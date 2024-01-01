A/B 測試軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 甘比亞

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
該產品是業務運作中的有效協作者嗎？ A/B 測試產品使用者滿意度的關鍵驅動因素包括「報告和分析」、「多變量測試功能」和「人工智慧/機器學習」。這些因素是透過一種演算法來識別的，該演算法選擇最有可能預測該類別中用戶滿意度的屬性。
提議新的應用程式
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels 是世界上最受歡迎的線上銷售漏斗平台之一，使用者可以快速輕鬆地創建精美的銷售頁面，將訪客轉化為潛在客戶和付費客戶。無需技術、設計或編碼經驗。數百個即插即用模板觸手可及。或自訂您自己的頻道。 Clickfunnels 附帶培訓、教學課程以及流暢的第 3 方應用程式、電子郵件和付款整合。用戶在短短 10 分鐘內就建立了工作管道！
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、經濟實惠的一體化行銷、銷售和支援 CRM 軟體，為全球 29500 多家成長型公司提供支援。 EngageBay 幫助公司獲取、吸引、培養網路訪客，並將他們轉化為滿意的客戶，並將業務增長 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 簡單而強大的一體化CRM - 易於使用的營銷自動化軟體- 電子郵件營銷- 免費實時聊天軟體- 強大的幫助台軟體- 電子郵件序列- 登陸頁面- 用於捕獲在線潛在客戶的Web 表單- 跨行銷、銷售和支援部門的 360 度客戶視圖 - 預約安排軟體 - 聯絡人管理軟體 - 免費 CRM 軟體等等。
Zoho PageSense
zoho.com
轉換優化和個性化平台。 衡量您的關鍵網站指標，了解訪客的線上行為，並為他們提供個人化的網站體驗以提高轉換率。
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一個產品分析平台，可協助企業透過協作分析來追蹤訪客。該平台使用行為報告來了解用戶與產品的交互，並提供洞察以即時加速工作。
Unbounce
unbounce.com
無論您是行銷專家還是新手，Unbounce 登陸頁面都可以將更多訪客轉換為潛在客戶、銷售和註冊。憑藉適合任何技能水平的易於使用的建構器以及人工智慧驅動的優化功能，Unbounce 可協助您在短短幾分鐘內建立和發布美觀、高效能的頁面。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
WebinarJam
home.webinarjam.com
透過唯一可產生從註冊到重播的完整直播活動的網路研討會系統，提高您的銷售額和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，無需下載，是迄今為止向公眾發布的對直播、活動串流和網路研討會廣播最顯著的改進。受到超過 50,000 名客戶的信賴。
Algolia
algolia.com
Algolia 是世界上唯一的端到端人工智慧搜尋和發現平台。我們的工程師發明了人工智慧的突破性用途，以指數級更好的方式創建更好的搜尋和發現。我們專有的 NeuralSearch 技術將基於向量的自然語言處理和關鍵字匹配結合在一個 API 中。 Algolia 每年支援 1.75 兆次搜尋請求或每週超過 300 億次搜尋請求，使 150 多個國家/地區的 17,000 多名客戶能夠為其應用程式內使用者和/或線上訪客（使用任何 Web、行動或語音設備）－透過立即大規模地呈現所需的內容。要了解更多信息，請訪問 www.algolia.com。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一個客戶參與平台，適用於渴望產生影響力的電子商務行銷團隊，這些團隊希望成為執行長精乾且強大、值得信賴的收入成長合作夥伴。我們的人工智慧驅動解決方案已被50個國家的2000多家中型企業以及沃達豐、鱷魚、新百倫和維多利亞的秘密等許多全球知名品牌採用。 SALESmanago 透過利用三個原則來實現收入成長最大化和改善電子商務 KPI 的承諾：(1) 客戶親密度，基於零資料和第一方資料創建真實的客戶關係； (2) 精準執行，透過超個人化提供卓越的全通路客戶體驗； (3) 成長智慧將人類和基於人工智慧的指導結合，實現務實、更快的決策，從而實現最大影響。更多資訊：www.sal...
PostHog
posthog.com
PostHog 是一款開源一體化平台，可協助工程師建立更好的產品。我們使軟體團隊能夠在一個平台上捕獲事件、執行分析、記錄使用者會話、進行實驗和部署新功能。 - 更好的設計：強大的產品分析。多變量 A/B 實驗。用戶細分和 50 多個整合。 PostHog 擁有建立更好產品所需的一切。 - 建立更好：使用功能標誌安全地推出新功能，使用會話記錄偵錯問題並透過相關性分析規劃新功能 - 一切都在 PostHog 中。 - 更好地開發：期望有 SDK、API、事件管道、用於深度分析的類似 SQL 的語法以及開源應用程式平台。 - 規模更佳：可用美國或歐盟託管，由 ClickHouse 提供支援。一切均經...
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家為全球出版商提供數據和分析的科技公司。該公司成立於2009年，總部位於美國紐約市。該軟體即服務(SaaS) 公司將程式碼整合到出版商、媒體公司和新聞機構的網站中，以追蹤用戶，從而透過受眾參與度和忠誠度指標獲利，以便他們可以決定在其網站上發布和推廣的內容。 2010 年 8 月，該公司從 Betaworks 分離出來，成為一個獨立的實體。 Chartbeat 作為 Google Analytics 即時數據的替代品受到了讚揚和批評。
Leadpages
leadpages.com
Leadpages® 是一個無程式碼網站和登陸頁面建立器，旨在幫助小型企業快速輕鬆地上網。該平台配備了完整的轉換工具包，簡化了潛在客戶生成流程，以便您可以擴展和發展您的線上業務。無論您是精通技術的行銷人員還是對網頁設計完全陌生，Leadpages 都可以幫助您建立您和您的受眾都會喜歡的線上形象。自 2013 年以來，Leadpages 一直是值得信賴的領導者，由轉化行銷策劃團隊和全球最友善的技術支援團隊提供支援。為什麼選擇 Leadpages 來建立您的線上業務？因為您需要一個適合您的業務並像您一樣努力工作的網站。借助Leadpages，您發布的每個頁面都經過嚴格優化，以收集潛在客戶並完成銷售...
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個以洞察為導向的客戶參與平台，受到超過 1,200 個全球消費品牌的信賴，例如 Ally Financial、McAfee、7-11、三星、Flipkart、達美樂、雀巢、德國電信、Airtel 等。來自超過 35 個國家的數位優先品牌和企業品牌使用 MoEngage 每月為超過 12 億客戶提供數位體驗，每天發送 32 億則訊息。 MoEngage 在 10 個國家設有辦事處，並獲得高盛資產管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Matri...
Plerdy
plerdy.com
Plerdy CRO、SEO 和 A/B 測試工具 - 一套全面的套件，可提高轉換率、增強用戶體驗並優化您的線上商店績效。 🚀 A/B 測試工具 隆重推出 Plerdy 的免費 A/B 測試工具 - 專為電子商務和線上企業精心設計，旨在增強用戶體驗和轉換率。輕鬆設定、執行和分析 A/B 測試以做出數據驅動的決策。見證即時結果並獲得可行的見解來優化您的網站。 🌟 使用案例 - https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 使用 Plerdy 釋放您網站的全...
UserWise
userwise.io
UserWise 是適用於遊戲的最先進的 liveops 引擎，使工作室能夠終身留住玩家。 UserWise 透過先進的細分工具、直覺的 liveops 日曆、視覺化行銷活動建立器和可自訂的框架，讓您掌握主動權。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica 是一款經濟實惠且可靠（是的，這是可能的）一體化行動應用程式分析工具，可對您的行動應用程式使用者行為、應用程式內收入、行動取得活動和崩潰進行全面分析。它於 2013 年推出，支援全球 60,000 多個行動應用程式（例如 Azur Games、METRO、漢堡王、Brave Stars）找到可行的見解並最大化其應用程式收入。 AppMetrica 被多個產業的使用者獲取團隊、產品經理、收入經理和分析專家使用。為什麼要切換到 AppMetrica： - 您需要目前產品分析工具的更多功能，即通路、細分和用戶級資料。 - 您正在將用戶獲取活動擴展到 Google Ads 之外，並...
AutoOptimize
autooptimize.ai
透過自動 A/B 測試優化您的網站。 AutoOptimize 為您提供 50 個高效能範本 A/B 測試，經證明可在 90 天內將轉換率提高高達 30%。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore 是一種高級實驗工具，主要由想要啟動高級實驗的機構、開發和產品團隊以及需要 IT 部門幫助最少的營銷人員使用。我們脫穎而出：我們真正關心我們的客戶 - 在支援和超額交付方面付出更多努力，因為我們還有內部實驗團隊、CRO 和數據專家為您服務。功能： A/B 測試：使用市場上先進的細分引擎之一創建實驗，具有41 個數據點：網站行為、流量來源、CRM 數據、GTM、天氣API 等。統計 >按特定目標過濾結果 > 輔助轉換或線性分佈 > 累積視圖 > 僅共享與您的團隊重要的內容：pdf 報告 > 跟踪任何事件 現場調查： > 作為彈出窗口或小部件觸發 > 滾動、加...
Kartra
home.kartra.com
Kartra 不只是一個平台；它是您創業之旅中的合作夥伴，提供從高轉換率登陸頁面和網站到複雜的電子郵件行銷解決方案、會員網站等的一切。 Kartra 平台旨在推動銷售，提供強大的一體化解決方案，簡化數位行銷和銷售流程，讓您專注於您最擅長的事情 - 為受眾創造和交付價值。 * 輕鬆創作：透過引人入勝的網站、影片和網路研討會吸引觀眾。提供變革性的會員資格或線上課程，並透過整合工具管理您的日程安排和計費。 * 精準行銷：使用先進的潛在客戶捕獲技術擴大您的覆蓋範圍，並透過有針對性的活動和管道培養您的潛在客戶。透過電子郵件或簡訊有效傳達您的優惠，並透過可自訂的結帳處理付款。 * 擴展您的願景：利用進階...
Fluid Ads
fluidads.com
在 Fluid Ads，我們提供兩種服務選項，每種服務都包含以下優勢。流體廣告提供以下功能： - 使用我們的廣告產生器工具建立令人驚嘆的數位展示廣告。 - 利用我們行業領先的地理定位和地理圍欄系統，隨時隨地精確定位您想要覆蓋的受眾。 - 選擇和管理您希望廣告展示的管道和網站，並密切控制您的預算。 - 透過我們深入的報告套件充分了解您的廣告活動的效果，為您提供可行的見解。完全託管服務我們透過為您管理廣告活動的各個方面來節省您的時間和金錢，從製作引人注目的廣告到定位廣告的顯示位置，再到提供您了解活動效果所需的數據。我們的專業數位廣告活動經理將持續確保您的活動得到最佳化，以最大限度地提高您的投資回報...
Keyspider
keyspider.io
Keyspider 透過基於雲端的企業搜尋引擎提供準確的搜尋結果。使用 Keyspider，您可以建立自己的定製網站搜索，無需額外的時間或成本。 Keyspider 了解客戶的需求，並為他們的搜尋查詢提供正確的結果。該解決方案為網站提供更好的搜尋體驗和更高的轉換率。它打算透過不遺餘力的搜尋即服務來重新定義客戶瀏覽客戶網站的方式。透過客製化搜尋提高跨媒體的相關性。
Crazy Egg
crazyegg.com
使用 Crazy Egg 查看熱門內容和冷門內容，並了解網路訪客使用熱圖、錄音、調查、A/B 測試等工具進行的操作。
Convert.com
convert.com
A/B 測試軟體 Convert.com - 專注於使用 A/B 測試軟體、多變量測試軟體或對比測試軟體進行轉換率最佳化的代理商和電子商務公司的最佳解決方案。
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM 將您的整個業務結合起來，幫助每個人更好地工作、協同工作，並透過單一基於雲端的系統以正確的方式工作。行銷可以產生更多高品質的銷售線索，銷售可以達成更多交易，財務可以快速輕鬆地開立發票，支援可以提供卓越的服務。 Workbooks 可以隨時隨地在所有設備上進行安全訪問，並與您當前的系統無縫集成，為您的團隊提供360 度客戶的單一視圖，幫助他們專注於正確的事情並獲得做出決策所需的實時見解。 Workbooks 可協助您將客戶置於業務的核心，並建立持久、有利可圖的關係，從而以可持續的方式增加長期收入。
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty 是一家快速發展的人工智慧實驗、個人化和功能管理解決方案提供商，可協助企業快速增加收入。
WayMore
waymore.io
WayMore是一個創新的一體化全通路行銷雲端平台，由許多不同的工具組成，旨在提高銷售額並降低行銷成本。該平台的高科技基於數據收集、分析、自動化和數位行銷。 WayMore 適合所有企業，無論行業或規模如何。平台的簡單設計使用戶體驗非常輕鬆。 如何？ * 將您的客戶置於綜合方法的中心。 * 整合您的所有資料來源。透過人工智慧的力量分析數據，更了解您的受眾。 * 對受眾進行微細分，以最大限度地提高參與率。 * 透過正確的管道、在正確的時刻、以正確的內容與每個細分受眾群溝通。 * 實施自動化以避免手動任務。 為什麼？ * 將潛在客戶轉化為忠實客戶。 * 節省時間和精力。
Landingi
landingi.com
該平台提供多種解決方案，為行銷人員使用登陸頁面創建行銷活動的每一步提供支援：從設計，到活動的啟動、整合、優化，再到轉換。 Landingi 平台擁有極其直覺、像素完美的拖放編輯器，您可以在其中輕鬆設計漂亮的登陸頁面、行動頁面和銷售管道。憑藉 400 多個專為適應不同行業並服務於行銷活動目標而量身定制的即用型模板，高轉換率登陸頁面的創建過程變得省時且流暢。 Landingi 提供 150 多個整合來自動化客戶的工作流程、提高行銷效率，並最終更快地實現目標。
Flagsmith
flagsmith.com
功能標誌和遠端配置服務。自信地發布功能；跨 Web、行動和伺服器端應用程式管理功能標誌。使用我們的託管 API、部署到您自己的私有雲或在本地運行。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach 是世界排名第一的商務體驗雲，讓品牌能夠提供如此個人化的客戶旅程，就像魔法一樣。它提供了一套可推動真正個人化和數位商務成長的產品，包括： Discovery，提供人工智慧驅動的搜尋和銷售；內容，提供無頭 CMS；和 Engagement，提供領先的 CDP 和行銷自動化解決方案。這些解決方案將統一客戶和產品數據的力量與人工智慧優化的速度和規模相結合，實現可在任何管道和每次旅程中實現轉換的創收數位商務體驗。 Bloomreach 為超過 850 個全球品牌提供服務，包括 Albertsons、Bosch、Puma、FC Bayern München 和 Marks & Spe...
Howuku
howuku.com
Howuku 是一種行為分析解決方案，可幫助新創公司透過熱圖、AB 測試和調查獲取有價值的客戶回饋和見解。它可以幫助行銷人員透過直觀地顯示客戶在網站上點擊和滾動的位置來衡量客戶行為。 A/B 測試使團隊能夠提高內容參與度並找出表現不佳的頁面。產品擁有者可以獲得即時回饋，比較多種裝置上的吸引力，識別關鍵用戶群並觀察用戶注意力，以製定優化的行銷策略。
Kasplo
kasplo.com
Kasplo 是一個企業級電子郵件行銷平台，可協助品牌提高銷售量、保留客戶並提高客戶的終身價值。主要亮點包括易於使用的電子郵件產生器（帶有拖放選項）、用於為用戶自訂訊息的分段工具以及建立各種意圖捕獲表單。作為智慧電子郵件工具包，企業可以使用 Kasplo 充分利用這個具有成本效益且投資回報率驅動的行銷平台。
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一體化轉換雲，旨在改善買家體驗並推動 B2B 行銷人員的轉換。我們的參與系統包括各種工具和功能，例如網站個人化、內容個人化、登陸頁面建立器和個人化、需求擷取、豐富、人工驗證的潛在客戶以及基於帳戶的體驗。這些工具使行銷人員能夠為其目標受眾創造更具相關性和吸引力的體驗，最終有助於推動更好的業務成果，例如提高參與度、更高的轉換率和更高的客戶忠誠度。買家受益於動態、個人化的內容和互聯的數位體驗，使他們能夠接受更好的教育並更快地做出明智的決策。
Testeum
testeum.com
透過網路或行動應用程式提高用戶保留率、用戶體驗和可用性。 從充滿熱情的眾測試人員的全球網路中獲取用戶測試。優化您的網路或行動應用程式以獲得完美的效能。
Apptimize
apptimize.com
Apptimize 是一家飛艇公司，透過 A/B 測試和功能發布管理以及行動優先的鏡頭，幫助品牌快速迭代，在所有數位管道上打造令人驚嘆的用戶體驗。由於 Apptimize 源自行動設備，因此我們特別有能力快速行動、克服巨大的工程挑戰，並考慮到獨特使用者的使用者體驗。我們的用戶極具創新性和智慧。我們透過消除障礙和風險，讓他們快速、輕鬆、廉價地進行創新，以便他們能夠為用戶開發出更好的應用程式。我們認為實驗是發現真理的關鍵。在 Apptimize，我們不斷質疑我們的信念並喜歡獲得回饋。
VWO
vwo.com
運行實驗程序是很棘手的。無論您的目標是提高網站轉換率還是改善用戶體驗，您都需要做很多事情才能把事情做好。這就是為什麼 WMG、eBay、Ubisoft、Qualicorp 等數千家世界領先的企業品牌都希望 VWO 來運行和擴展他們的數位實驗。 VWO 是全球領先的 Web 測試和轉換優化平台，使成長中的企業能夠跨桌面、行動和其他裝置優化其 Web 體驗，從而提供獨特的體驗。收集使用者見解、確定假設的優先順序、規劃路線圖、進行測試、分析結果 - VWO 可讓您覆蓋整個 9 碼。 VWO 經過精心設計，易於實驗。您可以在幾分鐘內啟動測試，無需 IT 部門的任何協助。憑藉 BS 和 ISO 等認證，...
Monetate
monetate.com
Monetate 讓行銷人員能夠讓客戶在個人層面上感到被理解和欣賞。 Monetate 讓品牌能夠提供完全整合的個人化策略。以性能為中心的架構提供了著名的易於使用的介面，具有一系列強大的工具，涵蓋構思和驗證，直至提供可擴展的一對一跨渠道體驗。透過卓越的體驗取悅消費者，進而提高參與度、轉換率，並最終提高客戶終身價值。 Monetate 為 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等領先品牌以及數百個其他市場領導者帶來了數十億美元的年收入。
Upflowy
upflowy.com
拖放工具可提高轉換率。建立一個流程來建立和優化您的表單、測驗、調查、入職流程等。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客戶參與和體驗平台（以前稱為 Netcore Smartech）是一個一站式成長平台，使行銷人員、成長和產品經理能夠跨多個接觸點與客戶進行強有力的對話。在 AI/ML 的支援下，Netcore Cloud 使網站和行動應用品牌能夠推動全通路成長。平台提供： - 透過拼接線上和線下管道的使用者數據，可操作的統一客戶檔案。 - 由機器學習支援的數據分析，有助於透過即時報告和產品分析，在正確的時間自動向正確的用戶群體交付個人化多通路行銷活動。 - 以人工智慧為主導的推薦引擎，讓使用者輕鬆發現相關產品，並進一步個人化使用者旅程每個階段的體驗。 - 一個無程式碼平台，可提高...
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Toolkit 是一款網路分析軟體，用於自動設定、審核、維護和分析日常 Google Analytics 任務，以分析和優化線上行銷活動。
Squeezely
squeezely.tech
我們以每個人都可以做到的方式，透過將客戶互動轉化為個人化體驗來幫助企業提高轉換率。 Squeezely CDP 透過三個簡單步驟幫助企業大規模推動個人化： 收集 - 將所有來源的資料收集到一處。轉換 - 將資料轉換為段和動作，例如我們內建的智慧受眾和產品推薦。資本化 - 將在您的網站、電子郵件行銷和廣告活動中提供個人化體驗。優勢 快速整合 - 您將立即啟動並運行 即時數據可用性 - 無滯後 大規模個人化 - 與每個客戶高度相關和自動化的方法 先進的機器學習技術 - 確保最佳性能 出色的支援 - 我們我們隨時幫助您實現目標觀看我們的影片：https://www.youtube.com/chann...
Splitbee
splitbee.io
使用 Splitbee 追蹤並優化您的線上業務。分析、漏斗、自動化、A/B 測試等。
Optibase
optibase.io
Optibase 是 Webflow 的終極 A/B 測試應用程式。它允許您透過精確的 A/B 測試來優化 Webflow 網站上的轉換率。您可以測試網站的不同版本，從副本到設計再到整個頁面，並找到最佳效能的版本。 它提供拆分測試功能來促進業務成長，讓您可以透過拆分流量和分析效能來測試更大的設計變更。 Optibase 提供多變量測試，以找到您網站上元素的完美組合。您可以創建無限的組合併追蹤它們的表現。該應用程式與 Webflow 無縫集成，可讓您為網站上的任何元素（從點擊到表單提交）設定轉換追蹤。 Optibase 設計為無程式碼友善且符合 GDPR。它不會導致任何閃爍或影響網站效能。...
Ptengine
ptengine.com
Ptengine 是一個完整的行銷和分析平台。我們幫助您真正了解您的用戶，並透過個人化內容和執行 A/B 測試來採取行動。可以免費開始使用，幾分鐘後即可開始使用。
Personizely
personizely.net
Personalizely 是一個轉換行銷工具包，用於透過收集每個網站訪客的聯絡資訊、提高平均訂單價值並透過有針對性的彈出視窗促進銷售來充分利用每個網站訪客。它透過易於使用的建構器輕鬆創建高轉換彈出窗口，為您提供完全的設計自由。而使用網站個人化工具，您可以根據訪客的活動歷史記錄、推薦來源、地理位置、設備、購物車價值、訂單歷史記錄等輕鬆編輯您的網站，並透過其視覺化現場編輯器將網站拆分為多個變體。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是專為忙碌的行銷人員創建的轉換優化工具集。它提供快速、易於使用的解決方案，可以透過三種方式幫助您提高銷售額： 1. 智慧電子商務彈出視窗可幫助您更快地建立清單、減少購物車放棄並以前所未有的方式提高電子商務銷售額。 2. 網站個人化功能可讓您輕鬆根據購物者細分客製化網站和行銷活動登陸頁面訊息，以獲得更相關、更有意義的體驗。 3. 易於使用的 A/B 測試可讓您快速設定、測試和比較彈出和個人化登陸頁面的效能。此外，您可以比較完整的購物者旅程來衡量對底線的影響。
Eppo
geteppo.com
Eppo 執行值得信賴的資料倉儲本機 A/B 測試。世界一流的統計嚴謹性、特徵管理和實驗報告 - 全部集中在一個工具中。
SplitMetrics
splitmetrics.com
用於 Apple Search Ads 優化、應用程式發布、A/B 測試、ASO 和完全託管的應用程式成長的產品和服務生態系統。
DevCycle
devcycle.com
DevCycle 讓開發團隊能夠無縫管理程式碼部署和功能發布。我們靈活且整合的功能管理解決方案專為開發人員設計，使團隊能夠完全控制其功能標誌，同時防止技術債務累積。借助我們可擴展且經濟高效的平台，團隊可以專注於真正重要的事情——建立卓越的軟體——而不會陷入功能管理的複雜性之中。 我們以前稱為Taplytics，誕生於矽谷的Y Combinator，是為產品和行銷團隊提供A/B 測試和實驗解決方案，現已發展成為DevCycle，這是一些全球最大品牌所採用的值得信賴的功能管理解決方案。我們為數百萬最終用戶提供服務並發起數十億次活動，我們了解大規模營運的需求。
Statsig
statsig.com
Statsig 是領先的產品實驗平台，可協助企業利用數據快速交付並建立更好的產品。 Microsoft、Figma、Notion、Flipkart、Eventbrite、Ancestry、Headspace 和 Univision 等公司使用 Statsig 來管理功能推出、自動化實驗並根據效能指標做出決策。 Statsig 由 Facebook 前工程師於 2021 年創立，支援數千項實驗，影響全球超過 10 億最終用戶。 Statsig 使實驗民主化，這是降低開發風險的重要方面，以前只有大型科技公司才能使用。
GrowthBook
growthbook.io
GrowthBook 是最受歡迎的開源實驗和功能標記平台。 GrowthBook 創建於 2021 年，是一個現代化且高度可自訂的平台，可滿足您的獨特需求和資料結構。無需自行建置即可獲得自訂內部平台的所有功能。 GrowthBook 採用最受歡迎語言的高效能 SDK 來實現功能標記，並且其架構設計為不在關鍵渲染路徑中。我們的 A/B 測試平台使用您現有的資料倉儲，並且可以根據您的資料需求完全客製化。我們支援最受歡迎的活動追蹤工具，以及對大多數資料倉儲的自訂支援 - 我們甚至支援 Mixpanel 和 Google Analytics。沒有黑盒子！完全透明地了解您的資料、查看查詢，甚至匯出到 J...
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect 是 A/B 測試和優化解決方案，您可以在其中對您的想法進行 A/B 測試、發現見解並個性化整個客戶旅程。
Maxymizely
maxymizely.com
Maxymizely 是一個以行動和 Web 應用程式為導向的創新發現導向平台，它將大數據分析與預測建模相結合。透過 Maxymizely，您將能夠提高應用程式的投資報酬率、提高用戶參與度和終身價值、為您的行銷活動確定最成功的定位細分，並降低應用程式的低效率。 今天，您可以註冊我們的分析平台並開始即時監控您的用戶資料。有 40 多個令人驚嘆的分析報告可以向您揭示應用程式使用者的重要趨勢。透過我們的即時免費演示，您可以查看系統報告和功能。 Maxymizely 3D分析是一種全新的使用者評估理念。 Maxymizely的演算法以用戶屬性和過去的用戶行為為關鍵部分，可以對用戶進行“評分”，並向您展...
Personyze
personyze.com
Personyze 是一個全面的個人化工具包，它使用行為定位、基於人工智慧的推薦和個人化電子郵件廣播的強大組合，為您提供在網站上和跨渠道創建引人入勝的體驗所需的一切。 Personyze 可在任何網站上運行，無論平台如何，都可以與任何 CRM、任何第三方電子郵件解決方案和任何分析解決方案集成，並附帶 Google Analytics 集成和開箱即用的內部分析。 Personyze 的第一個元件是動態定位工具，它允許您定義訪客細分，並利用Personyze 的魔力向他們展示您可以想像的任何內容，從網站上的簡單視覺編輯到有針對性的電子郵件、彈出視窗或橫幅，使用技術上可用的任何行為或使用者變數進行定...
ABlyft
ablyft.com
ABlyft 是一個為開發人員打造的 A/B 測試平台。這些功能專為經驗豐富的使用者和機構而設計，速度極快且極為靈活。如果您習慣在 JavaScript 和 CSS 中進行 A/B 測試，那麼這就是您的工具！任何已經處理過網路實驗的人都知道，大多數相關實驗不能使用
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
我們幫助企業提高線上轉換率，允許不受限制地進行實驗。憑藉我們簡單的方法和市場領先的技術，我們始終以客戶為中心，增強數位體驗。我們的技術創建於 2000 年，是市場上第一個測試和定位解決方案。從那時起，該平台呈指數級增長，自英國 Accelerate Group Ltd 於 2018 年 8 月收購 Webtrends Optimize 以來，增長速度甚至更快。我們所做的每一次測試都會對此進行測量和報告。我們擁有全方位的測試、分析和個人化工具和功能。包括 AB、ABN、MVT 和分割測試、社交證明和產品推薦引擎、退出意圖覆蓋以及許多其他工具。提供客戶端或伺服器端測試以及一系列用於行動應用程式優化...
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon 使品牌能夠增強其產品和數位交互，提供獨特的最佳化解決方案，將網路實驗、功能實驗和人工智慧驅動的個人化功能結合在一個單一的、有凝聚力的平台中，滿足所有團隊的實驗需求。 Kameleon 旨在支援產品經理、行銷人員和開發人員滿足不同的實驗和功能管理需求，適合任何技術堆疊，具有 50 多個集成，並且能夠進行任何自訂集成。作為一個統一的平台，Kameleoon 使團隊能夠創建實驗，使他們能夠利用基於 Web 的資料在伺服器端測試中進行定位、分析和激活，而所有這些都不需要開發人員。 Kameleon 符合 HIPAA、GDPR 和 CCPA 標準，非常適合醫療保健、銀行和保險等嚴格監...
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr 是線上行為個人化、人工智慧和使用者隱私的全球領導者，幫助企業提高轉換率和收入、收集更多潛在客戶，並在購物體驗期間和之後透過個人化推薦重新定位訪客。
CustomFit.ai
customfit.ai
CustomFit.ai 是行銷人員喜愛的無程式碼網站個人化和 A/B 測試平台。它擅長為每個訪客識別和調整網站內容，有效地將轉換率提高一倍。該平台的突出特點是能夠提供個人化體驗，而無需複雜的編碼或技術專業知識。透過 CustomFit.ai，行銷人員可以輕鬆優化其網站並在兩分鐘內上線，使其成為提高轉換率的快速且有效率的解決方案。 CustomFit.ai 為行銷人員提供直覺的介面和強大的功能集。設定 A/B 測試、建立動態內容變體以及追蹤即時效能指標都變得簡單，從而實現快速迭代和最佳化。此平台的智慧個人化功能可確保網站訪客收到符合其偏好和需求的客製化訊息，從而顯著提高轉換率。 CustomF...