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用於選址、選址規劃和擴張策略的位置智慧平台。 Symaps 幫助各行業（零售、奢侈品、餐廳、汽車充電站...）的客戶做出更好的位置相關決策。該平台結合並提取各種類型的位置數據（社會人口統計、客流量、競爭環境、私人數據）的價值，以識別最佳位置並對其進行評分。提供許多功能：視覺化網路覆蓋範圍、探索集水區、比較位置、識別白色區域、根據一組預先定義的標準瞄準新的增長區域、查找相似位置、競爭基準…直觀的介面和輕鬆的圖層可視化地圖上的資料、資料的匯入和匯出。 Symaps 平台在全球經營，目前在 15 個國家/地區使用。
目錄:
Business
位置智慧軟體

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