360回饋工具軟體 - 最受歡迎的應用程式

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360 度回饋工具旨在簡化進行 360 度審核的流程，其中包括收集員工、經理和直接下屬的回饋。這些工具在績效審核週期中特別有用，可以有效地收集組織內各個層級的見解。審核者可以提供有關同事的工作績效、經理的領導風格或整體工作經驗的回饋。這些工具通常由人力資源部門管理，有助於跨團隊分發 360 度調查。它們幫助雇主評估員工對各種問題的看法，例如工作場所多元化、管理能力和值得的團隊成員。最終，360 回饋工具透過為員工和經理提供可能無法透過標準業務互動傳達的寶貴觀點來促進改進。
提議新的應用程式
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力資源管理軟體，提供薪資管理、出勤跟踪、績效監控等功能，以簡化企業人力資源流程。
JotForm
jotform.com
Jotform是一個無代碼平台，用於創建自定義表單、工作流程自動化和數據收集，適用於各類業務。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics是一個體驗管理平台，幫助組織收集、分析和管理有關客戶、員工、產品和品牌的數據。
Valence
valence.co
Valence是一款專為經理提供的團隊合作平台，幫助實時了解團隊健康、促進溝通、設立目標和追蹤改善進度。
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow是一個調查平台，提供多渠道的客戶和員工體驗調查工具，並支持實時反饋和多語言調查。
Macorva
macorva.com
Macorva是一個AI驅動的平台，幫助企業管理績效、反饋和顧客滿意度，整合數據和分析，提升員工和顧客體驗。
Slidergap
spidergap.com
Slidergap是一個線上工具，用於創建和運行360°反饋評估，幫助個人發展，提供員工反饋報告和發展計劃。
Spectiv
decisionwise.com
Spectiv是一個專門的平台，可滿足您的員工聆聽需求，從員工參與調查到360度反饋評估。 為什麼要使用Spectiv？ - 無壓力自動化 - 世界一流的報告 - 行業和全球基準測試 - 預先構建的調查/評估模板， - 與您的HRIS集成 - 還有更多
AskYourTeam
askyourteam.com
Askyourteam在這裡幫助理事會達到最重要的事情的核心。通過用洞察力替換猜測，其員工和社區洞察平台可以實現更智能，更快的決策，從而使理事會能夠集中資源，從而使他們產生最大的不同。 使用AskYourTeam，用戶將獲得相關且可操作的見解。當他們可以衡量這些行動的影響時，他們可以驗證並慶祝進度或在需要時重新恢復正軌。這就是AskYourteam如何幫助理事會培養持續改進和有影響力的變化的文化。 為什麼選擇AskYourTeam？ 100％的理事會專注於它了解建立蓬勃發展社區的工作。 多合一解決方案，一個易於使用的平台，可用於社區和員工的見解。 對行動的見解揭示了相關的見解，專注於最有影響力的行動並衡量進步。 在澳大利亞和新西蘭的50多個理事會中信任。 Askyourteam的解決方案：<>員工語音利用員工洞察平台的員工的生活經驗，專門為理事會設計。它促進了高性能，敬業的團隊，並參與他們塑造理事會為社區提供的內容和方式。 <>社區聲音很容易理解對社區人民最重要的事情及其對特定問題或計劃的看法，使理事會能夠設計和提供最能滿足其需求的服務。 <>服務審查與不斷變化的社區需求的一致服務。雖然服務評論可能感覺像是伸展資源的另一個負擔，但Askyourteam將理事會如何使服務計劃和交付與年度和十年計劃保持一致。它優先考慮服務審查，以最佳滿足社區不斷變化的需求，確定隆升的機會，並措施影響不斷改進。 <>卓越經理一種可靠的方法來增強理事會表現，並確定將帶來最大差異的行動。由Thrive35開發並由Askyourteam提供支持的卓越經理，幫助理事會評估其針對澳大利亞業務卓越框架（ABEF）的績效，這是一種國際認可的商業模式，可實現組織卓越。
Feebee
getfeebee.io
Feebee 是一個以新創公司為導向的變革平台，與 Slack 無縫集成，重塑回饋文化。它將 360° 績效評估、評估、認可、公司價值觀和 eNPS 調查等基本工具匯集到一個用戶友好的平台中。透過簡化績效管理並透過與公司價值觀保持一致來培養歸屬感，Feeebee 使新創公司能夠推動成長並正面應對保留挑戰。透過 Feebee，簡化回饋流程、提高員工敬業度，並在當今競爭激烈的商業環境中釋放您的新創公司的全部潛力。
Klaar
klaarhq.com
克拉爾（Klaar）是B2B SaaS的性能，開發和參與平台，非常適合您的工作方式。它關於績效管理，目標和OKR，360個反饋，指導和教練，參與度以及組織圖表的模塊，使公司能夠開發和保留高表現和參與團隊。 克拉爾（Klaar）的AI驅動對話性能管理平台通過及時的AI驅動見解消除了績效管理的壓力和偏見，這些見解可幫助團隊確定改進領域，做出數據驅動的決策，並最終推動更好的績效和職業。 克拉爾（Klaar）是由前HR領導者構建和實施的，是唯一一個不僅可以幫助您管理績效的平台 - 它還使您有能力實時預測和提高性能。 Klaar始終更新並消除了業務和人力資源團隊的任何雙重工作。 您可以輕鬆啟動靈活的績效評論，通過校準，對齊和跟踪目標確定高表現者，自動化360反饋，通過指導創建一種連續學習的文化，並通過ENPS，Surveys和Pulse聆聽和採取最重要的員工反饋。
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR 是一套完整的工具，旨在幫助您管理公司的員工生命週期。您可以從各種解決方案中進行選擇，以幫助您簡化入職流程、收集員工的見解和回饋、收集文件、管理目標和職業道路。將所有人員資料儲存在一個地方將使您能夠快速做出有關員工的最佳決策。
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews 是一個工程管理平台，透過為工程領導者提供對其團隊開發進度、個人提供的程式碼審查以及編寫的程式碼本身的可視化洞察，徹底改變了效能衡量。 Snapshot 從 Jira 和 GitHub 等工程工具中獲取即時數據，使軟體開發流程更加視覺化。透過幫助編纂和衡量進度，它提供了個人和團隊之間的透明度和一致性，從而提高了速度、即時數據和工作滿意度。快照將日常活動與人工智慧支援的公司整體績效聯繫起來，將背景和相關性融入日常工作中，從而培養出績效更高、更有成就感的工程師。
Pointerpro
pointerpro.com
PointerPro是一個軟件平台，可創建自動生成個性化報告的在線評估。發現為什麼像Capgemini，EDF和Bare International這樣的顧問和公司與PointerPro自動提供個性化建議。無論目標是擴展業務，產生潛在客戶還是通過自動化節省時間，Pointerpro都可以使您更容易。它可以幫助您將專業知識轉變為可以大規模提供個性化建議的工具。 Pointerpro使您能夠： *通過利用您的專業知識，為客戶帶來更多價值 *通過自動化重複任務並專注於戰略工作來節省時間 *發展業務而無需擴大團隊
TruScore
truscore.com
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