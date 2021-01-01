替代項 - SuperPhone
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Sideline
sideline.com
從任何裝置存取您的 Sideline 電話號碼以進行線上訊息傳遞。透過網路訊息傳遞，您可以在舒適的桌面上透過簡訊保持聯繫。
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
JustCall
justcall.io
JustCall 是一個基於雲端的電話系統，適用於您的遠端銷售和支援團隊。與 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/幫助台工具整合。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一個專為線上企業創建的電子郵件行銷平台，具有強大的電子郵件和簡訊行銷自動化功能。
ManyChat
manychat.com
重塑您與客戶的聯絡方式。 ManyChat 讓您 24/7 與客戶互動 - 立即利用行銷自動化的力量！
Zoho Campaigns
zoho.com
促進銷售的電子郵件行銷軟體。 建立、發送和追蹤電子郵件行銷活動，幫助您建立強大的客戶群。從精美的電子郵件範本到易於使用的編輯器，從自動化工具到即時分析，Zoho Campaigns 擁有一切。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
Textline
textline.com
Textline 是一款商務簡訊應用程序，可讓您透過電腦向客戶發送簡訊。 SMS 是您團隊最方便的溝通管道。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Keap
keap.com
Keap 協助您發展業務、改善客戶服務並增加銷售額。選擇 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 來滿足您的業務需求。開始免費試用。
Heymarket
heymarket.com
透過 Heymarket 進行的商務簡訊使團隊能夠建立個人化的聯繫。立即嘗試商業簡訊。
EZ Texting
eztexting.com
EZ Texting 為美國和加拿大的數千家企業提供易於使用的自助式群發簡訊服務。我們專注於透過積極的外展和參與幫助當地企業成長並保留收入。我們的簡訊解決方案，包括關鍵字、圖片簡訊和文字聊天，也支援客戶服務、催收和物流通訊。
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All（以前稱為 Call-Em-All）透過我們的群組簡訊和自動呼叫服務快速傳遞重要訊息。今天免費試用。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名稱 Vonage Holdings Corp.）是一家美國上市商業雲端通訊供應商。該公司成立於 2001 年，總部位於新澤西州霍姆德爾鎮，是一家基於互聯網協議語音 (VoIP) 的住宅電信服務提供商。 截至 2020 年，Vonage 的綜合收入為 12.5 億美元。透過 2013 年開始的一系列收購，Vonage 以前是一家以消費者為中心的服務提供商，擴大了其在企業對企業市場的影響力。 Vonage 的產品包括統一通訊、聯絡中心應用程式和通訊 API。
SimpleTexting
simpletexting.com
唯一的一體化簡訊服務。我們讓發送簡訊行銷活動或與客戶進行一對一對話變得簡單、快速且經濟實惠。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 為電子郵件行銷軟體、登陸頁面建立器、網路研討會託管等提供線上平台。無需信用卡即可免費試用 30 天！
TextMagic
textmagic.com
商業簡訊行銷軟體。使用我們易於使用的簡訊行銷軟體改變客戶體驗。隨時隨地發送通知、警報、提醒、確認和簡訊行銷活動。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
Avochato
avochato.com
Avochato 正在以簡單的方式發送商務簡訊。我們市場領先的商務簡訊服務將比以往更快、更有效地將您與客戶聯繫起來。
SendPulse
sendpulse.com
自動化您的行銷並將所有交付管道整合到一個平台上：電子郵件、網路推播通知、簡訊、Viber。 © 2021
Textdrip
textdrip.com
立即開始使用 Textdrip！探索我們的功能並了解為什麼我們是滿足您需求的最佳簡訊行銷服務。
Emma
myemma.com
簡單，與您合作，基本上是您最好的朋友電子郵件行銷。 最好的朋友讓人際關係變得容易。他們為你加油，在你困難的時候出現。這就是艾瑪為您的電子郵件所做的事情。
Acumbamail
acumbamail.com
輕鬆發送電子郵件和簡訊活動並促進您的業務。為了獲得出色的績效，行銷不應該變得複雜。透過一個工具，您可以管理您的電子郵件活動、簡訊、登陸頁面等等。
Salesmsg
salesmessage.com
雙向商務簡訊軟體可以輕鬆在線上發送和接收簡訊。註冊 14 天試用版。
Contlo
contlo.com
向自主生成行銷問好。 Contlo 是一個下一代行銷平台，專為人工智慧第一世界而建置。 由您品牌的人工智慧模型和自主人工智慧代理提供支援。
CallFire
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利用虛擬電話號碼、IVR、語音廣播、群發簡訊服務和強力撥號來拓展您的業務。免費試用 CallFire！
Omnisend
omnisend.com
電子商務電子郵件行銷、自動電子郵件和簡訊 - 切換到 Omnisend 並在不增加工作量的情況下增加您的銷售額。
Burst SMS
burstsms.com
快速簡單的線上簡訊服務。 透過專業的 A2P 訊息傳遞在接下來的 5 分鐘內拓展您的業務。