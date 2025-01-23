帳戶為基礎的網路和內容體驗軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 盧安達

RELAYTO

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經驗就是資訊。 RELAYTO 採用先進的演算法，自動將靜態內容改造為互動式微型網站，從而提高觀眾的參與度 24/7 - 無需編碼。 只需將您的PDF 和簡報（並添加任何支援內容、文字、網路/社交內容、圖像、視訊和音訊）匯入其直覺的建構器中，即可分配互動式元素並發佈給您的團隊，以便在桌面和行動螢幕上即時查看。 RELAYTO 的秘密武器： 1. 內容豐富－將「數位紙張」轉變為具有互動性、非線性導航和媒體的豐富數位體驗。 2. 多合一雲端中心 - 將檔案轉換為針對全通路共享、存取和控製而最佳化的超級智慧 URL。 3. 進階分析 - 圍繞內容參與度進行 360 度分析，以實現更好的最佳化。考慮優化網頁內容。 透過 RELAYTO，您可以創建無限數量的公共和私人互動體驗，並配備安全性、權限和使用者管理來控制誰有權存取您的內容。指標提供有關 360 度數位肢體語言、活動和意圖的見解，總結觀眾花費時間的時間和地點，以便您可以確定外展工作的優先順序……並不斷改進您的內容。 在此背景下，RELAYTO 還正在創建一種用於一對一互動講故事的新數位媒體，重點是消除作者和讀者之間的摩擦。