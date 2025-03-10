360回饋工具軟體 - 最受歡迎的應用程式

AskYourTeam

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Askyourteam在這裡幫助理事會達到最重要的事情的核心。通過用洞察力替換猜測，其員工和社區洞察平台可以實現更智能，更快的決策，從而使理事會能夠集中資源，從而使他們產生最大的不同。 使用AskYourTeam，用戶將獲得相關且可操作的見解。當他們可以衡量這些行動的影響時，他們可以驗證並慶祝進度或在需要時重新恢復正軌。這就是AskYourteam如何幫助理事會培養持續改進和有影響力的變化的文化。 為什麼選擇AskYourTeam？ 100％的理事會專注於它了解建立蓬勃發展社區的工作。 多合一解決方案，一個易於使用的平台，可用於社區和員工的見解。 對行動的見解揭示了相關的見解，專注於最有影響力的行動並衡量進步。 在澳大利亞和新西蘭的50多個理事會中信任。 Askyourteam的解決方案：<>員工語音利用員工洞察平台的員工的生活經驗，專門為理事會設計。它促進了高性能，敬業的團隊，並參與他們塑造理事會為社區提供的內容和方式。 <>社區聲音很容易理解對社區人民最重要的事情及其對特定問題或計劃的看法，使理事會能夠設計和提供最能滿足其需求的服務。 <>服務審查與不斷變化的社區需求的一致服務。雖然服務評論可能感覺像是伸展資源的另一個負擔，但Askyourteam將理事會如何使服務計劃和交付與年度和十年計劃保持一致。它優先考慮服務審查，以最佳滿足社區不斷變化的需求，確定隆升的機會，並措施影響不斷改進。 <>卓越經理一種可靠的方法來增強理事會表現，並確定將帶來最大差異的行動。由Thrive35開發並由Askyourteam提供支持的卓越經理，幫助理事會評估其針對澳大利亞業務卓越框架（ABEF）的績效，這是一種國際認可的商業模式，可實現組織卓越。