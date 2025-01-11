申請人追蹤系統 - 最受歡迎的應用程式 - 巴基斯坦

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
申請人追蹤系統 (ATS) 是招募人員、人力資源團隊和招募經理用來簡化尋找、篩選和管理求職者的流程的軟體工具。這些系統使企業能夠創建和分發職位發布、分析履歷中的相關資訊、安排面試以及收集候選人詳細資訊（包括求職信和推薦信）。他們還自動執行諸如面試安排、通知候選人後續步驟以及發送警報等任務。 ATS 解決方案在追蹤招募時間和招募成本等招募指標方面發揮著至關重要的作用，使公司能夠優化其招募流程並提高招募軟體的投資回報。 領先的申請人追蹤軟體通常與更廣泛的招聘功能集成，例如工作委員會和職業網站發布、候選人搜尋、簡歷解析、員工推薦評估、申請人篩選、招聘營銷、面試安排、候選人關係管理、入職和招募數據分析。一些 ATS 平台還可能包括候選人關係管理功能，可協助招募人員透過電子郵件行銷、日程安排和持續溝通等功能主動識別和培養潛在候選人。
提議新的應用程式
Breezy HR
breezy.hr
您和您的團隊將使用的現代化、輕鬆的端到端招募產品。 Breezy 簡化了您的整個招募流程；透過自動執行職缺、招募廣告、面試安排和後續等手動任務，讓您有更多時間與候選人聯繫。我們獨特的視覺化通路管理方法將提高您的招募流程的生產力。簡單的拖放介面意味著團隊中的任何人（所以，每個人！）都將在幾分鐘內啟動並運行，而輕鬆任務可確保沒有遺漏。您也將與候選人聯繫並更快地做出更好的決定：從全新的候選人匹配分數（立即計算出最適合您的申請人）到世界一流的簡歷解析，將每個人都放在統一的個人卡片上；我們的記分卡系統和麵試指南能夠客觀地處理每個人對候選人的意見。此外，我們也透過強大的分析和報告來支持這一切。它還符合 GDPR！借助 Breezy，您將在更短的時間內做出更好的招募決策。快來看看我們。
Zoho Recruit
zoho.com
更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一個基於雲端的申請人追蹤系統，旨在為人才中介機構、企業人力資源部門和臨時工提供多樣化的端到端招聘解決方案。透過我們直覺的招募軟體，讓招募變得輕鬆。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam 是一款適合成長型企業的智慧人力資源軟體。借助 Freshteam，您可以吸引、僱用和入職新員工、解僱現有員工、管理員工資訊和休假 - 所有這些都在一個地方完成。 Freshteam 透過各種管道幫助吸引和尋找頂尖人才 - 快速客製化的職業網站、與多個免費和優質工作委員會的整合以及社交媒體管道。一旦候選人加入，招募人員就可以與招募經理合作，對他們進行篩選和麵試，分享回饋，互相留下筆記，最後僱用最佳候選人並向他們提供錄用通知。 Freshteam 還使人力資源團隊能夠在新員工入職第一天之前就開始入職 - 無論是填寫表格、簽署文件還是分發手冊，Freshteam 只需點擊幾下即可完成。此外，它還允許您建立入職任務清單並將其指派給各個人員。您可以收集所有必要的資訊並建立員工檔案（充實到目錄中），管理對員工資訊和文件的存取權限等。經理批准工作流程、團隊和整個組織的休假報告，可以快速查看即將到來的休假、缺勤趨勢等。 Android 和 iOS 應用程式可讓您隨時隨地執行重要操作。 Freshteam 是 Freshworks 產品系列的一部分，其產品包括 Freshdesk 客戶支援軟體、Freshservice IT 服務管理軟體、Freshsales CRM 軟體等——在全球擁有超過 150,000 家企業，包括思科、本田、Chargebee、大西洋月刊、JCDecaaux 和藥易。
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
Paycom
paycom.com
25 年來，Paycom Software, Inc.（NYSE：PAYC）透過易於使用的人力資源和薪資技術簡化了業務和員工的生活，並透過直接存取資料來提高透明度。由於其業界首創的解決方案 Beti®，員工現在可以自行處理薪資單，並在提交薪資單之前被引導查找並修復代價高昂的錯誤。從入職和福利登記到人才管理等，Paycom 的軟體簡化了流程，提高了效率，並讓員工能夠掌控自己的人力資源信息，所有這些都在一個應用程式中完成。 Paycom 因其技術和工作場所文化而獲得全國認可，現在可以為美國和國際上各種規模的企業提供服務。 Paycom 正在引領美國工作場所的數位轉型。我們對文化和價值觀的承諾使我們被Fast Company 評為全球最具創新力的公司之一，並被《新聞周刊》評為美國最偉大的工作場所之一，並被Top Workplaces 評為美國最佳雇主。 Paycom 在美國擁有約 36,820 名客戶（截至 2023 年 12 月 31 日），比上年增長 1%。 2014 年 4 月 15 日，Paycom 成為一家上市公司，其股票在紐約證券交易所上市交易，股票代號為 PAYC。 2020年初，該公司加入標準普爾500指數。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力資源軟體即服務的美國科技公司。該公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 於 2008 年創立，總部位於猶他州林登。 BambooHR 的服務包括申請人追蹤系統和員工福利追蹤系統。 2019年，加喬·C·塞維利亞和 Brian T. Horowitz 在《PC 雜誌》中寫道，BambooHR“比競爭產品更貴”，並且“與競爭對手的解決方案相比，缺乏福利管理(BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用戶友好的介面將其推向了我們的最佳選擇」。列表」。
Keka
keka.com
招募不僅僅是一步完成的事情，因為它涉及整個過程中的各個複雜階段。找到合適的人才是建立成功商業環境的基石。因此，Keka 將為您提供出色的功能，例如多平台候選人搜尋、技術評估、記分卡等，這將幫助您透過 Keka 的申請人追蹤系統提供面向未來的招募體驗。
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解放出來，因此我們可以一起將更多時間專注於明天的承諾。讓我們一起前進吧。
WebHR
web.hr
WebHR 是一款社交一體式人力資源軟體，涵蓋了公司最重要的資產（員工）從「僱用」到「退休」的所有內容。 WebHR 將使您的人力資源團隊能夠輕鬆有效地開始管理您的人力資源。 WebHR 不僅是 HR 不可或缺的工具，也是整個公司不可或缺的工具。 WebHR 是基於軟體即服務 (SaaS) 和雲端運算模型。
Workable
workable.com
現在，尤其是未來幾年，每家公司都將尋求利用人工智慧的力量來提高所有職能和部門的績效和生產力。在人工智慧主流採用的推動下，這種行為的快速轉變將從根本上改變招募和人力資源的格局。 Workable 處於這項轉型的最前沿，提供了一套產品，這些產品利用了我們透過處理 2.6 億候選人和超過 150 萬名員工而開發的專有人工智慧。 Workable 的使命是將您公司的人力資源生產力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一個世界一流的申請人追蹤系統，可以讓招募人員和招募經理變得更好。可行的人工智慧可以幫助完成最耗時的任務，例如採購、篩選、發送電子郵件、產生職位描述和麵試工具包等。 Workable 與所有主要招募網站緊密整合，並提供最佳招募團隊所需的所有功能。 Workable HR 透過高度可設定的系統實現端到端員工管理，該系統可在一個地方安全地處理員工資料、管理休假、與薪資整合等。 Jobs by Workable 是一個招聘委員會，它將數百萬候選人與由 Workable 驅動的公司的工作機會聯繫起來。 Workable 已協助 100 多個國家的 27,000 多家公司尋找、僱用和管理頂尖人才。我們在人力資源和招聘方面實現了前所未有的生產力提高，確保我們的客戶在快速發展的技術領域中保持領先地位。
flair HR
flair.hr
flair 是一款一體化人力資源和招募解決方案，為複雜的人員相關流程（無論是本地、全球、遠端或基於辦公室）帶來結構性和簡單性。它具有人力資源團隊改善組織工作生活體驗所需的所有功能。 flair 涵蓋整個員工旅程，並且完全可自訂。從標準功能開始，或根據您組織的獨特需求調整每個流程 - 選擇權在您。透過招募功能吸引人才並減少招募時間，例如我們的拖放職涯頁面建立器和可自訂的候選人管道。透過個人化的入職旅程，將熱情的新手轉變為忠實的品牌擁護者。並簡化核心人力資源任務，例如缺勤管理、薪資、績效評估、時間追蹤等。我們的解決方案基於 Salesforce 構建，讓您能夠受益於世界領先的 CRM 平台的強大功能和安全性。但即使您不使用 Salesforce，我們也會為您提供存取權限。為您的組織增添一些才華，並實現人力資源和諧。
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一個人員管理平台，可協助充滿活力的公司發揮員工的最佳水準。我們的 HR 軟體獨特、直覺且智能
PyjamaHR
pyjamahr.com
PyjamaHR 是世界上最好的申請人追蹤系統 (ATS) 和招聘軟體，受到 4700 多家企業的信賴。 我們的人工智慧採購和無縫整合是在仔細分析全球招募團隊面臨的痛點和挑戰後開發的，可確保您找到適合您組織的完美候選人。 它的一些令人驚奇的功能包括： * 將職缺發佈到 50 多個合作職缺委員會 * AI驅動的候選人評級和推薦 * 自動篩選候選人 * 360度候選人比較視圖 * 候選導入的 Chrome 擴展 * 資料儲存與管理人才庫 * 向入圍名單發出錄取通知書 * 龐大的整合生態系統 * 高級報告和分析 * 適用於 iOS 和 Android 的行動應用程式
StaffingSoft
staffingsoft.com
招募人員和人力資源專業人員的招募軟體。 StaffingSoft 是一個企業範圍內的申請人追蹤系統，提供全套工具，可有效整合和簡化全球候選人、員工和外部供應商的人才招募、留任和管理。您將有機會與我們建立長期合作夥伴關係，以促進您的生產力和成長。
Talentsquare
talentsquare.com
Talentsquare 的使命是幫助企業在招募方面取得卓越成就。我們提供最新的人力資源技術來輕鬆管理和招募人才。
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent 是一家人才獲取平台提供商，致力於將人們與公司、職業和社區的發展聯繫起來。我們的平台提供一系列軟體模組和人才獲取解決方案，專門幫助組織吸引、管理和僱用合適的人才。我們的首要軟體：Recruit 軟體是一個強大的候選人管理系統，使組織能夠採用主動的方法來獲取人才並推動策略成長。 :Recruit 減少了雙重處理，節省了您的時間，並降低了人為錯誤的風險。 Scout :Recruit 讓您： - 管理招聘生命週期- 創建、管理和發布品牌招聘網頁- 直接發佈到招聘網站，以確保合適的候選人看到您的職位- 輕鬆篩選候選人以獲得最佳結果- 評分、排名和評論追蹤您的最佳候選人 - 在整個招聘過程中追蹤候選人 - 與您最喜歡的招聘和人力資源技術解決方案集成
Teamable
teamable.com
招募的未來，就在今天。 尋找優秀人才並與之互動。無論是被動採購、培養和訊息傳遞，還是推薦，我們都能幫助公司為其團隊聘用合適的人才。
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce 是一個一體化人力資源平台，可提供最佳工作體驗。它是一種集中式解決方案，可簡化員工生命週期每個階段的人力資源流程。我們的使命是幫助企業： - 簡化人力資源流程； - 建立高績效文化； - 讓招募、入職、員工敬業度、時間追蹤、休假管理和績效評估變得更加容易。 PeopleForce 協助推動企業向前發展，同時專注於人員而不是流程。創造一個充滿力量且令人愉快的工作場所。
Paycor
paycor.com
Paycor 幫助領導者實現人員管理各個方面的現代化，以便他們能夠專注於真正重要的事情：打造致勝團隊。統一的 HCM 解決方案可確保員工資料位於一處，因此您無需切換平台、存取多個系統或重新輸入資訊。自動執行繁瑣的工作，降低合規風險，提高效率，使員工能夠控制自己的財務狀況，並透過強大的分析和洞察更深入地了解您的業務。
Manatal
manatal.com
Manatal 是下一代招募軟體。該平台易於實施並採用最新技術構建，旨在簡化從採購到入職等的招聘流程。將您的招募管道整合到直覺的平台上，以便更好、更快地招募。利用人工智慧工具和社交媒體豐富功能，遠端管理您的團隊並改善協作，利用完整的報告套件、合規工具（GDPR、CCPA、PDPA...）、完整的API，在數千個免費和免費網站上發布職缺付費頻道越來越多。使用基於雲端的終極招募工具改變您的招募方式，並將您的招募指標推向新高！
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我們致力於讓使用者安心。 ZenHR 不只是另一個人力資源軟體；它也是人力資源軟體。這是一種變革性的人力資源體驗，旨在幫助人力資源部門和員工達到禪宗狀態。憑藉我們的在地化功能和介面（包括勞動法、外籍人士法規、社會保險和稅法），ZenHR 的 HRMS 為中東和北非市場中從中小企業到企業客戶的所有人提供服務。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一個廣泛的人力資源技術平台，可解決複雜的人力資源挑戰，同時簡化和自動化日常人力資源運作。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Shree Maruti、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,500 家現代組織的信賴，提供一整套產品，包括人力資源和薪資、出勤、績效、申請人追蹤、參與、LMS 和50 多個模組。透過利用這些解決方案，任何規模的組織都可以自動化人力資源運營、運行無錯誤的工資單、按時支付工資、跟踪員工出勤、入職/離職員工、跟踪員工績效、解析簡歷、發送錄用通知書等等。與我們一起踏上重新定義卓越人力資源的旅程。
KeldairHR
keldair.com
KeldairHR 是一個現代化、智慧、雲端為基礎的申請人追蹤系統，旨在有效組織與招募和聘用相關的許多任務和流程。 KeldairHR 平台提供了一整套功能，可簡化人力資源團隊尋找、處理候選人以及與候選人溝通的方式。
Jobtoolz
jobtoolz.com
地球上最簡單的招募工具，實際上可以填補空缺。我們在中小企業招募流程的每一步為人力資源經理提供支援。 Jobtoolz 非常注重雇主品牌平台，提供出色的候選人體驗、申請人追蹤系統 (ATS) 以及在招募流程的每一步為招募人員提供支援的招募行銷。
iSmartRecruit
ismartrecruit.com
iSmartRecruit 是一種基於雲端的人工智慧招募技術，旨在解決人才中介機構、招聘公司、獵人頭公司和內部人力資源部門面臨的獨特挑戰。 iSmartRecruit 在全球 70 多個國家/地區開展業務，支援 14 種語言（包括主要歐洲語言），在輕鬆部署和用戶友好的自動化方面表現出色。它有效地管理從候選人搜尋到入職的整個招募工作流程。 2024年，我們的ATS、招募CRM和獵人頭軟體榮獲知名軟體評測平台的多項獎項，彰顯了我們致力於提供卓越的招募解決方案。
VanillaHR
vanillahr.com
VanillaHR 的簡單招募平台是一個申請人追蹤系統 (ATS)，充當端到端招募解決方案。該平台提供全面的功能，旨在尋找、吸引、資格審查和麵試最佳候選人，以滿足從小型企業到大型企業的任何招聘需求。 該平台由人工智慧提供支持，使招聘流程更加高效、快捷，使招聘人員和招聘經理能夠自動執行手動任務，例如安排面試以及對候選人資料進行排序和過濾。 VanillaHR 提供了先進的視訊面試工具 - VanillaHR Meet - 它使用臉部和音訊分析來為招募經理提供履歷中包含的內容之外的更多關於候選人特徵的見解。 該平台還包括一個職業頁面建立器，以吸引合適的候選人並減少不相關的申請。 VanillaHR 可以協助管理 1 到 1000 個職缺，使其成為新創公司、招聘機構和各種規模企業的出色解決方案。 VanillaHR 的網站提供部落格、常見問題和支援中心等資源，幫助使用者瀏覽平台並僱用最優秀的人才。提供 15 天免費試用，探索 VanillaHR 綜合招募平台的全部範圍。
Hireology
hireology.com
Hireology 的 ATS 將您吸引、僱用和加入最佳團隊所需的一切功能整合到一個平台中，並在設計時考慮了您的行業。建立品牌知名度，自動化招募流程、簡訊和電子郵件候選人，並透過技能測試和驗證降低風險。如今，超過 7,500 家企業信賴 Hireology 來尋找和僱用他們所需的人才。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software（俗稱 Greenhouse）是一家總部位於紐約市的美國科技公司，提供招募軟體即服務。它由 Daniel Chait 和 Jon Stross 於 2012 年創立。 該公司在2013年的種子輪融資中籌集了270萬美元，在2014年的A輪融資中籌集了750萬美元，在2015年的B輪融資中籌集了1360萬美元，在2015年的C輪融資中籌集了3500萬美元，在D輪融資中籌集了5000萬美元2018 年，研究公司CB Insights 在《紐約時報》委託進行的一項研究中將Greenhouse 列為預計將成為獨角獸的50 家新創公司之一，這些公司的估值至少為10 億美元。
Harri
harri.com
Harri 是第一線員工體驗科技的全球領導者。 Harri 平台專為以服務為業務核心的公司而構建，包括人才吸引、勞動力管理、員工敬業度和合規性解決方案。 Harri 讓組織能夠聰明地招募、留住和管理最優秀的人才來運作和改進其業務。該公司為全球 55,000 多家餐廳和飯店以及 400 萬名飯店員工提供服務，零售和醫療保健領域不斷成長。 Harri 專注於改善第一線團隊員工體驗的使命，與許多世界頂級酒店品牌建立了合作關係。 Harri 迎來了像Raising Cane's Chicken Fingers 這樣的知名客戶，並為美國的Subway 和英國的McDonald's 推出了全系統實施。則訊息以及23.7 萬份工作清單的建立。
Access
theaccessgroup.com
Access 正在改變企業管理軟體的面貌，不僅改變我們為客戶服務的方式，兌現我們的承諾，讓他們自由地做更多對他們重要的事情，而且改變我們的員工、投資者和慈善機構的利益。我們的心是我們生活和工作的地方。 Access 幫助超過 100,000 名客戶轉變其業務軟體的使用方式，讓每位員工都能自由地做更多重要的事情。
Superworks
superworks.com
SUPERWORKS 專注於企業變革，幫助他們創造充滿活力的工作場所，進而提高生產力。我們的方法以人為本，確保每個人在其職業環境中感到積極、有價值和成就感。我們的核心願景是引領技術發展並為客戶提供未來成功的必要工具。我們相信，透過軟體即服務 (SaaS) 的力量，企業能夠實現指數級成長。我們的使命是提供尖端的技術解決方案，不僅簡化業務運營，而且簡化流程，確保全面的效率和有效性。
factoHR
factohr.com
使用factoHR 提升您的人力資源管理，factoHR 是一個先進的、以行動為中心的 HCM 平台，可以自動化從招聘到退休的每個人力資源職能。我們的智慧平台提供可行的見解，使您能夠更快地實現業務目標。加入 3500 多家企業和 260 萬員工隊伍，其中包括塔塔鋼鐵 (BSL)、梅賽德斯奔馳、Wipro、Denso Group、BSE 和 Cycle Agarbatti 等行業巨頭。像他們一樣，體驗生產力高達 87% 的提升。主要優勢： 統一平台：利用我們的無縫整合工具提高生產力。員工敬業度：利用即時情緒分析來維持團隊的敬業度。策略成長：實施 OKR 和 KPI 以推動組織成功。資源最佳化：詳細的輪班和排班規劃可最大限度地提高產出。強大的安全性：利用 Azure 的進階資料安全性和 AI/ML 功能。資料完整性：在整個組織中維護單一、一致的資料來源。無與倫比的功能： 行動優先方法：隨時隨地存取互動式聊天機器人：即時、智慧的幫助動態儀表板：即時、可操作的見解非接觸式考勤：先進的人臉辨識和輪班管理地理圍欄：準確的遠程工作監控行動驅動的績效管理：動態員工評估 關於factoHR：factoHR 是一家經過 ISO 27001 認證的領導者，自 2005 年以來一直專注於退休福利和勞動力管理解決方案。
ClearCompany
clearcompany.com
幫助近 3,000 個組織招募、培養、認可和留住員工。自 2004 年以來，ClearCompany 的端到端人才管理平台已幫助數千家公司透過在員工旅程的每個階段賦予員工權力來最大限度地發揮人才。 ClearCompany 整合了數據驅動的最佳實踐、專家知情的內容和客製化的軟體工具來招募、提升、認可和留住員工，團結人員和流程以實現業務成功。當人力資源部門擁有所需的工具來準確規劃、完美執行人員計畫並刻意建構文化時，人才最大化就得以實現——這些人才最大化的重要支柱是我們人才管理平台的核心。
CareerPlug
careerplug.com
自 2007 年以來，CareerPlug 一直致力於讓美國和加拿大超過 16,000 家成長型公司的招募變得更加容易。我們為非人力資源人員設計了招募軟體，以便每個所有者、操作員和招募經理都可以為他們的團隊招募合適的人選。我們在奧斯汀市中心不斷發展和創新，讓招募變得更輕鬆的核心使命一直是我們的驅動力。從業主到候選人，我們相信為每個人創造卓越的體驗。對我們來說，這意味著提供一本關於如何招募的手冊，讓您更輕鬆地獲得最佳實踐，並使流程自動化，以便您可以專注於重要的事情：做出正確的招募！
Rytfit.ai
rytfit.ai
透過 Rytfit.ai 告別笨重、過時的人力資源流程，採用現代人力資本管理方法。 Rytfit 是一個由人工智慧驅動的勞動力管理平台，提供全面的解決方案，旨在幫助組織有效且有效率地管理其勞動力。將人才招募提升到一個新的水平 – Rythire 是根據您組織的需求量身定制的。輸入任何職位名稱即可在幾秒鐘內加速您創造就業機會。 Rytfit 的語意模型讓組織在短短 7 天內從 Hi 轉變為 Hire。 RytHire平台具有消除人工招募任務、簡化招募流程等特性。建立勞動力、重新規劃員工並提高保留率 - RytEngage 模組可讓組織識別和培養新角色的內部人才，促進成長和機會文化。衡量重要事項 - RytMeasure 模組提供了一個用於目標設定和即時追蹤的集中中心。該平台允許組織將其員工隊伍與整體業務策略結合起來，並推動更好的業務成果。透過我們的一體化解決方案簡化您的人力資源流程、吸引您的員工並推動成果。無論您是小型企業還是大型企業，我們的解決方案都可以幫助您實現勞動力管理目標並改善整體流程。
MyLenio
mylenio.com
MyLenio 是一個一體化平台，可讓您的小型企業妥善組織，使您能夠按照最佳行業標準與 Google、PayPal 和 SAP 等頂級公司合作。我們的平台將整合您的所有流程，使它們井井有條且易於管理。 MyLenio 透過協助您在 HR + IT + 合規方面實現最高標準來簡化您的業務 簡化您的小型企業並組織您的公司與財富 500 強公司合作！
Eddy
eddy.com
對於電子表格已無法滿足需求的小型企業來說，Eddy 是理想的一體化人力資源和薪資平台。它提供了您所需的關鍵功能，而沒有大型系統的複雜性和開銷，讓您有機會透過將多種工具組合成對您的業務有意義的工具來簡化您的生活。與 Eddy 一起節省時間和金錢。僱用、入職、管理和支付員工工資——所有這些都在一個簡單的系統中進行。
Arcoro
arcoro.com
建築公司和承包商有特殊的勞動力管理需求，Arcoro 提供了一套模組化建築人力資源軟體，使公司能夠成功解決這些需求。 Arcoro 是唯一一家專注於建築行業的人力資源技術公司，提供解決方案來幫助公司僱用、管理和培養其後台、專業和熟練的貿易勞動力。 Arcoro 的模組套件包括： • 申請人追蹤 • 入職培訓 • 學習管理 • 核心人力資源 • 福利 • ExakTime 時間/出席追蹤 • 薪資管理 • 績效管理與繼任計畫。公司可以選擇利用一個或所有模組，許多客戶從一兩個模組開始，然後隨著需求的變化或組織的發展而添加更多模組。 Arcoro 套件中的模組完全集成，但它們也與其他建築技術集成，包括專案管理、勞動力管理和會計系統。 Arcoro 與其他領先的建築技術供應商保持著牢固的合作夥伴關係，以確保為客戶提供無縫體驗。北美超過 8,000 家各種規模的建築公司和承包商都依賴 Arcoro 來幫助他們滿足人力資源需求。每天有超過 100 萬名建築專業人員使用 Arcoro 產品上下班。 Arcoro 致力於為現場和辦公室的員工提供最佳體驗。欲了解更多信息，請訪問我們的網站 www.arcoro.com。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是現代勞動力的全球人才平台。作為企業 HCM 解決方案，Dayforce 將薪資、人力資源、福利、人才管理、勞動力管理等整合到一個雲端應用程式中，為當今無限的勞動力提供支援。 Dayforce 協助提供體驗，協助組織釋放其全部員工潛力並自信地運營，無論其在世界何處運作。 Dayforce 總部位於安大略省多倫多和明尼蘇達州明尼阿波利斯，業務遍及全球。該公司「讓工作生活更美好」的品牌承諾不僅是對客戶的承諾，也是對 Dayforce 員工和 Dayforce 所在社區的承諾。考勤和任務管理· 人才獲取，包括招聘和入職· 人才管理，包括績效管理、繼任計劃、薪酬管理、敬業度調查和集成學習管理系統· 高級報告、分析和儀表板· 人力資源自我通過Dayforce 移動應用程式提供服務
Vacancy Filler
vacancy-filler.co.uk
下一代 ATS，空缺填充器使招募人員能夠快速提供最佳的候選人體驗。它自始至終實現自動化和品牌化，配備了代理模組、人才庫、招聘請求、SJT 和測試、背景調查、推薦信、視訊篩選和入職等工具，所有這些都以強大的 BI 分析套件為基礎。與空缺填充者合作，您將擁有自己的客戶經理、英國用戶和候選人支援以及與您的人力資源系統的整合。還有更多！
WorkTaps
worktaps.com
適用於小時工的員工推薦軟體。讓員工參與進來，幫助找到最優質的員工；快點。
Workstream
workstream.us
Workstream 是領先的小時工人力資源、薪資和招募平台。其智慧技術簡化了人力資源任務，使特許經營者和企業主可以快速行動、降低勞動力成本並簡化營運——所有這些都在一個地方完成。前 50 名的快餐店品牌中有 46 個（包括 Burger King、Jimmy John's、Taco Bell）依靠 Workstream 僱用、留住團隊並為其支付工資。請造訪 workstream.us 以了解更多資訊。
WizeHire
wizehire.com
Wizehire 是一個屢獲殊榮的端到端招募平台，它將創新軟體與您所需的實踐專家支援相結合，讓您充滿信心地發展您的團隊。超過 18,000 家企業信賴 Wizehire 來幫助其團隊發展。
Intellohire
intellohire.com
適用於招募和獵人頭/高階主管獵人頭公司的下一代軟體。 Intellohire 是一個面向全球招聘和人事行業的基於 SAAS 的平台，被印度各地的人才中介機構使用。該平台使人才仲介機構能夠利用尖端技術增加業務。 Intellohire 協助招募人員管理候選人互動、尋找候選人、向候選人發送工作詳細訊息，甚至來自客戶的回饋。所有功能均可從一個中心進行控制 - 智慧申請人追蹤系統。
RecruiterPM
recruiterpm.com
申請人追蹤系統 (ATS)、CRM、人工智慧、專案管理和分析軟體，用於招募團隊，提供儀表板、可自訂指標/分析、全球知識共享、研究管理、員工獎勵、資料倉儲、API 等！
Jobspage
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為您的公司建立專門的職業頁面，列出可用的職位並管理申請。我們的申請人追蹤系統可讓您收集候選人履歷、聯絡方式以及做出最佳招募決策所需的其他資訊。
VIVAHR
vivahr.com
VIVAHR 是美國發展最快的小型企業申請者追蹤系統。 VIVAHR 讓您可以輕鬆地 - 發布職位 - 管理候選人 - 與團隊成員合作 - 運行報告/見解 就這麼簡單！首先向 50 多個招聘網站免費發布招聘資訊。新客戶平均 6 分鐘內就能找到工作。
Viterbit
viterbit.com
Viterbit 是一個人才招募平台。現在，公司可以使用數據不斷優化招募流程的各個方面，從而降低招募成本和時間。
HRLocker
hrlocker.com
HRLockeri 是一個基於雲端的人力資源、招募和績效管理系統。 HRLocker 讓公司能夠自動化其人員管理和招募流程，在一處簡化人力資源需求。
Teamdash
teamdash.com
Teamdash 是一款終極招募軟體，適用於需要工具適應流程以便更快聘用優秀團隊的公司。 Teamdash 因其自訂能力、使用者友善性和招募能力而受到喜愛，是旨在快速提高結果和流程的內部招募人員的日益增長的選擇。
Sympa
sympa.com
Sympa 是一款完整、完全可自訂的 HR 軟體，可讓您專注於員工和明智的決策。探索我們的解決方案並預訂免費演示。
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue 是最強大、最完整的招募軟體，專為想要掌握最新人力資源知識的招募人員而設計。自 2013 年進入市場以來，擁有 300 多家客戶和 3,400 多名招募人員，Talent Clue 已成為他們不可或缺的工作工具。自動化整個選擇過程。透過我們廣泛的 Multiposter 創造有吸引力的工作機會並擴大宣傳範圍。直觀地管理流程並建立由詳細報告支援的統一人才庫。
TalentLyft
talentlyft.com
招募軟體將申請人追蹤系統、招募行銷、採購和人才 CRM 解決方案整合在 1 個平台中。
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef 是基於 SaaS 的申請人追蹤和人才管理解決方案的領先提供商，這些解決方案專為分散的小時工而構建。我們的行動優先平台簡化了從招募到留任的流程，從招募、聘用、培訓到敬業度，改變雇主追蹤小時工的方式。許多最知名的全球品牌都信賴 TalentReef 提供優化和推動其人才管理流程所需的可行見解。
Tapflow
tapflow.app
Tapflow 可協助招募人員在幾分鐘內從 LinkedIn 找到傑出人才。 Tapflow 的智慧演算法無需在 LinkedIn 上進行大量手動過濾和單獨評估個人資料，而是可以立即找出任何職位的熱門個人資料。
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase－旨在為招募經理提供支援的綜合平台。輕鬆簡化您的招募流程，從候選人參與到評估和申請追蹤。無縫溝通、安排活動、進行遠端訪談並保護資料。使用 Tacitbase 體驗優化的工作流程。 主要特點： 協同工作： 透過 Tacitbase 靈活的訂閱方案實現無縫協作。輕鬆地與團隊成員在候選人資料庫、候選人審核和申請追蹤方面進行協作。無論身在何處，都可以分配任務、追蹤進度並保持即時通訊。享受精細的權限管理以控制存取。 候選人資料庫： 輕鬆創建、管理和儲存來自各種來源的候選人。無論是來自社群媒體、電子郵件還是現有資料庫，Tacitbase 都可以幫助您輕鬆組織候選人。使用個人化列自訂您的候選人資料庫，並根據教育、經驗、技能和地點等特定標準搜尋潛在候選人。在一個集中位置追蹤所有候選人活動，包括評論、申請和通信。 候選人審查： 透過協作性和建設性的候選人評審來簡化和加快評估流程。全面了解每位候選人的資格和工作適合性，從而加快決策速度並提高招募品質。做出明智的選擇並建立一支強大的團隊。 預設郵件： 透過專用電子郵件地址與候選人進行有效溝通，將所有與候選人相關的電子郵件整合到一處。利用可自訂的電子郵件範本和自動通訊來節省時間、培養候選人關係並在整個招募過程中提供個人化體驗。輕鬆保持聯繫。 應用程式追蹤： 使用我們直覺的基於看板的申請追蹤系統 (ATS)，在整個招募流程中無縫追蹤候選人。客製化您的招募流程，與團隊成員合作，並直接在系統內與候選人溝通。透過標籤和過濾器簡化招募流程，確保高效的候選人管理和流暢的工作流程。 活動安排： 利用我們方便的活動安排功能簡化面試和評估安排。建立活動、指定詳細資訊並直接透過 Tacitbase 向候選人發送邀請。管理日曆上的所有已安排活動並向候選人發送提醒，確保無縫的招聘體驗並避免衝突。 會議整合： 利用 Tacitbase 針對 Zoom 和 Google Meet 等流行會議平台的整合功能進行安全的遠端訪談和評估。安排並邀請候選人參加虛擬面試，記錄會議以供將來參考，並簡化您的遠距招募活動。毫不費力地跨越距離。 進階搜尋： 利用我們高級搜尋過濾器的強大功能，根據特定標準（例如技能、經驗、教育程度等）識別候選人。使用一系列搜尋選項和過濾器優化搜尋結果，節省時間並確保為每個職缺選擇最合適的候選人。高效能找到完美匹配。 資料安全： 在 Tacitbase，資料安全是我們的首要任務。我們採用強大的安全措施來保護敏感的候選人訊息，包括行級安全性和定期資料備份。我們的平台符合資料保護法規，與第三方服務的整合符合嚴格的安全標準。將您的資料交給我們。 使用 Tacitbase 提高您的招募成功率。釋放簡化工作流程、進階功能和數據驅動洞察的力量。使用 Tacitbase 體驗招募的終極優勢並徹底改變您的招募遊戲！
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon 招募軟體將強大的申請人追蹤 (ATS) 和客戶關係 (CRM) 功能結合到一個招募解決方案中，旨在簡化招募和招募團隊的招募流程，起價為每月 67.15 美元/用戶。 Top Echelon 自動化許多申請人追蹤功能，例如簡歷解析、電子郵件解析、批量簡歷上傳、自訂欄位、自訂工作流程、匯入/匯出電子表格、重複檢查、記錄合併、標記、全文搜尋、半徑搜尋和可選的候選人門戶。為了協助管理招募流程，Top Echelon 提供了CRM 功能，可在整個招募生命週期中與候選人進行溝通，包括自訂管道階段、電子郵件整合、日曆整合、自訂熱門清單、活動規劃器、電子郵件範本、自訂活動、報告、通知系統等。所有這些都包含入職、培訓和支持，無需額外付費。
Teamtailor
teamtailor.com
無論您每年招募一名員工還是數千名員工，Teamtailor 都是公司和候選人喜愛的一體化招募軟體。我們易於使用、以候選人為中心的軟體為您提供更好地招募所需的所有工具，包括自動觸發器、分析、產生人工智慧、匿名招募、完全可自訂的招募工作流程、易於建立的職業網站等等更多的。