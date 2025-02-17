基於帳戶的編排平台 - 最受歡迎的應用程式 - 史瓦帝尼

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
以帳戶為基礎的編排平台為企業提供了集中式解決方案，以簡化帳戶為基礎的行銷工作，促進銷售和行銷團隊之間的協調。這些平台在幫助公司瞄準特定客戶、實施有效的基於客戶的行銷 (ABM) 活動以及評估和完善策略方面發揮著至關重要的作用。其功能的核心是提供統一的帳戶清單管理，從而可以對公司的目標帳戶進行優先劃分和細分。 透過利用這些平台的功能，行銷和銷售團隊可以專注於識別和培養最有前途的業務客戶。此外，基於帳戶的編排平台有助於執行多通路活動。它們通常屬於以下一類或多類：基於帳戶的直郵軟體、基於帳戶的廣告軟體以及基於帳戶的網路和內容體驗軟體。值得注意的是，雖然軟體可以提供基於帳戶的執行能力，但它不一定構成一個全面的ABM平台。
提議新的應用程式
Folloze
folloze.com
Folloze 的使命是透過創建業界領先的買家體驗平台，幫助 B2B 行銷團隊回應新一代 B2B 買家的需求。在一線行銷人員的領導下，收入團隊利用 Folloze 快速輕鬆地提供引人入勝的數據驅動體驗，為買家提供所需的信息，所有這些都針對他們自己的客戶旅程進行個性化。 Folloze 於2013 年由兩位行銷高管創立，他們親眼目睹了B2B 購買和銷售的變化，Folloze 自豪地為當今一些最大、最成功的B2B 品牌提供服務，包括Cisco、FireEye、Google、Okta 和Workday 等公司。
Maestro ABM
maestroabm.com
Maestro 是ABM SaaS，可協助公司透過基於客戶的行銷流程向企業和目標客戶進行銷售，該流程具有個性化的每個接觸點以及所有劇本和範本庫... 顯示更多您可以衡量和編排的電子劇本，以縮短複雜的銷售時間循環。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft 透過專用人工智慧和深入的專有帳戶數據，幫助 B2B 銷售和行銷團隊找到、優先考慮、吸引和轉換最有可能購買其產品的公司。我們透過瞄準技術採用和數百種業務屬性，幫助您在全球數千萬家公司中發現最適合的客戶。我們的人工智慧平台可以預測誰需要您的技術產品以及何時準備好購買。更重要的是 - Enlyft 讓您的團隊能夠在幾秒鐘內獲得有關每個帳戶的業務關鍵見解 - 從而實現自信、有針對性和有效的外展。為此，我們將銷售和行銷優化的人工智慧模型與專有的資料收集機制相結合，產生市場上最豐富、最可靠和最新的潛在客戶資料資料庫。 Enlyft 透過易於使用的網站、外掛程式、資料下載、LinkedIn 聯絡人、CRM 整合等，成為您工作流程的無縫組成部分。從財富100 強到新創公司，世界上最高效的銷售和營銷團隊都依靠Enlyft 的人工智能驅動的需求生成來推動和優先考慮他們的勘探渠道，並贏得更多業務- 只需花費其預算的一小部分。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一個部門，為各種規模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基於帳戶的平台，以協調其行銷和銷售團隊並自信地增加收入。 RollWorks 平台由機器學習和廣泛的帳戶資料基礎提供支持，可協助您識別目標帳戶，透過數位廣告、網路個人化、電子郵件簽名和銷售自動化吸引他們，最後衡量您的計劃的有效性。對於大大小小的行銷和銷售團隊來說，RollWorks 是一個不可或缺的平台，他們相信基於帳戶的方法就是好的 B2B 行銷。今天就開始造訪 www.rollworks.com。
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 是基於帳戶的行銷和 B2B 情報的領先提供者。我們的技術平台結合了大數據和廣告自動化的力量，幫助 B2B 行銷人員定義、接觸和吸引他們的理想客戶。透過即時分析數十億個數據點，我們能夠準確地將經過驗證的離線業務數據連接到線上世界，並為行銷人員在數位廣告工作中提供世界一流的 B2B 定位和基於帳戶的行銷解決方案。
Propensity
propensity.com
Propensity 是唯一為小型 B2B 成長團隊建立的基於帳戶的行銷 (ABM) 平台。我們可以輕鬆地使用意圖資料建立有市場的客戶和聯絡人列表，透過全通路 ABM 活動預熱這些聯絡人，並將每日高品質銷售線索列表交給銷售人員。結果是一個自動化、始終在線的 ABM 引擎，與傳統的 B2B 成長策略相比，它產生了 MQA 流量和 5 倍的銷售參與度 為什麼選擇傾向？ - 5 分鐘內建立受眾群體，在不到2 週內啟動- 使用意向數據創建無限制的帳戶列表- 為每個帳戶列表充分豐富聯繫人- 每週熱身帳戶和銷售聯繫人列表- 程序化展示廣告- 行銷電子郵件分發- 存取存取我們的ABM 手冊庫- AI 內容產生器- 每週與Propensity CSM 舉行會議- 整合包括Hubspot 和Salesforce - 記錄時間投資回報率— 30 -180 天，具體取決於您的手冊傾向核心功能： 手冊庫- 預先建立的手冊範圍為30 個長達90 天劇本編輯器- 輕鬆編輯用戶選擇的劇本中的每個劇本受眾生成器- 使用授權的第三方帳戶級意圖數據來了解購買家的興趣和行為以及購買傾向購買圈子中內置的模型- 創建和基於客戶級別意圖管理目標聯繫人渠道管理器- 跨渠道活動編排和激活ABM 儀表板- 客戶衡量和分析，以量化提升和績效與行銷技術和銷售技術集成
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox 幫助成長行銷團隊透過 GTM 動議提高收入。收購、交叉銷售和追加銷售。該平台有 4 個建置模組： 1. 強大的 CDP 引擎攝取、清理、組織、視覺化和分析跨客戶接觸點的資料。 2. AI 驅動的 6-D 評分 確定旅程階段並確定關鍵客戶的優先順序。 3. 下一步最佳行動洞察 在整個買家旅程中接收可行的建議，以提高漏斗速度。 4. 強大的細分和編排 用於多通路行銷活動執行的智慧細分。 Airtel Business、Algonomy、Capillary、DarwinBox、Exotel、Rootstock、Qwickcilver、Mobisy、SupportLogic 和 Arrowstream 等快速發展的 B2B 公司選擇了 BambooBox 來更快地增加收入。想親自體驗其中的不同嗎？聯絡我們並找出答案。 www.bamboobox.ai
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon 是一種Web 個人化和基於帳戶的編排解決方案– 基於目標的旅程編排平台是用於了解客戶旅程並大規模提供個人化體驗的主要中心，鼓勵訪客繼續與您的網站互動– 推動提高業務績效。透過基於歸因的個人化加速您的管道和收入： - 為每個網站訪客提供正確的訊息和資產，幫助他們更快地成為您的客戶。 - 了解您的行銷工作如何影響業務目標，並繪製從初次接觸到贏得交易的客戶旅程。 - 將訪客轉化為客戶，而不僅僅是潛在客戶！
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一體化轉換雲，旨在改善買家體驗並推動 B2B 行銷人員的轉換。我們的參與系統包括各種工具和功能，例如網站個人化、內容個人化、登陸頁面建立器和個人化、需求擷取、豐富、人工驗證的潛在客戶以及基於帳戶的體驗。這些工具使行銷人員能夠為其目標受眾創造更具相關性和吸引力的體驗，最終有助於推動更好的業務成果，例如提高參與度、更高的轉換率和更高的客戶忠誠度。買家受益於動態、個人化的內容和互聯的數位體驗，使他們能夠接受更好的教育並更快地做出明智的決策。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一個專注於 B2B 的數據分析和協作平台，它連接付費、自有和免費的行銷、銷售和產品使用數據，以推動真正的業務成果。我們協助收入超過 1 億美元的 B2B 企業跨團隊整合、豐富和分析數據，並將效能與產業基準進行比較。客戶利用 Octane11 的開箱即用視覺化功能，或向 BI 工具、CDP、CRM 或他們選擇的其他端點提供增強的資料。 Octane11 確實是 B2B 資料堆疊中缺少的一環，它可以將孤立的資料轉化為可操作的見解，並以極少的時間和成本提高效能。
Recotap
recotap.com
Recotap 是下一代人工智慧驅動的 ABM 平台，可協助 B2B 行銷人員大規模開展有針對性和個人化的基於帳戶的參與活動。 Recotap 最適合尋求改善行銷績效的成長型新創公司和企業。透過基於 Recotap 帳戶的廣告解決方案，可以接觸到更多決策者並保持參與，直到他們轉換。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一個專為中小型收入團隊打造的自主銷售編排平台。該平台協調來自銷售支援工具、B2B 意圖和豐富工具的元數據，以識別、追蹤並與準備進行轉換的網站訪客建立聯繫。透過自動聚合數據並整合來自不同平台的見解，Warmly 精心策劃最有效的下一步，以推動銷售團隊進行合格的對話。 熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。 他們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，他們會以熱情、引人入勝的方式幫助您關閉管道。此外，他們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過其屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在日曆和 Zoom 上與潛在客戶或客戶更好地聯繫。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ 平台可協助團隊以更少的資源實現收入目標。它使用帳戶智慧、豐富且可靠的帳戶層級洞察來幫助您協調銷售和行銷活動，並將相關性注入 B2B 購買旅程的每個階段。您將獲得一個單一管理平台，連接所有情報和洞察來源以及每個銷售和行銷活動，因此您可以更早發現機會，更聰明地與之互動，並更快地完成交易。使用我們的客戶智慧、您的 CRM 和 MAP 資料、意圖訊號、技術圖表等建立精確的受眾。然後利用其他功能實現更高的精確度和控制：唯一經過優化的B2B 廣告平台可覆蓋整個購買團隊，透過個人化提高網站轉換率，協調整個生態系統和管道中有意義的客戶互動，並衡量行銷和銷售活動如何推動通路和收入。賣家甚至可以利用他們的 CRM 應用程式來獲取有關聯絡人和公司的智慧見解，並查看需求基礎參與度和意向活動。透過 Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence，您可以協調所有 GTM 操作以實現低摩擦購買。
Metadata
metadata.io
元數據消除了手動和重複性工作，因此 B2B 行銷人員最終可以專注於策略、創造力和增加收入。
Foundry
foundryco.com
Foundry 的帳戶為基礎的行銷 (ABM) 平台在購買過程的每個階段協調行銷和銷售活動。在單一平台中，Foundry ABM 結合了基於帳戶的廣告、網路個人化和銷售啟動功能，以跨多個管道編排行銷活動。這些活動工具和分析在專有的人工智慧驅動的購買意圖引擎上運行，該引擎可在購買過程中評估帳戶興趣。 Foundry ABM 可以精心策劃 ABM 活動，以提高目標客戶的認知度、參與度和管道。要了解更多信息，請訪問 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：許多評論都是針對 Triblio 平台，即現在的 Foundry ABM。
6sense
6sense.com
重塑您的公司創建、管理管道並將其轉化為收入的方式。我們的 ABM 軟體揭示收入洞察，從而形成高品質的管道，消除猜測並為您的收入團隊提供所需的數據和可見性。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 讓您快速大規模建立情境內容體驗。透過提供相關內容來更好地與潛在客戶建立聯繫，從而更快地達成交易。內容是每項上市行動的支柱。如果您想脫穎而出並與潛在客戶和現有客戶建立有意義的關係，您需要透過在正確的時間提供正確的內容來提供個人化的體驗。體驗管理 - 集中和組織來自不同來源的內容，以在幾分鐘內個性化目的地。內容集中和管理是個人化的關鍵。 Uberflip 是一個集中和組織所有內容的單一平台。 Uberflip 與第三方內容平台集成，因此您可以輕鬆匯入、管理和標記您的資產。從那裡，您的行銷、銷售和客戶成功團隊可以輕鬆存取批准的內容，並可以透過無程式碼拖放體驗開始為每個行銷活動和數位銷售室建立令人難以置信的目的地。更少的內容浪費，更快的行銷活動啟動，以及為潛在客戶提供最佳內容的銷售團隊。主要功能： - 內容整合（部落格、Wistia、Vimeo、YouTube、Vidyard、Brightcove） - 標籤管理器和智慧過濾器- Uberflip 頁面- Uberflip 銷售協助（數位銷售室） - SEO 優化旅程加速- 為每個買家創建精選內容目的地– 並透過所有管道與他們互動。 Uberflip 讓您能夠透過內容推薦來推動內容消費，讓訪客留在現場。透過強大的行銷自動化平台 (MAP) 集成，每次與內容的互動都可以觸發完美的下一步，以加速客戶旅程。透過提供個人化內容來減少買家旅程中的摩擦，提高轉換率並加快創收速度。
Terminus
terminusplatform.com
舊的做事方式不再有效。而且，你不能落後。 B2B 策略已經發展，遊戲規則也改變了。您需要平台、專家和戰術手冊來幫助您實現業務所需的目標，尤其是在提高每一分錢效率的壓力越來越大的情況下。特斯聯是一個為您的成功而打造的平台。它可以幫助您的團隊在客戶的整個生命週期中滿足客戶需求，您需要一個植根於第一方數據的平台，為買家提供從客戶獲取到擴展和更新的引人入勝的數位體驗。我們的引擎旨在提高投資回報率、最大限度地減少詐欺、優先考慮品牌安全，並將意圖轉化為 GTM 團隊相關的、可操作的見解。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic 透過尋找採購委員會中最具影響力的成員並在整個客戶旅程中與他們互動，幫助最大和發展最快的公司更快地轉換其最佳客戶。 ML 平台是一個全球多通路ABM 媒體啟動和衡量平台，使企業組織內的行銷人員能夠利用獨特的專有資料來識別最有可能購買的帳戶，最大限度地提高跨多個管道的參與度，並加快銷售週期，進而對投資報酬率產生正面影響。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體，HubSpot 都能讓您擴大公司規模，而不是複雜化。 HubSpot 擁有您更好成長所需的一切。