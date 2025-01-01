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最受歡迎 最近新增 帳戶為基礎的網路和內容體驗軟體 - 最受歡迎的應用程式

基於帳戶的網路和內容體驗軟體使企業能夠大規模產生客製化的品牌在線上和內容交互，從而增強基於帳戶的行銷計劃的成果。該軟體使行銷人員能夠製作和傳播針對個人帳戶量身定制的內容，從而加快銷售流程。它透過定製文字、品牌元素、號召性用語、圖像等來實現這一目標，並在公司網站上為每個目標帳戶顯示獨特的內容。此外，該軟體還可以幫助行銷人員追蹤每個帳戶的頁面瀏覽量和轉換次數，在他們與網站和內容互動時提供有價值的見解。