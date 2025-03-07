Lokalise

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Lokalise 是成長最快的人工智慧翻譯管理系統，具有簡潔明了的 UI/UX 和適當的定價，受到全球數千家公司的信賴。 作為一個真正的多平台軟體，Lokalise 允許敏捷團隊將所有數位資產轉換到一個地方：網路和行動應用程式、遊戲、其他軟體、行銷和其他文件等。 當 KPI 包括縮短上市時間和降低成本，以及透過重複任務的自動化消除疲勞和挫折感時，Lokalise 效果最佳。 透過 Lokalise，您可以： ✓ 利用 AI 的才華提升您的內容。在幾秒鐘內獲得上下文感知的、無可挑剔的翻譯。翻譯、縮短、改寫、優化 SEO 等等。 ✓ 翻譯您的在地化檔案（.xml、.strings、.json、.xliff 等）。 ✓ 與您的內部團隊、自由工作者、社群、合作夥伴機構或較大的 LSP 進行翻譯。 ✓ 從機器翻譯引擎（Google、DeepL）取得即時結果 ✓ 建立包含任務和自訂翻譯狀態的高階在地化工作流程 ✓ 在一個平台上協作並管理所有軟體在地化專案。 ✓ 將翻譯整合到開發和部署流程中。 ✓ 使用預先定義的自訂規則、API 設定自動化工作流程，並使用 Webhook 或與其他服務（GitHub、Slack、JIRA、Sketch 等）整合。 ✓ 新增螢幕截圖以自動識別文字並與項目中的文字字串進行比對。 ✓ 將草圖畫板上傳到 Lokalise，或在 Figma 或 Adob​​e XD 與 Lokalise 之間交換螢幕截圖，並允許翻譯人員在開發開始之前開始工作。 ✓ 即時預覽翻譯在您的網路或行動應用程式中的外觀（iOS SDK 即時編輯模組）。 ✓ 集中您的翻譯內容並與產品和行銷團隊分享工作區，他們能夠從各個地點（GitHub、GitLab、Bitbucket、WordPress、Contentful、Intercom Articles 等）提取內容 Lokalise 的主要受眾包括開發人員、專案/產品/在地化經理、行銷人員、客戶服務人員、設計師和翻譯人員： * 開發人員 - Lokalise 是由開發人員為開發人員創建的。因此，精通技術的團隊可以看到我們的 API、CLI、文件和其他工具非常全面且直覺。 * 經理 - 管理您的在地化流程並使其持續進行。將任務指派給翻譯人員，透過為所有協作者添加螢幕截圖或評論來提供上下文資訊。同時，透過一個儀表板追蹤他們的進度。 * 行銷人員 - 簡化並加快您的在地化流程。建立個人化、有影響力的行銷活動並立即啟動您的 GTM 計劃。 * 客戶服務 - 透過即時聊天翻譯和多語言知識庫文章，以客戶的母語為他們提供支援。讓您的服務台走向全球。 * 翻譯員 - 利用最具創新性的翻譯平台來加快您的工作速度並提高您的能力。利用眾多 CAT 功能：翻譯記憶庫、上下文編輯器、術語表、預翻譯功能等等。 * 設計師 - 可以透過與 Sketch、Figma 和 Adob​​e XD 整合來填充和審查不同語言的設計。在流程的早期發現並修復與翻譯內容的契合度有關的任何設計錯誤，可以為設計人員節省很多麻煩，並顯著縮短產品發佈時間。