編輯器中快速建立互動式圖表和圖形 * 直覺的介面，帶有響應式編輯器，可提供帖子的即時預覽 * 與體育數據、市場數據等進行第三方集成 * 根據貼文的內容、優先順序和分類自動對貼文進行暗示性標記 * 自動即時部落格摘要，在儀表板視圖中為讀者提供即時部落格文章中涵蓋最多的主題的儀表板。 * 透過專門管道向數十萬讀者即時發布帖子 * 與現有 CMS 和任何媒體庫或系統集成 * 支持貨幣化策略
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社群媒體管理解決方案，適用於擁有多個地點和個人資料的企業。透過一個集中平台管理您的所有發布、廣告、參與、評論和報告 MavSocial 為多地點企業提供了一種獨特的能力，可以快速、輕鬆地創建針對地理的 Facebook 廣告。 MavSocial 支援 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
Curatora
curatora.io
Curatora 讓客戶可以立即發現、策劃和分發目標受眾想要閱讀的一流相關內容。
Walls.io
walls.io
Walls.io 是一款一體式社交牆解決方案，可讓您在易於自訂的來源中收集、整理和顯示內容。您可以從多個社群媒體平台收集內容，或讓觀眾直接將內容發佈到您的牆上。您還可以將自訂貼文新增至摘要中，並在受眾內容和品牌內容之間創建良好的組合。社群牆是利用用戶生成內容的力量並吸引受眾的好方法。您可以在私人和公共活動、您的網站或商店或辦公室的展示中使用它。可能性是無限的！
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver 可以輕鬆安排永無止境的內容、提高參與度並傾聽客戶對您和競爭對手的印象。
Quuu
quuu.co
Quuu 是您在社群媒體上自動分享的優質內容的第一個來源。內容策劃讓您在社群媒體上脫穎而出。這是為追隨者提供價值和一致性的一種方式。然而，正確執行此操作是一個耗時的過程，因此使用 Quuu 自動化此操作可以為您節省寶貴的時間來處理其他事情。 Quuu 是唯一可管理 500 多個興趣類別內容的工具，這意味著您始終可以在 Facebook、LinkedIn 和 Twitter 上與受眾分享相關貼文。
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter 透過自動化現有行銷自動化軟體（例如 Marketo、Pardot 或 Eloqua）發送的部落格、新聞和 RSS 電子郵件，為 200 多家 B2B 公司增加了網站流量。
Vable
vable.com
Vable 是一個資訊管理平台，可讓您聚合、過濾並向您支援的人員提供客製化內容。 借助 Vable，資訊專業人員可以監控無盡的來源，並為您的組織所需的所有新聞和資訊建立自訂資料庫。
SpidWit
spidwit.com
Spidwit 尋找並整理網路上的內容。它在數千個最佳網站中進行搜索，以提供行業特定的高品質新聞、影片、圖像和報價，從而節省時間和精力。
Re4m
re4m.io
Re4m 是一個基於雲端的創意平台，可讓品牌團隊、設計師和本地行銷人員大規模規劃、製作和發布鼓舞人心的高效能內容和創意活動。 Re4m 由經驗豐富的行銷從業人員團隊打造，簡化了從最初想法到發布和推廣內容的脫節且繁瑣的創意製作流程。 Re4m 的核心是一個視覺協作引擎，它使企業、團隊和個人能夠對所有類型的內容（數位視訊、pdf、圖像、即時網站、設計文件等）提供即時互動回饋。一旦內容正確、合規並獲得批准，Re4m 就會提供閉環流程，使內容能夠發佈到第三方解決方案。
EasyContent
easycontent.io
EasyContent 是領先的內容營運平台，提供自動化工作流程、即時協作和進階內容管理，以高效簡化內容流程。我們注重使用者體驗，讓平台的使用簡單有效率。針對特定用戶需求進行客製化是有助於提高用戶參與度的主要方面之一。我們提供 SEO 工具，幫助用戶提高其內容在搜尋引擎上的可見度。該平台支援多種內容格式。此外，客戶支援和教育資源的可用性使用戶可以輕鬆解決問題並提高他們的寫作技能。該平台非常適合從事同一專案的團隊，因為它使他們能夠在一個地方管理所有步驟。
Blogely
blogely.com
Blogely 是關於全面的研究、無縫的寫作體驗、完整內容的包羅萬象的組織、適合非技術人員的簡單頁面 SEO、方便地訪問抄襲掃描程序，當然還有在 CMS（WordPress、Ghost、Medium、等）平台。它透過更有效率地組織部落格內容和搜尋引擎優化，幫助部落客自然地增加網站流量。
Fugo
fugo.ai
Fugo 是一款基於雲端的智慧數位看板內容管理軟體 (CMS)，讓任何規模的企業都可以輕鬆遠端管理從小到大螢幕網路的內容。憑藉現代且友善的使用者介面，控制 1 或 100 個螢幕非常簡單。
Juicer
juicer.io
Juicer 是首選社群媒體聚合工具，使企業和個人能夠在其網站上無縫策劃和展示社群媒體內容。 它可以輕鬆地從各種社交帳戶中提取內容，包括 Instagram、Facebook、TikTok、LinkedIn、X/Twitter、YouTube 等。透過簡單的設定和自訂選項，Juicer 的社交牆使用戶能夠在其網站上展示精選的、品牌的和用戶生成的內容。 該工具提供了用於內容控制的審核過濾器，並包括用於即時洞察社交參與的高級分析儀表板，使其成為跨平台集中和增強品牌知名度的綜合解決方案。 榨汁機的好處： - 成熟可靠的解決方案，擁有十年的行業經驗 - 與 15+ 社交媒體平台無縫集成 - 輕鬆設定提要和帳戶，確保直覺、快速的管理 - 透過審核和過濾選項完全控制內容 - 客製化設計，與品牌獨特的美學相協調 - 選擇預先設計的主題，確保一致且有吸引力的提要外觀 - 透過自動內容更新進行放手管理，提高效率 - 用於追蹤用戶參與度和提要效能的高級分析工具 - 適用於企業和個人的多功能計劃以及企業計劃的即用即付定價模式 - 可自訂的小部件和 API 支持，可與其他網站和應用程式無縫集成
EX.CO
ex.co
EX.CO 是一個屢獲殊榮、發行商優先的視訊技術平台，使發行商能夠擁有自己的視訊內容和貨幣化策略，以實現最大收益。
Automata
byautomata.io
Automata 的內容豐富平台可協助行銷人員將部落格文章、白皮書、網路研討會和案例研究等內容轉變為多個附加內容，以便以各種格式在多個管道中重新利用和分發。
Practina
practina.com
Practina 是一款人工智慧社群媒體行銷工具，可協助企業在多個平台上建立強大的影響力並擴大影響力。 Practina 涵蓋社群媒體行銷的各個方面，從自動貼文建立到安排貼文、建立智慧廣告活動以及瞄準理想受眾。 Practina 為企業實現社群行銷自動化，並提供經過驗證的結果。隨著社群媒體改變我們的生活，Practina 繼續透過瞄準正確的受眾並建立真正的參與來幫助企業取得成功。
The Juice
thejuicehq.com
覆蓋面更大，工作量更少。 停止在過時的內容聯合平台和乏善可陳的活動上浪費金錢。 The Juice 擁有一群敬業的銷售和行銷專業人士，將您的內容在正確的時間呈現給正確的人。在 The Juice 上傳播您的內容，尋找影響力和共鳴。
UpContent
upcontent.com
透過精選內容建立信任並加深關係。一種更好的方式來發現、合作和分發相關第三方內容，有助於將潛在客戶轉變為忠實客戶。 UpContent 正在申請專利的技術有助於將搜尋內容所花費的時間平均減少 65%，並且既可以作為獨立應用程式使用，也可以作為首要的 Hootsuite 內容來源和串流使用。 UpContent 的建議被世界各地的行銷人員用來推動他們的社群媒體、電子郵件行銷和網站轉換工作，並支持他們的原創內容創作。該技術提供了一系列計劃，旨在以適合您預算的價格點僅提供所需的功能。
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it 提供的軟體和技術使內容發布更加省時，並對企業內部的行銷和知識共享產生影響。我們也幫助數百萬專業人士、行銷人員和商業情報官員進行日常管理和內容監控。 - Scoop.it Enterprise 被數千家企業用來管理內容行銷（包括 SEO、流量和潛在客戶生成）和商業智慧的內容管理。 Scoop.it Content Enterprise 也有助於以有影響力的方式在組織內分享內容。 - Scoop.it 策展服務幫助數百萬個人和專業人士發展他們的線上思想領導。該解決方案允許展示專業知識並透過整合的社交共享產生流量。自2011年推出該服務以來，每年已有800萬用戶發布數千萬條內容，吸引數億讀者。
Paper.li
paper.li
透過 Paper.li 個人行銷平台，您可以在幾分鐘內透過自己的手機完成行銷團隊的工作。您將獲得每日個人化內容、新網站、社交日程安排和簡單的電子報創建器。
Storylane
storylane.io
Storylane 讓 B2B 行銷和銷售工程團隊捕捉他們的產品並創建引人入勝的演示和產品參觀。以下是 Storylane 可以幫助您的一些行銷和銷售用例： 行銷：產品導覽 - 您可以建立產品導覽並嵌入到您的行銷網站中。這將有助於推動 PLG 並增加通路中的合格銷售線索。 （PS：您也可以嵌入潛在客戶表單）電子郵件行銷活動 - 在電子郵件行銷活動中發送產品導覽，以展示產品的新功能或特定流程。銷售：演示留下 - 創建為您的潛在客戶定制的產品的引導式+可點擊演示，並將其作為演示留下來發送給他們。這將幫助您的冠軍買家內部化您的產品並加速交易。現場演示 - 在發現電話會議或各個 POC 階段展示 Storylane 演示。您的銷售代表可以接受培訓以遵循一致的簡報流程。售前：透過讓您的售前團隊能夠在幾分鐘內啟動新的演示來擴展您的演示功能。借助 Storylane，您將能夠幫助您的銷售團隊為每個買家提供個人化的簡報體驗，而無需像創建多個演示環境那樣傳統的複雜性。
Tourial
tourial.com
Tourial 使進入市場的團隊能夠創建互動式演示和演示中心，並將其分發到任何地方。演示中心使您能夠比以往更快、更好地教育您的買家——從頻道的最頂端一直向下。這是一個個性化的內容中心，供您的潛在客戶找到他們需要的最重要的信息，與他們的團隊共享，並向您提供有關他們關心的內容的數據。在任何管道嵌入或分享您的互動式演示，更快轉換潛在客戶、影響管道並加快交易週期。
StoryScale
storyscale.com
讓您的行銷和銷售以產品為主導。無需程式碼即可創建像素完美的產品演示。優化您在所有裝置上的演示體驗。 StoryScale 演示具有電影效果，具有動畫轉換和縮放。憑藉一流的頂級行銷網站交付和個人化銷售演示，StoryScale 為現代收入團隊提供了完整的演示自動化解決方案。 • 具有響應式交付和潛在客戶開發功能的網站產品導覽• 具有安全共享和外向交付的個人化銷售演示• 引導式非線性產品導覽路徑• 無需用於屏幕編輯和定制的代碼演示工作室•指南庫和螢幕互動•克隆即時應用程式或使用媒體截圖• Demo-lytics 來追蹤參與度和簡報效能• 影片、電子書、部落格和其他媒體的內容體驗我們相信人們應該獲得更好的數位購買體驗。這是一個簡單的哲學：想怎麼買就怎麼賣。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Consensus
goconsensus.com
Consensus 是世界頂尖公司用來擴大預售規模、擴大銷售團隊並增強購買體驗的智慧演示自動化平台。售前和技術銷售團隊會自動執行重複的產品演示，使他們能夠將時間重新分配給更高價值的活動。買家可以獲得更好的體驗——透過根據他們想要看到的內容量身定制的數位、互動式和隨選視訊簡報來引導他們。這會自動發現利害關係人並消除不合格的演示，從而將銷售週期大幅縮短 29% 至 68%，並將成交率提高高達 44%。其工作原理如下： - 銷售代表向客戶發送演示連結 - 客戶選擇對他們最重要的主題 - 共識根據這些選擇創建自訂演示，並包括每個主題的支援內容（由銷售代表預先選擇） - 客戶共享與其他利益相關者的演示連結-銷售代表可以報告每個觀點、每個份額、每個利益相關者的優先事項-現在銷售代表知道參與購買決策的每個人買家受過更多教育，更加自信，從而更容易進行促銷和銷售代表。
Navattic
navattic.com
Navattic 使上市團隊能夠立即建立互動式產品演示。我們協助數百個銷售和行銷團隊在整個銷售和行銷漏斗中推動以產品為主導的成長計畫： - 轉換網站訪客：透過新的 CTA 潛在客戶想要點擊的方式吸引更多合格的潛在客戶。 - 吸引和教育潛在客戶：為潛在客戶提供量身定制的以產品為主導的行銷活動，並立即實現價值。 - 提供可重複的演示：使非技術賣家能夠輕鬆自訂並大規模提供演示。在我們的網站上親自試用 Navattic：https://www.navattic.com/
InEvent
inevent.com
InEvent 由活動專業人士和 A/V 專家組成，他們致力於突破網路研討會和活動技術的界限。我們的產品為企業公司提供卓越的體驗，賦予他們白標解決方案，透過軟體和硬體解決方案創建面對面、虛擬和混合活動。所有這些都由專門的 24/7 客戶服務支持，100% 都是人類。 InEvent 整合平台包括飯店和住宿、旅行和物流、網路廣播、即時參與、順利註冊、動態網路、強大的行銷自動化、客製化網站和行動應用程式、即時分析、高效能信標和 100 多個其他功能，提供互動和沈浸式體驗。我們已成功為超過 50,000 場活動和網路研討會提供服務，全球與會者超過 200 萬，串流媒體時長超過 60 多萬分鐘。無論您是舉辦網路研討會、虛擬實作會議或為期一個月的活動，我們靈活的解決方案都將幫助您實現理想的活動。
Vestorly
vestorly.com
Vestorly 的內容管理引擎使組織能夠在正確的時間向正確的人發現、過濾和個人化正確的內容。
Seobility
seobility.net
Seobility 是一款用於提高網站排名的一體化 SEO 工具。 Seobility 提供全面的頁面 SEO 審核、反向連結分析和連結建立工具，以及排名追蹤。用於內容優化的 TF*IDF 工具和關鍵字研究工具等其他工具完善了 Seobility 一體化 SEO 軟體。頁面SEO審核：抓取網站的所有連結頁面，收集並清楚顯示頁面優化的錯誤或問題。每個分析都包含有關如何解決問題和最佳化的詳細資訊和提示。為了持續審查網站並追蹤優化進度，可以安排定期抓取。 Seobility 在每次抓取後提供詳細報告，並在出現嚴重問題時通知使用者。反向連結分析：有關網站反向連結、錨文本、引用網域等的詳細報告。見解。競爭對手分析和連結建設建議完成了這個模組。排名追蹤：每日更新您的關鍵字的桌面和行動 Google 排名數據。使用關鍵字標記等高級功能，例如分析類別或本地化結果。透過監控競爭對手的表現來關注他們。 Seobility SEO 軟體的設計明確地關注品質和可用性。 Seobility 適合 SEO 專業人士以及 SEO 初學者。
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly 是市場領先的連結管理平台，允許使用者品牌化和縮短自訂 URL。 Rebrandly 幫助各種規模的公司安全地管理和衡量其連結參與度、提高品牌知名度、提高轉換率並追蹤高級分析。 成立於2015年，總部位於美國，在羅馬和都柏林設有辦事處。 Rebrandly 為全球數百萬用戶和全球品牌提供服務，包括 Versace、豐田、PayPal 和 Zillow。對於進階用戶和自訂項目，Rebrandly 是市場上最先進且可擴展的連結管理平台。 Rebrandly 提供了一套很棒的 AP 和專家工程師的支持，以便圍繞鏈接（短信、交易消息、附屬機構和影響者、單點登錄、oAuth 等）構建小型和大型項目。其他相關功能： * UTM 建構器 * 連結重定向 * 移動深度鏈接 * URL條件路由 * 開啟圖形控件 * 重塑人工智慧品牌 * 連結分析 * 可自訂的報告 * 多個席位、權限和工作空間管理 * 多域名管理 透過 Rebrandly，您可以在上網時直接透過瀏覽器擴充功能建立和分享品牌連結。然後，他們將其儲存在您的儀表板中，您可以在其中使用我們一流的工具套件來衡量結果。您可以直接透過 Rebrandly 註冊新域名，從 2,000 多個擴展名中進行選擇 - 從 .link 到 .shop 以及介於兩者之間的所有擴展名。他們負責所有設置，讓您只需幾分鐘即可開始共享品牌連結。品牌連結令人難忘、可發音且完全可自訂。透過品牌鏈接，公司可以提高其品牌知名度，因為品牌名稱嵌入在鏈接中 - 即使它被其他人共享。它們提高了連結信任度，事實上，與通用短 URL 相比，品牌連結可以幫助將點擊率提高高達 39%。
SE Ranking
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SE Ranking 是一個強大的 SEO 工具包，最適合中小型代理商和內部團隊。獨特且先進的資料集可協助 SEO 專業人員制定和執行有效的 SEO 策略。 SE Ranking 提供專用工具來自動化每個主要 SEO 任務，包括關鍵字和競爭性研究、內容創建和優化、技術網站審核、頁面優化、反向連結分析和監控、位置追蹤、本地 SEO 等。 SE Ranking 利用 AI 和 NLP 技術為使用者提供獨特的見解和建議。提供高品質、準確的數據是SE Ranking的首要任務之一，SE Ranking團隊不斷擴展數據集並微調數據處理演算法，以提供用戶可以依賴的數據。團隊可以從 SE Ranking 的自動報告、白標和協作專案管理中受益。大多數訂閱方案包括為團隊成員提供的額外使用者席位和無限的項目，以滿足所有客戶的需求。 SE Ranking 的 Agency Pack 專為中小型行銷機構設計，提供無限的報告、潛在客戶生成小部件、WL 和額外的客戶席位，以幫助機構更好地展示其可交付成果。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot 是一款社群媒體行銷自動化工具，可協助您安排和分析社群媒體行銷活動，進而提高社群媒體效率和覆蓋範圍。 1) 您可以使用 SocialPilot 連接超過 9 個社群媒體網絡，例如 Facebook、Twitter、Instagram、Google My Business、LinkedIn、Pinterest、Tumblr、TikTok 和 VK。 2) 只需一個 SocialPilot 帳戶即可分享多達 500 個貼文並連結 100 多個個人資料。 3) 使用社群收件匣管理您的社群媒體對話。 4) 在您的 SocialPilot 帳號中新增最多 10 位團隊成員，以使用團隊協作功能委託分享和排程。 5) 使用大量計劃功能上傳 CSV，一次規劃 100 個貼文。 6) 一次為個人社交帳戶建立客製化帖子，並提及其他 Facebook 和 Twitter 個人資料以提高參與度。 7) 透過易於理解的社群媒體分析和報告來分析您的社群媒體行銷活動。 8) 使用社群媒體行事曆直觀地查看您安排的時間和內容。 9) 永遠不要忽略新的內容創意，策劃內容建議並將其儲存為草稿以供以後使用。新增精選內容和 RSS 來源以實現永無止境的佇列。 10) 無需再等待客戶的社交媒體帳戶憑證 - 只需邀請他們並使用客戶管理功能輕鬆管理他們的社交帳戶。 11) 使用 SocialPilot 提供的 URL 縮短器創建您自己的定製品牌域，以獲得更高的可見性和識別度，並刪除長的、不需要的、難看的 URL。 12) 在您安排 Facebook 貼文時立即宣傳。
Botify
botify.com
Botify 可以幫助您發現那些錯失的機會，並將其轉化為可獲利的業務成果，這一切都在一個專為您的企業網站的規模、規模和複雜性而構建的平台中。從自然搜尋過程的每個階段獲取洞察，透過優先操作和警報節省時間並降低風險，並透過自動化關鍵 SEO 任務來最大限度地利用資源。
NexMind
nexmind.ai
NexMind 是一個基於人工智慧的內容產生器和 SEO 自動化平台。它使用 NLP 和語義推薦在一分鐘內創建優化的長格式和短格式內容。為目標受眾提供個人化內容，提高網站流量並超越競爭對手。 NexMind 不僅是企業主的完美解決方案，也是想要快速產生和優化高品質內容的行銷代理商和文案撰稿人的完美解決方案。我們的目標是創建更聰明的搜尋機器人（稱為 SEO 自動化軟體），以簡化 SEO 流程。我們提供企業SEO平台，幫助品牌提升網站排名並提高知名度。
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo 是一款可在 Windows、iOS 和 Android 裝置上使用的 AI 頭像影片產生器。在幾分鐘內輕鬆將文字轉換為超過 120 多種聲音和語言的專業發言人影片。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能夠推動轉換的連結縮短工具。透過輕鬆地將號召性用語嵌入您共享的每個頁面中，可以在任何地方顯示您的訊息。免費將您的追蹤者轉化為用戶和客戶。
Ubersuggest
neilpatel.com
高級：將冰冷的潛在客戶轉變為滿意的客戶的簡單流程（帶有自動轉換管道和序列）。
KAWO
kawo.com
KAWO是中國領先的營銷SaaS廠商之一，致力於打造最人性化的軟體平台，賦能中國社群媒體團隊成就輝煌。它為行銷團隊提供了一個有效協作、規劃、管理和分析微信、微博、抖音和快手內容的中心樞紐；中國四大社群媒體管道。其在當地社交媒體環境、客戶洞察和法規方面無與倫比的專業知識已幫助超過 500 個全球品牌在中國社交媒體平台上取得成功。
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead 是一款 SaaS 工具，使影響者、品牌和出版商能夠利用其內容產生銷售。
InPowered
inpowered.ai
inPowered 的人工智慧平台使品牌能夠最大限度地提高內容行銷投資回報率。在人工智慧和多年的機器學習的支持下，他們的內容智慧和內容分發解決方案允許行銷人員收集專有數據並使用它來推動真正的投資回報率- 積極改變品牌認知，增加現場採取的行動，潛在客戶開發和用戶參與。
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus 是一個一體化的創意和行銷平台，旨在簡化工作流程並為行銷團隊提供可擴展的行銷策略。 它提供了一套全面的功能，涵蓋從管理和協作到創建、分發、分析和應用程式。 Creatosaurus 的顯著功能之一是其人工智慧內容編寫器，它允許用戶在幾分鐘內產生大規模的行銷副本。 它還提供了一個易於使用的設計編輯器，用於創建漂亮的圖形，具有拖放功能以及對免費庫存圖像和模板的存取。該平台包括一個主題標籤管理器，可幫助用戶查找和管理主題標籤以優化其社交媒體工作流程，以及一個報價查找器，允許用戶搜尋和保存報價以供以後使用。 它還提供了跨不同平台安排社交媒體貼文的能力。 Creatosaurus 專為擁有分散式團隊和全球創意人員的公司而構建，為創作者和行銷人員提供集中的工作空間。 它旨在透過在一個地方提供一系列工具和功能來將生產力和創造力結合起來，從而實現高效協作並改善整個故事講述過程。該平台得到與其他流行應用程式深度整合的支持，允許用戶連接他們最喜歡的工具並掌控自己的工作。 它的設計是用戶友好的，為每個團隊成員提供透明和簡單的體驗。 Creatosaurus 被世界各地的影響者、創作者、出版商、新創公司和品牌用作行銷策略的強大工具。 它旨在為所有創意和行銷需求提供完整的解決方案，讓用戶專注於講述有影響力的故事，而平台則負責其他一切。
1World Online
welcome.1worldonline.com
1World 的平台包含投票、測驗、調查和辯論等應用程序，以提高參與度和收入機會。
Vev
vev.design
Vev 是一種新型網頁建構器，使團隊能夠以完全的創意和技術自由來實現他們最令人興奮的網路概念。