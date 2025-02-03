AI會議助理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 新加坡

Reclaim

reclaim.ai

這款由人工智慧驅動的日程安排應用程式適用於忙碌的團隊，可為您的任務、習慣、會議和休息找到最佳時間。透過自適應即時日程安排，恢復最多40% 的每週工作時間，同時透過預測智能保持日曆靈活性，以便在一周時間緊迫時動態維護優先事項- 因此您始終有時間專注於工作，同時保持開放的協作態度與你的團隊。您可以準確地告訴 Reclaim 您希望如何安排優先事項，就像您是一位出色的助理一樣。當計劃發生變化時，它會在幾秒鐘內自動重新調整您的日程安排。想了解更多嗎？請查看以下 Reclaim 的部分功能： • 任務：在日曆中自動安排待辦事項 • 習慣：為重複的日常事務安排靈活的時間 • 智能 1:1：找到一對一會議的最佳時間 • 日程安排鏈接：透過彈性的會議連結更聰明地預訂• 日曆同步：跨日曆阻止您的空閒時間• 緩衝時間：自動安排休息和出行時間• 顏色編碼：按類別自動對您的活動進行顏色編碼• 無會議日：阻止會議和自動安排- 安排埋頭工作• 團隊分析：追蹤團隊在會議、任務、健康指標等方面的時間• 任務整合：將Asana、Todoist、Jira、ClickUp、Linear 和Google 任務中的任務同步到您的日曆• Slack 整合：即時自訂您的 Slack 狀態並將其同步到您的日曆 超過 20,000 家公司依靠 Reclaim 來充分利用他們的工作週。免費註冊並開始使用，這樣您和您的團隊每週都可以將時間花在最重要的事情上。