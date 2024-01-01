替代項 - SwagUp
Sendoso
sendoso.com
Sendoso 是領先的發送平台，為企業提供在整個買家旅程中與客戶互動的新方式，幫助企業脫穎而出。
PFL
pfl.com
在 PFL，我們專注於創建數據驅動的直郵郵件，為組織提供真實的時刻並促進成長。憑藉世界上一些最大品牌的成功記錄，我們將您期望從數位行銷中獲得的衡量、個人化和可預測性帶入直郵世界。我們的一站式方法簡化了執行流程，管理從策略和生產到交付和衡量的一切。我們使用數位策略與令人難忘的直郵風格相結合，從明信片和信件到帶有徽標項目的 3D 郵件，以提高參與度並推動成果。我們利用您的數據的力量來個性化任何規模（從數百到數百萬）的活動，確保您的客戶收到相關的個人化訊息。此外，我們的平台與您的 CRM/MAP 集成，使您能夠輕鬆衡量直郵績效和投資回報率。讓我們幫助您透過有吸引力、個人化且可衡量的直郵讓您的客戶微笑...
Wellable
wellable.co
Wellable 的健康平台幫助組織建立有吸引力的員工健康計劃、提升員工體驗並轉變文化
Tremendous
tremendous.com
大規模在國際範圍內發送數位支付。即時交付、無憂兌換、數百種獎勵選擇。在我們易於使用的平台上購買、發送、追蹤、管理和品牌化您的付款。
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot 是銷售支援領導者的領先遊戲化和創新平台。輕鬆管理數百萬美元的預算，在幾秒鐘內發送數千份獎勵，並為您的團隊提供最好的禮物，即選擇獎品的權力。透過內部行銷活動追蹤參與度並掌控您的銷售支援計畫。無論您需要吸引註意力的鉤子還是激勵行動的胡蘿蔔，Incentivepilot 都能滿足您的需求。
Kotis Design
kotisdesign.com
我們是業界領先的贈品提供者和技術合作夥伴，提供可擴展的電子商務平台，幫助品牌在世界各地創建、銷售和運送贈品。從人力資源團隊到銷售和行銷序列，我們幫助您在工作流程中整合和分發贈品。我們製作人們真正想要佩戴和使用的贓物。利用我們屢獲殊榮的產品設計和強大的倉儲和履行解決方案。我們位於美國的兩個工廠與海外工廠網路結合，可以將商品發送到世界各地。適時的品牌商品可以使您的機會價值增加一倍或三倍。我們的 Salesforce 和 Shopify 整合可讓您利用我們的倉庫和履行團隊在有意義的時候發送商品。不需要贓物壁櫥！讓我們一起打造偉大的商品。
&Open
andopen.co
為關心的公司提供更好的禮物。培養銷售、行銷、人力資源和客戶體驗團隊之間的關係並建立忠誠度。
Snappy
snappy.com
Snappy 是一個一體化的企業禮品平台，利用體驗和快樂的力量將世界各地的人們聯繫起來。
StoreCash Perks
storecashperks.com
StoreCash 是為您的員工、合作夥伴或使用者發送、管理和接收禮品卡的最簡單方法。透過我們簡單的電子禮品卡、數位錢包、平台和 API 選項，沒有比這更簡單的方法可以讓您的用戶滿意！
RepeatMD
repeatmd.com
透過行動獎勵銷售更多高利潤服務。 RepeatMD 透過忠誠度計畫和病患融資幫助醫療水療中心和美容提供者留住客戶。
Prezzee Business
business.prezzee.com.au
在 Prezzee，我們的使命是透過非凡的數位禮物時刻建立人與人之間的聯繫，從而改變禮物格局。我們相信，送禮對於送禮者和收禮者來說都應該始終充滿魔力，每次都能以合適的禮物和良好的客戶體驗達到目的。我們也認為，無論您身在何處，都應該可以輕鬆地隨時向任何人發送禮物。 Prezzee Business 讓企業送禮變得簡單。加入數百家領先企業的行列，使用 Prezzee 獎勵員工、客戶和客戶。只需點擊幾下即可完成所有操作！我們跳脫禮品盒的思維，確保每個企業都能獲得獨特的禮品體驗，使用帶有您公司標誌或所選設計的聯名 Prezzee 智慧電子禮品卡，可兌換數百個品牌。 Prezzee Business 具...
Prezzee
prezzee.com.au
在 Prezzee，我們的使命是透過非凡的數位禮物時刻建立人與人之間的聯繫，從而改變禮物格局。我們相信，送禮對於送禮者和收禮者來說都應該始終充滿魔力，每次都能以合適的禮物和良好的客戶體驗達到目的。我們也認為，無論您身在何處，都應該可以輕鬆地隨時向任何人發送禮物。 Prezzee Business 讓企業送禮變得簡單。加入數百家領先企業的行列，使用 Prezzee 獎勵員工、客戶和客戶。只需點擊幾下即可完成所有操作！我們跳脫禮品盒的思維，確保每個企業都能獲得獨特的禮品體驗，使用帶有您公司標誌或所選設計的聯名 Prezzee 智慧電子禮品卡，可兌換數百個品牌。 Prezzee Business 具...
Prepaidify
prepaidify.com
Prepaidify 是一家領先的數位禮品卡網站，成立於 2018 年 7 月。我們專注於為客戶提供來自頂級國內品牌的各種數位禮品卡，包括 Google Play、iTunes、星巴克、Nordstrom 等。在 Prepaidify，我們致力於為消費者和企業提供無縫、無憂的購買體驗。我們的禮品卡有多種面額，可以透過電子郵件以數位方式交付，為我們的客戶提供無與倫比的便利和價值。在 Prepaidify，我們的使命是透過將加密貨幣和零售世界結合起來，徹底改變零售業。我們相信未來加密貨幣將被廣泛接受為主要貨幣形式，並且我們致力於使這一願景成為每個人的現實。我們的目標是使用戶能夠使用現有的禮品卡基礎...
Pazcare
pazcare.com
一張卡即可獲得雇主提供的所有津貼（食品、燃料、電信、禮品、L&D 等）。讓您的員工最大限度地享受稅收優惠並透過 Pazcard 計劃每月開支。無論是透過 Zomato 訂購食物還是從附近的百貨公司購買雜貨 - Pazcard 都是您的員工需要使用的唯一工具。
Offiga
offiga.com
Offiga 是印度首個企業禮品儀表板，可簡化各種規模企業的禮品贈與流程。它提供了一系列功能，包括追蹤所有訂單的即時狀態、管理員工或客戶地址、下載訂單狀態摘要以及更多即將推出的功能！憑藉其用戶友好的介面和強大的集成，我們的儀表板可幫助人力資源和採購團隊更有效率地管理禮品。超過 100 家全球領先公司信賴 Offiga 來滿足他們所有的禮品需求。
HiThrive
hithrive.com
認可和獎勵員工最簡單的方法。與 Slack 和 Microsoft Teams 集成，以提高認可度和參與度。您的團隊會重視的有意義的認可。
Giftly
giftly.com
Giftly 正在徹底改變人們贈送和接受禮物的方式。總部位於舊金山的新創公司透過讓禮品卡比以往更加個人化、可自訂、美觀和有趣，顛覆了每年 100B 美元的禮品卡市場。
Giftcardsify
giftcardsify.com
Giftcardsify 是一個充滿活力和創新的線上平台，徹底改變了人們購買和使用禮品卡的方式。該公司成功地將數位貨幣世界與電子禮品卡的便利性融為一體，提供了一種安全、快速、簡單的線上交易方法。
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet 是一個員工敬業度和獎勵平台，讓您輕鬆地向您的團隊表達感謝、祝賀、告別、幹得好等等。 PerkSweet 提供直覺的獎勵和兌換流程、無限的數位團體卡和自動網路功能。 PerkSweet 讓您的公司直接在員工身上花錢並向您的團隊展示您的關心。 PerkSweet 與 Slack 無縫整合。在 Slack 應用程式商店上查看我們！
Loop & Tie
loopandtie.com
Loop & Tie 禮品管理平台幫助企業向世界各地的受眾發送可持續的個人化禮品。大規模生產對環境和世界都有害。 Loop & Tie 市場上的每件禮物都來自小型或少數族裔企業，或致力於對環境永續性產生積極影響的公司。作為第一個（也是唯一一個！）碳再生禮品平台，我們也在盡自己的一份力量。每寄出一份禮物，您都會透過我們的土地恢復和再生農業措施產生淨正面的碳影響。
Huggg
huggg.me
透過有形的感謝來獎勵日常貢獻，提高員工和客戶的滿意度、參與度和留任率
Virtual Incentives
virtualincentives.com
及時行樂。強大的激勵。由簡單、快速、可自訂的虛擬解決方案提供支援的市場研究和獎勵計劃的預付費獎勵。
Gyft
gyft.com
Gyft 是亞馬遜、星巴克和 iTunes 等零售商在線購買和發送禮品卡的最佳方式。使用 Gyft 行動應用程式來平衡支票禮品卡。
Gift Baskets Overseas
giftbasketsoverseas.com
GiftBasketsOverseas.com 是一家總部位於美國、獲得 BBB 認證的 A 級公司，專門為 200 多個國家提供高品質企業禮品。公司的每個人都致力於透過廣泛的訂購管道和 24/7 可用性，提供卓越的服務和非凡的便利性，讓客戶滿意。 GiftBasketsOverseas.com 因提供線上和大量訂購便利、多語言客戶服務和安全支付選項而享譽全球。了解更多信息，請訪問 https://corporate.GiftBasketsOverseas.com。
Huuray
huuray.com
Huuray 是一種 GaaS（禮品即服務）。我們為私人和公共客戶提供獨特的 SaaS 解決方案 - 透過獨特的技術平台按需訂購和即時發行 100 多個國家/地區的 5000 多張禮品卡，包括：大量發送 – 無論是世界各地的數位禮品卡還是實體禮品卡 🌍 。 Huuray 客戶甚至可以在平台內輕鬆設計自己的禮品卡範本。 Huuray 成立並總部位於丹麥🇩🇰哥本哈根，並在德國🇩🇪、加拿大🇨🇦和香港🇭🇰設有辦事處代表處 - Huuray 的使命是讓全球私營和公共部門能夠輕鬆使用數位禮品。憑藉超過 10 年的行業經驗以及涵蓋 100 多個國家/地區 5000 多個品牌的豐富禮品卡目錄...
PerkUp
perkupapp.com
透過 PerkUp 向員工發送令人難以置信的禮物和獎勵。簡化工作週年紀念和生日禮物、發送現金獎勵並向您的全球團隊分發品牌禮品。
PerkSpot
perkspot.com
PerkSpot 是值得信賴的平台，可將資金放回員工的口袋。我們尋找員工真正想要的最獨特和個人化的折扣、節省和獎勵。我們的管理折扣和獎勵體驗將其結合在一起，既簡單又便宜，而且對您有影響力。
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • 策略規劃• OKR • KPI • 任務（包括看板） • 項目（包括甘特圖） • 白板• 報告• 潛在客戶• 客戶• 參與• 票證• 表格和調查• 360° 審核• 獎勵• 出席•休假• LMS • 透過執行策略並透過策略、OKR 和KPI 有效實現關鍵指標，超越您的同行- 透過點擊按鈕產生即時報告和KPI 儀表板，在這個敏捷的商業世界中做出更快、更明智的決策 - 🙂透過獎勵系統、每週簽到、一對一和內部排名來吸引和激勵您的員工和團隊 - 透過易於應用和有效的專案（包括甘特圖）全面了解您的專案）和任務（包括看板）管理；輕鬆產生專案發票 - 💡透過我們的白板和範...
Karrot
karrotmarket.com
Karrot 是當地最大的社區市場，可買賣和交易新舊家居裝飾、家具、時裝等。加入我們不斷成長的擁有超過 1000 萬經過驗證的用戶的社群！
Crewhu
crewhu.com
Crewhu 是唯一為 MSP 構建的結合了 CSAT、NPS、員工認可和遊戲化的平台。追蹤對提高員工敬業度、客戶滿意度和達成更多交易最重要的指標！
BHN Rewards
bhnrewards.com
BHN Rewards（以前稱為 Rybbon）是用於發送、追蹤和管理數位獎勵計劃的一體化解決方案。透過 BHN Rewards，可以輕鬆整合來自熱門品牌（包括 Amazon、Visa 和 Mastercard）的自動獎勵，以提高參與度、提高回應率、產生品牌認知度和忠誠度並激勵員工。 BHN Rewards 已被 3,000 多名客戶使用，已向 184 個國家發送了超過 300 萬份獎勵。公司使用BHN Rewards 進行行銷、市場研究和員工獎勵，包括： - 潛在客戶開發活動- 推薦行銷計劃- 基於客戶的行銷(ABM) 關係建立- 客戶宣傳/忠誠度計劃- 線上評論/推薦- 網路研討會和午餐-...
Hoppier
hoppier.com
透過 Smarter Spending™ 控制，只需點擊 5 次或更少，即可向客戶或員工發送全球獎勵！創建您的遠距午餐計劃、送上咖啡、歡樂時光飲料、個人禮物、慈善捐款、學習津貼等等。 Hoppier 在 60 多個國家工作！超過 1000 個全球組織使用 Hoppier 發送有效的激勵措施！
TruCentive
trucentive.com
TruCentive 是一款一體化激勵履行和獎勵交付平台，為企業提供與員工、合作夥伴和客戶互動的新方式，幫助企業脫穎而出。透過整合電子禮品卡、商品和資金交付的數位交付，公司可以提高現有計劃的有效性並改善關係。 TruCentive 擁有全球超過 88,000 種電子禮品選項、數千種商品選項、透過存款到借記卡、PayPal、Venmo、Visa、MasterCard、AMEX 付款，並與流行的營銷、銷售和人力資源工具集成，是成功的人力資源、需求產生、以客戶為基礎的和客戶體驗計劃。調查|員工激勵 |網路研討會 |評論 |推薦 |測試版計劃 |謝謝你|臨床試驗|貿易展覽|演示 |感言 |會議 |活動...
eGifter Rewards
egifterrewards.com
eGifter RewardsTM 有多種不同的方式購買禮品卡，包括大量購買禮品卡和 API 交付。我們的禮品卡平台提供簡單的帳戶設定和強大的報告，以便您可以優化每次購買。使用 ACH、電匯或信用卡大量購買禮品卡。您可以將個人化禮品卡獎勵和獎勵直接發送到他們的收件匣。即時交付禮品卡以獲得獎勵、激勵和健康！無需最低限度或長期承諾。免費帳戶設定。
Runa
runa.io
借助 Runa，公司可以隨時隨地以任何形式的數位價值（禮品卡、預付卡、加密貨幣、訂閱等）向其服務的人員付款。傳統的支付機制很難適應本地和全球的小批量、高速度的交易，例如向零工、創作者發送付款，或向無論身在何處的客戶或員工發送獎勵。 Runa 的基礎設施和網路有助於向這些收款人付款，幫助企業擴大業務範圍、留住用戶，同時實現資金管理和轉帳方式的現代化：即時、國際化，並且對匯款人和收款人免費。
Tillo
tillo.io
Tillo 使企業能夠透過創新平台加速成長，該平台利用數位禮品卡的力量將消費者與他們喜愛的品牌聯繫起來。我們的平台同時解決了兩個業務難題，讓您能夠利用新的收入來源來獲取新客戶並獎勵忠實粉絲。
Kudos
kudos.com
Kudos 屢獲殊榮的員工認可平台使組織能夠創造有影響力、可持續的員工體驗，從而提高員工敬業度並改善業務成果。
GroupGreeting
groupgreeting.com
在 GroupGreeting，我們相信當人們感到被感激時，世界會變得更美好。這就是我們的使命：幫助人們輕鬆分享感激之情 - 一個人，一次一張卡片。我們的服務允許您創建一張數位卡並讓多人簽署。我們以現代方式在團體中簽署和發送傳統賀卡的方法非常易於使用。有遠距工作的同事或全國各地的朋友嗎？沒問題！我們允許您透過簡單地共享連結來收集任意數量的簽名。您永遠不必擔心簽名空間不足或遺失卡片。傳遞馬尼拉文件夾的日子已經結束了！如今，GroupGreeting 已被超過 10,000 家企業使用，並已在 195 個國家/地區發送了超過 50,000,000 條感謝訊息。我們重視思想和背景的多樣性，並努力創造...
Giftogram
giftogram.com
Giftogram 是一個免費的全球平台，可幫助企業在幾分鐘內發送帶有所選設計、徽標和自訂訊息的禮品卡和預付卡。基於選擇的理念，接收者可以決定在哪裡從數百家當今最受歡迎的零售商兌換禮品券。我們的使命是讓禮品和獎勵變得輕鬆發送、有意義，從而幫助公司與員工和客戶建立更好的關係。請造訪giftogram.com，以了解有關Giftogram 如何改變企業禮品、激勵和支出的更多資訊。
Guusto
guusto.com
旨在影響一線人員保留的認可。不是另一個積分計劃！只需幾分鐘（而不是幾個月）即可開始使用免費的單用戶帳戶，該帳戶可以向任何人發送獎勵。透過網路、行動應用程式、電視顯示器和列印選項，靈活地交付給第一線工作人員，無需任何技術即可兌換。預算的 5 倍影響 - 只為能夠給予認可的人付費，沒有加價，無人認領的禮物將被退回，每發送一份禮物都會捐贈 1 天的乾淨水。
Awardco
award.co
Awardco 透過價值驅動的認可和獎勵來提高生產力、減少支出並建立文化。透過 Awardco 與 Amazon Business 和德勤的獨特合作關係，存取全球最大的獎勵網絡，並為您的員工獎勵獲得稅務合規支援。在一個簡單易用的平台上享受任何類型的美元兌美元識別計劃。
SWAG.EU
swag.eu
SWAG.EU 創造卓越的產品體驗，並協助提升您的品牌。我們設計、採購、製造和分銷優質的個人化產品…我們的速度真快。我們很自豪能成為您在歐洲所有客製化贈品需求的首選合作夥伴。我們提供各種高品質產品，我們的網站使您可以輕鬆設計和訂購客製化商品。我們的專家團隊將在整個訂購過程中提供支援和指導，以確保您的客製化贈品正是您想要的。相信我們能夠提升您的品牌並透過我們的產品和服務給人留下持久的印象。
Swageazy
swageazy.com
Swageazy 是印度領先的企業禮品管理平台，它簡化了企業和活動禮品的策劃、採購、列印和履行的麻煩。易於使用且與行業無關的解決方案，受到 Coursera、LinkedIn、Amazon、Wipro、PhonePe 等 300 多家企業的信賴，透過品牌商品、預製套件等提高員工和客戶的品牌知名度和參與度得到了Info Edge Ventures、Anicut Capital、Huddle Ventures 等知名創投公司和3 位以上創辦人投資者的支持- 來自The Pant Projects 的Dhruv Toshniwal、來自Springworks 的Kartik Mandaville 和...
commonsku
commonsku.com
commonsku 是專為促銷產品產業設計的軟體。它是一個整合在一個複雜中心中的 CRM、訂單管理和電子商務平台。 commonsku 透過能夠直觀地連接經銷商和供應商的軟體，為您的團隊帶來一股新鮮空氣。
Swag Hut
swaghut.com
SwagHut 的技術簡化了您的整個促銷商品購買體驗。透過我們的平台，您可以創建、客製化並向世界任何地方的任何人發送高品質的贈品。只需選擇您最喜歡的贈品並上傳您的徽標即可。客製化設計將在 24 小時內準備好供您在個人化儀表板中批准。一旦您對自己的設計感到滿意，就可以從我們的儲存和運送選項中進行選擇。我們專注於策劃人們真正想要保留的高品質、有意義的商品目錄。我們很榮幸成為 1% for the Planet 的會員，因此您購買的每一件贈品都會得到回饋。推出新品牌？入職新團隊成員？組織虛擬活動？請造訪 swaghut.com，與我們的團隊聯繫，以了解有關如何使用 swag 可持續提供迷人體驗的更多...
Museema
museema.com
讓生活變得輕鬆的公司贈品店 我們創建的商店能夠吸引員工並節省您的時間 查看示例 了解更多 受到了解贈品的公司信賴 為什麼選擇公司贈品店？員工選擇他們想穿的公司品牌飾品 不再為您的團隊收集尺寸和地址 向員工提供電子禮品卡 [...]
CorporateGift.com
corporategift.com
企業禮品是一個禮品平台，專為持續的程序化禮品而開發。購買、儲存和設定所有內容一次，然後在幾分鐘內提高參與度。我們的解決方案圍繞著三大支柱組成：確保收件人滿意度的各種產品、實現無縫流程控制的先進技術和自動化，以及隨時準備提供最佳實踐和支援以確保滿足每個客戶需求的專家團隊。
Inkwell Global Marketing
inkwellusa.com
Inkwell Global Marketing 是一家提供全方位服務的商品代理商。我們簡化和簡化公司商品的採購、儲存和分銷。我們領先業界的平台允許用戶檢查庫存、運送商品並與第三方系統和應用程式整合以實現工作流程自動化。我們提供全面的商品商店、快閃店和微型網站以及可與您現有平台整合的客製化電子商務解決方案。 Inkwell 透過創造反映其品牌、信仰和文化的商品，幫助組織向世界傳達其形象。企業商品是整體行銷和公共關係工作的一個組成部分。 Inkwell 是我們客戶的延伸，在選擇、設計、生產和分銷禮品的各個方面提供建議。物流、倉儲和配送是我們模式中不可或缺的一部分。我們提供全面的倉儲服務，包括：儲...
AXOMO
axomo.com
AXOMO 是一款贈品管理解決方案，旨在提供給人留下持久印象的獎勵。研究表明，52% 的品牌裝備在 30 天內被重新贈送或丟棄 - 您的人民（和地球）值得更好的。我們的品牌商店平台專為改善永續發展舉措而量身定制，讓人們有機會選擇與他們產生共鳴的品牌裝備，從而激發人們的興奮感。透過自動循環商店積分、追蹤不同群體或地點支出的預算、深入的用戶參與度數據等，將您理想的企業禮品策略變為現實。我們提供獨特的優勢，包括按需生產、批量節省和倉儲、產品品質保證、現場客戶服務團隊以及上市前的入職流程。隨著企業禮品的未來轉向優先考慮遠端分發和提供優於平均水平的員工獎勵體驗，我們將竭盡全力將客戶的企業禮品策略變為現實...
Stadium
bystadium.com
體育場使全球團體禮物、獎勵和贈品變得簡單而個性化，無論規模或距離如何。我們讓世界各地的收件人選擇他們想要的內容以及發送地點，消除猜測並最大限度地提高每次交換的影響。無論您是要感謝客戶還是入職員工，Stadium 都是一個一體化平台，讓您的員工無論身在何處都可以參與其中並進行慶祝。請在此處致電，與我們討論如何設定訂單：https://www.bystadium.com/book-a-call/
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency 透過獨特的目錄為世界各地的客戶提供數位獎勵，其中包括 36 個國家的 24 種不同貨幣的頂級品牌、預付和其他類似現金的選項。 NeoCurrency 是一家總部位於美國的獨立供應商，為促銷和忠誠度計劃、市場研究、員工獎勵和銷售獎勵提供數位獎勵和獎品。
O4S
o4s.io
O4S 是一個技術平台，徹底改變了分銷主導型企業與其通路合作夥伴的互動方式。透過尖端的解決方案和數據驅動的方法，O4S 使企業能夠精確定位和激勵高績效通路合作夥伴，從而促進銷售並培養持久的合作夥伴關係。
Paylode
paylode.com
Paylode 是一個客戶福利平台，適合希望快速推出高度參與的客戶福利計畫的公司。 Paylode 使公司能夠為其客戶提供全面的福利計劃，其時間和成本僅為內部建置計劃的一小部分。 Paylode 就像有一個完整的合作夥伴團隊在您身邊。我們審核並預先協商來自頂級消費品牌的數千種福利優惠，並提供簡單的無程式碼工具，為公司節省大量時間和管理費用。福利計畫可以提高轉換率、留任率、參與度、滿意度，並最終提高客戶的長期滿意度，同時也為您的企業帶來新的收入來源。了解更多信息，請訪問 https://paylode.com/
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack AI是一個創新的企業禮品平台。我們利用人工智慧技術實現大量贈送流程自動化，並為每位收件者量身打造每件禮物。以數據驅動的方式透過精心策劃的個人化禮物來表達謝意並吸引您的員工和客戶。
Postal
postal.com
Postal 於 2020 年在加州聖路易斯奧比斯波成立，是領先的線下參與平台，為 Outreach、Yelp、Cisco Meraki、Seismic 和 Fivetran 等 600 多家 B2B 客戶提供服務。郵政使客戶能夠與潛在客戶、合作夥伴、客戶和員工建立有意義且有影響力的人際關係。請造訪 postal.com 以了解更多資訊。
Alyce
alyce.com
Alyce 是一個基於人工智慧的禮品平台，可協助企業透過個人化禮品建立關係、加速銷售並提高品牌知名度。行銷、銷售和客戶團隊使用 Alyce 打開新業務之門，並在整個生命週期中培養和獎勵忠誠的客戶。
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard 是適合特殊場合的完美團體卡。 使用包含訊息、GIF、照片和影片的線上群組卡片來慶祝某人！
Giftbit
giftbit.com
購買、發送和追蹤數位禮品卡以用於您的獎勵和激勵計劃。
Reachdesk
reachdesk.com
利用 Reachdesk 釋放大規模禮品的力量，Reachdesk 是世界第一的全球企業禮品平台，專為收入成功而打造。
Printfection
printfection.com
使用我們的贈品管理平台輕鬆創建精美的品牌贈品並將其分發到世界各地。立即聯絡我們或取得演示。