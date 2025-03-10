基於帳戶的編排平台 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
以帳戶為基礎的編排平台為企業提供了集中式解決方案，以簡化帳戶為基礎的行銷工作，促進銷售和行銷團隊之間的協調。這些平台在幫助公司瞄準特定客戶、實施有效的基於客戶的行銷 (ABM) 活動以及評估和完善策略方面發揮著至關重要的作用。其功能的核心是提供統一的帳戶清單管理，從而可以對公司的目標帳戶進行優先劃分和細分。 透過利用這些平台的功能，行銷和銷售團隊可以專注於識別和培養最有前途的業務客戶。此外，基於帳戶的編排平台有助於執行多通路活動。它們通常屬於以下一類或多類：基於帳戶的直郵軟體、基於帳戶的廣告軟體以及基於帳戶的網路和內容體驗軟體。值得注意的是，雖然軟體可以提供基於帳戶的執行能力，但它不一定構成一個全面的ABM平台。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶生成和人工智慧平台，幫助您了解網站訪客及其行為，以便與準備購買的訪客互動。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是一個自動化銷售協調平台，為 SMB 收入團隊提供網站訪客追蹤、數據整合及溝通工具，幫助提高銷售成效及機會識別。
Octane11
octane11.com
Octane11是一個專注於B2B的數據分析和協作平台，幫助企業整合和分析營銷、銷售及產品使用數據，以提高業務績效。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus是一個幫助企業管理客戶生命周期的平台，通過第一方數據提供數字體驗並驅動回報。
Folloze
folloze.com
Folloze是一個B2B行銷平台，幫助使用者創建個性化內容，以增強用戶參與和分析行為數據。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一個基於帳戶的營銷和銷售平台，幫助企業識別和互動最有價值的客戶，提升參與度和銷售效率。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip是一個內容管理平台，用於創建個性化的數字內容體驗，幫助企業提高客戶參與度和轉化率。
Metadata
metadata.io
Metadata 應用程式能消除手動和重複的工作，幫助B2B行銷人員專注於策略、創意及增加收入。
Hushly
hushly.com
Hushly是一個全方位的轉換雲平台，幫助B2B行銷人員改善買家體驗和推動轉換，提供內容個性化及分析工具。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一個帳戶專屬營銷平台，提供廣告、網站個性化及銷售啟動功能，以優化客戶參與及提高轉換率。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft幫助B2B銷售和行銷團隊透過人工智慧和專有數據找出最有可能購買的公司，優化客戶開發流程。
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 提供帳戶為基礎的行銷和B2B智能，通過大數據分析幫助行銷人員精確觸達理想客戶。
Propensity
propensity.com
Propensity是一個專為小型B2B成長團隊設計的帳戶基礎行銷平台，方便使用意圖數據創建目標客戶清單並進行多渠道行銷。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon是一個網絡個性化和帳戶導向的協調解決方案，幫助企業優化客戶旅程並提升業務效能。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks是一個基於帳戶的營銷平台，幫助B2B公司識別目標帳戶、進行互動並測量營銷效果。
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox協助增長營銷團隊推動收入，透過數據分析、AI評分、最佳行動建議及智能分群來提升營運效率。
6sense
6sense.com
6sense是一個基於帳戶的營銷平台，利用AI和數據分析幫助企業識別、參與目標客戶，提高營收與營銷效率。
Maestro ABM
maestroabm.com
Maestro 是ABM SaaS，可協助公司透過基於客戶的行銷流程向企業和目標客戶進行銷售，該流程具有個性化的每個接觸點以及所有劇本和範本庫... 顯示更多您可以衡量和編排的電子劇本，以縮短複雜的銷售時間循環。
Recotap
recotap.com
Recotap 是下一代人工智慧驅動的 ABM 平台，可協助 B2B 行銷人員大規模開展有針對性和個人化的基於帳戶的參與活動。 Recotap 最適合尋求改善行銷績效的成長型新創公司和企業。透過基於 Recotap 帳戶的廣告解決方案，可以接觸到更多決策者並保持參與，直到他們轉換。
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic 透過尋找採購委員會中最具影響力的成員並在整個客戶旅程中與他們互動，幫助最大和發展最快的公司更快地轉換其最佳客戶。 ML 平台是一個全球多通路ABM 媒體啟動和衡量平台，使企業組織內的行銷人員能夠利用獨特的專有資料來識別最有可能購買的帳戶，最大限度地提高跨多個管道的參與度，並加快銷售週期，進而對投資報酬率產生正面影響。