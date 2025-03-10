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人工智慧會議助理透過自動化各種會議相關任務來提高會議的效率和生產力。這些工具利用人工智慧 (AI) 和自然語言處理 (NLP) 技術，處理會議轉錄、追蹤對話和發言者、概述行動項目以及創建會議摘要等任務。此外，有些人工智慧會議助理會進行情緒分析，根據語音模式評估參與者的情緒狀態，以深入了解會議的情緒基調。組織中的任何人都可以利用這些工具來簡化會議任務，並與無法參加會議的人員有效地分享知識和關鍵要點。 與傳統會議管理軟體不同，AI會議助理旨在主動參與會議。他們透過轉錄、對話追蹤和會議相關任務的自動化提供即時支援。相較之下，會議管理工具主要用於規劃、組織和管理會議，重點是日程安排、議程建立和會後文件記錄。雖然某些產品可能包含兩種類型解決方案的元素，但人工智慧會議助理因其積極參與和即時功能而脫穎而出。
提議新的應用程式
Otter
otter.ai
Otter是一款智能筆記應用，提供語音轉錄、發言者識別和關鍵詞支持，便於記錄與分享會議和對話內容。
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim是一款AI驅動的調度應用，幫助用戶自動安排會議、任務及休息時間，提升時間管理與生產力。
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies.ai是一款AI語音助手，可自動記錄、轉錄會議內容，並整理要點，與多種會議和協作平台集成。
Notta
notta.ai
Notta是一個AI轉錄工具，可快速將語音內容轉錄為文字，支持多語言，並能生成會議筆記，便於團隊合作和管理。
Krisp
krisp.ai
Krisp是一款智能應用，利用AI技術進行噪聲消除，提供清晰的通訊，並支持實時轉錄與會議紀錄功能。
Webex
webex.com
Webex 網絡研討會是一個可擴展的平台，支持不同規模的網絡研討會並提供多語言翻譯、互動功能和分組會議。
Fathom
fathom.video
Fathom是一個AI會議記錄工具，能自動錄製、轉錄和總結會議重點，並與多種協作工具及CRM系統整合，提升團隊效率。
tl;dv
tldv.io
TL;DV是一款AI驅動的會議記錄工具，支持Zoom和Google Meet的錄音、轉錄、摘要及分享，有助於團隊在會議中更高效地交流。
X Image Generator
ximagegenerator.com
X圖像生成器是一款基於AI的工具，使用戶能通過文字提示生成圖像，支持風格自定義和分辨率控制，適用於各類創意項目。
Rewatch
rewatch.com
Rewatch是一款結合AI筆記、螢幕錄影和協作視頻中心的應用，幫助團隊節省會議時間，快速獲取所需資訊。
Sembly
sembly.ai
Sembly是一款AI會議助理，能夠自動錄製、轉錄會議並生成會議摘要，支持多種語言和視頻會議平台。
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us是一個整合的會議管理平台，提供議程創建、參與者邀請、實時協作及雲端存儲功能，方便用戶高效組織會議與研討會。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek是一款AI會議助理，提供自動錄影、轉錄和摘要功能，幫助用戶高效管理和回顧會議內容。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是一個為客戶成功經理而設的數位助理，能自動記錄會議筆記、分配任務、識別風險及提供產品反饋。
Grain
grain.com
Grain 是一個人工智慧的會議錄音工具，能自動記錄客戶對話並整理重點，簡化客戶需求的理解與分享過程。
Fellow
fellow.app
Fellow 是一款 AI 驅動的會議記錄與管理軟體，幫助遠端與混合團隊自動化會議筆記及任務管理，提供多語言轉錄及整合功能。
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款 AI 驅動的視頻會議和會議工具，提供會議摘要、實時轉錄及管理功能，幫助團隊提高協作效率。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk是一個虛擬銷售平台，提供自動化會議安排、互動式產品演示及實時銷售團隊輔導功能，提升銷售效率和成果。
Laxis
laxis.com
Laxis是一款AI會議助理，幫助專業人士自動錄製和轉錄會議內容，提取重要見解並整合至CRM系統中。
Avoma
avoma.com
Avoma是一款AI驅動的會議助理，幫助客戶團隊在會議中自動錄音、轉錄、記錄要點和提供見解，並與CRM系統無縫整合。
Scribbl
scribbl.co
Scribbl 是一款 AI 驅動的工具，能為會議錄音、轉錄和整理重點，提高工作效率和協作。
Konch.ai
konch.ai
Konch是一款將音頻或視頻轉換為文字的AI工具，提供50種語言的錄音轉錄、YouTube轉錄及會議記錄等功能。
Spinach
spinach.ai
菠菜是一款AI會議助理，幫助組織會議、彙總對話並自動處理會後任務，支持多語言且可與多種工具整合。
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock 是敏捷團隊的會議協調者，透過人工智慧輔助的回顧、每日站立會議和規劃撲克評估會議來提供效率、協作和速度。它透過非同步或同步會話適用於遠端或混合團隊。所有提供的服務都與協作和追蹤工具無縫集成，例如 Slack、Microsoft Teams、Jira、Asana、Linear 和 Basecamp。
Meetingflow
meetingflow.com
Meetingflow 為協作團隊提供客戶會議優化專為具有戰略性、協作性收入動議的團隊而構建，銷售代表可以透過 Meetingflow 做好更充分的準備、更積極地參與並更快地跟進。
Equal Time
equaltime.io
Equal Time 是虛擬會議的人工智慧助理。 Equal Time 不僅限於會議轉錄和自動化行動項目，還有助於促進更具包容性的會議。我們的技術可協助您降低聲音，並獲得有關如何提高領導力的個人化建議。稍後使用可搜尋和可共享的記錄查看會議的詳細資訊。透過估算所產生的費用來深入了解會議的費用。使用破冰活動、會議計時器和查輪活動來為您的會議增添趣味。今天就免費開始吧！ www.equaltime.io Equal Time 由兩位科技領域女性於 2021 年創立，現已迅速發展壯大，擁有一支敬業且才華橫溢的團隊，他們熱衷於提高數位工作空間的生產力和包容性。在 Equal Time，我們的使命很明確——我們的目標是徹底改變團隊在虛擬會議中互動和協作的方式，培養平等和高效的文化。透過促進清晰的溝通、徹底的記錄保存和更公平的參與，Equal Time 使團隊能夠在現代數位工作空間中蓬勃發展。
BuildBetter.ai
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借助 20,000 個成功團隊背後的排名第一的產品助理，縮短創收時間。 將未利用的資料（例如通話錄音）轉化為最有價值的交付成果。
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