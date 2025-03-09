Macorva

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Macorva的AI驅動平台正在徹底改變企業處理績效管理，反饋和客戶滿意度的方式。它的解決方案匯集了無摩擦反饋，高級分析和人工智能，以將洞察力轉化為有針對性的資源和響應計劃，以幫助組織充分利用其體驗數據。 它沒有陷入數據中，而是使用Radiant AI來騰出時間，並更多地專注於創造有影響力的變化的動作。從將每個員工和經理連接到可靠的下一步，到關閉反饋循環並改善結果，Radiant AI是推動更好的員工和客戶體驗的個人教練。 Macorva EX是一個高級的，AI驅動的員工體驗平台，具有調查，脈衝檢查，訂婚評分，基準測試，駕駛員分析，ENP，360°反饋等。它毫不費力地建立了動態​​，移動友好的，引人入勝的反饋體驗，並通過自動化的直觀報告解鎖關鍵見解。通過將每個員工和經理連接到關閉反饋循環並改善成果的後續步驟，它花費了更少的時間進行分析，並與Radiant AI一起採取行動。 Macorva Ex具有SMS調查通知和確定出色員工的能力之類的功能，可以更好地管理團隊，認識無聲超級巨星並減輕飛行風險。 Macorva CX提供引人入勝的Omnichannel客戶體驗（CSAT/CES），品牌體驗（淨啟動子得分），產品體驗和數字體驗調查，以捕獲整個客戶旅程中可行的見解。它在幾秒鐘內進行詳細的自定義儀表板，並生成AI報告以發現趨勢並識別異常值。它的高級AI甚至創建了個性化的通信腳本來響應每個單獨的調查。通過移動優先調查，它獲得了更高的響應率，並通過AI生成的社會評論輕鬆提高了在線聲譽。 Macorva CX對客戶的旅程有了更深入的了解，有助於改善他們的體驗和業務。 Macorva MX旨在通過AI生成的資源和所有員工績效數據的集中存儲來簡化管理過程並提高團隊績效。它的平台從數據中聽和學習，結合了公司的目標和文化價值，以自動生成績效評估，開發計劃，OKRS，智能目標等。這些AI生成的功能每年為經理節省100個小時，從而實現了明智的決策和推動績效以實現公司的目標。 Macorva與80多個HRI和CX平台無縫集成，通過自動同步員工和客戶信息來簡化工作流程並簡化數據管理。它的整個接口支持多種語言和完整的本地化。