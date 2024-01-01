用於選址、選址規劃和擴張策略的位置智慧平台。 Symaps 幫助各行業（零售、奢侈品、餐廳、汽車充電站...）的客戶做出更好的位置相關決策。該平台結合並提取各種類型的位置數據（社會人口統計、客流量、競爭環境、私人數據）的價值，以識別最佳位置並對其進行評分。提供許多功能：視覺化網路覆蓋範圍、探索集水區、比較位置、識別白色區域、根據一組預先定義的標準瞄準新的增長區域、查找相似位置、競爭基準…直觀的介面和輕鬆的圖層可視化地圖上的資料、資料的匯入和匯出。 Symaps 平台在全球經營，目前在 15 個國家/地區使用。

目錄 : Business 位置智慧軟體

網站： symaps.io

免責聲明：WebCatalog 與 Symaps.io 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。