360回饋工具軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 新加坡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
360 度回饋工具旨在簡化進行 360 度審核的流程，其中包括收集員工、經理和直接下屬的回饋。這些工具在績效審核週期中特別有用，可以有效地收集組織內各個層級的見解。審核者可以提供有關同事的工作績效、經理的領導風格或整體工作經驗的回饋。這些工具通常由人力資源部門管理，有助於跨團隊分發 360 度調查。它們幫助雇主評估員工對各種問題的看法，例如工作場所多元化、管理能力和值得的團隊成員。最終，360 回饋工具透過為員工和經理提供可能無法透過標準業務互動傳達的寶貴觀點來促進改進。
提議新的應用程式
Keka
keka.com
招募不僅僅是一步完成的事情，因為它涉及整個過程中的各個複雜階段。找到合適的人才是建立成功商業環境的基石。因此，Keka 將為您提供出色的功能，例如多平台候選人搜尋、技術評估、記分卡等，這將幫助您透過 Keka 的申請人追蹤系統提供面向未來的招募體驗。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM 被超過 13,000 個品牌和 75% 的財富 500 強企業使用，是最值得信賴、智慧且可擴展的一體化體驗管理平台。 Qualtrics CoreXM 是用於建構、啟動和分析調查研究的基礎研究工具。借助 CoreXM，您可以將孤立或外包的營運引入一個整體的端到端平台，以獲得您希望收集並採取行動的所有見解。 CoreXM 具有適用於每個部門的功能和解決方案，可協助您接觸隨時隨地的受眾，確保您比以往更快地獲得見解。 您甚至可以創建自己的項目，或使用 Qualtrics 專家設計的項目（用於品牌、客戶洞察、產品研究或員工體驗），以便您可以在最需要的地方採取行動。透過 Qualtrics CoreXM，您可以讓每個人都能捕捉、分析和分享可行的見解，並利用它們來識別或改進現有的產品、服務和體驗。是時候利用世界上最靈活的現代研究和回饋解決方案來提高您的體驗數據效率了。 1) 專注於正確的結果 透過預測性見解和人工智慧支援的建議為每項決策提供支持，以採取正確的行動並改善體驗。這包括人工智慧驅動的文本分析，以大規模理解開放式回饋、為每個利益相關者提供報告等等。 2) 複雜的研究變得簡單透過點擊式 UI、博士支持的方法以及由調查科學家設計的包含 100 多種問題類型和模板的強大庫，在幾分鐘內創建、定制和修改任何研究項目。一切準備就緒，無需編碼。 3) 提高速度和敏捷性 透過專門建構的解決方案、工作流程和輕鬆協作，在整個組織範圍內擴展對體驗洞察的存取。添加一個靈活的平台，與您的組織已使用的系統進行無與倫比的整合。 4) 節省時間和金錢在單一平台上標準化您的研究，為所有受訪者資料建立一個全面的記錄系統。成為人工智慧研究專家，為您分擔繁重的工作，提供提高調查品質和相容性的建議。 5) 鞏固和簡化研究透過一個統一的系統，連結和集中每個人傾聽、理解回饋和體驗機會並採取行動的能力，深入研究數據，大規模設計個人體驗，並大幅提高研究效率。 6) 降低風險暴露 Qualtrics CoreXM 具有無與倫比的企業級安全性、合規性和治理功能，已通過 GDPR、HITRUST、ISO 27001 認證並符合 FedRAMP 標準。 7) 按需聘請專家來擴展您的頻寬 讓您的資料更有效地發揮作用。爭取我們的研究服務和合作夥伴網絡為設計、分析、報告和受訪者來源提供支援。另外，由於完全靈活的參與模式，您可以根據需要盡可能多地或盡可能少地使用我們。 Qualtrics CoreXM 產品的主要功能 - 專家設計的模板 - 拖放調查產生器 - 自動化 XM 解決方案 - 可自訂的調查主題 - 完整的協作工具 - 先進的調查邏輯 - 配額管理 - 內建人工智慧驅動的方法和問題品質分析（ExpertReview） - 人工智慧驅動的分析和情報（Stats iQ 和 Text iQ） - 交叉表 - 用於系統整合的 REST API 訪問 - 簡訊分發 - 符合 WCAG 2.0 - 電子郵件和聊天支援
JotForm
jotform.com
Jotform 的表單產生器受到超過 20 多萬用戶的信賴，是從任何裝置建立和發佈線上表單的簡單方法。該公司提供 10,000 多個現成的表單模板、100 多個與第三方應用程式的整合以及先進的設計功能，使其成為世界各地組織領先的線上表單產生器。它廣泛用於建立付款表單、潛在客戶生成表單、註冊表單、聯絡表單、申請表等。
Macorva
macorva.com
Macorva 的人工智慧平台正在徹底改變企業處理績效管理、回饋和客戶滿意度的方式。其解決方案將無摩擦反饋、高級分析和人工智慧結合在一起，將洞察轉化為有針對性的資源和響應計劃，幫助組織充分利用其經驗數據。 它沒有陷入數據的泥潭，而是使用 Radiant AI 來騰出時間，並且更專注於能夠帶來影響力變革的行動。從將每位員工和經理與經過驗證的後續步驟聯繫起來，到關閉回饋循環和改善結果，Radiant AI 是推動更好的員工和客戶體驗的私人教練。 Macorva EX 是一個先進的、由 AI 驅動的員工體驗平台，具有調查、脈搏檢查、敬業度評分、基準測試、駕駛員分析、eNPS、360° 回饋等功能。它毫不費力地建立動態、行動友善、引人入勝的回饋體驗，並透過自動化、直覺的報告解鎖關鍵見解。透過 Radiant AI，將每位員工和經理與經過驗證的後續步驟聯繫起來，以關閉回饋循環並改善結果，從而減少分析時間，花更多時間採取行動。憑藉簡訊調查通知等功能以及識別傑出員工的能力，Macorva EX 使其能夠更好地管理團隊、識別沉默的超級明星並降低飛行風險。 Macorva CX 提供引人入勝的全通路客戶體驗 (CSAT/CES)、品牌體驗（淨推薦值）、產品體驗和數位體驗調查，以捕捉整個客戶旅程中可行的見解。它可以在幾秒鐘內製作詳細的自訂儀表板，並產生人工智慧報告來發現趨勢並識別異常值。其先進的人工智慧甚至可以創建個人化的溝通腳本來回應每項單獨的調查。它透過行動優先的調查獲得了更高的回應率，並透過人工智慧產生的社交評論輕鬆提高了線上聲譽。 Macorva CX 可以更深入地了解客戶的旅程，幫助改善他們的體驗和業務。 Macorva MX 旨在透過人工智慧產生的資源和所有員工績效資料的集中儲存來簡化管理流程並提高團隊績效。其平台傾聽數據並從中學習，結合公司目標和文化價值觀，自動產生績效評估、發展計畫、OKR、SMART 目標等。這些 AI 產生的功能每年為經理節省 100 多個小時，幫助他們做出明智的決策並提高績效，從而實現公司的目標。 Macorva 與 80 多個 HRIS 和 CX 平台無縫集成，透過自動同步員工和客戶資訊來簡化工作流程並簡化資料管理。它的整個介面支援多種語言和完全本地化。
Slidergap
spidergap.com
Spidergap 是一款線上工具，旨在創建和運行 360° 回饋評估，讓個人發展變得輕而易舉！透過以員工為中心的回饋報告，回饋接收者可以快速確定改善優先事項並採取行動。 Spidergap 是擁有 10 到 10,000 名成員的大型或小型組織的首選解決方案，通常是人力資源、學習和發展人員、領導團隊和顧問的首選。創建和管理評估從未如此有趣且用戶友好！ Spidergap 的線上設計器為製作完全可自訂的問卷提供了令人愉悅的拖放體驗。此外，組織還可以透過定製品牌添加自己的風格。回饋報告和個人發展計畫是一種理解的樂趣，讓最終目標始終在眼前。它們清楚地展示了員工的績效結果、最大優勢以及需要額外關懷的領域。 Spidergap 報告還包括同事們關於如何發揮優勢並解決弱點的建議。發展計畫很容易制定，可以由員工自己制定，也可以在經理或教練的幫助下制定，重點關註三到五個選定的改進領域。這些計劃列出了幫助員工達到最佳績效的清晰行動清單。對於那些喜歡細節的人來說，報告的附錄提供了所有回饋的全面細分，包括當前績效、期望績效和改進目標。準備好試試看 Spidergap 了嗎？免費試用並加入個人發展派對！
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow 是一個端到端全通路體驗管理平台，捆綁了客戶體驗和員工體驗工具，例如 NPS、離線、聊天、經典和 360° 調查，這些工具是行動優先、高度參與且用戶友好的。對話式 UI 讓您的調查提供類似聊天的體驗，並將調查完成率提高 40%。 其主要特點包括： * 類似聊天的調查，從靜態對話切換到動態對話。 * 一次提出一個問題的經典調查。 * 離線調查讓您可以從最偏遠的地方收集回饋，無需網路。 * 離線調查應用程序，用作離線資料收集的資訊亭。 * NPS 調查透過一個問題來衡量顧客情緒。 * NPS 詞雲和情緒分析，深入了解顧客情緒。 * 360°評估，評估員工在各種能力方面的表現並制定個人發展計劃。 * 多語言調查可將您的調查翻譯成您選擇的語言。 * 廣泛的問題類型，可向受訪者收集各種資料。 * 無需點擊的儀表板和高度先進的報告過濾器，可產生富有洞察力的報告。 * 高效率的使用者管理以優化您的工作流程。 * 白色標籤可自訂調查的每個元素。 * 子帳戶可在一個父帳戶下獨立管理調查。 * 單一登錄，只需點擊一下即可登入我們的平台。 * IP 限制將帳戶存取權限限制為僅可信任的位置和網路。 * 具有重複模式的自動化調查，可定期測量顧客或員工的脈搏。 * 透過最簡單的共享選項在眾多管道上進行調查共享。 * 高效集成，避免使用多個軟體的麻煩。 * 自訂 CSS，為每項調查新增您自己的個人風格。 * 自動執行重複任務並提高行動效率的工作流程。
TruScore
truscore.com
360 度回饋和託管，提供高接觸服務和客製化 - 您的內容或我們的內容。我們協助您設計和管理整個 360 度回饋流程。
Valence
valence.co
Valence 是唯一面向管理者的團隊合作平台，可加速當今工作場所所需的團隊健康、連結性和績效。 Valence 為每位經理提供了即時了解團隊健康狀況所需的工具和見解，透過強大的引導式對話進行幹預，並制定和追蹤對團隊改進的共同承諾。 Valence 易於使用、支援網路的團隊體驗模組消除了對昂貴的教練和人才團隊介入的需要，使管理者能夠掌控團隊體驗。管理從未如此困難，Valence 幫助管理者發展和支持團隊，同時推動績效和改進，減輕了他們的負擔。
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro 是一個用於建立線上評估並自動產生個人化報告的軟體平台。了解 Capgemini、EDF 和 Bare International 等顧問和公司為何使用 Pointerpro 自動提供個人化建議。無論您的目標是擴展業務、產生潛在客戶，還是透過自動化節省時間，Pointerpro 都能讓您的事情變得更輕鬆。我們與您喜愛的所有應用程式集成，並將收集的資料發送到您想要的任何地方。我們已通過 ISO 27001:2022 認證！此認證強調了 Pointerpro 致力於滿足全球基準並增強對其服務的可靠性和安全性的信心和信任。立即預約演示！
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews 是一個工程管理平台，透過為工程領導者提供對其團隊開發進度、個人提供的程式碼審查以及編寫的程式碼本身的可視化洞察，徹底改變了效能衡量。 Snapshot 從 Jira 和 GitHub 等工程工具中獲取即時數據，使軟體開發流程更加視覺化。透過幫助編纂和衡量進度，它提供了個人和團隊之間的透明度和一致性，從而提高了速度、即時數據和工作滿意度。快照將日常活動與人工智慧支援的公司整體績效聯繫起來，將背景和相關性融入日常工作中，從而培養出績效更高、更有成就感的工程師。
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR 是一套完整的工具，旨在幫助您管理公司的員工生命週期。您可以從各種解決方案中進行選擇，以幫助您簡化入職流程、收集員工的見解和回饋、收集文件、管理目標和職業道路。將所有人員資料儲存在一個地方將使您能夠快速做出有關員工的最佳決策。
Klaar
klaarhq.com
全球 150 多個組織的領導者和人力資源團隊信任並喜愛 Klaar，將其作為人工智慧驅動的行動系統，結合了持續績效管理、繼任計劃和準備、指導和員工敬業度調查。借助 Klaar，人力資源領導者第一次能夠獲得有助於回答問題的基準外部見解
Feebee
getfeebee.io
Feebee 是一個以新創公司為導向的變革平台，與 Slack 無縫集成，重塑回饋文化。它將 360° 績效評估、評估、認可、公司價值觀和 eNPS 調查等基本工具匯集到一個用戶友好的平台中。透過簡化績效管理並透過與公司價值觀保持一致來培養歸屬感，Feeebee 使新創公司能夠推動成長並正面應對保留挑戰。透過 Feebee，簡化回饋流程、提高員工敬業度，並在當今競爭激烈的商業環境中釋放您的新創公司的全部潛力。
AskYourTeam
askyourteam.com
AskYourTeam 致力於幫助議會了解最重要議題的核心。我們的員工和社區洞察平台以洞察力取代猜測，可實現更明智、更快速的決策，以便您的議會可以將資源集中在能發揮最大作用的地方。透過 AskYourTeam，您可以獲得相關且可操作的見解。當您可以衡量這些行動的影響以驗證和慶祝進展或在需要時引導事情回到正軌時。這就是我們幫助議會培育持續改進和有影響力變革的文化的方式。這就是我們每天早上起床的原因。為什麼選擇詢問你的團隊？ 100% 以理事會為中心 - 我們了解如何建立繁榮的社區 一體化解決方案 - 單一、易於使用的平台，可提供社區和員工見解 行動見解 - 發現相關見解 - 專注於最具影響力的行動 - 衡量受到澳洲和紐西蘭50 多個議會信賴的進展。我們的解決方案 員工之聲 透過我們專為議會打造的員工見解平台，深入了解員工的生活體驗。培養高績效、敬業的團隊，讓他們參與制定市議會為社區提供服務的內容和方式。社區聲音輕鬆了解對您社區中的人們來說最重要的事情以及他們對特定問題或計劃的看法，以便您可以設計和提供最能滿足他們需求的議會服務。服務審查使您的服務與不斷變化的社區需求保持一致。服務評論可能會給您緊張的資源帶來另一個負擔。但透過 AskYourTeam，您可以改變理事會根據年度和十年計劃調整服務規劃和交付的方式。優先考慮服務審查，以最好地滿足社區不斷變化的需求，識別提升機會，並衡量您的影響力以推動持續改進。卓越經理 一種行之有效的方法，可以提高理事會的績效並優先考慮能夠產生最大影響的行動。 Excellence Manager 由 Thrive35 開發並由 AskYourTeam 提供支持，可協助理事會根據澳洲商業卓越框架 (ABEF) 評估其績效，該框架是國際公認的促進組織卓越的商業模式。